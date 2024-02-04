  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Падерборн
4:3
Конец матча
Фортуна
0'
1:0
19' Гол
Кинсомби Давид
21' Желтая карточка
Daniel Thioune
2:0
34' Гол
Mattes Hansen
3:0
37' Гол
Бильбия Филип
38' Желтая карточка
Ilyas Ansah
3:1
49' Гол
Энгельхардт Янник
3:2
55' Гол
Мустафа Сулиман
4:2
82' Гол
Костонс Кун
4:3
90' Гол
Ястржембски Деннис
90' Желтая карточка
Ястржембски Деннис
90'+9
1
Бувинк
Пелле
17
Laurin
Curda
4
Calvin
Brackelmann
16
Муслиу
Визар
23
Обермайр
Рафаэль
8
Кинсомби
Давид
22
Mattes
Hansen
26
Клаас
Себастьян
7
Бильбия
Филип
29
Ilyas
Ansah
10
Костонс
Кун
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
30
Де
Вейс
Йорди
34
Николя
Гавори
18
Нимиц
Йона
4
Танака
Ао
6
Энгельхардт
Янник
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
7
Цолис
Христос
22
Дафернер
Кристоф
Падерборн
3-4-3
Фортуна
4-5-1

История личных встреч

Падерборн
Фортуна

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

114.3%
0 побед 8 ничьих 1 победа

23 матча

47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

47.8%
47.8%
4.4%
11 побед 11 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
1:2
Б2
4:1
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
2:3
Б2
2:1
Б2
2:1
ТМС
1:0
Б
0:0
Б
2:0
Б2
0:0
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
1:6
ТМС
0:1
Б2
2:3
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
3:0
Б3
0:0
Б3
1:4

Голы

Всего голов

15
23

Голов в среднем за матч

1.5
1.77

Среднее время на гол

60
50

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.23
0.7

Среднее время на гол

73
128

Всего голов

31
30

Голов в среднем за матч

1.35
1.3

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

66
69

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 7 (1) 0.35
Бильбия Филип 4 0.2
Гримальди Адриано 4 0.2
Платте Феликс 3 0.15
Обермайр Рафаэль 2 0.1
Клаас Себастьян 2 0.1
Mattes Hansen 2 0.1
Лайпертц Роберт 1 0.05
Sirlord Conteh 1 0.05
Кинсомби Давид 1 0.05
Костонс Кун 1 0.05
Niclas Nadj 1 0.05
Ilyas Ansah 1 0.05
Хеуэр Яннис 1 0.05
Kai Klefisch 1 0.05
Крузе Макс 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 9 (3) 0.45
Вермейж Винсент 9 (1) 0.45
Танака Ао 4 0.2
Клаус Феликс 3 0.15
Нимиц Йона 3 0.15
Энгельхардт Янник 3 0.15
Де Вейс Йорди 2 0.1
Аппелькамп Синта 1 0.05
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.05
Циммерман Маттиас 1 0.05
Ястржембски Деннис 1 0.05
Сиберт Джамиль 1 0.05
Гинчек Даниэль 1 0.05
Хоффманн Андре 1 0.05
Ийоха Эммануэль 1 0.05
Мустафа Сулиман 1 0.05
Николя Гавори 0 0
Обердорф Тим 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kai Klefisch 4 1
Хеуэр Яннис 4 0
Гримальди Адриано 3 0
Клаас Себастьян 3 0
Муслия Флоран 3 0
Муслиу Визар 1 1
Бильбия Филип 1 1
Кинсомби Давид 2 0
Marcel Hoffmeier 2 0
Mattes Hansen 2 0
Шустер Марко 1 0
Платте Феликс 1 0
Tobias Mueller 1 0
Костонс Кун 1 0
Обермайр Рафаэль 1 0
Бувинк Пелле 1 0
Laurin Curda 1 0
Ilyas Ansah 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энгельхардт Янник 8 0
Де Вейс Йорди 4 0
Цолис Христос 4 0
Клаус Феликс 3 0
Николя Гавори 3 0
Ийоха Эммануэль 3 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Сиберт Джамиль 3 0
Циммерман Маттиас 1 1
Учино Такаси 2 0
Вермейж Винсент 2 0
Зоботка Марсель 2 0
Кастенмайер Флориан 2 0
Daniel Thioune 1 0
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Танака Ао 1 0
Обердорф Тим 1 0
Нимиц Йона 1 0

Результаты матчей

Падерборн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Фортуна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

5
5
Падерборн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Фортуна
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

11
15
Падерборн
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Фортуна
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

16
20

Голы по времени матча

Забито

18
25
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
6%
4
16%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
3
17%
6
24%
31-45
4
22%
5
20%
46-60
3
17%
4
16%
61-75
5
28%
5
20%
76-90

Пропущено

14
12
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
3
21%
5
42%
31-45
4
29%
2
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
2
17%
76-90

Забито

14
18
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
3
21%
2
11%
1-15
4
29%
3
17%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
2
14%
7
39%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
2
14%
3
17%
76-90

Пропущено

18
17
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
11%
4
24%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
7
39%
2
12%
31-45
5
28%
3
18%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
2
11%
1
6%
76-90

Забито

32
43
14 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
4
13%
6
14%
1-15
6
19%
4
9%
16-30
4
13%
7
16%
31-45
6
19%
12
28%
46-60
5
16%
6
14%
61-75
7
22%
8
19%
76-90

Пропущено

32
29
14 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 16
3
9%
4
14%
1-15
1
3%
8
28%
16-30
10
31%
7
24%
31-45
9
28%
5
17%
46-60
3
9%
2
7%
61-75
6
19%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2
Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1
Фортуна
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2
Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3

Результаты матчей

Падерборн
Фортуна

Точный счет

0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:5
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
5
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
0:5
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
4
1 раз 5%
1
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
5
3 раза 15%
4
2 раза 10%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
3
7
3
7
2.5
3
7
1
9
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
7
3
2
8
2.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
16
4
9
11
1.5
10
10
5
15
2.5
9
11
1
19
3.5
5
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 20 11 9 0 38 - 18 42
2.
Гамбург
 20 11 4 5 40 - 27 37
3.
Хольштайн Киль
 20 11 3 6 36 - 28 36
4.
Гройтер Фюрт
 20 10 5 5 32 - 24 35
5.
Фортуна
 20 9 4 7 43 - 29 31
6.
Падерборн
 20 9 4 7 32 - 32 31
7.
Ганновер 96
 20 8 7 5 37 - 26 31
8.
Эльвeрсберг
 20 8 4 8 31 - 34 28
9.
Нюрнберг
 20 8 4 8 29 - 38 28
10.
Карлсруэ
 20 7 7 6 38 - 36 28
11.
Герта
 20 7 5 8 37 - 33 26
12.
Веен Висбаден
 20 7 5 8 24 - 26 26
13.
Магдебург
 20 6 6 8 32 - 30 24
14.
Шальке 04
 20 7 2 11 33 - 41 23
15.
Кайзерслаутерн
 20 6 3 11 33 - 41 21
16.
Айнтрахт Бр
 20 6 2 12 19 - 33 20
17.
Ганза
 20 6 2 12 20 - 34 20
18.
Оснабрюк
 20 1 8 11 18 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 23 - 9 23
3.
Гамбург
 9 7 0 2 21 - 10 21
4.
Ганновер 96
 10 6 3 1 24 - 9 21
5.
Карлсруэ
 11 5 4 2 21 - 16 19
6.
Падерборн
 10 5 2 3 18 - 14 17
7.
Шальке 04
 10 5 1 4 19 - 15 16
8.
Кайзерслаутерн
 10 5 1 4 21 - 18 16
9.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
10.
Веен Висбаден
 9 4 3 2 11 - 10 15
11.
Герта
 10 4 3 3 22 - 11 15
12.
Магдебург
 10 4 3 3 20 - 16 15
13.
Нюрнберг
 10 4 3 3 15 - 16 15
14.
Фортуна
 10 4 2 4 18 - 17 14
15.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 15 - 16 14
16.
Айнтрахт Бр
 10 4 2 4 12 - 15 14
17.
Ганза
 10 4 1 5 12 - 15 13
18.
Оснабрюк
 10 1 4 5 10 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 10 6 2 2 16 - 10 20
2.
Санкт-Паули
 9 5 4 0 15 - 9 19
3.
Фортуна
 10 5 2 3 25 - 12 17
4.
Гамбург
 11 4 4 3 19 - 17 16
5.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 16 - 18 14
6.
Падерборн
 10 4 2 4 14 - 18 14
7.
Нюрнберг
 10 4 1 5 14 - 22 13
8.
Гройтер Фюрт
 10 3 3 4 11 - 16 12
9.
Герта
 10 3 2 5 15 - 22 11
10.
Веен Висбаден
 11 3 2 6 13 - 16 11
11.
Ганновер 96
 10 2 4 4 13 - 17 10
12.
Карлсруэ
 9 2 3 4 17 - 20 9
13.
Магдебург
 10 2 3 5 12 - 14 9
14.
Ганза
 10 2 1 7 8 - 19 7
15.
Шальке 04
 10 2 1 7 14 - 26 7
16.
Айнтрахт Бр
 10 2 0 8 7 - 18 6
17.
Кайзерслаутерн
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
Оснабрюк
 10 0 4 6 8 - 26 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 10 (7)
Нюрнберг Can Uzun 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Оснабрюк Dave Gnaase 8
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Фортуна Энгельхардт Янник 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Ильяс Анса получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Костонс Кун сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Бильбия Филип бьет в цель!
    • 34'
      Г О О О О Л - Маттес Хансен бьет в цель!
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