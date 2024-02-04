Тур: 23. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Пиччинини Марко
0'
33' Желтая карточкаКоппола Диего
37' Желтая карточкаМарко Барони
46' Желтая карточкаРуй Мариу
54' Желтая карточкаСуслов Томаш
66' Желтая карточкаЛиндстрём Йеспер
0:1
72' ГолКоппола Диего
76' Желтая карточкаЛоботка Станислав
1:1
79' ГолНгонж Сириль
2:1
87' ГолКварацхелия Хвича
90'+6
Ход матча
33'
37'
46'
54'
66'
72'
0:1
79'
1:1
87'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
10 Удары по воротам 10
-
8 Удары в створ 2
-
9 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
601 Количество передач 257
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Каюсте
Йенс
32
Кабаль
Хуан
33
Дуда
Ондрей
25
Сердар
Суат
31
Суслов
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
3 НатанЗащитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Нгонж СирильПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Наполи
Верона
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 2 победы
18 матчей
72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
2.56
2.33
Среднее время на гол
35
38
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.11
0.56
Среднее время на гол
81
162
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
1.83
1.44
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
49
62
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|7 (2)
|0.32
|Кварацхелия Хвича
|6
|0.27
|Политано Маттео
|6 (2)
|0.27
|Распадори Джакомо
|3
|0.14
|Зелиньски Пётр
|2 (1)
|0.09
|Элмас Эльиф
|2
|0.09
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.05
|Симеоне Джованни
|1
|0.05
|Ррахмани Амир
|1
|0.05
|Эстигор Лео
|1
|0.05
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.05
|Руй Мариу
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Оливера Матиас
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
|Линдстрём Йеспер
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|7
|0.3
|Джурич Милан II
|5 (1)
|0.22
|Анри Тома
|3
|0.13
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.09
|Дуда Ондрей
|1
|0.04
|Суслов Томаш
|1 (1)
|0.04
|Лазович Дарко
|1
|0.04
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.04
|Коппола Диего
|1
|0.04
|Тчатчуа Джексон
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Монтипо Лоренцо
|0
|0
|Сердар Суат
|0
|0
|Мбула Хорди
|0
|0
|Терраччано Филиппо
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|5
|0
|Каюсте Йенс
|5
|0
|Кварацхелия Хвича
|5
|0
|Осимхен Виктор
|3
|1
|Вальтер Маццарри
|3
|1
|Жуан Жезус
|4
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|4
|0
|Политано Маттео
|2
|1
|Натан
|2
|1
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Лоботка Станислав
|3
|0
|Ррахмани Амир
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|1
|Оливера Матиас
|2
|0
|Эстигор Лео
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Линдстрём Йеспер
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|7
|2
|Коппола Диего
|6
|0
|Фараони Марко
|5
|0
|Суслов Томаш
|5
|0
|Давидович Павел
|4
|0
|Маньяни Джанджакомо
|4
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Марко Барони
|4
|0
|Фолоруншо Майкл
|3
|0
|Хиен Исак
|1
|1
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Сердар Суат
|2
|0
|Дойг Джош
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Лазович Дарко
|0
|1
|Анри Тома
|1
|0
|Кабаль Хуан
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
|Тчатчуа Джексон
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Верона
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
8
Наполи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Верона
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
16
10
Наполи
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
Верона
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
39% (9)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
20
18
Голы по времени матча
Забито
16
9
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
1
11%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
5
31%
4
44%
61-75
4
25%
3
33%
76-90
Пропущено
15
18
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
1
7%
3
17%
1-15
3
20%
4
22%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
4
22%
61-75
4
27%
5
28%
76-90
Забито
16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
1
6%
2
17%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
7
44%
3
25%
76-90
Пропущено
11
14
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
9%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
5
45%
4
29%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
2
18%
1
7%
76-90
Забито
32
21
13 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
1
3%
2
10%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
7
22%
4
19%
31-45
3
9%
4
19%
46-60
5
16%
5
24%
61-75
11
34%
6
29%
76-90
Пропущено
26
32
9 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 19
2
8%
4
13%
1-15
3
12%
7
22%
16-30
4
15%
4
13%
31-45
6
23%
4
13%
46-60
5
19%
7
22%
61-75
6
23%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1
Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3
Верона
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1
Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0
Результаты матчей
Наполи
Верона
Точный счет
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
4 раза 33%
2:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
6 раз 26%
1:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
2
8 раз 36%
1
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
10 раз 43%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Наполи
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
65
47
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
75
65
111
38
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
158
1210
518
418
122
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|50 - 10
|54
|2.
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|36 - 13
|53
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|46 - 27
|49
|4.
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|37 - 21
|36
|5.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|29 - 22
|36
|6.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|36 - 26
|35
|7.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|32 - 26
|35
|8.
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|24 - 20
|34
|9.
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|31 - 25
|34
|10.
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|20 - 19
|32
|11.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|24 - 26
|29
|12.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|21 - 28
|29
|13.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|24 - 33
|24
|14.
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|31 - 44
|23
|15.
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|28 - 41
|19
|16.
|Заявка
|23
|2
|13
|8
|23 - 37
|19
|17.
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|21 - 38
|18
|18.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|21 - 32
|18
|19.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|15 - 36
|18
|20.
|Заявка
|23
|2
|7
|14
|19 - 44
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|17 - 5
|27
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 7
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 7
|25
|5.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 7
|25
|6.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|12 - 6
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 19
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|14.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|15.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|15 - 19
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|20.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 4
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 20
|24
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 17
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|12.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 26
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 20
|6
|17.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|9 - 16
|5
|18.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 18
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
|20.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 25
|3
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|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Рома
|Паредес Леандро
|10
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Наполи 2:1 Верона
Исход игры
Наполи
92.9% (118)
Ничья
3.9% (5)
Верона
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (45)
Меньше
61.54% (72)
Обе команды забьют
Да
40.17% (47)
Нет
59.83% (70)
Популярный счёт
2:0 Наполи
40.9% (52)
2:1 Наполи
20.5% (26)
1:0 Наполи
12.6% (16)
3:1 Наполи
10.2% (13)
1:1 Ничья
3.1% (4)
3:0 Наполи
1.6% (2)
4:1 Наполи
1.6% (2)
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