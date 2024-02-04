Тур: 20. Стадион: Ursapharm-Arena.
1:0
Первый тайм: 33'
Ход матча
19'
1:0
23'
25'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
31
Якобсен
Торе
17
Ваннер
Пауль
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
20
Рашль
Тобиас
26
Калоч
Филип
29
Тачи
Ричмонд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
-
26 Зикер АрнеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Фагир ВахидНападающий
-
-
21 Paul Stock
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тачи РичмондНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Опоку АаронНападающий
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эльвeрсберг
Кайзерслаутерн
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
4
Среднее время на гол
30
22
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
3
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
30
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Pascal Schnellbacher
|6
|0.3
|Jannik Rochelt
|4
|0.2
|Paul Stock
|3
|0.15
|Ваннер Пауль
|3
|0.15
|Фагир Вахид
|3
|0.15
|Maurice Neubauer
|2
|0.1
|Manuel Feil
|2
|0.1
|Якобсен Торе
|2 (1)
|0.1
|Semih Sahin
|1
|0.05
|Сикингер Карло
|1
|0.05
|Якель Фредерик
|1
|0.05
|Коррейя Марсель
|1
|0.05
|Боямба Джозеф
|1
|0.05
|Robin Fellhauer
|0
|0
|Вандермерш Юго
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|8
|0.4
|Риттер Марлон
|4
|0.2
|Томяк Борис
|4 (2)
|0.2
|Тачи Ричмонд
|2
|0.1
|Бойд Терренс
|2
|0.1
|Опоку Аарон
|2
|0.1
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.1
|Циммер Жан
|1
|0.05
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.05
|Рашль Тобиас
|1
|0.05
|Туре Альмами
|1
|0.05
|Стожилкович Филип
|1
|0.05
|Нихус Юлиан
|1
|0.05
|Редондо Кенни
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
|Ганслик Даниэль
|0
|0
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сикингер Карло
|7
|0
|Якобсен Торе
|6
|0
|Вандермерш Юго
|4
|0
|Semih Sahin
|4
|0
|Paul Stock
|4
|0
|Конрад Кевин
|2
|0
|Maurice Neubauer
|2
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Jannik Rochelt
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Lukas Pinckert
|2
|0
|Якель Фредерик
|0
|1
|Антонич Нико
|1
|0
|Kevin Koffi
|1
|0
|Фагир Вахид
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|4
|2
|Нихус Юлиан
|5
|0
|Риттер Марлон
|4
|0
|Пухач Тымотеуш
|4
|0
|Сольдо Никола
|4
|0
|Редондо Кенни
|3
|0
|Рашль Тобиас
|3
|0
|Бойд Терренс
|2
|0
|Циммер Жан
|2
|0
|Эльведи Ян
|2
|0
|Краль Юлиан
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Аремю Афииз
|0
|1
|Цолински Бен
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Краус Кевин II
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Кайзерслаутерн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
7
Эльвeрсберг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Кайзерслаутерн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
10
19
Эльвeрсберг
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Кайзерслаутерн
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
16% (3)
47% (9)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
14
26
Голы по времени матча
Забито
13
9
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
15%
3
33%
31-45
7
54%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
8%
1
11%
76-90
Пропущено
15
23
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
4
27%
2
9%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
2
13%
5
22%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
13%
7
30%
61-75
5
33%
2
9%
76-90
Забито
16
21
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
3
19%
3
14%
1-15
4
25%
7
33%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
3
19%
4
19%
61-75
2
13%
4
19%
76-90
Пропущено
18
18
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
11%
1
6%
1-15
3
17%
4
22%
16-30
3
17%
2
11%
31-45
2
11%
6
33%
46-60
6
33%
4
22%
61-75
2
11%
1
6%
76-90
Забито
29
30
15 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
5
17%
4
13%
1-15
5
17%
9
30%
16-30
5
17%
4
13%
31-45
8
28%
3
10%
46-60
3
10%
5
17%
61-75
3
10%
5
17%
76-90
Пропущено
33
41
16 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 19
6
18%
3
7%
1-15
5
15%
7
17%
16-30
5
15%
7
17%
31-45
2
6%
10
24%
46-60
8
24%
11
27%
61-75
7
21%
3
7%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2
Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0
Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Кайзерслаутерн
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
3:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
6 раз 60%
1
4 раза 40%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
3:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 42%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
6 раз 32%
3
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
82
45
64
27
64
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
154
109
910
217
712
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|11
|9
|0
|38 - 18
|42
|2.
|20
|11
|4
|5
|40 - 27
|37
|3.
|20
|11
|3
|6
|36 - 28
|36
|4.
|20
|10
|5
|5
|32 - 24
|35
|5.
|0:1
|20
|9
|4
|7
|40 - 26
|31
|6.
|1:0
|20
|9
|4
|7
|29 - 29
|31
|7.
|19
|7
|7
|5
|36 - 25
|28
|8.
|1:0
|20
|8
|4
|8
|30 - 33
|28
|9.
|20
|8
|4
|8
|29 - 38
|28
|10.
|20
|7
|7
|6
|38 - 36
|28
|11.
|20
|7
|5
|8
|37 - 33
|26
|12.
|20
|7
|5
|8
|24 - 26
|26
|13.
|20
|6
|6
|8
|32 - 30
|24
|14.
|20
|7
|2
|11
|33 - 41
|23
|15.
|0:1
|20
|6
|3
|11
|32 - 40
|21
|16.
|19
|6
|2
|11
|19 - 33
|20
|17.
|20
|6
|2
|12
|19 - 33
|20
|18.
|20
|1
|8
|11
|18 - 42
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|21 - 8
|23
|2.
|11
|6
|5
|0
|23 - 9
|23
|3.
|9
|7
|0
|2
|21 - 10
|21
|4.
|11
|5
|4
|2
|21 - 16
|19
|5.
|9
|5
|3
|1
|23 - 8
|18
|6.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|19 - 15
|16
|8.
|0:1
|10
|5
|1
|4
|21 - 18
|16
|9.
|10
|5
|1
|4
|20 - 18
|16
|10.
|9
|4
|3
|2
|11 - 10
|15
|11.
|10
|4
|3
|3
|22 - 11
|15
|12.
|10
|4
|3
|3
|20 - 16
|15
|13.
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|14.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|15.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|16.
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|17.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|18.
|10
|1
|4
|5
|10 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|16 - 10
|20
|2.
|9
|5
|4
|0
|15 - 9
|19
|3.
|0:1
|10
|5
|2
|3
|22 - 9
|17
|4.
|11
|4
|4
|3
|19 - 17
|16
|5.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|16 - 18
|14
|6.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|7.
|10
|4
|1
|5
|14 - 22
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|15 - 22
|11
|10.
|11
|3
|2
|6
|13 - 16
|11
|11.
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|12.
|9
|2
|3
|4
|17 - 20
|9
|13.
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|14.
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
|15.
|10
|2
|1
|7
|14 - 26
|7
|16.
|10
|2
|0
|8
|7 - 18
|6
|17.
|0:1
|10
|1
|2
|7
|11 - 22
|5
|18.
|10
|0
|4
|6
|8 - 26
|4
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|10 (7)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|10 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8
|Герта
|Ляйстнер Тони
|1 6