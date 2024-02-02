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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Интер Милан
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 47
Интер Милан 51.1% (24)
X 34% (16)
Ювентус 14.9% (7)
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Интер Милан
Ничья
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Интер Милан
Ювентус

История личных встреч

Интер Милан
Ювентус

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
60%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
12 побед 12 ничьих 0 побед

29 матчей

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

48.3%
51.7%
0 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед

49 матчей

28.6%
26.5%
44.9%
14 побед 13 ничьих 22 победы

Первый тайм

20.4%
53.1%
26.5%
10 побед 26 ничьих 13 побед

Второй тайм

24.5%
44.9%
30.6%
12 побед 22 ничьи 15 побед

История матчей

СA
1:1
К
1:0
К
1:1
СA
0:1
СA
2:0
К
2:4
СA
0:1
С
2:1
СA
1:1
СA
3:2
К
0:0
К
1:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:2
МКЧ
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1
К
3:0
СA
2:0
К
3:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
МКЧ
1:1
СA
1:2
СA
1:3
0:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:0
ТМС
1:0
СA
2:0
К
2:1
СA
2:1
ТМС
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:2
К
2:3
К
2:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.25
0.92

Среднее время на гол

72
97

Всего голов

34
25

Голов в среднем за матч

1.36
1.04

Среднее время на гол

66
86

Всего голов

64
48

Голов в среднем за матч

1.31
0.98

Тотал матчей

2.5
45
Больше 92%
Меньше 8%
4
36
Больше 73%
Меньше 27%
13
19
Больше 39%
Меньше 61%
30
7
Больше 14%
Меньше 86%
42
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

68
91

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 19 (2) 0.9
Чалханоглу Хакан 9 (7) 0.43
Тюрам Маркус 8 0.38
Димарко Федерико 3 0.14
Мхитарян Генрих 2 0.1
Барелла Николо 2 0.1
Дюмфрис Дензел 2 0.1
Фраттези Давиде 2 0.1
Арнаутович Марко 1 0.05
Ачерби Франческо 1 0.05
Биссекк Янн-Аурель 1 0.05
Куадрадо Хуан 0 0
Аугусто Карлос 0 0
Аслани Кристьян 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 12 (1) 0.55
Кьеза Федерико 6 (1) 0.27
Рабио Адриен 3 0.14
Гатти Федерико 3 0.14
Милик Аркадиуш 2 0.09
Бремер Глейсон 2 0.09
Камбьясо Андреа 1 0.05
Локателли Мануэль 1 0.05
Айлинг Самуэль 1 0.05
Данило Луис 1 0.05
Миретти Фабио 1 0.05
Ругани Даниэле 1 0.05
Йылдыз Кенан 1 0.05
Костич Филип 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 5 0
Индзаги Симоне 4 0
Барелла Николо 4 0
Бастони Алессандро 4 0
Павар Бенжамен 3 0
Мхитарян Генрих 2 0
Тюрам Маркус 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Дармиан Маттео 1 0
Зоммер Янн 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 6 0
Маккенни Уэстон 6 0
Локателли Мануэль 5 0
Камбьясо Андреа 5 0
Гатти Федерико 5 0
Данило Луис 4 0
Милик Аркадиуш 2 1
Влахович Душан 3 0
Бремер Глейсон 3 0
Костич Филип 2 0
Ругани Даниэле 2 0
Кин Мойзе 2 0
Веа Тимоти 2 0
Миретти Фабио 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Йылдыз Кенан 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
90% (9)
10% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Ювентус
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
3
Интер Милан
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Ювентус
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

7
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

25
17
Интер Милан
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Ювентус
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

28
20

Голы по времени матча

Забито

25
19
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
11 Не забивали 12
5
20%
4
21%
1-15
1
4%
3
16%
16-30
7
28%
1
5%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
2
8%
3
16%
61-75
7
28%
7
37%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
50%
2
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

25
17
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
10 Не забивали 11
3
12%
2
12%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
5
20%
1
6%
31-45
4
16%
6
35%
46-60
4
16%
3
18%
61-75
7
28%
3
18%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

50
36
23 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 23
20 Забивали первыми 18
0 Не забивали 1
8
16%
6
17%
1-15
3
6%
5
14%
16-30
12
24%
2
6%
31-45
7
14%
7
19%
46-60
6
12%
6
17%
61-75
14
28%
10
28%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
4
40%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5
Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3
Ювентус
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0
Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2

Результаты матчей

Интер Милан
Ювентус

Точный счет

2:0
3 раза 30%
4:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 38%
1
6 раз 29%
4
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
1
10 раз 45%
2
7 раз 32%
3
4 раза 18%
0
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
4
7
3
7
2.5
2
9
3
7
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
7
4
4
7
2.5
2
9
2
9
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
1.5
Больше Меньше
11
11
7
14
2.5
4
18
5
16
3.5
2
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 21 17 3 1 50 - 10 54
2.
Ювентус
 Заявка 22 16 5 1 36 - 13 53
3.
Милан
 Заявка 22 14 4 4 43 - 25 46
4.
Аталанта
 Заявка 21 11 3 7 37 - 21 36
5.
Рома
 Заявка 22 10 5 7 36 - 26 35
6.
Фиорентина
 Заявка 21 10 4 7 29 - 22 34
7.
Лацио
 Заявка 21 10 4 7 24 - 20 34
8.
Болонья
 Заявка 21 8 9 4 25 - 20 33
9.
Наполи
 Заявка 21 9 5 7 30 - 25 32
10.
Торино
 Заявка 21 8 7 6 20 - 19 31
11.
Дженоа
 Заявка 22 7 7 8 24 - 26 28
12.
Монца
 Заявка 22 7 7 8 21 - 28 28
13.
Фрозиноне
 Заявка 22 6 5 11 29 - 41 23
14.
Лечче
 Заявка 22 4 9 9 21 - 31 21
15.
Сассуоло
 Заявка 21 5 4 12 26 - 37 19
16.
Верона
 Заявка 22 4 6 12 20 - 30 18
17.
Кальяри
 Заявка 22 4 6 12 21 - 38 18
18.
Удинезе
 Заявка 22 2 12 8 23 - 37 18
19.
Эмполи
 Заявка 22 4 5 13 15 - 36 17
20.
Салернитана
 Заявка 22 2 6 14 19 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Аталанта
 Заявка 11 8 1 2 24 - 7 25
4.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
5.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
6.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
7.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
8.
Фиорентина
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
12.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
13.
Лечче
 Заявка 11 4 4 3 12 - 15 16
14.
Кальяри
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
15.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 15 - 19 9
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 2 7 8 - 17 8
20.
Салернитана
 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 2 0 25 - 4 29
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
3.
Милан
 Заявка 11 6 3 2 23 - 18 21
4.
Наполи
 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
8.
Монца
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
9.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
10.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
11.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
12.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
13.
Эмполи
 Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
14.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
15.
Сассуоло
 Заявка 11 2 2 7 13 - 22 8
16.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
18.
Лечче
 Заявка 11 0 5 6 9 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 11 0 3 8 9 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 10 (7)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Лечче Рамадани Юльбер 10
Фиорентина Раньери Лука 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 февраля 2024, осталось 2 дня 13 часов 46 минут.

    Главный судья: Мареска Фабио

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 47
    Интер Милан 51.1% (24)
    X 34% (16)
    Ювентус 14.9% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Ювентус
    3.60
    4.55
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    4.80
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Ювентус

    Исход игры
    Интер Милан
    50% (23)
    Ничья
    34.8% (16)
    Ювентус
    15.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (20)
    Меньше
    50% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    82.5% (33)
    Нет
    17.5% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    32.6% (15)
    1:1 Ничья
    28.3% (13)
    1:0 Интер Милан
    13% (6)
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