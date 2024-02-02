Тур: 23. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Мареска Фабио
Позже
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
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Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Интер Милан
Ювентус
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
60%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
12 побед 12 ничьих 0 побед
29 матчей
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
48.3%
51.7%
0 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед
49 матчей
28.6%
26.5%
44.9%
14 побед 13 ничьих 22 победы
Первый тайм
20.4%
53.1%
26.5%
10 побед 26 ничьих 13 побед
Второй тайм
24.5%
44.9%
30.6%
12 побед 22 ничьи 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
1.25
0.92
Среднее время на гол
72
97
Всего голов
34
25
Голов в среднем за матч
1.36
1.04
Среднее время на гол
66
86
Всего голов
64
48
Голов в среднем за матч
1.31
0.98
Тотал матчей
2.5
45
Больше 92%
Меньше 8%
4
36
Больше 73%
Меньше 27%
13
19
Больше 39%
Меньше 61%
30
7
Больше 14%
Меньше 86%
42
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
68
91
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|19 (2)
|0.9
|Чалханоглу Хакан
|9 (7)
|0.43
|Тюрам Маркус
|8
|0.38
|Димарко Федерико
|3
|0.14
|Мхитарян Генрих
|2
|0.1
|Барелла Николо
|2
|0.1
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.1
|Фраттези Давиде
|2
|0.1
|Арнаутович Марко
|1
|0.05
|Ачерби Франческо
|1
|0.05
|Биссекк Янн-Аурель
|1
|0.05
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Аугусто Карлос
|0
|0
|Аслани Кристьян
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|12 (1)
|0.55
|Кьеза Федерико
|6 (1)
|0.27
|Рабио Адриен
|3
|0.14
|Гатти Федерико
|3
|0.14
|Милик Аркадиуш
|2
|0.09
|Бремер Глейсон
|2
|0.09
|Камбьясо Андреа
|1
|0.05
|Локателли Мануэль
|1
|0.05
|Айлинг Самуэль
|1
|0.05
|Данило Луис
|1
|0.05
|Миретти Фабио
|1
|0.05
|Ругани Даниэле
|1
|0.05
|Йылдыз Кенан
|1
|0.05
|Костич Филип
|0
|0
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|5
|0
|Индзаги Симоне
|4
|0
|Барелла Николо
|4
|0
|Бастони Алессандро
|4
|0
|Павар Бенжамен
|3
|0
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|Тюрам Маркус
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|6
|0
|Маккенни Уэстон
|6
|0
|Локателли Мануэль
|5
|0
|Камбьясо Андреа
|5
|0
|Гатти Федерико
|5
|0
|Данило Луис
|4
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Влахович Душан
|3
|0
|Бремер Глейсон
|3
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Ругани Даниэле
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Веа Тимоти
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Массимилиано Аллегри
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
90% (9)
10% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Ювентус
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
3
Интер Милан
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Ювентус
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
7
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
25
17
Интер Милан
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Ювентус
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
28
20
Голы по времени матча
Забито
25
19
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
11 Не забивали 12
5
20%
4
21%
1-15
1
4%
3
16%
16-30
7
28%
1
5%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
2
8%
3
16%
61-75
7
28%
7
37%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
50%
2
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
25
17
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
10 Не забивали 11
3
12%
2
12%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
5
20%
1
6%
31-45
4
16%
6
35%
46-60
4
16%
3
18%
61-75
7
28%
3
18%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
50
36
23 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 23
20 Забивали первыми 18
0 Не забивали 1
8
16%
6
17%
1-15
3
6%
5
14%
16-30
12
24%
2
6%
31-45
7
14%
7
19%
46-60
6
12%
6
17%
61-75
14
28%
10
28%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
4
40%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5
Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3
Ювентус
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0
Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2
Результаты матчей
Интер Милан
Ювентус
Точный счет
2:0
3 раза 30%
4:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 38%
1
6 раз 29%
4
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
1
10 раз 45%
2
7 раз 32%
3
4 раза 18%
0
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
47
37
29
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
47
29
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
1111
714
418
516
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|50 - 10
|54
|2.
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|36 - 13
|53
|3.
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|43 - 25
|46
|4.
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|37 - 21
|36
|5.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|36 - 26
|35
|6.
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|29 - 22
|34
|7.
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|24 - 20
|34
|8.
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|25 - 20
|33
|9.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|30 - 25
|32
|10.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|20 - 19
|31
|11.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|24 - 26
|28
|12.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|21 - 28
|28
|13.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|29 - 41
|23
|14.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|21 - 31
|21
|15.
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|26 - 37
|19
|16.
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|20 - 30
|18
|17.
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|21 - 38
|18
|18.
|Заявка
|22
|2
|12
|8
|23 - 37
|18
|19.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|15 - 36
|17
|20.
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|19 - 44
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|17 - 5
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 7
|25
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 7
|25
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|10.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|11.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 15
|16
|14.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|15.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|15 - 19
|9
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|20.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 4
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|12.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 22
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|17.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 16
|5
|18.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|9 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
|20.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 25
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|12 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|10 (7)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|9 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Рома
|Паредес Леандро
|10
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Фиорентина
|Раньери Лука
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Интер Милан - Ювентус
Исход игры
Интер Милан
50% (23)
Ничья
34.8% (16)
Ювентус
15.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
50% (20)
Меньше
50% (20)
Обе команды забьют
Да
82.5% (33)
Нет
17.5% (7)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
32.6% (15)
1:1 Ничья
28.3% (13)
1:0 Интер Милан
13% (6)
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