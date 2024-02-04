  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Интер Милан
0:0
Первый тайм: 11'
Ювентус
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 80 Владение мячом, % 20

Владение мячом

Прогнозы 157
Интер Милан 63.1% (99)
X 22.9% (36)
Ювентус 14% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Ювентус
3.45
4.90
Реклама, betboom.ru
5.40
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Зоммер
Янн
28
Павар
Бенжамен
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
9
Тюрам
Маркус
10
Мартинес
Лаутаро
1
Щесны
Войцех
4
Гатти
Федерико
3
Бремер
Глейсон
6
Данило
Луис
27
Камбьясо
Андреа
16
Маккенни
Уэстон
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
11
Костич
Филип
9
Влахович
Душан
15
Йылдыз
Кенан
Интер Милан
3-5-2
Ювентус
3-5-2

История личных встреч

Интер Милан
Ювентус

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
60%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
12 побед 12 ничьих 0 побед

29 матчей

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

48.3%
51.7%
0 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед

49 матчей

28.6%
26.5%
44.9%
14 побед 13 ничьих 22 победы

Первый тайм

20.4%
53.1%
26.5%
10 побед 26 ничьих 13 побед

Второй тайм

24.5%
44.9%
30.6%
12 побед 22 ничьи 15 побед

История матчей

СA
1:1
К
1:0
К
1:1
СA
0:1
СA
2:0
К
2:4
СA
0:1
С
2:1
СA
1:1
СA
3:2
К
0:0
К
1:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:2
МКЧ
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1
К
3:0
СA
2:0
К
3:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
МКЧ
1:1
СA
1:2
СA
1:3
0:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:0
ТМС
1:0
СA
2:0
К
2:1
СA
2:1
ТМС
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:2
К
2:3
К
2:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.25
0.92

Среднее время на гол

72
97

Всего голов

34
25

Голов в среднем за матч

1.36
1.04

Среднее время на гол

66
86

Всего голов

64
48

Голов в среднем за матч

1.31
0.98

Тотал матчей

2.5
45
Больше 92%
Меньше 8%
4
36
Больше 73%
Меньше 27%
13
19
Больше 39%
Меньше 61%
30
7
Больше 14%
Меньше 86%
42
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

68
91

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 19 (2) 0.9
Чалханоглу Хакан 9 (7) 0.43
Тюрам Маркус 8 0.38
Димарко Федерико 3 0.14
Мхитарян Генрих 2 0.1
Барелла Николо 2 0.1
Дюмфрис Дензел 2 0.1
Фраттези Давиде 2 0.1
Арнаутович Марко 1 0.05
Ачерби Франческо 1 0.05
Биссекк Янн-Аурель 1 0.05
Куадрадо Хуан 0 0
Аугусто Карлос 0 0
Аслани Кристьян 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 12 (1) 0.55
Кьеза Федерико 6 (1) 0.27
Рабио Адриен 3 0.14
Гатти Федерико 3 0.14
Милик Аркадиуш 2 0.09
Бремер Глейсон 2 0.09
Камбьясо Андреа 1 0.05
Локателли Мануэль 1 0.05
Айлинг Самуэль 1 0.05
Данило Луис 1 0.05
Миретти Фабио 1 0.05
Ругани Даниэле 1 0.05
Йылдыз Кенан 1 0.05
Костич Филип 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 5 0
Индзаги Симоне 4 0
Барелла Николо 4 0
Бастони Алессандро 4 0
Павар Бенжамен 3 0
Мхитарян Генрих 2 0
Тюрам Маркус 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Дармиан Маттео 1 0
Зоммер Янн 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 6 0
Маккенни Уэстон 6 0
Локателли Мануэль 5 0
Камбьясо Андреа 5 0
Гатти Федерико 5 0
Данило Луис 4 0
Милик Аркадиуш 2 1
Влахович Душан 3 0
Бремер Глейсон 3 0
Костич Филип 2 0
Ругани Даниэле 2 0
Кин Мойзе 2 0
Веа Тимоти 2 0
Миретти Фабио 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Йылдыз Кенан 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
90% (9)
10% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Ювентус
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
3
Интер Милан
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Ювентус
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

7
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

25
17
Интер Милан
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Ювентус
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

28
20

Голы по времени матча

Забито

25
19
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
11 Не забивали 12
5
20%
4
21%
1-15
1
4%
3
16%
16-30
7
28%
1
5%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
2
8%
3
16%
61-75
7
28%
7
37%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
50%
2
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

25
17
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
10 Не забивали 11
3
12%
2
12%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
5
20%
1
6%
31-45
4
16%
6
35%
46-60
4
16%
3
18%
61-75
7
28%
3
18%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

50
36
23 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 23
20 Забивали первыми 18
0 Не забивали 1
8
16%
6
17%
1-15
3
6%
5
14%
16-30
12
24%
2
6%
31-45
7
14%
7
19%
46-60
6
12%
6
17%
61-75
14
28%
10
28%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
4
40%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5
Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3
Ювентус
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0
Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2

Результаты матчей

Интер Милан
Ювентус

Точный счет

2:0
3 раза 30%
4:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 38%
1
6 раз 29%
4
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
1
10 раз 45%
2
7 раз 32%
3
4 раза 18%
0
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
4
7
3
7
2.5
2
9
3
7
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
7
4
4
7
2.5
2
9
2
9
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
1.5
Больше Меньше
11
11
7
14
2.5
4
18
5
16
3.5
2
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 0:0 Заявка 22 17 4 1 50 - 10 55
2.
Ювентус
 0:0 Заявка 23 16 6 1 36 - 13 54
3.
Милан
 Заявка 23 15 4 4 46 - 27 49
4.
Аталанта
 Заявка 22 12 3 7 40 - 22 39
5.
Болонья
 Заявка 22 9 9 4 29 - 22 36
6.
Рома
 Заявка 22 10 5 7 36 - 26 35
7.
Наполи
 Заявка 22 10 5 7 32 - 26 35
8.
Фиорентина
 Заявка 22 10 4 8 31 - 25 34
9.
Лацио
 Заявка 22 10 4 8 25 - 23 34
10.
Торино
 Заявка 22 8 8 6 20 - 19 32
11.
Дженоа
 Заявка 23 7 8 8 24 - 26 29
12.
Монца
 Заявка 23 7 8 8 21 - 28 29
13.
Лечче
 Заявка 23 5 9 9 24 - 33 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 23 6 5 12 31 - 44 23
15.
Сассуоло
 Заявка 22 5 4 13 28 - 41 19
16.
Удинезе
 Заявка 23 2 13 8 23 - 37 19
17.
Кальяри
 Заявка 22 4 6 12 21 - 38 18
18.
Верона
 Заявка 23 4 6 13 21 - 32 18
19.
Эмполи
 Заявка 23 4 6 13 15 - 36 18
20.
Салернитана
 Заявка 23 2 7 14 19 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 12 9 1 2 27 - 8 28
2.
Ювентус
 0:0 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
3.
Интер Милан
 0:0 Заявка 11 8 2 1 25 - 6 26
4.
Болонья
 Заявка 11 8 2 1 18 - 7 26
5.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
6.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
7.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
8.
Фиорентина
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9.
Торино
 Заявка 11 5 5 1 12 - 6 20
10.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
13.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
14.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
15.
Кальяри
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 0:0 Заявка 11 9 2 0 25 - 4 29
2.
Ювентус
 0:0 Заявка 12 8 3 1 19 - 8 27
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
5.
Фиорентина
 Заявка 11 4 2 5 14 - 14 14
6.
Лацио
 Заявка 11 4 1 6 13 - 16 13
7.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
8.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
9.
Дженоа
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
10.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
11.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
12.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
13.
Эмполи
 Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
14.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
15.
Сассуоло
 Заявка 12 2 2 8 15 - 26 8
16.
Салернитана
 Заявка 11 1 3 7 7 - 20 6
17.
Лечче
 Заявка 11 0 5 6 9 - 16 5
18.
Верона
 Заявка 12 1 2 9 9 - 18 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 11 0 3 8 9 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    13'
    Димарко при игре в подкате в центре поля нарушил правила против Маккенни. Игроки "Ювентуса" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 12'
    Ачерби пробил по воротам с приличной дистанции, мяч попал в полузащитника туринского клуба. 
  • 11'
    Мхитарян при развитии атаки по правому флангу отыгрался с Паваром и выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Ювентуса" вновь сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 10'
    Достаточно активно "Интер" начал матч при своих болельщиках, но "Ювентус" очень плотно и внимательно действует на половине поля, а поэтому создавать моменты миланскому клубу очень тяжело. 
  • Судья
    9'
    Влахович в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Интера" нарушил правила против Павара, Фабио Мареска не хотел останавливать игру, но всё же дал свисток в пользу миланского клуба. 
  • Угловой
    8'
    Димарко выполнил подачу на правый угол штрафной площади, но Йылдыз прочитал момент и выбил мяч в аут, Барелла даже не стал пытаться навязывать борьбу, Кеннан был в более выгодной позиции. 
  • Опасный момент
    7'
    Мхитарян пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Влаховича и пролетев рядом с левой штангой ушёл на очередной угловой. 
  • Угловой
    6'
    Димарко с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Бастони под давлением соперника головой сбросил мяч к левому углу вратарской, но там никого из партнёров по команде не оказалось. 
  • 5'
    Мхитарян совершил рывок вперёд по левому флангу и под давлением Маккенни заработал угловой для своей команды. 
  • 4'
    Мхитарян разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу на ход Тюраму уже по левому флангу, Маркус выполнил подачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, Дармиан пытался спасти мяч, но под давлением соперника Маттео упустил его за лицевую линию поля. 
  • Угловой
    3'
    Чалханоглу с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ювентуса" внимательно сыграли при стандарте и уверенно выбили мяч на левый фланг. 
  • 2'
    Тюрам совершил рывок вперёд по правому флангу после заброса из центра поля и выполнил прострел в центр к линии вратарской на Мхитаряна, Гатти опередил Генриха и выбил мяч в аут. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Будем надеяться, что сегодня в Милане "Интер" и "Ювентус" покажут более-менее атакующий футбол, а не будут делать ставку исключительно на оборону, чтобы не проиграть в очень важной битве за первое место в турнирной таблице.
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Фабио Мареска из Неаполя. Помогать ему на бровках будут Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини. Резервным арбитром на этот матч назначен Даниэле Довери из Рима. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на центральном матче 23 тура Серии А между миланским "Интером" и туринским "Ювентусом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 28.8% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 28.8% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Интер Милан 0:0 Ювентус онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Ювентус

    Исход игры
    Интер Милан
    63.2% (103)
    Ничья
    23.3% (38)
    Ювентус
    13.5% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.26% (61)
    Меньше
    48.74% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (84)
    Нет
    29.41% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    28.8% (47)
    1:0 Интер Милан
    18.4% (30)
    1:1 Ничья
    14.1% (23)
    2:2 Ничья
    3.7% (6)
    0:1 Ювентус
    1.8% (3)
    2:3 Ювентус
    1.2% (2)
    3:2 Интер Милан
    1.2% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Интер Милан
    Ювентус
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный