Тур: 20. Стадион: Home Deluxe Arena.
0'
1:0
19' ГолКинсомби Давид
21' Желтая карточкаDaniel Thioune
2:0
34' ГолMattes Hansen
3:0
37' ГолБильбия Филип
38' Желтая карточкаIlyas Ansah
3:1
49' ГолЭнгельхардт Янник
3:2
55' ГолМустафа Сулиман
4:2
82' ГолКостонс Кун
4:3
90' ГолЯстржембски Деннис
90' Желтая карточкаЯстржембски Деннис
90'+9
Ход матча
19'
21'
34'
2:0
37'
3:0
38'
49'
55'
3:2
82'
4:2
90'
4:3
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 6
-
5 Угловые 7
-
3 Офсайды 5
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
426 Количество передач 456
-
50 Владение мячом, % 50
17
Laurin
Curda
16
Муслиу
Визар
29
Ilyas
Ansah
10
Костонс
Кун
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Laurin CurdaЗащитник
- Защитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ilyas AnsahНападающий
-
10 Костонс КунНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Аарон ЗентерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Martin Ens
-
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Сусо СимаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 King Manu
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
История личных встреч
Падерборн
Фортуна
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
114.3%
0 побед 8 ничьих 1 победа
23 матча
47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
47.8%
47.8%
4.4%
11 побед 11 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
15
23
Голов в среднем за матч
1.5
1.77
Среднее время на гол
60
50
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.23
0.7
Среднее время на гол
73
128
Всего голов
31
30
Голов в среднем за матч
1.35
1.3
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
66
69
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|7 (1)
|0.35
|Бильбия Филип
|4
|0.2
|Гримальди Адриано
|4
|0.2
|Платте Феликс
|3
|0.15
|Обермайр Рафаэль
|2
|0.1
|Клаас Себастьян
|2
|0.1
|Mattes Hansen
|2
|0.1
|Лайпертц Роберт
|1
|0.05
|Sirlord Conteh
|1
|0.05
|Кинсомби Давид
|1
|0.05
|Костонс Кун
|1
|0.05
|Niclas Nadj
|1
|0.05
|Ilyas Ansah
|1
|0.05
|Хеуэр Яннис
|1
|0.05
|Kai Klefisch
|1
|0.05
|Крузе Макс
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|9 (3)
|0.45
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|0.45
|Танака Ао
|4
|0.2
|Клаус Феликс
|3
|0.15
|Нимиц Йона
|3
|0.15
|Энгельхардт Янник
|3
|0.15
|Де Вейс Йорди
|2
|0.1
|Аппелькамп Синта
|1
|0.05
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.05
|Циммерман Маттиас
|1
|0.05
|Ястржембски Деннис
|1
|0.05
|Сиберт Джамиль
|1
|0.05
|Гинчек Даниэль
|1
|0.05
|Хоффманн Андре
|1
|0.05
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.05
|Мустафа Сулиман
|1
|0.05
|Николя Гавори
|0
|0
|Обердорф Тим
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kai Klefisch
|4
|1
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Гримальди Адриано
|3
|0
|Клаас Себастьян
|3
|0
|Муслия Флоран
|3
|0
|Муслиу Визар
|1
|1
|Бильбия Филип
|1
|1
|Кинсомби Давид
|2
|0
|Marcel Hoffmeier
|2
|0
|Mattes Hansen
|2
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Костонс Кун
|1
|0
|Обермайр Рафаэль
|1
|0
|Бувинк Пелле
|1
|0
|Laurin Curda
|1
|0
|Ilyas Ansah
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгельхардт Янник
|8
|0
|Де Вейс Йорди
|4
|0
|Цолис Христос
|4
|0
|Клаус Феликс
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Ийоха Эммануэль
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Сиберт Джамиль
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|Учино Такаси
|2
|0
|Вермейж Винсент
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|2
|0
|Daniel Thioune
|1
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
|Танака Ао
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Нимиц Йона
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Фортуна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
5
5
Падерборн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Фортуна
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
11
15
Падерборн
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Фортуна
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
16
20
Голы по времени матча
Забито
18
25
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
6%
4
16%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
3
17%
6
24%
31-45
4
22%
5
20%
46-60
3
17%
4
16%
61-75
5
28%
5
20%
76-90
Пропущено
14
12
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
3
21%
5
42%
31-45
4
29%
2
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
2
17%
76-90
Забито
14
18
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
3
21%
2
11%
1-15
4
29%
3
17%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
2
14%
7
39%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
2
14%
3
17%
76-90
Пропущено
18
17
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
11%
4
24%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
7
39%
2
12%
31-45
5
28%
3
18%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
2
11%
1
6%
76-90
Забито
32
43
14 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
4
13%
6
14%
1-15
6
19%
4
9%
16-30
4
13%
7
16%
31-45
6
19%
12
28%
46-60
5
16%
6
14%
61-75
7
22%
8
19%
76-90
Пропущено
32
29
14 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 16
3
9%
4
14%
1-15
1
3%
8
28%
16-30
10
31%
7
24%
31-45
9
28%
5
17%
46-60
3
9%
2
7%
61-75
6
19%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2
Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1
Фортуна
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2
Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3
Результаты матчей
Падерборн
Фортуна
Точный счет
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:5
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
5
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
0:5
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
4
1 раз 5%
1
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
5
3 раза 15%
4
2 раза 10%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
55
37
37
37
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
46
73
28
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
164
911
1010
515
911
119
515
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|10 (7)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|10 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|8
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8