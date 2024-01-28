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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Манганьелло Джанлука
Монца
0:0
Первый тайм: 1'
Сассуоло
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 118
Монца 52.5% (62)
X 41.5% (49)
Сассуоло 5.9% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Монца
Ничья
Сассуоло
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ди
Грегорио
Микеле
33
Д'Амброзио
Данило
22
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
84
Чиурриа
Патрик
19
Биринделли
Самуэле
8
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
32
Пессина
Маттео
28
Колпани
Андреа
21
Карбони
Валентин
47
Мота
Дани
47
Консильи
Андреа
3
Педерсен
Маркус
II
13
Феррари
Джанмарко
44
Нето
Руан
43
Дойг
Джош
24
Болока
Даниэль
7
Энрике
Матеус
20
Кастильехо
Самуэль
42
Торстведт
Кристиан
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
Монца
3-4-2-1
Сассуоло
4-2-3-1

История личных встреч

Монца
Сассуоло

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
0:1
СA
1:2
СA
1:1
К
3:1
СCA
2:1
СCA
2:2

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 6 0.29
Коломбо Лоренцо 3 0.14
Карбони Валентин 2 0.1
Мота Дани 2 0.1
Пессина Маттео 2 (2) 0.1
Кальдирола Лука 1 0.05
Гальярдини Роберто 1 0.05
Марич Мирко 1 0.05
Виньято Самуэле 1 0.05
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 9 (5) 0.45
Пинамонти Андреа 7 0.35
Торстведт Кристиан 3 0.15
Энрике Матеус 2 0.1
Лорьенте Арман 1 0.05
Эрлич Мартин 1 0.05
Байрами Недим 1 0.05
Болока Даниэль 1 0.05
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Педерсен Маркус II 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 6 0
Кальдирола Лука 4 1
Д'Амброзио Данило 4 1
Палладино Раффаэле 2 2
Биринделли Самуэле 5 0
Гальярдини Роберто 4 0
Иццо Армандо 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Перейра Педру II 2 0
Мота Дани 2 0
Мачин Хосе 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Марич Мирко 0 1
Колпани Андреа 1 0
Карбони Андреа 1 0
Бондо Варрен 1 0
Читтадини Джорджо 1 0
Карбони Валентин 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берарди Доменико 6 0
Болока Даниэль 3 1
Нето Руан 3 1
Энрике Матеус 4 0
Эрлич Мартин 4 0
Феррари Джанмарко 3 0
Торстведт Кристиан 3 0
Педерсен Маркус II 3 0
Пинамонти Андреа 2 0
Лорьенте Арман 2 0
Лопес Максим 0 1
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Винья Матиас 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0

Результаты матчей

Монца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сассуоло
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
7
Монца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сассуоло
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
0% (0)
70% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

8
11
Монца
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Сассуоло
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
15% (3)
50% (10)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

13
18

Голы по времени матча

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
9%
3
23%
1-15
3
27%
4
31%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
2
18%
3
23%
61-75
3
27%
2
15%
76-90

Пропущено

11
21
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
5
45%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
3
27%
6
29%
76-90

Забито

8
13
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
0
0%
3
23%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
3
38%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
38%
2
15%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Пропущено

18
15
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
5
28%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
28%
7
47%
76-90

Забито

19
26
9 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
1
5%
6
23%
1-15
4
21%
7
27%
16-30
4
21%
3
12%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
5
26%
5
19%
61-75
4
21%
3
12%
76-90

Пропущено

29
36
14 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 19
10
34%
5
14%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
4
14%
5
14%
31-45
4
14%
4
11%
46-60
3
10%
5
14%
61-75
8
28%
13
36%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0
Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0
Сассуоло
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1
Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2

Результаты матчей

Монца
Сассуоло

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

3:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
3:0
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
0
8 раз 38%
3
3 раза 14%
2
1 раз 5%
1
7 раз 35%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Монца
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
3
7
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
7
3
2
9
1.5
4
6
2
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
14
6
4
17
1.5
7
13
3
18
2.5
3
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 22 16 5 1 36 - 13 53
2.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
3.
Милан
 Заявка 22 14 4 4 43 - 25 46
4.
Аталанта
 Заявка 21 11 3 7 37 - 21 36
5.
Фиорентина
 Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
6.
Лацио
 Заявка 20 10 3 7 24 - 20 33
7.
Болонья
 Заявка 21 8 9 4 25 - 20 33
8.
Рома
 Заявка 21 9 5 7 34 - 25 32
9.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
10.
Торино
 Заявка 21 8 7 6 20 - 19 31
11.
Дженоа
 Заявка 22 7 7 8 24 - 26 28
12.
Монца
 Заявка 21 6 7 8 20 - 28 25
13.
Фрозиноне
 Заявка 21 6 4 11 28 - 40 22
14.
Лечче
 Заявка 22 4 9 9 21 - 31 21
15.
Сассуоло
 Заявка 20 5 4 11 26 - 36 19
16.
Кальяри
 Заявка 22 4 6 12 21 - 38 18
17.
Удинезе
 Заявка 22 2 12 8 23 - 37 18
18.
Верона
 Заявка 21 4 5 12 19 - 29 17
19.
Эмполи
 Заявка 22 4 5 13 15 - 36 17
20.
Салернитана
 Заявка 21 2 6 13 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Аталанта
 Заявка 11 8 1 2 24 - 7 25
4.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
5.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
6.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
7.
Фиорентина
 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
8.
Лацио
 Заявка 10 6 2 2 12 - 7 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
12.
Лечче
 Заявка 11 4 4 3 12 - 15 16
13.
Кальяри
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
14.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
15.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
16.
Верона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 15 - 19 9
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 2 7 8 - 17 8
20.
Салернитана
 Заявка 11 1 4 6 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
3.
Милан
 Заявка 11 6 3 2 23 - 18 21
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
8.
Монца
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
9.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
10.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
11.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
12.
Эмполи
 Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
13.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
14.
Рома
 Заявка 10 2 2 6 10 - 16 8
15.
Сассуоло
 Заявка 10 2 2 6 13 - 21 8
16.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
18.
Лечче
 Заявка 11 0 5 6 9 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 10 0 2 8 8 - 24 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 10 (7)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Лечче Рамадани Юльбер 10
Фиорентина Раньери Лука 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Д'Амброзио Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Сассуоло начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 1'
    Минута молчания состоится перед началом матча.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 34.7% пользователей.
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Прогнозы 118
Монца 52.5% (62)
X 41.5% (49)
Сассуоло 5.9% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Сассуоло
2.30
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3.55
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3.60
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Все Коэффициенты
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Монца 0:0 Сассуоло

Исход игры
Монца
52.5% (62)
Ничья
41.5% (49)
Сассуоло
5.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
40% (44)
Меньше
60% (66)
Обе команды забьют
Да
77.27% (85)
Нет
22.73% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.7% (41)
2:1 Монца
30.5% (36)
1:0 Монца
16.9% (20)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:1 Сассуоло
1.7% (2)
1:2 Сассуоло
1.7% (2)
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