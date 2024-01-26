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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Аурелиано Джанлука
Фиорентина
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 44
Фиорентина 9.1% (4)
X 9.1% (4)
Интер Милан 81.8% (36)
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Интер Милан

История личных встреч

Фиорентина
Интер Милан

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

24 матча

8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 19 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 13 побед

37 матчей

18.9%
21.6%
59.5%
7 побед 8 ничьих 22 победы

Первый тайм

13.5%
35.1%
51.4%
5 побед 13 ничьих 19 побед

Второй тайм

21.6%
43.2%
35.2%
8 побед 16 ничьих 13 побед

История матчей

СA
4:0
К
1:2
СA
0:1
СA
3:4
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:2
К
1:2
СA
4:3
СA
0:0
К
2:1
СA
1:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
5:4
СA
4:2
СA
2:1
СA
1:4
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:2
К
0:1
СA
2:2
К
1:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

1.61
0.89

Среднее время на гол

55
100

Всего голов

36
31

Голов в среднем за матч

1.89
1.72

Среднее время на гол

47
52

Всего голов

65
48

Голов в среднем за матч

1.76
1.3

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

51
69

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 6 0.3
Гонсалес Николас 6 (1) 0.3
Бельтран Лукас 4 (1) 0.2
Мартинес Лукас II 3 0.15
Нзола М'Бала 2 (1) 0.1
Раньери Лука 2 0.1
Дункан Альфред 1 0.05
Бираги Кристиано 1 0.05
Соттиль Риккардо 1 0.05
Мандрагора Роландо 1 0.05
Куаме Кристиан 1 0.05
Брекало Йосип 1 0.05
Кайоде Майкл 0 0
Фараони Марко 0 0
Мело Артур 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 18 (2) 0.9
Чалханоглу Хакан 9 (7) 0.45
Тюрам Маркус 8 0.4
Димарко Федерико 3 0.15
Мхитарян Генрих 2 0.1
Барелла Николо 2 0.1
Дюмфрис Дензел 2 0.1
Фраттези Давиде 2 0.1
Арнаутович Марко 1 0.05
Ачерби Франческо 1 0.05
Биссекк Янн-Аурель 1 0.05
Куадрадо Хуан 0 0
Аугусто Карлос 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 10 0
Бираги Кристиано 5 0
Иконе Жонатан 5 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Миленкович Никола 2 1
Мартинес Лукас II 3 0
Паризи Фабьяно 3 0
Кайоде Майкл 3 0
Терраччиано Пьетро 2 0
Дункан Альфред 2 0
Бельтран Лукас 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Мина Йерри 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Барак Антонин 1 0
Мело Артур 1 0
Инфантино Джино 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 5 0
Индзаги Симоне 4 0
Барелла Николо 4 0
Бастони Алессандро 3 0
Мхитарян Генрих 2 0
Павар Бенжамен 2 0
Тюрам Маркус 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Дармиан Маттео 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Интер Милан
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
10% (1)
90% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
2
Фиорентина
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Интер Милан
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

12
24
Фиорентина
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Интер Милан
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

16
26

Голы по времени матча

Забито

17
24
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
12 Не забивали 10
3
18%
2
8%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
2
12%
5
21%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
6
35%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
50%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

12
25
7 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 10
14 Не забивали 10
4
33%
5
20%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
2
17%
7
28%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
2
17%
2
8%
61-75
2
17%
7
28%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
3
50%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

29
49
15 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 19
6 Не забивали 0
7
24%
7
14%
1-15
4
14%
3
6%
16-30
4
14%
12
24%
31-45
4
14%
7
14%
46-60
2
7%
6
12%
61-75
8
28%
14
29%
76-90

Пропущено

22
10
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 1
15 Не пропускали 8
4
18%
0
0%
1-15
4
18%
2
20%
16-30
3
14%
1
10%
31-45
5
23%
3
30%
46-60
3
14%
4
40%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0
Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3
Интер Милан
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1
Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2

Результаты матчей

Фиорентина
Интер Милан

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
4:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:0
5 раз 25%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 30%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
4
1 раз 5%
2
8 раз 40%
1
5 раз 25%
4
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
1.5
8
2
3
7
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
7
3
2
8
2.5
4
6
1
9
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
9
11
1.5
15
5
5
15
2.5
7
13
1
19
3.5
5
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 21 16 4 1 35 - 12 52
2.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
3.
Милан
 Заявка 21 14 3 4 41 - 23 45
4.
Фиорентина
 Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
5.
Аталанта
 Заявка 20 10 3 7 35 - 21 33
6.
Лацио
 Заявка 20 10 3 7 24 - 20 33
7.
Болонья
 Заявка 20 8 8 4 23 - 18 32
8.
Рома
 Заявка 21 9 5 7 34 - 25 32
9.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
10.
Торино
 Заявка 20 7 7 6 18 - 18 28
11.
Дженоа
 Заявка 21 6 7 8 22 - 25 25
12.
Монца
 Заявка 21 6 7 8 20 - 28 25
13.
Фрозиноне
 Заявка 21 6 4 11 28 - 40 22
14.
Лечче
 Заявка 21 4 9 8 20 - 29 21
15.
Сассуоло
 Заявка 20 5 4 11 26 - 36 19
16.
Кальяри
 Заявка 21 4 6 11 20 - 36 18
17.
Удинезе
 Заявка 21 2 12 7 23 - 35 18
18.
Верона
 Заявка 21 4 5 12 19 - 29 17
19.
Эмполи
 Заявка 21 4 4 13 14 - 35 16
20.
Салернитана
 Заявка 21 2 6 13 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 10 8 2 0 16 - 4 26
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Милан
 Заявка 10 8 0 2 18 - 5 24
4.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
5.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
6.
Аталанта
 Заявка 10 7 1 2 22 - 7 22
7.
Фиорентина
 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
8.
Лацио
 Заявка 10 6 2 2 12 - 7 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Лечче
 Заявка 11 4 4 3 12 - 15 16
12.
Кальяри
 Заявка 10 4 3 3 13 - 16 15
13.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
15.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
16.
Верона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 15 - 19 9
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 2 7 8 - 17 8
20.
Салернитана
 Заявка 11 1 4 6 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
3.
Милан
 Заявка 11 6 3 2 23 - 18 21
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
8.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
9.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
10.
Торино
 Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
11.
Болонья
 Заявка 10 1 6 3 9 - 13 9
12.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 8 - 16 9
13.
Рома
 Заявка 10 2 2 6 10 - 16 8
14.
Сассуоло
 Заявка 10 2 2 6 13 - 21 8
15.
Эмполи
 Заявка 10 2 2 6 6 - 18 8
16.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Лечче
 Заявка 10 0 5 5 8 - 14 5
18.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 10 0 2 8 8 - 24 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Ювентус Влахович Душан 11 (3)
Милан Жиру Оливье 10 (7)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Фиорентина Раньери Лука 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Лечче Рамадани Юльбер 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 января 2024, осталось 2 дня 12 часов 22 минуты.

    Главный судья: Аурелиано Джанлука

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 44
    Фиорентина 9.1% (4)
    X 9.1% (4)
    Интер Милан 81.8% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Интер Милан
    4.20
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    Прогнозы на матч Фиорентина - Интер Милан

    Исход игры
    Фиорентина
    9.1% (4)
    Ничья
    9.1% (4)
    Интер Милан
    81.8% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.5% (29)
    Меньше
    27.5% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    82.5% (33)
    Нет
    17.5% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    54.5% (24)
    0:1 Интер Милан
    13.6% (6)
    1:1 Ничья
    9.1% (4)
    1:3 Интер Милан
    6.8% (3)
    2:1 Фиорентина
    4.5% (2)
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