Тур: 20. Стадион: Ursapharm-Arena. Зрители: 11150
2:1
Конец матча
0'
1:0
19' ГолВаннер Пауль
23' Желтая карточкаSemih Sahin
25' Желтая карточкаЯкобсен Торе
1:1
45' ГолАхе Рагнар
2:1
56' ПенальтиЯкобсен Торе
81' Желтая карточкаСикингер Карло
90' Желтая карточкаСимакала Ба-Муака
90'+7
Ход матча
19'
1:0
23'
25'
45'
1:1
56'
2:1
81'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
5 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
317 Количество передач 416
-
46 Владение мячом, % 54
31
Якобсен
Торе
17
Ваннер
Пауль
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
20
Рашль
Тобиас
26
Калоч
Филип
29
Тачи
Ричмонд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
-
26 Зикер АрнеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Фагир ВахидНападающий
-
-
21 Paul Stock
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тачи РичмондНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Опоку АаронНападающий
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эльвeрсберг
Кайзерслаутерн
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
4
Среднее время на гол
30
22
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
3
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
30
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Pascal Schnellbacher
|6
|0.3
|Jannik Rochelt
|4
|0.2
|Paul Stock
|3
|0.15
|Ваннер Пауль
|3
|0.15
|Фагир Вахид
|3
|0.15
|Якобсен Торе
|3 (2)
|0.15
|Maurice Neubauer
|2
|0.1
|Manuel Feil
|2
|0.1
|Semih Sahin
|1
|0.05
|Сикингер Карло
|1
|0.05
|Якель Фредерик
|1
|0.05
|Коррейя Марсель
|1
|0.05
|Боямба Джозеф
|1
|0.05
|Robin Fellhauer
|0
|0
|Вандермерш Юго
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|9
|0.45
|Риттер Марлон
|4
|0.2
|Томяк Борис
|4 (2)
|0.2
|Тачи Ричмонд
|2
|0.1
|Бойд Терренс
|2
|0.1
|Опоку Аарон
|2
|0.1
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.1
|Циммер Жан
|1
|0.05
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.05
|Рашль Тобиас
|1
|0.05
|Туре Альмами
|1
|0.05
|Стожилкович Филип
|1
|0.05
|Нихус Юлиан
|1
|0.05
|Редондо Кенни
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
|Ганслик Даниэль
|0
|0
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сикингер Карло
|8
|0
|Якобсен Торе
|6
|0
|Вандермерш Юго
|4
|0
|Semih Sahin
|4
|0
|Paul Stock
|4
|0
|Конрад Кевин
|2
|0
|Maurice Neubauer
|2
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Jannik Rochelt
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Lukas Pinckert
|2
|0
|Якель Фредерик
|0
|1
|Антонич Нико
|1
|0
|Kevin Koffi
|1
|0
|Фагир Вахид
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|4
|2
|Нихус Юлиан
|5
|0
|Риттер Марлон
|4
|0
|Пухач Тымотеуш
|4
|0
|Сольдо Никола
|4
|0
|Редондо Кенни
|3
|0
|Рашль Тобиас
|3
|0
|Бойд Терренс
|2
|0
|Циммер Жан
|2
|0
|Эльведи Ян
|2
|0
|Краль Юлиан
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Аремю Афииз
|0
|1
|Цолински Бен
|1
|0
|Симакала Ба-Муака
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Краус Кевин II
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Кайзерслаутерн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
8
Эльвeрсберг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Кайзерслаутерн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
10
19
Эльвeрсберг
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Кайзерслаутерн
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
15% (3)
50% (10)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
14
27
Голы по времени матча
Забито
15
10
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
2
13%
4
40%
31-45
8
53%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
7%
1
10%
76-90
Пропущено
16
25
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
4
25%
2
8%
1-15
2
13%
4
16%
16-30
3
19%
5
20%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
2
13%
7
28%
61-75
5
31%
2
8%
76-90
Забито
16
21
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
3
19%
3
14%
1-15
4
25%
7
33%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
3
19%
4
19%
61-75
2
13%
4
19%
76-90
Пропущено
18
18
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
11%
1
6%
1-15
3
17%
4
22%
16-30
3
17%
2
11%
31-45
2
11%
6
33%
46-60
6
33%
4
22%
61-75
2
11%
1
6%
76-90
Забито
31
31
16 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
5
16%
4
13%
1-15
6
19%
9
29%
29%
16-30
5
16%
5
16%
31-45
9
29%
29%
3
10%
46-60
3
10%
5
16%
61-75
3
10%
5
16%
76-90
Пропущено
34
43
17 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 20
6
18%
3
7%
1-15
5
15%
8
19%
16-30
6
18%
7
16%
31-45
2
6%
11
26%
46-60
8
24%
11
26%
61-75
7
21%
3
7%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2
Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0
Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Кайзерслаутерн
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
3:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
3
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
3:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
6 раз 60%
1
4 раза 40%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
4:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 45%
1
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 35%
3
6 раз 30%
0
4 раза 20%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
55
64
28
64
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
164
119
911
218
713
119
119
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|10 (7)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|10 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|8
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8