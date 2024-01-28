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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Аурелиано Джанлука
Фиорентина
0:1
Первый тайм: 45'
Интер Милан
0'
0:1
14' Гол
Мартинес Лаутаро
42' Желтая карточка
Бастони Алессандро

Ход матча

14'
0:1
Мартинес Лаутаро
(Аслани Кристьян)
42'
 
Бастони Алессандро

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 148
Фиорентина 5.4% (8)
X 10.8% (16)
Интер Милан 83.8% (124)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Интер Милан
4.50
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4.54
3.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
22
Фараони
Марко
28
Мартинес
Лукас
II
16
Раньери
Лука
65
Паризи
Фабьяно
6
Мело
Артур
32
Дункан
Альфред
11
Иконе
Жонатан
9
Бельтран
Лукас
5
Бонавентура
Джакомо
18
Нзола
М'Бала
1
Зоммер
Янн
28
Павар
Бенжамен
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
16
Фраттези
Давиде
21
Аслани
Кристьян
22
Мхитарян
Генрих
30
Аугусто
Карлос
9
Тюрам
Маркус
10
Мартинес
Лаутаро
Фиорентина
4-2-3-1
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Фиорентина
Интер Милан

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

24 матча

8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 19 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 13 побед

37 матчей

18.9%
21.6%
59.5%
7 побед 8 ничьих 22 победы

Первый тайм

13.5%
35.1%
51.4%
5 побед 13 ничьих 19 побед

Второй тайм

21.6%
43.2%
35.2%
8 побед 16 ничьих 13 побед

История матчей

СA
4:0
К
1:2
СA
0:1
СA
3:4
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:2
К
1:2
СA
4:3
СA
0:0
К
2:1
СA
1:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
5:4
СA
4:2
СA
2:1
СA
1:4
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:2
К
0:1
СA
2:2
К
1:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

1.61
0.89

Среднее время на гол

55
100

Всего голов

36
31

Голов в среднем за матч

1.89
1.72

Среднее время на гол

47
52

Всего голов

65
48

Голов в среднем за матч

1.76
1.3

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

51
69

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 6 0.29
Гонсалес Николас 6 (1) 0.29
Бельтран Лукас 4 (1) 0.19
Мартинес Лукас II 3 0.14
Нзола М'Бала 2 (1) 0.1
Раньери Лука 2 0.1
Дункан Альфред 1 0.05
Бираги Кристиано 1 0.05
Соттиль Риккардо 1 0.05
Мандрагора Роландо 1 0.05
Куаме Кристиан 1 0.05
Брекало Йосип 1 0.05
Кайоде Майкл 0 0
Фараони Марко 0 0
Мело Артур 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 19 (2) 0.9
Чалханоглу Хакан 9 (7) 0.43
Тюрам Маркус 8 0.38
Димарко Федерико 3 0.14
Мхитарян Генрих 2 0.1
Барелла Николо 2 0.1
Дюмфрис Дензел 2 0.1
Фраттези Давиде 2 0.1
Арнаутович Марко 1 0.05
Ачерби Франческо 1 0.05
Биссекк Янн-Аурель 1 0.05
Куадрадо Хуан 0 0
Аугусто Карлос 0 0
Аслани Кристьян 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 10 0
Бираги Кристиано 5 0
Иконе Жонатан 5 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Миленкович Никола 2 1
Мартинес Лукас II 3 0
Паризи Фабьяно 3 0
Кайоде Майкл 3 0
Терраччиано Пьетро 2 0
Дункан Альфред 2 0
Бельтран Лукас 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Мина Йерри 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Барак Антонин 1 0
Мело Артур 1 0
Инфантино Джино 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 5 0
Индзаги Симоне 4 0
Барелла Николо 4 0
Бастони Алессандро 3 0
Мхитарян Генрих 2 0
Павар Бенжамен 2 0
Тюрам Маркус 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Дармиан Маттео 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Интер Милан
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
10% (1)
90% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
2
Фиорентина
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Интер Милан
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

12
24
Фиорентина
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Интер Милан
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

16
26

Голы по времени матча

Забито

17
24
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
12 Не забивали 10
3
18%
2
8%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
2
12%
5
21%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
6
35%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
50%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

12
25
7 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 10
14 Не забивали 10
4
33%
5
20%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
2
17%
7
28%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
2
17%
2
8%
61-75
2
17%
7
28%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
3
50%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

29
49
15 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 19
6 Не забивали 0
7
24%
7
14%
1-15
4
14%
3
6%
16-30
4
14%
12
24%
31-45
4
14%
7
14%
46-60
2
7%
6
12%
61-75
8
28%
14
29%
76-90

Пропущено

22
10
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 1
15 Не пропускали 8
4
18%
0
0%
1-15
4
18%
2
20%
16-30
3
14%
1
10%
31-45
5
23%
3
30%
46-60
3
14%
4
40%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0
Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3
Интер Милан
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1
Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2

Результаты матчей

Фиорентина
Интер Милан

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
4:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:0
5 раз 25%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 30%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
4
1 раз 5%
2
8 раз 40%
1
5 раз 25%
4
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
1.5
8
2
3
7
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
7
3
2
8
2.5
4
6
1
9
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
9
11
1.5
15
5
5
15
2.5
7
13
1
19
3.5
5
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 Заявка 21 17 3 1 50 - 10 54
2.
Ювентус
 Заявка 22 16 5 1 36 - 13 53
3.
Милан
 Заявка 22 14 4 4 43 - 25 46
4.
Аталанта
 Заявка 21 11 3 7 37 - 21 36
5.
Фиорентина
 0:1 Заявка 21 10 4 7 29 - 22 34
6.
Лацио
 Заявка 21 10 4 7 24 - 20 34
7.
Болонья
 Заявка 21 8 9 4 25 - 20 33
8.
Рома
 Заявка 21 9 5 7 34 - 25 32
9.
Наполи
 Заявка 21 9 5 7 30 - 25 32
10.
Торино
 Заявка 21 8 7 6 20 - 19 31
11.
Дженоа
 Заявка 22 7 7 8 24 - 26 28
12.
Монца
 Заявка 22 7 7 8 21 - 28 28
13.
Фрозиноне
 Заявка 22 6 5 11 29 - 41 23
14.
Лечче
 Заявка 22 4 9 9 21 - 31 21
15.
Сассуоло
 Заявка 21 5 4 12 26 - 37 19
16.
Верона
 Заявка 22 4 6 12 20 - 30 18
17.
Кальяри
 Заявка 22 4 6 12 21 - 38 18
18.
Удинезе
 Заявка 22 2 12 8 23 - 37 18
19.
Эмполи
 Заявка 22 4 5 13 15 - 36 17
20.
Салернитана
 Заявка 21 2 6 13 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
2.
Интер Милан
 1:0 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Аталанта
 Заявка 11 8 1 2 24 - 7 25
4.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
5.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
6.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
7.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
8.
Фиорентина
 0:1 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
12.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
13.
Лечче
 Заявка 11 4 4 3 12 - 15 16
14.
Кальяри
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
15.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 15 - 19 9
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 2 7 8 - 17 8
20.
Салернитана
 Заявка 11 1 4 6 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 Заявка 11 9 2 0 25 - 4 29
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
3.
Милан
 Заявка 11 6 3 2 23 - 18 21
4.
Наполи
 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
5.
Фиорентина
 0:1 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
8.
Монца
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
9.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
10.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
11.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
12.
Эмполи
 Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
13.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
14.
Рома
 Заявка 10 2 2 6 10 - 16 8
15.
Сассуоло
 Заявка 11 2 2 7 13 - 22 8
16.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
18.
Лечче
 Заявка 11 0 5 6 9 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 11 0 3 8 9 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 10 (7)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Лечче Рамадани Юльбер 10
Фиорентина Раньери Лука 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 44'
    Дункан выполнил заброс со стандарта к правой половине вратарской, Лукас Мартинес забрался в небольшой офсайд, но мяч и без этого полетел слишком высоко, зацепиться за него не получилось. 
  • Желтая карточка
    43'
    Защитник "Интера" Алессандро Бастони получил жёлтую карточку за игру рукой на левой половине поля при попытке прервать заброс Иконе. 
  • Угловой
    42'
    Угловой у ворот "Фиорентины". Аслани выполнил подачу на ближний угол вратарской, хозяева поля сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Артур получил по ногам в центре поля. Сам Артур на этот раз быстро разыграл стандарт. 
  • 40'
    Заканчивается постепенно у нас первый тайм, сейчас "Интер" наверняка будет стараться играть более внимательно от обороны, чтобы уйти на перерыв с минимальным преимуществом. 
  • Видеоповтор
    39'
    Джанлука Аурельяно послушал судей из комнаты VAR, они также не нашли повода для назначения пенальти, будет удар от ворот. 
  • Угловой
    38'
    Дункан с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Раньери в борьбе с Бастони оказался на газоне, но Джанлука Аурельяно показал, что пенальти ставить не собирается. 
  • Опасный момент
    37'
    Фараони с правого фланга выполнил подачу на ближний угол вратарской, Бастони головой выбил мяч в центр штрафной площади, Бонавентура перехватил мяч и пробил в левый угол ворот, но не очень сильно, Зоммер в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • Опасный момент
    36'
    Лаутаро Мартинес на левом фланге у углового флажка перехватил мяч у Иконе, далее мяч получил Бастони, Алессандро выполнил подачу в центр штрафной площади, Тюрам зацепился за мяч и выполнил скидку к линии штрафной на Фраттези, Давиде в касание пробил под правый угол ворот, Терраччиано сложился и выручил свою команду. 
  • 35'
    Лаутаро Мартинес из центрального круга выполнил заброс на ход Тюраму по левой половине поля, Раньери прочитал момент и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Аугусто в центре поля нарушил правила против Иконе. Игроки "Фиорентины" не смогли сразу же разыграть стандарт. 
  • 33'
    Тюрам в результате контратаки по правой половине поля убежал к линии штрафной площади, но на высокой скорости Маркус в итоге немного оступился и оказался на газоне. 
  • 32'
    Теперь уже был прочитан перевод на правый фланг на ход Иконе, Аугусто хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своей штрафной площади. 
  • 31'
    Лукас Мартинес из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади на Бельтрана, де Врей грамотно сыграл по позиции и перехватил мяч. 
  • 30'
    Зоммер из своей штрафной площади неплохо выбил мяч в центр поля на Тюрама, но Маркус не смог зацепиться за мяч под давлением соперника. 
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    • 29'
      Дункан со стандарта покатил мяч на Артура, Артур в свою очередь пробил по воротам с приличной дистанции, мяч задел игрока "Интера" и затем слабо полетел в руки Зоммеру. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Мхитарян на своей половине поля нарушил правила против Бельтрана. "Фиорентина" вновь тщательно готовится к стандарту. 
    • 27'
      Постепенно "Интер" всё же выровнял игру во Флоренции, как кажется, но всё же регулярно контролировать мяч у гостей не получается. 
    • 26'
      Аугусто выполнил передачу на ход Тюраму по левому флангу, Маркус убежал к лицевой линии поля и выполнил прострел к линии вратарской, Раньери теперь уже грамотно отработал в обороне и перехватил мяч. 
    • 25'
      Раньери разогнал атаку по левой половине поля, но затем передача к ближнему углу штрафной площади на Паризи у Луки не прошла. 
    • 24'
      Бельтран отправился прессинговать Зоммера в штрафную площадь, Янн не стал рисковать и сразу же выбил мяч к центру поля. 
    • 23'
      "Интер" перехватил контроль над мячом, но вновь дальше центра поля у команды Симоне Индзаги продвинуться никак не получается. 
    • 22'
      "Фиорентина" по-прежнему регулярно старается идти в высокий прессинг, чтобы "Интер" не мог спокойно развивать свои атаки. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Н'Зола в борьбе за верховой мяч у линии штрафной площади "Интера" нарушил правила против Павара. Гости не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 20'
      Бонавентура левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бастони головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • 19'
      Из центра поля Фараони теперь уже за счёт длинной передачи отправил в забег Лукаса Мартинеса, мяч полетел слишком сильно и ушёл в аут. 
    • Угловой
      18'
      Дункан с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Лукас Мартинес под давлением соперника в касание пробил в ближний угол ворот, казалось, что должен быть ещё один корнер, но Джанлука Аурельяно на этот раз показал, что будет удар от ворот. 
    • 17'
      После розыгрыша стандарта Фараони с правого фланга выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Интера" не стали рисковать и выбили мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Мхитарян в борьбе за мяч на своей половине поля нарушил правила против Бельтрана. "Фиорентина" тщательно готовится к стандарту. 
    • Видеоповтор
      15'
      Паризи показывал Джанлуке Аурельяно, что Лаутаро Мартинес отмахивался в позиционной борьбе и в итоге попал по горлу, но судьи из комнаты VAR также не зафиксировали нарушение правил. 
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Лаутаро Мартинес!!! Аслани с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Лаутаро Мартинес вновь на грани фола сыграл против Паризи, но на этот раз Джанлука Аурельяно не дал свистка, а капитан "Интера" головой пробил в ближний угол ворот под перекладину, Терраччиано ничего не смог поделать. 
    • Опасный момент
      13'
      Дармиан из центра поля выполнил хорошую передачу на ход Тюраму по правой половине поля, Маркус убежал в штрафную площадь и выполнил прострел к линии вратарской на Аугусто, Фараони успел отработать в обороне и в подкате выбил мяч на угловой. 
    • 12'
      Наконец-то игроки "Интера" перехватили контроль над мячом, пока что гости катают его в центре поля. 
    • 11'
      Фараони из центра поля на этот раз выполнил довольно неудачный заброс к штрафной площади "Интера", защитники миланского клуба сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • Офсайд
      10'
      Вновь хорошая контратака получилась у "Фиорентины", которую испортил офсайд. Из центра поля последовал заброс на Нзола по правой половине поля, М'Бала убежал один на один с Зоммером и открыл счёт в матче, но всё же форвард "лилий" при этом забрался в офсайд. 
    • Угловой
      9'
      Дармиан с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Мартинес при попытке пробить по воротам махнул мимо мяча, но в итоге Лаутаро нарушил правила против Паризи, который вёл позиционную борьбу с капитаном "Интера". 
    • Опасный момент
      8'
      Лукас Мартинес ошибся с передачей назад в центре поля и в итоге мяч перехватил Лаутаро Мартинес, капитан "Интера" совершил рывок по правой половине поля и пробил по воротам от линии штрафной площади, мяч задел ногу Раньери и пролетев над перекладиной ушёл на угловой. 
    • 7'
      Фараони из центра поля выполнил заброс к центру штрафной площади, Бельтран под давлением соперника не смог зацепиться за мяч. 
    • 6'
      По-прежнему "Интер" работает практически без мяча, такими темпами команда Симоне Индзаги может и завалить. 
    • 5'
      Паризи совершил рывок вперёд по левой половине поля, но под давлением нескольких соперников Фабьяно потерял мяч. 
    • 4'
      Нзола совершил рывок вперёд по левой половине поля и от линии штрафной площади пробил по воротам, Павар грамотно блокировал попытку. 
    • 3'
      "Фиорентина" пока что забрала мяч под свой контроль и старается играть первым номером в самом начале матча, но "Интер" всё же стал внимательнее играть в обороне. 
    • Офсайд
      2'
      Сразу же "Фиорентина" пошла в высокий прессинг. Зоммер после плохого паса назад к линии вратарской от Бастони сразу же попал под давление Нзола, Янн выбил мяч на левый угол штрафной площади, Бельтран перехватил мяч и в касание выполнил передачу на М'Бала, но тот уже был в офсайде. Однако, Зоммер всё же доработал момент и спас свою команду после удара в ближний угол ворот. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт во Флоренции очень интересная игра. "Фиорентина" и "Интер" способны показать атакующий и достаточно голевой футбол, во всяком случае зачастую у команды Симоне Индзаги нет проблем с голами. "Фиорентина" в свою очередь зачастую может транжирить моменты, что приводит к потере очков, но всё же и команду Винченцо Итальяно должно когда-то прорвать. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 0:1 Интер Милан

    Исход игры
    Фиорентина
    5.3% (8)
    Ничья
    10.6% (16)
    Интер Милан
    84.1% (127)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.57% (80)
    Меньше
    30.43% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    81.74% (94)
    Нет
    18.26% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    45% (68)
    0:1 Интер Милан
    11.3% (17)
    1:1 Ничья
    9.3% (14)
    1:3 Интер Милан
    3.3% (5)
    0:2 Интер Милан
    2.6% (4)
    2:1 Фиорентина
    2% (3)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
    2:3 Интер Милан
    1.3% (2)
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