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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Манганьелло Джанлука
Монца
1:0
Конец матча
Сассуоло
0'
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Мота Дани
1:0
31' Гол
Колпани Андреа
42' Желтая карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
43' Желтая карточка
Энрике Матеус
68' Желтая карточка
Педерсен Маркус II
90' Желтая карточка
Нето Руан
90'+11

Ход матча

22'
Мота Дани
 
31'
Колпани Андреа
(Мота Дани)
1:0
42'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
 
43'
 
Энрике Матеус
46'
Бондо Варрен
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
 
46'
 
Вити Маттиа
Лорьенте Арман
46'
 
Мулаттьери Самуэле
Кастильехо Самуэль
57'
Джурич Милан
Карбони Валентин
 
68'
 
Педерсен Маркус II
72'
 
Вольпато Кристиан
Торстведт Кристиан
77'
Дзербин Алессио
Колпани Андреа
 
78'
 
Липани Лука
Болока Даниэль
87'
Иццо Армандо
Кальдирола Лука
 
88'
Бетелла Давиде
Пессина Маттео
 
90'
 
Сейде Эмиль Конрадсен
Дойг Джош
90'
 
Нето Руан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 535 Количество передач 327
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Монца 52.9% (63)
X 41.2% (49)
Сассуоло 5.9% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ди
Грегорио
Микеле
33
Д'Амброзио
Данило
22
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
19
Биринделли
Самуэле
84
Чиурриа
Патрик
8
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
32
Пессина
Маттео
28
Колпани
Андреа
21
Карбони
Валентин
47
Мота
Дани
47
Консильи
Андреа
3
Педерсен
Маркус
II
44
Нето
Руан
13
Феррари
Джанмарко
43
Дойг
Джош
24
Болока
Даниэль
7
Энрике
Матеус
20
Кастильехо
Самуэль
42
Торстведт
Кристиан
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
Монца
3-4-2-1
Сассуоло
4-2-3-1

История личных встреч

Монца
Сассуоло

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
0:1
СA
1:2
СA
1:1
К
3:1
СCA
2:1
СCA
2:2

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 7 0.32
Коломбо Лоренцо 3 0.14
Мота Дани 2 0.09
Карбони Валентин 2 0.09
Пессина Маттео 2 (2) 0.09
Кальдирола Лука 1 0.05
Гальярдини Роберто 1 0.05
Марич Мирко 1 0.05
Виньято Самуэле 1 0.05
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 9 (5) 0.43
Пинамонти Андреа 7 0.33
Торстведт Кристиан 3 0.14
Энрике Матеус 2 0.1
Лорьенте Арман 1 0.05
Эрлич Мартин 1 0.05
Байрами Недим 1 0.05
Болока Даниэль 1 0.05
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Педерсен Маркус II 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 6 0
Кальдирола Лука 4 1
Д'Амброзио Данило 4 1
Палладино Раффаэле 2 2
Биринделли Самуэле 5 0
Гальярдини Роберто 4 0
Иццо Армандо 3 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Перейра Педру II 2 0
Мота Дани 2 0
Мачин Хосе 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Марич Мирко 0 1
Колпани Андреа 1 0
Карбони Андреа 1 0
Бондо Варрен 1 0
Читтадини Джорджо 1 0
Карбони Валентин 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берарди Доменико 6 0
Нето Руан 4 1
Энрике Матеус 5 0
Болока Даниэль 3 1
Эрлич Мартин 4 0
Педерсен Маркус II 4 0
Феррари Джанмарко 3 0
Торстведт Кристиан 3 0
Пинамонти Андреа 2 0
Лорьенте Арман 2 0
Лопес Максим 0 1
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Винья Матиас 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0

Результаты матчей

Монца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сассуоло
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
7
Монца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сассуоло
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

8
11
Монца
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Сассуоло
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

13
18

Голы по времени матча

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
1
8%
3
23%
1-15
3
25%
4
31%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
3
25%
2
15%
76-90

Пропущено

11
22
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
5
45%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
3
27%
6
27%
76-90

Забито

8
13
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
0
0%
3
23%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
3
38%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
38%
2
15%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Пропущено

18
15
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
5
28%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
28%
7
47%
76-90

Забито

20
26
10 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
8 Не забивали 7
1
5%
6
23%
1-15
4
20%
7
27%
16-30
5
25%
3
12%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
5
25%
5
19%
61-75
4
20%
3
12%
76-90

Пропущено

29
37
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 20
10
34%
5
14%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
4
14%
6
16%
31-45
4
14%
4
11%
46-60
3
10%
5
14%
61-75
8
28%
13
35%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0
Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0
Сассуоло
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1
Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2

Результаты матчей

Монца
Сассуоло

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

3:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
3:0
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
0
8 раз 36%
3
3 раза 14%
2
1 раз 5%
0
7 раз 33%
1
7 раз 33%
2
4 раза 19%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Монца
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
3
2
9
1.5
3
7
1
10
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
7
4
2
9
1.5
4
7
2
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
14
7
4
18
1.5
7
14
3
19
2.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 22 16 5 1 36 - 13 53
2.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
3.
Милан
 Заявка 22 14 4 4 43 - 25 46
4.
Аталанта
 Заявка 21 11 3 7 37 - 21 36
5.
Фиорентина
 Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
6.
Лацио
 Заявка 20 10 3 7 24 - 20 33
7.
Болонья
 Заявка 21 8 9 4 25 - 20 33
8.
Рома
 Заявка 21 9 5 7 34 - 25 32
9.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
10.
Торино
 Заявка 21 8 7 6 20 - 19 31
11.
Дженоа
 Заявка 22 7 7 8 24 - 26 28
12.
Монца
 Заявка 22 7 7 8 21 - 28 28
13.
Фрозиноне
 Заявка 22 6 5 11 29 - 41 23
14.
Лечче
 Заявка 22 4 9 9 21 - 31 21
15.
Сассуоло
 Заявка 21 5 4 12 26 - 37 19
16.
Верона
 Заявка 22 4 6 12 20 - 30 18
17.
Кальяри
 Заявка 22 4 6 12 21 - 38 18
18.
Удинезе
 Заявка 22 2 12 8 23 - 37 18
19.
Эмполи
 Заявка 22 4 5 13 15 - 36 17
20.
Салернитана
 Заявка 21 2 6 13 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Аталанта
 Заявка 11 8 1 2 24 - 7 25
4.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
5.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
6.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
7.
Фиорентина
 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
8.
Лацио
 Заявка 10 6 2 2 12 - 7 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
12.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
13.
Лечче
 Заявка 11 4 4 3 12 - 15 16
14.
Кальяри
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
15.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 15 - 19 9
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 2 7 8 - 17 8
20.
Салернитана
 Заявка 11 1 4 6 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
3.
Милан
 Заявка 11 6 3 2 23 - 18 21
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
8.
Монца
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
9.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
10.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
11.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
12.
Эмполи
 Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
13.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
14.
Рома
 Заявка 10 2 2 6 10 - 16 8
15.
Сассуоло
 Заявка 11 2 2 7 13 - 22 8
16.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
18.
Лечче
 Заявка 11 0 5 6 9 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 11 0 3 8 9 - 25 3
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 10 (7)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Лечче Рамадани Юльбер 10
Фиорентина Раньери Лука 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Контроль мяча: Монца: 61%, Сассуоло: 39%.
  • 100'
    Джурич Милан II выиграл воздушное противоборство у Липани Лука.
  • 100'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 100'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 99'
    Иццо Армандо из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 99'
    Сассуоло контролирует мяч.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Монца 52.9% (63)
    X 41.2% (49)
    Сассуоло 5.9% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 1:0 Сассуоло

    Исход игры
    Монца
    52.9% (63)
    Ничья
    41.2% (49)
    Сассуоло
    5.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.54% (45)
    Меньше
    59.46% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    77.48% (86)
    Нет
    22.52% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.5% (41)
    2:1 Монца
    31.1% (37)
    1:0 Монца
    16.8% (20)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    0:1 Сассуоло
    1.7% (2)
    1:2 Сассуоло
    1.7% (2)
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