Тур: 20. Стадион: Heinz von Heiden-Arena. Зрители: 31500
2:1
Конец матча
0'
1:0
4' Гол в свои воротаШумахер Кевин
29' Желтая карточкаБахманн Яник
36' Желтая карточкаEnzo Leopold
1:1
45' ГолПрёгер Кай
72' Желтая карточкаНойман Фил
2:1
78' ГолХальстенберг Марсель
89' Красная карточкаХальстенберг Марсель
90' Желтая карточкаМуроя Сэй
90' Желтая карточкаЦилер Рон-Роберт
90' Желтая карточкаСтафилидис Костас
90'+8
Ход матча
4'
1:0
29'
36'
45'
1:1
72'
78'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
381 Количество передач 247
-
60 Владение мячом, % 40
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Ланг ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Переа ХуанНападающий
-
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
История личных встреч
Ганновер 96
Ганза
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1.33
Среднее время на гол
270
67
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.83
1.33
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
108
67
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|9 (6)
|0.45
|Нильсен Ховард
|7
|0.35
|Хальстенберг Марсель
|4 (2)
|0.2
|Nicolo Tresoldi
|4
|0.2
|Кён Деррик
|3
|0.15
|Фогльзаммер Андреас
|3
|0.15
|Enzo Leopold
|2
|0.1
|Шауб Луис
|1
|0.05
|Нойман Фил
|1
|0.05
|Кунце Фабиан
|1
|0.05
|Муроя Сэй
|1
|0.05
|Дем Янник
|0
|0
|Kolja Oudenne
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|3
|0.15
|Прёгер Кай
|3 (1)
|0.15
|Брумадо Жуниор
|3 (2)
|0.15
|Dennis Dressel
|2
|0.1
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.1
|Россбах Дамиан
|1
|0.05
|Фролинг Нильс
|1
|0.05
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.05
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.05
|Brumado Junior
|1
|0.05
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Хюсинг Оливер
|0
|0
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цилер Рон-Роберт
|4
|0
|Нойман Фил
|4
|0
|Нильсен Ховард
|2
|1
|Хальстенберг Марсель
|2
|1
|Дем Янник
|3
|0
|Кунце Фабиан
|3
|0
|Кён Деррик
|3
|0
|Кристиансен Макс
|1
|1
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Enzo Leopold
|2
|0
|Шауб Луис
|0
|1
|Скотт Кристофер
|1
|0
|Аррей-Мби Брайт
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Nicolo Tresoldi
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингельссон Сванте
|6
|0
|Россбах Дамиан
|5
|0
|Россипаль Александер
|5
|0
|Прёгер Кай
|4
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Кольке Маркус
|1
|1
|Брумадо Жуниор
|1
|1
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Бахманн Яник
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Dennis Dressel
|2
|0
|Переа Хуан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Стафилидис Костас
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Ганза
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
7
6
Ганновер 96
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Ганза
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
10
14
Упущенные победы
11
7
Ганновер 96
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (12)
35% (7)
5% (1)
Ганза
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
15% (3)
60% (12)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
13
17
Упущенные победы
18
13
Голы по времени матча
Забито
24
9
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
5
21%
1
11%
1-15
1
4%
2
22%
16-30
4
17%
3
33%
31-45
2
8%
1
11%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
6
25%
2
22%
76-90
Пропущено
9
18
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
11%
3
17%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
3
33%
3
17%
31-45
2
22%
3
17%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Забито
14
11
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
3
21%
1
9%
1-15
5
36%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
21%
1
9%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
2
14%
3
27%
76-90
Пропущено
16
16
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
3
19%
4
25%
31-45
4
25%
3
19%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
5
31%
3
19%
76-90
Забито
38
20
18 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 8
4 Не забивали 7
8
21%
2
10%
1-15
6
16%
4
20%
16-30
4
11%
5
25%
31-45
5
13%
2
10%
46-60
7
18%
2
10%
61-75
8
21%
5
25%
76-90
Пропущено
25
34
11 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
1
4%
4
12%
1-15
4
16%
6
18%
16-30
6
24%
7
21%
31-45
6
24%
6
18%
46-60
3
12%
3
9%
61-75
5
20%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4
Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1
Ганза
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1
Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3
Результаты матчей
Ганновер 96
Ганза
Точный счет
2:2
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
7 раз 70%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
7
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
Точный счет
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
Точный счет
2:2
5 раз 25%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
11 раз 55%
0
4 раза 20%
1
2 раза 10%
3
2 раза 10%
7
1 раз 5%
0
7 раз 35%
2
7 раз 35%
1
6 раз 30%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Ганза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
91
46
28
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
55
55
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
137
146
713
317
119
119
119
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|10 (7)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|10 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|8
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8