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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Эльвeрсберг
1:0
Первый тайм: 33'
Кайзерслаутерн
0'
1:0
19' Гол
Ваннер Пауль
23' Желтая карточка
Semih Sahin
25' Желтая карточка
Якобсен Торе

Ход матча

19'
Ваннер Пауль
1:0
23'
Semih Sahin
 
25'
Якобсен Торе
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Эльвeрсберг
Ничья
Кайзерслаутерн
2.25
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4.10
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6.00
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Все Коэффициенты
20
Nicolas
Kristof
14
Robin
Fellhauer
23
Сикингер
Карло
3
Ле
Жонкур
Флориан
33
Maurice
Neubauer
31
Якобсен
Торе
8
Semih
Sahin
18
Вандермерш
Юго
17
Ваннер
Пауль
10
Jannik
Rochelt
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
2
Томяк
Борис
6
Туре
Альмами
27
Ронштадт
Франк
15
Пухач
Тымотеуш
20
Рашль
Тобиас
26
Калоч
Филип
7
Риттер
Марлон
29
Тачи
Ричмонд
9
Ахе
Рагнар
Эльвeрсберг
4-2-3-1
Кайзерслаутерн
3-4-1-2

История личных встреч

Эльвeрсберг
Кайзерслаутерн

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б2
3:2
ТМС
0:4

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
3

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
30

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Pascal Schnellbacher 6 0.3
Jannik Rochelt 4 0.2
Paul Stock 3 0.15
Ваннер Пауль 3 0.15
Фагир Вахид 3 0.15
Maurice Neubauer 2 0.1
Manuel Feil 2 0.1
Якобсен Торе 2 (1) 0.1
Semih Sahin 1 0.05
Сикингер Карло 1 0.05
Якель Фредерик 1 0.05
Коррейя Марсель 1 0.05
Боямба Джозеф 1 0.05
Robin Fellhauer 0 0
Вандермерш Юго 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 8 0.4
Риттер Марлон 4 0.2
Томяк Борис 4 (2) 0.2
Тачи Ричмонд 2 0.1
Бойд Терренс 2 0.1
Опоку Аарон 2 0.1
Краус Кевин II 2 (1) 0.1
Циммер Жан 1 0.05
Пухач Тымотеуш 1 0.05
Рашль Тобиас 1 0.05
Туре Альмами 1 0.05
Стожилкович Филип 1 0.05
Нихус Юлиан 1 0.05
Редондо Кенни 0 0
Клемент Филипп 0 0
Ганслик Даниэль 0 0

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сикингер Карло 7 0
Якобсен Торе 6 0
Вандермерш Юго 4 0
Semih Sahin 4 0
Paul Stock 4 0
Конрад Кевин 2 0
Maurice Neubauer 2 0
Manuel Feil 2 0
Jannik Rochelt 2 0
Robin Fellhauer 2 0
Lukas Pinckert 2 0
Якель Фредерик 0 1
Антонич Нико 1 0
Kevin Koffi 1 0
Фагир Вахид 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 4 2
Нихус Юлиан 5 0
Риттер Марлон 4 0
Пухач Тымотеуш 4 0
Сольдо Никола 4 0
Редондо Кенни 3 0
Рашль Тобиас 3 0
Бойд Терренс 2 0
Циммер Жан 2 0
Эльведи Ян 2 0
Краль Юлиан 2 0
Луте Андреас 0 1
Аремю Афииз 0 1
Цолински Бен 1 0
Опоку Аарон 1 0
Краус Кевин II 1 0
Тачи Ричмонд 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Кайзерслаутерн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
7
Эльвeрсберг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Кайзерслаутерн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

10
19
Эльвeрсберг
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Кайзерслаутерн
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
16% (3)
47% (9)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

14
26

Голы по времени матча

Забито

13
9
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
15%
3
33%
31-45
7
54%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
8%
1
11%
76-90

Пропущено

15
23
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
4
27%
2
9%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
2
13%
5
22%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
13%
7
30%
61-75
5
33%
2
9%
76-90

Забито

16
21
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
3
19%
3
14%
1-15
4
25%
7
33%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
3
19%
4
19%
61-75
2
13%
4
19%
76-90

Пропущено

18
18
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
11%
1
6%
1-15
3
17%
4
22%
16-30
3
17%
2
11%
31-45
2
11%
6
33%
46-60
6
33%
4
22%
61-75
2
11%
1
6%
76-90

Забито

29
30
15 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
5
17%
4
13%
1-15
5
17%
9
30%
16-30
5
17%
4
13%
31-45
8
28%
3
10%
46-60
3
10%
5
17%
61-75
3
10%
5
17%
76-90

Пропущено

33
41
16 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 19
6
18%
3
7%
1-15
5
15%
7
17%
16-30
5
15%
7
17%
31-45
2
6%
10
24%
46-60
8
24%
11
27%
61-75
7
21%
3
7%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2
Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0
Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Кайзерслаутерн

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

3:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
6 раз 60%
1
4 раза 40%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
3:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 42%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
6 раз 32%
3
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
2
4
5
1.5
6
4
2
7
2.5
6
4
1
8
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
15
4
10
9
1.5
9
10
2
17
2.5
7
12
1
18
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 20 11 9 0 38 - 18 42
2.
Гамбург
 20 11 4 5 40 - 27 37
3.
Хольштайн Киль
 20 11 3 6 36 - 28 36
4.
Гройтер Фюрт
 20 10 5 5 32 - 24 35
5.
Фортуна
 0:1 20 9 4 7 40 - 26 31
6.
Падерборн
 1:0 20 9 4 7 29 - 29 31
7.
Ганновер 96
 19 7 7 5 36 - 25 28
8.
Эльвeрсберг
 1:0 20 8 4 8 30 - 33 28
9.
Нюрнберг
 20 8 4 8 29 - 38 28
10.
Карлсруэ
 20 7 7 6 38 - 36 28
11.
Герта
 20 7 5 8 37 - 33 26
12.
Веен Висбаден
 20 7 5 8 24 - 26 26
13.
Магдебург
 20 6 6 8 32 - 30 24
14.
Шальке 04
 20 7 2 11 33 - 41 23
15.
Кайзерслаутерн
 0:1 20 6 3 11 32 - 40 21
16.
Ганза
 19 6 2 11 19 - 33 20
17.
Айнтрахт Бр
 20 6 2 12 19 - 33 20
18.
Оснабрюк
 20 1 8 11 18 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 23 - 9 23
3.
Гамбург
 9 7 0 2 21 - 10 21
4.
Карлсруэ
 11 5 4 2 21 - 16 19
5.
Ганновер 96
 9 5 3 1 23 - 8 18
6.
Падерборн
 1:0 10 5 2 3 15 - 11 17
7.
Шальке 04
 10 5 1 4 19 - 15 16
8.
Кайзерслаутерн
 0:1 10 5 1 4 21 - 18 16
9.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
10.
Веен Висбаден
 9 4 3 2 11 - 10 15
11.
Герта
 10 4 3 3 22 - 11 15
12.
Магдебург
 10 4 3 3 20 - 16 15
13.
Нюрнберг
 10 4 3 3 15 - 16 15
14.
Фортуна
 0:1 10 4 2 4 18 - 17 14
15.
Эльвeрсберг
 1:0 10 4 2 4 14 - 15 14
16.
Айнтрахт Бр
 10 4 2 4 12 - 15 14
17.
Ганза
 10 4 1 5 12 - 15 13
18.
Оснабрюк
 10 1 4 5 10 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 10 6 2 2 16 - 10 20
2.
Санкт-Паули
 9 5 4 0 15 - 9 19
3.
Фортуна
 0:1 10 5 2 3 22 - 9 17
4.
Гамбург
 11 4 4 3 19 - 17 16
5.
Эльвeрсберг
 1:0 10 4 2 4 16 - 18 14
6.
Падерборн
 1:0 10 4 2 4 14 - 18 14
7.
Нюрнберг
 10 4 1 5 14 - 22 13
8.
Гройтер Фюрт
 10 3 3 4 11 - 16 12
9.
Герта
 10 3 2 5 15 - 22 11
10.
Веен Висбаден
 11 3 2 6 13 - 16 11
11.
Ганновер 96
 10 2 4 4 13 - 17 10
12.
Карлсруэ
 9 2 3 4 17 - 20 9
13.
Магдебург
 10 2 3 5 12 - 14 9
14.
Ганза
 9 2 1 6 7 - 18 7
15.
Шальке 04
 10 2 1 7 14 - 26 7
16.
Айнтрахт Бр
 10 2 0 8 7 - 18 6
17.
Кайзерслаутерн
 0:1 10 1 2 7 11 - 22 5
18.
Оснабрюк
 10 0 4 6 8 - 26 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 10 (7)
Нюрнберг Can Uzun 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Оснабрюк Dave Gnaase 8
Фортуна Энгельхардт Янник 8
Герта Ляйстнер Тони 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    Якобсен Торе получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Семих Шахин получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Г О О О О Л - Ваннер Пауль бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эльвeрсберг
Ничья
Кайзерслаутерн
2.25
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4.10
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6.00
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