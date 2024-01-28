Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Удар от ворот произведет Сассуоло

93' Мота Дани из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

91' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Энрике Матеус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Матч возобновлен

88' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Дзербин Алессио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Мари Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Удар от ворот произведет Монца

83' Вольпато Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

82' Энрике Матеус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Дзербин Алессио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Колпани Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Дойг Джош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Удар от ворот произведет Сассуоло

70' Матч возобновлен

69' Пессина Маттео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Удар от ворот произведет Монца

65' Матч возобновится спорным мячом

61' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

60' Мота Дани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Феррари Джанмарко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Кальдирола Лука из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Бондо Варрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Кальдирола Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Энрике Матеус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Торстведт Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Мулаттьери Самуэле из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Мулаттьери Самуэле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Д'Амброзио Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Сассуоло

48' Карбони Валентин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля