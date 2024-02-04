Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Этот гол претендует на звание "Гола года"!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Симеоне Джованни получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Ох, нехорошо это выглядит. Давидович Павел получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Давидович Павел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Симеоне Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Наполи

45' Лазович Дарко не смог попасть в створ ударом издали

45' Суслов Томаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Дуда Ондрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Наполи

43' Фолоруншо Майкл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Нослин Тейяни из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Сердар Суат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Голлини Пьерлуиджи взял и забрал мяч на выходе

39' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Политано Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Рефери не любит споров - именно за это Марко Барони сейчас получил желтую

36' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Верона

35' Замбо-Ангисса Андре-Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Коппола Диего - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

32' Удар от ворот произведет Наполи

32' Тчатчуа Джексон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Замбо-Ангисса Андре-Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Нослин Тейяни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Верона

27' Кварацхелия Хвича оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Наполи

23' Нослин Тейяни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Политано Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Дуда Ондрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Сердар Суат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Верона

16' Политано Маттео не смог попасть в створ ударом издали

14' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Кварацхелия Хвича пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо ловит мяч

13' Политано Маттео навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Симеоне Джованни из команды Наполи не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

13' Руй Мариу из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Жуан Жезус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Политано Маттео навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Хорошую попытку сделал Кварацхелия Хвича . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Наполи

10' Фолоруншо Майкл не смог попасть в створ ударом издали

9' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Дуда Ондрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Кварацхелия Хвича навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Политано Маттео навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Наполи начинает с центра поля