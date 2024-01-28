Тур: 22. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Манганьелло Джанлука
0'
22' Undefined phrase: football_event_Мота Дани
1:0
31' ГолКолпани Андреа
42' Желтая карточкаАкпа-Акпро Жан-Даниэль
43' Желтая карточкаЭнрике Матеус
68' Желтая карточкаПедерсен Маркус II
90' Желтая карточкаНето Руан
90'+11
Ход матча
22'
31'
1:0
43'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
535 Количество передач 327
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мари
Пабло
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Нето РуанЗащитник
- Защитник
-
43 Дойг ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Монца
Сассуоло
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
60
67
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колпани Андреа
|7
|0.32
|Коломбо Лоренцо
|3
|0.14
|Мота Дани
|2
|0.09
|Карбони Валентин
|2
|0.09
|Пессина Маттео
|2 (2)
|0.09
|Кальдирола Лука
|1
|0.05
|Гальярдини Роберто
|1
|0.05
|Марич Мирко
|1
|0.05
|Виньято Самуэле
|1
|0.05
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Перейра Педру II
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|9 (5)
|0.43
|Пинамонти Андреа
|7
|0.33
|Торстведт Кристиан
|3
|0.14
|Энрике Матеус
|2
|0.1
|Лорьенте Арман
|1
|0.05
|Эрлич Мартин
|1
|0.05
|Байрами Недим
|1
|0.05
|Болока Даниэль
|1
|0.05
|Тольян Йереми
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Дефрель Грегоре
|0
|0
|Педерсен Маркус II
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мари Пабло
|6
|0
|Кальдирола Лука
|4
|1
|Д'Амброзио Данило
|4
|1
|Палладино Раффаэле
|2
|2
|Биринделли Самуэле
|5
|0
|Гальярдини Роберто
|4
|0
|Иццо Армандо
|3
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Пессина Маттео
|2
|0
|Перейра Педру II
|2
|0
|Мота Дани
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Коломбо Лоренцо
|2
|0
|Виньято Самуэле
|2
|0
|Марич Мирко
|0
|1
|Колпани Андреа
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
|Бондо Варрен
|1
|0
|Читтадини Джорджо
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берарди Доменико
|6
|0
|Нето Руан
|4
|1
|Энрике Матеус
|5
|0
|Болока Даниэль
|3
|1
|Эрлич Мартин
|4
|0
|Педерсен Маркус II
|4
|0
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|Торстведт Кристиан
|3
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Лорьенте Арман
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Консильи Андреа
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Результаты матчей
Монца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сассуоло
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
5
7
Монца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сассуоло
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
8
11
Монца
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Сассуоло
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
13
18
Голы по времени матча
Забито
12
13
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
1
8%
3
23%
1-15
3
25%
4
31%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
3
25%
2
15%
76-90
Пропущено
11
22
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
5
45%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
3
27%
6
27%
76-90
Забито
8
13
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
0
0%
3
23%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
3
38%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
38%
2
15%
61-75
1
13%
1
8%
76-90
Пропущено
18
15
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
5
28%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
28%
7
47%
76-90
Забито
20
26
10 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
8 Не забивали 7
1
5%
6
23%
1-15
4
20%
7
27%
16-30
5
25%
3
12%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
5
25%
5
19%
61-75
4
20%
3
12%
76-90
Пропущено
29
37
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 20
10
34%
5
14%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
4
14%
6
16%
31-45
4
14%
4
11%
46-60
3
10%
5
14%
61-75
8
28%
13
35%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0
Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0
Сассуоло
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1
Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2
Результаты матчей
Монца
Сассуоло
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
3:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 23%
3:0
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
0
8 раз 36%
3
3 раза 14%
2
1 раз 5%
0
7 раз 33%
1
7 раз 33%
2
4 раза 19%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Монца
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
73
29
37
110
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
74
29
47
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
147
418
714
319
318
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|36 - 13
|53
|2.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|49 - 10
|51
|3.
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|43 - 25
|46
|4.
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|37 - 21
|36
|5.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 21
|34
|6.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|24 - 20
|33
|7.
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|25 - 20
|33
|8.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|34 - 25
|32
|9.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|30 - 25
|31
|10.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|20 - 19
|31
|11.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|24 - 26
|28
|12.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|21 - 28
|28
|13.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|29 - 41
|23
|14.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|21 - 31
|21
|15.
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|26 - 37
|19
|16.
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|20 - 30
|18
|17.
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|21 - 38
|18
|18.
|Заявка
|22
|2
|12
|8
|23 - 37
|18
|19.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|15 - 36
|17
|20.
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|17 - 5
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 7
|25
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 7
|25
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|12 - 7
|20
|9.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|10.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|11.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 15
|16
|14.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|15.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|15 - 19
|9
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|13.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 18
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 22
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|17.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 16
|5
|18.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|9 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
|20.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 25
|3
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|18 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|12 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|10 (7)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|9 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Рома
|Паредес Леандро
|10
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Фиорентина
|Раньери Лука
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монца 1:0 Сассуоло
Исход игры
Монца
52.9% (63)
Ничья
41.2% (49)
Сассуоло
5.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
40.54% (45)
Меньше
59.46% (66)
Обе команды забьют
Да
77.48% (86)
Нет
22.52% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.5% (41)
2:1 Монца
31.1% (37)
1:0 Монца
16.8% (20)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:1 Сассуоло
1.7% (2)
1:2 Сассуоло
1.7% (2)
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