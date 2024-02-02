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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Аталанта
 
Позже
Лацио
Прогнозы 45
Аталанта 64.4% (29)
X 17.8% (8)
Лацио 17.8% (8)
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Аталанта
Лацио

История личных встреч

Аталанта
Лацио

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

33 матча

36.4%
18.2%
45.4%
12 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

21.2%
45.5%
33.3%
7 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

24.2%
39.4%
36.4%
8 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

СA
3:2
СA
0:2
СA
0:2
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:3
К
3:2
СA
1:4
СA
3:2
СA
3:3
К
0:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
3:4
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:0
К
2:0
СA
3:0

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.63
1.06

Среднее время на гол

55
85

Всего голов

26
26

Голов в среднем за матч

1.53
1.63

Среднее время на гол

58
55

Всего голов

52
44

Голов в среднем за матч

1.58
1.33

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

57
67

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 7 0.33
Скамакка Джанлука 6 0.29
Копмейнерс Тëн 5 (1) 0.24
Эдерсон Хонорато 5 0.24
Де Кетеларе Шарль 3 0.14
Сапата Дуван 3 0.14
Миранчук Алексей 2 0.1
Пашалич Марио 2 0.1
Муриэль Луис 2 0.1
Дзаппакоста Давиде 1 0.05
Колашинац Сеад 1 0.05
Хольм Эмиль 1 0.05
Цортеа Надир 1 0.05
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0
Скальвини Джорджио 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 4 (3) 0.19
Альберто Луис 3 0.14
Весино Матиас 3 0.14
Дзакканьи Маттиа 3 0.14
Андерсон Фелипе 2 0.1
Кастельянос Валентин 2 0.1
Камада Даити 1 0.05
Исаксен Густав 1 0.05
Педро Родригес 1 0.05
Патрик 1 0.05
Гендузи Маттео 1 0.05
Пеллегрини Лука 1 0.05
Лаццари Мануэль 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 7 0
Толой Рафаэл 3 1
Эдерсон Хонорато 4 0
Дзаппакоста Давиде 4 0
Джимсити Берат 3 0
Хатебур Ханс 3 0
Хольм Эмиль 3 0
Руджери Маттео 3 0
Джан Пьеро Гасперини 3 0
Колашинац Сеад 2 0
Лукман Адемола 2 0
Копмейнерс Тëн 2 0
Скальвини Джорджио 2 0
Пашалич Марио 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Цортеа Надир 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маурицио Сарри 4 1
Иммобиле Чиро 5 0
Альберто Луис 5 0
Катальди Данило 5 0
Дзакканьи Маттиа 5 0
Пеллегрини Лука 4 0
Ровелла Николо 4 0
Лаццари Мануэль 2 1
Педро Родригес 3 0
Патрик 3 0
Весино Матиас 3 0
Романьоли Алессио 3 0
Исаксен Густав 3 0
Марушич Адам 2 0
Хила Марио 2 0
Андерсон Фелипе 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Камада Даити 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Казале Николо 1 0

Результаты матчей

Аталанта
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Лацио
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
4
Аталанта
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Лацио
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

8
11
Аталанта
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Лацио
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
43% (9)
43% (9)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

24
12
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 13
3
13%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
6
25%
2
17%
31-45
5
21%
1
8%
46-60
3
13%
2
17%
61-75
7
29%
29%
1
8%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 8
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
43%
1
8%
31-45
1
14%
4
31%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
29%
3
23%
76-90

Забито

14
11
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
4
29%
3
27%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
3
21%
3
27%
76-90

Пропущено

13
8
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
15%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
4
31%
3
38%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

38
23
16 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 12
3 Не забивали 6
7
18%
5
22%
1-15
2
5%
4
17%
16-30
7
18%
2
9%
31-45
8
21%
3
13%
46-60
4
11%
5
22%
61-75
10
26%
4
17%
76-90

Пропущено

20
21
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
3
15%
2
10%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
7
35%
4
19%
31-45
2
10%
5
24%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
6
30%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2
Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0
Лацио
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0
Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2

Результаты матчей

Аталанта
Лацио

Точный счет

2:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%

Точный счет

3:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
0:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 38%
0
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
7
4
1.5
3
8
4
7
2.5
2
9
2
9
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
4
6
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
15
6
11
10
1.5
7
14
5
16
2.5
2
19
2
19
3.5
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 21 17 3 1 50 - 10 54
2.
Ювентус
 Заявка 22 16 5 1 36 - 13 53
3.
Милан
 Заявка 22 14 4 4 43 - 25 46
4.
Аталанта
 Заявка 21 11 3 7 37 - 21 36
5.
Рома
 Заявка 22 10 5 7 36 - 26 35
6.
Фиорентина
 Заявка 21 10 4 7 29 - 22 34
7.
Лацио
 Заявка 21 10 4 7 24 - 20 34
8.
Болонья
 Заявка 21 8 9 4 25 - 20 33
9.
Наполи
 Заявка 21 9 5 7 30 - 25 32
10.
Торино
 Заявка 21 8 7 6 20 - 19 31
11.
Дженоа
 Заявка 22 7 7 8 24 - 26 28
12.
Монца
 Заявка 22 7 7 8 21 - 28 28
13.
Фрозиноне
 Заявка 22 6 5 11 29 - 41 23
14.
Лечче
 Заявка 22 4 9 9 21 - 31 21
15.
Сассуоло
 Заявка 21 5 4 12 26 - 37 19
16.
Верона
 Заявка 22 4 6 12 20 - 30 18
17.
Кальяри
 Заявка 22 4 6 12 21 - 38 18
18.
Удинезе
 Заявка 22 2 12 8 23 - 37 18
19.
Эмполи
 Заявка 22 4 5 13 15 - 36 17
20.
Салернитана
 Заявка 22 2 6 14 19 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Аталанта
 Заявка 11 8 1 2 24 - 7 25
4.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
5.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
6.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
7.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
8.
Фиорентина
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
12.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
13.
Лечче
 Заявка 11 4 4 3 12 - 15 16
14.
Кальяри
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
15.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 15 - 19 9
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 2 7 8 - 17 8
20.
Салернитана
 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 2 0 25 - 4 29
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
3.
Милан
 Заявка 11 6 3 2 23 - 18 21
4.
Наполи
 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
8.
Монца
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
9.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
10.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
11.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
12.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
13.
Эмполи
 Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
14.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
15.
Сассуоло
 Заявка 11 2 2 7 13 - 22 8
16.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
18.
Лечче
 Заявка 11 0 5 6 9 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 11 0 3 8 9 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 10 (7)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Лечче Рамадани Юльбер 10
Фиорентина Раньери Лука 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 февраля 2024, осталось 2 дня 11 часов 1 минуту.

    Главный судья: Гуида Марко

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  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 45
    Аталанта 64.4% (29)
    X 17.8% (8)
    Лацио 17.8% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Лацио
    3.70
    3.60
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    3.80
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    Прогнозы на матч Аталанта - Лацио

    Исход игры
    Аталанта
    65.9% (29)
    Ничья
    18.2% (8)
    Лацио
    15.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.5% (27)
    Меньше
    32.5% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    82.5% (33)
    Нет
    17.5% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    50% (22)
    1:1 Ничья
    15.9% (7)
    1:2 Лацио
    9.1% (4)
    1:0 Аталанта
    6.8% (3)
    2:0 Аталанта
    4.5% (2)
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