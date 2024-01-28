Дункан с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Раньери в борьбе с Бастони оказался на газоне, но Джанлука Аурельяно показал, что пенальти ставить не собирается.

Джанлука Аурельяно послушал судей из комнаты VAR, они также не нашли повода для назначения пенальти, будет удар от ворот.

Заканчивается постепенно у нас первый тайм, сейчас "Интер" наверняка будет стараться играть более внимательно от обороны, чтобы уйти на перерыв с минимальным преимуществом.

Артур получил по ногам в центре поля. Сам Артур на этот раз быстро разыграл стандарт.

Угловой у ворот "Фиорентины". Аслани выполнил подачу на ближний угол вратарской, хозяева поля сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч.

Дункан выполнил заброс со стандарта к правой половине вратарской, Лукас Мартинес забрался в небольшой офсайд, но мяч и без этого полетел слишком высоко, зацепиться за него не получилось.

Зоммер из своей штрафной площади неплохо выбил мяч в центр поля на Тюрама, но Маркус не смог зацепиться за мяч под давлением соперника.

Лукас Мартинес из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади на Бельтрана, де Врей грамотно сыграл по позиции и перехватил мяч.

Теперь уже был прочитан перевод на правый фланг на ход Иконе, Аугусто хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своей штрафной площади.

Тюрам в результате контратаки по правой половине поля убежал к линии штрафной площади, но на высокой скорости Маркус в итоге немного оступился и оказался на газоне.

Аугусто в центре поля нарушил правила против Иконе. Игроки "Фиорентины" не смогли сразу же разыграть стандарт.

Лаутаро Мартинес из центрального круга выполнил заброс на ход Тюраму по левой половине поля, Раньери прочитал момент и перехватил мяч.

Лаутаро Мартинес на левом фланге у углового флажка перехватил мяч у Иконе, далее мяч получил Бастони, Алессандро выполнил подачу в центр штрафной площади, Тюрам зацепился за мяч и выполнил скидку к линии штрафной на Фраттези, Давиде в касание пробил под правый угол ворот, Терраччиано сложился и выручил свою команду.

Фараони с правого фланга выполнил подачу на ближний угол вратарской, Бастони головой выбил мяч в центр штрафной площади, Бонавентура перехватил мяч и пробил в левый угол ворот, но не очень сильно, Зоммер в прыжке перевёл мяч на угловой.

Н'Зола в борьбе за верховой мяч у линии штрафной площади "Интера" нарушил правила против Павара. Гости не стали торопиться при розыгрыше мяча.

"Фиорентина" по-прежнему регулярно старается идти в высокий прессинг, чтобы "Интер" не мог спокойно развивать свои атаки.

"Интер" перехватил контроль над мячом, но вновь дальше центра поля у команды Симоне Индзаги продвинуться никак не получается.

Бельтран отправился прессинговать Зоммера в штрафную площадь, Янн не стал рисковать и сразу же выбил мяч к центру поля.

Раньери разогнал атаку по левой половине поля, но затем передача к ближнему углу штрафной площади на Паризи у Луки не прошла.

Аугусто выполнил передачу на ход Тюраму по левому флангу, Маркус убежал к лицевой линии поля и выполнил прострел к линии вратарской, Раньери теперь уже грамотно отработал в обороне и перехватил мяч.

Постепенно "Интер" всё же выровнял игру во Флоренции, как кажется, но всё же регулярно контролировать мяч у гостей не получается.

Мхитарян на своей половине поля нарушил правила против Бельтрана. "Фиорентина" вновь тщательно готовится к стандарту.

Дункан со стандарта покатил мяч на Артура, Артур в свою очередь пробил по воротам с приличной дистанции, мяч задел игрока "Интера" и затем слабо полетел в руки Зоммеру.

19' Из центра поля Фараони теперь уже за счёт длинной передачи отправил в забег Лукаса Мартинеса, мяч полетел слишком сильно и ушёл в аут.

18' Дункан с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Лукас Мартинес под давлением соперника в касание пробил в ближний угол ворот, казалось, что должен быть ещё один корнер, но Джанлука Аурельяно на этот раз показал, что будет удар от ворот.

17' После розыгрыша стандарта Фараони с правого фланга выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Интера" не стали рисковать и выбили мяч на угловой.

16' Мхитарян в борьбе за мяч на своей половине поля нарушил правила против Бельтрана. "Фиорентина" тщательно готовится к стандарту.

15' Паризи показывал Джанлуке Аурельяно, что Лаутаро Мартинес отмахивался в позиционной борьбе и в итоге попал по горлу, но судьи из комнаты VAR также не зафиксировали нарушение правил.

14' ГО-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Лаутаро Мартинес!!! Аслани с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Лаутаро Мартинес вновь на грани фола сыграл против Паризи, но на этот раз Джанлука Аурельяно не дал свистка, а капитан "Интера" головой пробил в ближний угол ворот под перекладину, Терраччиано ничего не смог поделать.

13' Дармиан из центра поля выполнил хорошую передачу на ход Тюраму по правой половине поля, Маркус убежал в штрафную площадь и выполнил прострел к линии вратарской на Аугусто, Фараони успел отработать в обороне и в подкате выбил мяч на угловой.

12' Наконец-то игроки "Интера" перехватили контроль над мячом, пока что гости катают его в центре поля.

11' Фараони из центра поля на этот раз выполнил довольно неудачный заброс к штрафной площади "Интера", защитники миланского клуба сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

10' Вновь хорошая контратака получилась у "Фиорентины", которую испортил офсайд. Из центра поля последовал заброс на Нзола по правой половине поля, М'Бала убежал один на один с Зоммером и открыл счёт в матче, но всё же форвард "лилий" при этом забрался в офсайд.

9' Дармиан с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Мартинес при попытке пробить по воротам махнул мимо мяча, но в итоге Лаутаро нарушил правила против Паризи, который вёл позиционную борьбу с капитаном "Интера".

8' Лукас Мартинес ошибся с передачей назад в центре поля и в итоге мяч перехватил Лаутаро Мартинес, капитан "Интера" совершил рывок по правой половине поля и пробил по воротам от линии штрафной площади, мяч задел ногу Раньери и пролетев над перекладиной ушёл на угловой.

7' Фараони из центра поля выполнил заброс к центру штрафной площади, Бельтран под давлением соперника не смог зацепиться за мяч.

6' По-прежнему "Интер" работает практически без мяча, такими темпами команда Симоне Индзаги может и завалить.

5' Паризи совершил рывок вперёд по левой половине поля, но под давлением нескольких соперников Фабьяно потерял мяч.

4' Нзола совершил рывок вперёд по левой половине поля и от линии штрафной площади пробил по воротам, Павар грамотно блокировал попытку.

3' "Фиорентина" пока что забрала мяч под свой контроль и старается играть первым номером в самом начале матча, но "Интер" всё же стал внимательнее играть в обороне.

2' Сразу же "Фиорентина" пошла в высокий прессинг. Зоммер после плохого паса назад к линии вратарской от Бастони сразу же попал под давление Нзола, Янн выбил мяч на левый угол штрафной площади, Бельтран перехватил мяч и в касание выполнил передачу на М'Бала, но тот уже был в офсайде. Однако, Зоммер всё же доработал момент и спас свою команду после удара в ближний угол ворот.