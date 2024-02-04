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  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Ганновер 96
1:0
Первый тайм: 13'
Ганза
0'
1:0
5' Гол в свои ворота
Шумахер Кевин

Ход матча

5'
Шумахер Кевин
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Ганза
1.54
6.20
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6.55
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Все Коэффициенты
1
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
18
Кён
Деррик
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
29
Kolja
Oudenne
10
Эрнст
Себастьян
16
Нильсен
Ховард
9
Nicolo
Tresoldi
1
Кольке
Маркус
27
Кинсомби
Кристиан
5
Хюсинг
Оливер
22
Ван
дер
Верфф
Яспер
21
Россипаль
Александер
26
Бахманн
Яник
6
Dennis
Dressel
10
Фролинг
Нильс
13
Шумахер
Кевин
9
Прёгер
Кай
49
Брумадо
Жуниор
Ганновер 96
4-1-2-1-2
Ганза
4-2-2-2

История личных встреч

Ганновер 96
Ганза

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
0:1
Б2
0:3
Б
3:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1.33

Среднее время на гол

270
67

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.83
1.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

108
67

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 9 (6) 0.45
Нильсен Ховард 7 0.35
Nicolo Tresoldi 4 0.2
Кён Деррик 3 0.15
Фогльзаммер Андреас 3 0.15
Хальстенберг Марсель 3 (2) 0.15
Enzo Leopold 2 0.1
Шауб Луис 1 0.05
Нойман Фил 1 0.05
Кунце Фабиан 1 0.05
Муроя Сэй 1 0.05
Дем Янник 0 0
Kolja Oudenne 0 0
Antonio Foti 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 3 0.15
Брумадо Жуниор 3 (2) 0.15
Dennis Dressel 2 0.1
Ван дер Верфф Яспер 2 0.1
Прёгер Кай 2 (1) 0.1
Россбах Дамиан 1 0.05
Фролинг Нильс 1 0.05
Штраус Джон-Патрик 1 0.05
Кинсомби Кристиан 1 0.05
Brumado Junior 1 0.05
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Хюсинг Оливер 0 0
Ингельссон Сванте 0 0
Шумахер Кевин 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Ховард 2 1
Цилер Рон-Роберт 3 0
Дем Янник 3 0
Нойман Фил 3 0
Кунце Фабиан 3 0
Кён Деррик 3 0
Кристиансен Макс 1 1
Фогльзаммер Андреас 2 0
Хальстенберг Марсель 2 0
Шауб Луис 0 1
Муроя Сэй 1 0
Скотт Кристофер 1 0
Аррей-Мби Брайт 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Enzo Leopold 1 0
Nicolo Tresoldi 1 0
Yannik Luehrs 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингельссон Сванте 6 0
Россбах Дамиан 5 0
Россипаль Александер 5 0
Прёгер Кай 4 0
Найдхарт Нико 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Шумахер Кевин 3 0
Кольке Маркус 1 1
Брумадо Жуниор 1 1
Хюсинг Оливер 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Давид Йонас 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Dennis Dressel 2 0
Переа Хуан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Бахманн Яник 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Ганза
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
4
Ганновер 96
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Ганза
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

10
14

Упущенные победы

11
7
Ганновер 96
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
37% (7)
5% (1)
Ганза
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
16% (3)
58% (11)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

11
17

Упущенные победы

18
11

Голы по времени матча

Забито

23
7
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
5
22%
0
0%
1-15
1
4%
2
29%
16-30
4
17%
2
29%
31-45
2
9%
1
14%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
5
22%
2
29%
76-90

Пропущено

7
17
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
2
29%
2
12%
16-30
2
29%
3
18%
31-45
2
29%
3
18%
46-60
1
14%
2
12%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Забито

14
11
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
3
21%
1
9%
1-15
5
36%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
21%
1
9%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
2
14%
3
27%
76-90

Пропущено

16
16
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
3
19%
4
25%
31-45
4
25%
3
19%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
5
31%
3
19%
76-90

Забито

37
18
18 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 7
4 Не забивали 7
8
22%
1
6%
1-15
6
16%
4
22%
16-30
4
11%
4
22%
31-45
5
14%
2
11%
46-60
7
19%
2
11%
61-75
7
19%
5
28%
76-90

Пропущено

23
33
9 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
0
0%
4
12%
1-15
4
17%
6
18%
16-30
5
22%
7
21%
31-45
6
26%
6
18%
46-60
3
13%
3
9%
61-75
5
22%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4
Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1
Ганза
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1
Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3

Результаты матчей

Ганновер 96
Ганза

Точный счет

2:2
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
6 раз 67%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
7
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%

Точный счет

2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%

Точный счет

2:2
5 раз 26%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
10 раз 53%
0
4 раза 21%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
7
1 раз 5%
0
7 раз 37%
2
7 раз 37%
1
5 раз 26%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Ганза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
2
8
1
1.5
4
6
2
7
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
5
5
5
1.5
3
6
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
12
7
13
6
1.5
7
12
3
16
2.5
1
18
3.5
1
18
4.5
1
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 20 11 9 0 38 - 18 42
2.
Гамбург
 20 11 4 5 40 - 27 37
3.
Хольштайн Киль
 20 11 3 6 36 - 28 36
4.
Гройтер Фюрт
 20 10 5 5 32 - 24 35
5.
Фортуна
 0:0 20 9 5 6 40 - 25 32
6.
Ганновер 96
 1:0 20 8 7 5 36 - 25 31
7.
Падерборн
 0:0 20 8 5 7 28 - 29 29
8.
Нюрнберг
 20 8 4 8 29 - 38 28
9.
Карлсруэ
 20 7 7 6 38 - 36 28
10.
Герта
 20 7 5 8 37 - 33 26
11.
Веен Висбаден
 20 7 5 8 24 - 26 26
12.
Эльвeрсберг
 0:0 20 7 5 8 29 - 33 26
13.
Магдебург
 20 6 6 8 32 - 30 24
14.
Шальке 04
 20 7 2 11 33 - 41 23
15.
Кайзерслаутерн
 0:0 20 6 4 10 32 - 39 22
16.
Айнтрахт Бр
 20 6 2 12 19 - 33 20
17.
Ганза
 0:1 20 6 2 12 19 - 33 20
18.
Оснабрюк
 20 1 8 11 18 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 23 - 9 23
3.
Гамбург
 9 7 0 2 21 - 10 21
4.
Ганновер 96
 1:0 10 6 3 1 23 - 8 21
5.
Карлсруэ
 11 5 4 2 21 - 16 19
6.
Шальке 04
 10 5 1 4 19 - 15 16
7.
Кайзерслаутерн
 0:0 10 5 1 4 21 - 18 16
8.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
9.
Веен Висбаден
 9 4 3 2 11 - 10 15
10.
Герта
 10 4 3 3 22 - 11 15
11.
Магдебург
 10 4 3 3 20 - 16 15
12.
Падерборн
 0:0 10 4 3 3 14 - 11 15
13.
Нюрнберг
 10 4 3 3 15 - 16 15
14.
Фортуна
 0:0 10 4 2 4 18 - 17 14
15.
Айнтрахт Бр
 10 4 2 4 12 - 15 14
16.
Ганза
 0:1 10 4 1 5 12 - 15 13
17.
Эльвeрсберг
 0:0 10 3 3 4 13 - 15 12
18.
Оснабрюк
 10 1 4 5 10 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 10 6 2 2 16 - 10 20
2.
Санкт-Паули
 9 5 4 0 15 - 9 19
3.
Фортуна
 0:0 10 5 3 2 22 - 8 18
4.
Гамбург
 11 4 4 3 19 - 17 16
5.
Эльвeрсберг
 0:0 10 4 2 4 16 - 18 14
6.
Падерборн
 0:0 10 4 2 4 14 - 18 14
7.
Нюрнберг
 10 4 1 5 14 - 22 13
8.
Гройтер Фюрт
 10 3 3 4 11 - 16 12
9.
Герта
 10 3 2 5 15 - 22 11
10.
Веен Висбаден
 11 3 2 6 13 - 16 11
11.
Ганновер 96
 1:0 10 2 4 4 13 - 17 10
12.
Карлсруэ
 9 2 3 4 17 - 20 9
13.
Магдебург
 10 2 3 5 12 - 14 9
14.
Ганза
 0:1 10 2 1 7 7 - 18 7
15.
Шальке 04
 10 2 1 7 14 - 26 7
16.
Айнтрахт Бр
 10 2 0 8 7 - 18 6
17.
Кайзерслаутерн
 0:0 10 1 3 6 11 - 21 6
18.
Оснабрюк
 10 0 4 6 8 - 26 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 10 (7)
Нюрнберг Can Uzun 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Оснабрюк Dave Gnaase 8
Фортуна Энгельхардт Янник 8
Герта Ляйстнер Тони 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Г О О О О Л - Шумахер Кевин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
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Ничья
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