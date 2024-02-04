Тур: 20. Стадион: Heinz von Heiden-Arena.
1:0
Первый тайм: 13'
Ход матча
5'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Ланг ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Переа ХуанНападающий
-
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
История личных встреч
Ганновер 96
Ганза
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1.33
Среднее время на гол
270
67
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.83
1.33
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
108
67
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|9 (6)
|0.45
|Нильсен Ховард
|7
|0.35
|Nicolo Tresoldi
|4
|0.2
|Кён Деррик
|3
|0.15
|Фогльзаммер Андреас
|3
|0.15
|Хальстенберг Марсель
|3 (2)
|0.15
|Enzo Leopold
|2
|0.1
|Шауб Луис
|1
|0.05
|Нойман Фил
|1
|0.05
|Кунце Фабиан
|1
|0.05
|Муроя Сэй
|1
|0.05
|Дем Янник
|0
|0
|Kolja Oudenne
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|3
|0.15
|Брумадо Жуниор
|3 (2)
|0.15
|Dennis Dressel
|2
|0.1
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.1
|Прёгер Кай
|2 (1)
|0.1
|Россбах Дамиан
|1
|0.05
|Фролинг Нильс
|1
|0.05
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.05
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.05
|Brumado Junior
|1
|0.05
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Хюсинг Оливер
|0
|0
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Ховард
|2
|1
|Цилер Рон-Роберт
|3
|0
|Дем Янник
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Кунце Фабиан
|3
|0
|Кён Деррик
|3
|0
|Кристиансен Макс
|1
|1
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|Шауб Луис
|0
|1
|Муроя Сэй
|1
|0
|Скотт Кристофер
|1
|0
|Аррей-Мби Брайт
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
|Nicolo Tresoldi
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингельссон Сванте
|6
|0
|Россбах Дамиан
|5
|0
|Россипаль Александер
|5
|0
|Прёгер Кай
|4
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Кольке Маркус
|1
|1
|Брумадо Жуниор
|1
|1
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Dennis Dressel
|2
|0
|Переа Хуан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Ганза
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
4
Ганновер 96
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Ганза
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
10
14
Упущенные победы
11
7
Ганновер 96
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
37% (7)
5% (1)
Ганза
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
16% (3)
58% (11)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
11
17
Упущенные победы
18
11
Голы по времени матча
Забито
23
7
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
5
22%
0
0%
1-15
1
4%
2
29%
16-30
4
17%
2
29%
31-45
2
9%
1
14%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
5
22%
2
29%
76-90
Пропущено
7
17
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
2
29%
2
12%
16-30
2
29%
3
18%
31-45
2
29%
3
18%
46-60
1
14%
2
12%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Забито
14
11
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
3
21%
1
9%
1-15
5
36%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
21%
1
9%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
2
14%
3
27%
76-90
Пропущено
16
16
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
3
19%
4
25%
31-45
4
25%
3
19%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
5
31%
3
19%
76-90
Забито
37
18
18 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 7
4 Не забивали 7
8
22%
1
6%
1-15
6
16%
4
22%
16-30
4
11%
4
22%
31-45
5
14%
2
11%
46-60
7
19%
2
11%
61-75
7
19%
5
28%
76-90
Пропущено
23
33
9 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
0
0%
4
12%
1-15
4
17%
6
18%
16-30
5
22%
7
21%
31-45
6
26%
6
18%
46-60
3
13%
3
9%
61-75
5
22%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4
Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1
Ганза
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1
Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3
Результаты матчей
Ганновер 96
Ганза
Точный счет
2:2
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
6 раз 67%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
7
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
Точный счет
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
Точный счет
2:2
5 раз 26%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
10 раз 53%
0
4 раза 21%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
7
1 раз 5%
0
7 раз 37%
2
7 раз 37%
1
5 раз 26%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Ганза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
82
81
46
27
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
45
55
36
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
127
136
712
316
118
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|11
|9
|0
|38 - 18
|42
|2.
|20
|11
|4
|5
|40 - 27
|37
|3.
|20
|11
|3
|6
|36 - 28
|36
|4.
|20
|10
|5
|5
|32 - 24
|35
|5.
|0:0
|20
|9
|5
|6
|40 - 25
|32
|6.
|1:0
|20
|8
|7
|5
|36 - 25
|31
|7.
|0:0
|20
|8
|5
|7
|28 - 29
|29
|8.
|20
|8
|4
|8
|29 - 38
|28
|9.
|20
|7
|7
|6
|38 - 36
|28
|10.
|20
|7
|5
|8
|37 - 33
|26
|11.
|20
|7
|5
|8
|24 - 26
|26
|12.
|0:0
|20
|7
|5
|8
|29 - 33
|26
|13.
|20
|6
|6
|8
|32 - 30
|24
|14.
|20
|7
|2
|11
|33 - 41
|23
|15.
|0:0
|20
|6
|4
|10
|32 - 39
|22
|16.
|20
|6
|2
|12
|19 - 33
|20
|17.
|0:1
|20
|6
|2
|12
|19 - 33
|20
|18.
|20
|1
|8
|11
|18 - 42
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|21 - 8
|23
|2.
|11
|6
|5
|0
|23 - 9
|23
|3.
|9
|7
|0
|2
|21 - 10
|21
|4.
|1:0
|10
|6
|3
|1
|23 - 8
|21
|5.
|11
|5
|4
|2
|21 - 16
|19
|6.
|10
|5
|1
|4
|19 - 15
|16
|7.
|0:0
|10
|5
|1
|4
|21 - 18
|16
|8.
|10
|5
|1
|4
|20 - 18
|16
|9.
|9
|4
|3
|2
|11 - 10
|15
|10.
|10
|4
|3
|3
|22 - 11
|15
|11.
|10
|4
|3
|3
|20 - 16
|15
|12.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|13.
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|14.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|15.
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|16.
|0:1
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|17.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|18.
|10
|1
|4
|5
|10 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|16 - 10
|20
|2.
|9
|5
|4
|0
|15 - 9
|19
|3.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|22 - 8
|18
|4.
|11
|4
|4
|3
|19 - 17
|16
|5.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|16 - 18
|14
|6.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|7.
|10
|4
|1
|5
|14 - 22
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|15 - 22
|11
|10.
|11
|3
|2
|6
|13 - 16
|11
|11.
|1:0
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|12.
|9
|2
|3
|4
|17 - 20
|9
|13.
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|14.
|0:1
|10
|2
|1
|7
|7 - 18
|7
|15.
|10
|2
|1
|7
|14 - 26
|7
|16.
|10
|2
|0
|8
|7 - 18
|6
|17.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|18.
|10
|0
|4
|6
|8 - 26
|4
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|10 (7)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|10 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8
|Герта
|Ляйстнер Тони
|1 6