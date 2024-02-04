Тур: 20. Стадион: Home Deluxe Arena.
0'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
17
Laurin
Curda
16
Муслиу
Визар
29
Ilyas
Ansah
10
Костонс
Кун
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Laurin CurdaЗащитник
- Защитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ilyas AnsahНападающий
-
10 Костонс КунНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Аарон ЗентерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Martin Ens
-
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Сусо СимаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 King Manu
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
История личных встреч
Падерборн
Фортуна
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
114.3%
0 побед 8 ничьих 1 победа
23 матча
47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
47.8%
47.8%
4.4%
11 побед 11 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
15
23
Голов в среднем за матч
1.5
1.77
Среднее время на гол
60
50
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.23
0.7
Среднее время на гол
73
128
Всего голов
31
30
Голов в среднем за матч
1.35
1.3
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
66
69
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|7 (1)
|0.35
|Гримальди Адриано
|4
|0.2
|Бильбия Филип
|3
|0.15
|Платте Феликс
|3
|0.15
|Обермайр Рафаэль
|2
|0.1
|Клаас Себастьян
|2
|0.1
|Лайпертц Роберт
|1
|0.05
|Sirlord Conteh
|1
|0.05
|Niclas Nadj
|1
|0.05
|Хеуэр Яннис
|1
|0.05
|Kai Klefisch
|1
|0.05
|Mattes Hansen
|1
|0.05
|Ilyas Ansah
|1
|0.05
|Крузе Макс
|0
|0
|Кинсомби Давид
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|9 (3)
|0.45
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|0.45
|Танака Ао
|4
|0.2
|Клаус Феликс
|3
|0.15
|Нимиц Йона
|3
|0.15
|Де Вейс Йорди
|2
|0.1
|Энгельхардт Янник
|2
|0.1
|Аппелькамп Синта
|1
|0.05
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.05
|Циммерман Маттиас
|1
|0.05
|Сиберт Джамиль
|1
|0.05
|Гинчек Даниэль
|1
|0.05
|Хоффманн Андре
|1
|0.05
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.05
|Николя Гавори
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Обердорф Тим
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kai Klefisch
|4
|1
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Гримальди Адриано
|3
|0
|Клаас Себастьян
|3
|0
|Муслия Флоран
|3
|0
|Муслиу Визар
|1
|1
|Бильбия Филип
|1
|1
|Кинсомби Давид
|2
|0
|Marcel Hoffmeier
|2
|0
|Mattes Hansen
|2
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Костонс Кун
|1
|0
|Обермайр Рафаэль
|1
|0
|Бувинк Пелле
|1
|0
|Laurin Curda
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгельхардт Янник
|8
|0
|Де Вейс Йорди
|4
|0
|Цолис Христос
|4
|0
|Клаус Феликс
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Ийоха Эммануэль
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Сиберт Джамиль
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|Учино Такаси
|2
|0
|Вермейж Винсент
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|2
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
|Танака Ао
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Нимиц Йона
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Фортуна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
2
Падерборн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Фортуна
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
11
15
Падерборн
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Фортуна
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
16
17
Голы по времени матча
Забито
14
22
3 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
7%
4
18%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
1
7%
6
27%
31-45
4
29%
3
14%
46-60
3
21%
4
18%
61-75
4
29%
4
18%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
3
27%
3
38%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Забито
14
18
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
3
21%
2
11%
1-15
4
29%
3
17%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
2
14%
7
39%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
2
14%
3
17%
76-90
Пропущено
18
17
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
11%
4
24%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
7
39%
2
12%
31-45
5
28%
3
18%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
2
11%
1
6%
76-90
Забито
28
40
11 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
4
14%
6
15%
1-15
5
18%
4
10%
16-30
2
7%
7
18%
31-45
6
21%
10
25%
46-60
5
18%
6
15%
61-75
6
21%
7
18%
76-90
Пропущено
29
25
14 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
3
10%
4
16%
1-15
1
3%
7
28%
16-30
10
34%
5
20%
31-45
7
24%
5
20%
46-60
3
10%
2
8%
61-75
5
17%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2
Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1
Фортуна
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2
Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3
Результаты матчей
Падерборн
Фортуна
Точный счет
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:5
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
0:5
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
5
3 раза 16%
4
2 раза 11%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
91
45
37
27
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
63
46
63
28
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
154
811
910
415
811
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|11
|9
|0
|38 - 18
|42
|2.
|20
|11
|4
|5
|40 - 27
|37
|3.
|20
|11
|3
|6
|36 - 28
|36
|4.
|20
|10
|5
|5
|32 - 24
|35
|5.
|0:0
|20
|9
|5
|6
|40 - 25
|32
|6.
|1:0
|20
|8
|7
|5
|36 - 25
|31
|7.
|0:0
|20
|8
|5
|7
|28 - 29
|29
|8.
|20
|8
|4
|8
|29 - 38
|28
|9.
|20
|7
|7
|6
|38 - 36
|28
|10.
|20
|7
|5
|8
|37 - 33
|26
|11.
|20
|7
|5
|8
|24 - 26
|26
|12.
|0:0
|20
|7
|5
|8
|29 - 33
|26
|13.
|20
|6
|6
|8
|32 - 30
|24
|14.
|20
|7
|2
|11
|33 - 41
|23
|15.
|0:0
|20
|6
|4
|10
|32 - 39
|22
|16.
|20
|6
|2
|12
|19 - 33
|20
|17.
|0:1
|20
|6
|2
|12
|19 - 33
|20
|18.
|20
|1
|8
|11
|18 - 42
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|21 - 8
|23
|2.
|11
|6
|5
|0
|23 - 9
|23
|3.
|9
|7
|0
|2
|21 - 10
|21
|4.
|1:0
|10
|6
|3
|1
|23 - 8
|21
|5.
|11
|5
|4
|2
|21 - 16
|19
|6.
|10
|5
|1
|4
|19 - 15
|16
|7.
|0:0
|10
|5
|1
|4
|21 - 18
|16
|8.
|10
|5
|1
|4
|20 - 18
|16
|9.
|9
|4
|3
|2
|11 - 10
|15
|10.
|10
|4
|3
|3
|22 - 11
|15
|11.
|10
|4
|3
|3
|20 - 16
|15
|12.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|13.
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|14.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|15.
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|16.
|0:1
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|17.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|18.
|10
|1
|4
|5
|10 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|16 - 10
|20
|2.
|9
|5
|4
|0
|15 - 9
|19
|3.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|22 - 8
|18
|4.
|11
|4
|4
|3
|19 - 17
|16
|5.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|16 - 18
|14
|6.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|7.
|10
|4
|1
|5
|14 - 22
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|15 - 22
|11
|10.
|11
|3
|2
|6
|13 - 16
|11
|11.
|1:0
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|12.
|9
|2
|3
|4
|17 - 20
|9
|13.
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|14.
|0:1
|10
|2
|1
|7
|7 - 18
|7
|15.
|10
|2
|1
|7
|14 - 26
|7
|16.
|10
|2
|0
|8
|7 - 18
|6
|17.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|18.
|10
|0
|4
|6
|8 - 26
|4
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|10 (7)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|10 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8
|Герта
|Ляйстнер Тони
|1 6