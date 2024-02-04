Мхитарян пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Влаховича и пролетев рядом с левой штангой ушёл на очередной угловой.

Димарко выполнил подачу на правый угол штрафной площади, но Йылдыз прочитал момент и выбил мяч в аут, Барелла даже не стал пытаться навязывать борьбу, Кеннан был в более выгодной позиции.

Влахович в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Интера" нарушил правила против Павара, Фабио Мареска не хотел останавливать игру, но всё же дал свисток в пользу миланского клуба.

Достаточно активно "Интер" начал матч при своих болельщиках, но "Ювентус" очень плотно и внимательно действует на половине поля, а поэтому создавать моменты миланскому клубу очень тяжело.

Мхитарян при развитии атаки по правому флангу отыгрался с Паваром и выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Ювентуса" вновь сыграли внимательно и перехватили мяч.

Ачерби пробил по воротам с приличной дистанции, мяч попал в полузащитника туринского клуба.

Димарко при игре в подкате в центре поля нарушил правила против Маккенни. Игроки "Ювентуса" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

6' Димарко с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Бастони под давлением соперника головой сбросил мяч к левому углу вратарской, но там никого из партнёров по команде не оказалось.

5' Мхитарян совершил рывок вперёд по левому флангу и под давлением Маккенни заработал угловой для своей команды.

4' Мхитарян разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу на ход Тюраму уже по левому флангу, Маркус выполнил подачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, Дармиан пытался спасти мяч, но под давлением соперника Маттео упустил его за лицевую линию поля.

3' Чалханоглу с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ювентуса" внимательно сыграли при стандарте и уверенно выбили мяч на левый фланг.

2' Тюрам совершил рывок вперёд по правому флангу после заброса из центра поля и выполнил прострел в центр к линии вратарской на Мхитаряна, Гатти опередил Генриха и выбил мяч в аут.