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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Пиччинини Марко
Наполи
0:0
Первый тайм: 40'
Верона
0'
33' Желтая карточка
Коппола Диего
37' Желтая карточка
Марко Барони

Ход матча

33'
 
Коппола Диего
37'
 
Марко Барони

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 78 Владение мячом, % 22

Владение мячом

Прогнозы 127
Наполи 92.9% (118)
X 3.9% (5)
Верона 3.1% (4)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
95
Голлини
Пьерлуиджи
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
24
Каюсте
Йенс
21
Политано
Маттео
18
Симеоне
Джованни
77
Кварацхелия
Хвича
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
42
Коппола
Диего
27
Давидович
Павел
32
Кабаль
Хуан
33
Дуда
Ондрей
25
Сердар
Суат
90
Фолоруншо
Майкл
31
Суслов
Томаш
8
Лазович
Дарко
17
Нослин
Тейяни
Наполи
4-3-3
Верона
4-2-3-1

История личных встреч

Наполи
Верона

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

18 матчей

72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

СA
1:3
СA
0:0
СA
2:5
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:3
СA
3:0
К
3:0
СA
0:2
СA
2:0
СA
6:2
СA
5:1
СA
0:3

Голы

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

2.56
2.33

Среднее время на гол

35
38

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.11
0.56

Среднее время на гол

81
162

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.83
1.44

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

49
62

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 7 (2) 0.32
Политано Маттео 6 (2) 0.27
Кварацхелия Хвича 5 0.23
Распадори Джакомо 3 0.14
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.09
Элмас Эльиф 2 0.09
Ди Лоренцо Джованни 1 0.05
Симеоне Джованни 1 0.05
Ррахмани Амир 1 0.05
Эстигор Лео 1 0.05
Гаэтано Джанлука 1 0.05
Руй Мариу 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Оливера Матиас 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 6 0.26
Джурич Милан II 5 (1) 0.22
Анри Тома 3 0.13
Фолоруншо Майкл 2 0.09
Дуда Ондрей 1 0.04
Суслов Томаш 1 (1) 0.04
Лазович Дарко 1 0.04
Бонаццоли Федерико 1 0.04
Тчатчуа Джексон 0 0
Фараони Марко 0 0
Монтипо Лоренцо 0 0
Сердар Суат 0 0
Мбула Хорди 0 0
Терраччано Филиппо 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каюсте Йенс 5 0
Кварацхелия Хвича 5 0
Осимхен Виктор 3 1
Вальтер Маццарри 3 1
Руй Мариу 4 0
Жуан Жезус 4 0
Ди Лоренцо Джованни 4 0
Политано Маттео 2 1
Натан 2 1
Симеоне Джованни 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Маццокки Паскуале 1 1
Лоботка Станислав 2 0
Оливера Матиас 2 0
Эстигор Лео 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Руди Гарсия 2 0
Демме Диего 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Линдстрём Йеспер 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 7 2
Коппола Диего 6 0
Фараони Марко 5 0
Давидович Павел 4 0
Маньяни Джанджакомо 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Суслов Томаш 4 0
Марко Барони 4 0
Фолоруншо Майкл 3 0
Хиен Исак 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Сердар Суат 2 0
Дойг Джош 2 0
Амионе Бруно 2 0
Джурич Милан II 2 0
Лазович Дарко 0 1
Анри Тома 1 0
Кабаль Хуан 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Тчатчуа Джексон 1 0

Результаты матчей

Наполи
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Верона
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
7
Наполи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Верона
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

16
10
Наполи
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Верона
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

20
17

Голы по времени матча

Забито

14
8
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
14 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
5
36%
3
38%
61-75
2
14%
3
38%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
1
7%
3
19%
1-15
3
21%
4
25%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
4
25%
61-75
4
29%
3
19%
76-90

Забито

16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
6%
2
17%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
7
44%
3
25%
76-90

Пропущено

11
14
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
9%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
5
45%
4
29%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
2
18%
1
7%
76-90

Забито

30
20
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
3%
2
10%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
7
23%
4
20%
31-45
3
10%
4
20%
46-60
5
17%
4
20%
61-75
9
30%
6
30%
76-90

Пропущено

25
30
9 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 18
2
8%
4
13%
1-15
3
12%
7
23%
16-30
4
16%
4
13%
31-45
6
24%
4
13%
46-60
4
16%
7
23%
61-75
6
24%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1
Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3
Верона
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1
Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0

Результаты матчей

Наполи
Верона

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
2
7 раз 33%
1
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
1
9 раз 41%
0
8 раз 36%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Наполи
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
3
5
5
1.5
4
7
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
5
6
5
1.5
1
10
3
8
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
14
8
11
10
1.5
5
17
4
17
2.5
1
21
2
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 21 17 3 1 50 - 10 54
2.
Ювентус
 Заявка 22 16 5 1 36 - 13 53
3.
Милан
 Заявка 23 15 4 4 46 - 27 49
4.
Аталанта
 Заявка 21 11 3 7 37 - 21 36
5.
Болонья
 Заявка 22 9 9 4 29 - 22 36
6.
Рома
 Заявка 22 10 5 7 36 - 26 35
7.
Лацио
 Заявка 21 10 4 7 24 - 20 34
8.
Фиорентина
 Заявка 22 10 4 8 31 - 25 34
9.
Наполи
 0:0 Заявка 22 9 6 7 30 - 25 33
10.
Торино
 Заявка 22 8 8 6 20 - 19 32
11.
Дженоа
 Заявка 23 7 8 8 24 - 26 29
12.
Монца
 Заявка 23 7 8 8 21 - 28 29
13.
Лечче
 Заявка 23 5 9 9 24 - 33 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 23 6 5 12 31 - 44 23
15.
Сассуоло
 Заявка 22 5 4 13 28 - 41 19
16.
Верона
 0:0 Заявка 23 4 7 12 20 - 30 19
17.
Удинезе
 Заявка 23 2 13 8 23 - 37 19
18.
Кальяри
 Заявка 22 4 6 12 21 - 38 18
19.
Эмполи
 Заявка 23 4 6 13 15 - 36 18
20.
Салернитана
 Заявка 23 2 7 14 19 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
2.
Болонья
 Заявка 11 8 2 1 18 - 7 26
3.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
4.
Аталанта
 Заявка 11 8 1 2 24 - 7 25
5.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
6.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
7.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
8.
Фиорентина
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9.
Торино
 Заявка 11 5 5 1 12 - 6 20
10.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
13.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
14.
Наполи
 0:0 Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
15.
Кальяри
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
16.
Верона
 0:0 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 2 0 25 - 4 29
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 0:0 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
5.
Фиорентина
 Заявка 11 4 2 5 14 - 14 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
8.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
9.
Дженоа
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
10.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
11.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
12.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
13.
Эмполи
 Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
14.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
15.
Сассуоло
 Заявка 12 2 2 8 15 - 26 8
16.
Салернитана
 Заявка 11 1 3 7 7 - 20 6
17.
Верона
 0:0 Заявка 12 1 3 8 8 - 16 6
18.
Лечче
 Заявка 11 0 5 6 9 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 11 0 3 8 9 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 127
    Наполи 92.9% (118)
    X 3.9% (5)
    Верона 3.1% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Верона
    1.49
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    8.00
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    9.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи 0:0 Верона

    Исход игры
    Наполи
    92.9% (118)
    Ничья
    3.9% (5)
    Верона
    3.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.46% (45)
    Меньше
    61.54% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    40.17% (47)
    Нет
    59.83% (70)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    40.9% (52)
    2:1 Наполи
    20.5% (26)
    1:0 Наполи
    12.6% (16)
    3:1 Наполи
    10.2% (13)
    1:1 Ничья
    3.1% (4)
    3:0 Наполи
    1.6% (2)
    4:1 Наполи
    1.6% (2)
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