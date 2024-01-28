Тур: 22. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Аурелиано Джанлука
0:1
Первый тайм: 45'
Ход матча
14'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Раньери
Лука
18
Нзола
М'Бала
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Мина ЙерриЗащитник
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Аудеро ЭмильВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фиорентина
Интер Милан
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед
24 матча
8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 19 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 13 побед
37 матчей
18.9%
21.6%
59.5%
7 побед 8 ничьих 22 победы
Первый тайм
13.5%
35.1%
51.4%
5 побед 13 ничьих 19 побед
Второй тайм
21.6%
43.2%
35.2%
8 побед 16 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
17
Голов в среднем за матч
1.61
0.89
Среднее время на гол
55
100
Всего голов
36
31
Голов в среднем за матч
1.89
1.72
Среднее время на гол
47
52
Всего голов
65
48
Голов в среднем за матч
1.76
1.3
Тотал матчей
2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
51
69
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонавентура Джакомо
|6
|0.29
|Гонсалес Николас
|6 (1)
|0.29
|Бельтран Лукас
|4 (1)
|0.19
|Мартинес Лукас II
|3
|0.14
|Нзола М'Бала
|2 (1)
|0.1
|Раньери Лука
|2
|0.1
|Дункан Альфред
|1
|0.05
|Бираги Кристиано
|1
|0.05
|Соттиль Риккардо
|1
|0.05
|Мандрагора Роландо
|1
|0.05
|Куаме Кристиан
|1
|0.05
|Брекало Йосип
|1
|0.05
|Кайоде Майкл
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Мело Артур
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|19 (2)
|0.9
|Чалханоглу Хакан
|9 (7)
|0.43
|Тюрам Маркус
|8
|0.38
|Димарко Федерико
|3
|0.14
|Мхитарян Генрих
|2
|0.1
|Барелла Николо
|2
|0.1
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.1
|Фраттези Давиде
|2
|0.1
|Арнаутович Марко
|1
|0.05
|Ачерби Франческо
|1
|0.05
|Биссекк Янн-Аурель
|1
|0.05
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Аугусто Карлос
|0
|0
|Аслани Кристьян
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|10
|0
|Бираги Кристиано
|5
|0
|Иконе Жонатан
|5
|0
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Миленкович Никола
|2
|1
|Мартинес Лукас II
|3
|0
|Паризи Фабьяно
|3
|0
|Кайоде Майкл
|3
|0
|Терраччиано Пьетро
|2
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Бельтран Лукас
|2
|0
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Мандрагора Роландо
|1
|0
|Барак Антонин
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|5
|0
|Индзаги Симоне
|4
|0
|Барелла Николо
|4
|0
|Бастони Алессандро
|3
|0
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|Павар Бенжамен
|2
|0
|Тюрам Маркус
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Интер Милан
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
10% (1)
90% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
2
Фиорентина
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Интер Милан
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
12
24
Фиорентина
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Интер Милан
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
16
26
Голы по времени матча
Забито
17
24
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
12 Не забивали 10
3
18%
2
8%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
2
12%
5
21%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
6
35%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
50%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
12
25
7 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 10
14 Не забивали 10
4
33%
5
20%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
2
17%
7
28%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
2
17%
2
8%
61-75
2
17%
7
28%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
3
50%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
29
49
15 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 19
6 Не забивали 0
7
24%
7
14%
1-15
4
14%
3
6%
16-30
4
14%
12
24%
31-45
4
14%
7
14%
46-60
2
7%
6
12%
61-75
8
28%
14
29%
76-90
Пропущено
22
10
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 1
15 Не пропускали 8
4
18%
0
0%
1-15
4
18%
2
20%
16-30
3
14%
1
10%
31-45
5
23%
3
30%
46-60
3
14%
4
40%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0
Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3
Интер Милан
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1
Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2
Результаты матчей
Фиорентина
Интер Милан
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
4:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 25%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 30%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
4
1 раз 5%
2
8 раз 40%
1
5 раз 25%
4
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
82
37
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
37
73
28
46
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
911
155
515
713
119
515
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|21
|17
|3
|1
|50 - 10
|54
|2.
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|36 - 13
|53
|3.
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|43 - 25
|46
|4.
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|37 - 21
|36
|5.
|0:1 Заявка
|21
|10
|4
|7
|29 - 22
|34
|6.
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|24 - 20
|34
|7.
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|25 - 20
|33
|8.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|34 - 25
|32
|9.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|30 - 25
|32
|10.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|20 - 19
|31
|11.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|24 - 26
|28
|12.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|21 - 28
|28
|13.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|29 - 41
|23
|14.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|21 - 31
|21
|15.
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|26 - 37
|19
|16.
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|20 - 30
|18
|17.
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|21 - 38
|18
|18.
|Заявка
|22
|2
|12
|8
|23 - 37
|18
|19.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|15 - 36
|17
|20.
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|17 - 5
|27
|2.
|1:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 7
|25
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 7
|25
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|8.
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|10.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|11.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 15
|16
|14.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|15.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|15 - 19
|9
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 4
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|5.
|0:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|13.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 18
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 22
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|17.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 16
|5
|18.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|9 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
|20.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 25
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|12 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|10 (7)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|9 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Рома
|Паредес Леандро
|10
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Фиорентина
|Раньери Лука
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина 0:1 Интер Милан
Исход игры
Фиорентина
5.3% (8)
Ничья
10.6% (16)
Интер Милан
84.1% (127)
Тотал 2.5
Больше
69.57% (80)
Меньше
30.43% (35)
Обе команды забьют
Да
81.74% (94)
Нет
18.26% (21)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
45% (68)
0:1 Интер Милан
11.3% (17)
1:1 Ничья
9.3% (14)
1:3 Интер Милан
3.3% (5)
0:2 Интер Милан
2.6% (4)
2:1 Фиорентина
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
2:3 Интер Милан
1.3% (2)
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