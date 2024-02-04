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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Пиччинини Марко
Наполи
2:1
Конец матча
Верона
0'
33' Желтая карточка
Коппола Диего
37' Желтая карточка
Марко Барони
46' Желтая карточка
Руй Мариу
54' Желтая карточка
Суслов Томаш
66' Желтая карточка
Линдстрём Йеспер
0:1
72' Гол
Коппола Диего
76' Желтая карточка
Лоботка Станислав
1:1
79' Гол
Нгонж Сириль
2:1
87' Гол
Кварацхелия Хвича
90'+6

Ход матча

33'
 
Коппола Диего
37'
 
Марко Барони
46'
Руй Мариу
 
52'
Маццокки Паскуале
Руй Мариу
 
54'
 
Суслов Томаш
60'
 
Свидерски Кароль
Нослин Тейяни
62'
Линдстрём Йеспер
Политано Маттео
 
62'
Нгонж Сириль
Каюсте Йенс
 
66'
Линдстрём Йеспер
 
72'
0:1
Коппола Диего
(Суслов Томаш)
76'
Лоботка Станислав
 
79'
Нгонж Сириль
(Линдстрём Йеспер)
1:1
81'
 
Винагре Рубен
Лазович Дарко
82'
 
Силва Даниэл
Суслов Томаш
85'
Дендонкер Леандер
Лоботка Станислав
 
85'
Распадори Джакомо
Симеоне Джованни
 
85'
 
Маньяни Джанджакомо
Коппола Диего
86'
 
Тавшан Элаис
Дуда Ондрей
87'
Кварацхелия Хвича
(Маццокки Паскуале)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 10
  • 8 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 601 Количество передач 257
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Наполи 92.9% (118)
X 3.9% (5)
Верона 3.1% (4)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
95
Голлини
Пьерлуиджи
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
24
Каюсте
Йенс
21
Политано
Маттео
18
Симеоне
Джованни
77
Кварацхелия
Хвича
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
42
Коппола
Диего
27
Давидович
Павел
32
Кабаль
Хуан
33
Дуда
Ондрей
25
Сердар
Суат
90
Фолоруншо
Майкл
31
Суслов
Томаш
8
Лазович
Дарко
17
Нослин
Тейяни
Наполи
4-3-3
Верона
4-2-3-1

История личных встреч

Наполи
Верона

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

18 матчей

72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

СA
1:3
СA
0:0
СA
2:5
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:3
СA
3:0
К
3:0
СA
0:2
СA
2:0
СA
6:2
СA
5:1
СA
0:3

Голы

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

2.56
2.33

Среднее время на гол

35
38

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.11
0.56

Среднее время на гол

81
162

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.83
1.44

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

49
62

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 7 (2) 0.32
Кварацхелия Хвича 6 0.27
Политано Маттео 6 (2) 0.27
Распадори Джакомо 3 0.14
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.09
Элмас Эльиф 2 0.09
Ди Лоренцо Джованни 1 0.05
Симеоне Джованни 1 0.05
Ррахмани Амир 1 0.05
Эстигор Лео 1 0.05
Гаэтано Джанлука 1 0.05
Руй Мариу 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Оливера Матиас 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Линдстрём Йеспер 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 7 0.3
Джурич Милан II 5 (1) 0.22
Анри Тома 3 0.13
Фолоруншо Майкл 2 0.09
Дуда Ондрей 1 0.04
Суслов Томаш 1 (1) 0.04
Лазович Дарко 1 0.04
Бонаццоли Федерико 1 0.04
Коппола Диего 1 0.04
Тчатчуа Джексон 0 0
Фараони Марко 0 0
Монтипо Лоренцо 0 0
Сердар Суат 0 0
Мбула Хорди 0 0
Терраччано Филиппо 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 5 0
Каюсте Йенс 5 0
Кварацхелия Хвича 5 0
Осимхен Виктор 3 1
Вальтер Маццарри 3 1
Жуан Жезус 4 0
Ди Лоренцо Джованни 4 0
Политано Маттео 2 1
Натан 2 1
Симеоне Джованни 3 0
Лоботка Станислав 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Маццокки Паскуале 1 1
Оливера Матиас 2 0
Эстигор Лео 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Руди Гарсия 2 0
Демме Диего 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 7 2
Коппола Диего 6 0
Фараони Марко 5 0
Суслов Томаш 5 0
Давидович Павел 4 0
Маньяни Джанджакомо 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Марко Барони 4 0
Фолоруншо Майкл 3 0
Хиен Исак 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Сердар Суат 2 0
Дойг Джош 2 0
Амионе Бруно 2 0
Джурич Милан II 2 0
Лазович Дарко 0 1
Анри Тома 1 0
Кабаль Хуан 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Тчатчуа Джексон 1 0

Результаты матчей

Наполи
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Верона
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
8
Наполи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Верона
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

16
10
Наполи
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
Верона
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
39% (9)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

20
18

Голы по времени матча

Забито

16
9
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
1
11%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
5
31%
4
44%
61-75
4
25%
3
33%
76-90

Пропущено

15
18
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
1
7%
3
17%
1-15
3
20%
4
22%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
4
22%
61-75
4
27%
5
28%
76-90

Забито

16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
1
6%
2
17%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
7
44%
3
25%
76-90

Пропущено

11
14
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
9%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
5
45%
4
29%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
2
18%
1
7%
76-90

Забито

32
21
13 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
1
3%
2
10%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
7
22%
4
19%
31-45
3
9%
4
19%
46-60
5
16%
5
24%
61-75
11
34%
6
29%
76-90

Пропущено

26
32
9 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 19
2
8%
4
13%
1-15
3
12%
7
22%
16-30
4
15%
4
13%
31-45
6
23%
4
13%
46-60
5
19%
7
22%
61-75
6
23%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1
Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3
Верона
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1
Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0

Результаты матчей

Наполи
Верона

Точный счет

2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
4 раза 33%
2:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
6 раз 26%
1:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
2
8 раз 36%
1
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
10 раз 43%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Наполи
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
6
5
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
5
6
5
1.5
1
11
3
8
2.5
1
11
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
15
8
12
10
1.5
5
18
4
18
2.5
1
22
2
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 21 17 3 1 50 - 10 54
2.
Ювентус
 Заявка 22 16 5 1 36 - 13 53
3.
Милан
 Заявка 23 15 4 4 46 - 27 49
4.
Аталанта
 Заявка 21 11 3 7 37 - 21 36
5.
Болонья
 Заявка 22 9 9 4 29 - 22 36
6.
Рома
 Заявка 22 10 5 7 36 - 26 35
7.
Наполи
 Заявка 22 10 5 7 32 - 26 35
8.
Лацио
 Заявка 21 10 4 7 24 - 20 34
9.
Фиорентина
 Заявка 22 10 4 8 31 - 25 34
10.
Торино
 Заявка 22 8 8 6 20 - 19 32
11.
Дженоа
 Заявка 23 7 8 8 24 - 26 29
12.
Монца
 Заявка 23 7 8 8 21 - 28 29
13.
Лечче
 Заявка 23 5 9 9 24 - 33 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 23 6 5 12 31 - 44 23
15.
Сассуоло
 Заявка 22 5 4 13 28 - 41 19
16.
Удинезе
 Заявка 23 2 13 8 23 - 37 19
17.
Кальяри
 Заявка 22 4 6 12 21 - 38 18
18.
Верона
 Заявка 23 4 6 13 21 - 32 18
19.
Эмполи
 Заявка 23 4 6 13 15 - 36 18
20.
Салернитана
 Заявка 23 2 7 14 19 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
2.
Болонья
 Заявка 11 8 2 1 18 - 7 26
3.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
4.
Аталанта
 Заявка 11 8 1 2 24 - 7 25
5.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
6.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
7.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
8.
Фиорентина
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9.
Торино
 Заявка 11 5 5 1 12 - 6 20
10.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
13.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
14.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
15.
Кальяри
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 2 0 25 - 4 29
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
5.
Фиорентина
 Заявка 11 4 2 5 14 - 14 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
8.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
9.
Дженоа
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
10.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
11.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
12.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
13.
Эмполи
 Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
14.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
15.
Сассуоло
 Заявка 12 2 2 8 15 - 26 8
16.
Салернитана
 Заявка 11 1 3 7 7 - 20 6
17.
Лечче
 Заявка 11 0 5 6 9 - 16 5
18.
Верона
 Заявка 12 1 2 9 9 - 18 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 11 0 3 8 9 - 25 3
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 92'
      Ррахмани Амир из команды Наполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Удар от ворот произведет Наполи
    • 91'
      Верона пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Наполи: 71%, Верона: 29%.
    • 90'
      Голлини Пьерлуиджи из команды Наполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Верона совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Верона контролирует мяч.
    • 88'
      Этот гол претендует на звание "Гола года"!
    • 87'
      Маццокки Паскуале сделал результативную передачу.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Наполи 92.9% (118)
    X 3.9% (5)
    Верона 3.1% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи 2:1 Верона

    Исход игры
    Наполи
    92.9% (118)
    Ничья
    3.9% (5)
    Верона
    3.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.46% (45)
    Меньше
    61.54% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    40.17% (47)
    Нет
    59.83% (70)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    40.9% (52)
    2:1 Наполи
    20.5% (26)
    1:0 Наполи
    12.6% (16)
    3:1 Наполи
    10.2% (13)
    1:1 Ничья
    3.1% (4)
    3:0 Наполи
    1.6% (2)
    4:1 Наполи
    1.6% (2)
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