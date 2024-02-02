Тур: 23. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Гуида Марко
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Аталанта
Лацио
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
33 матча
36.4%
18.2%
45.4%
12 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
21.2%
45.5%
33.3%
7 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
24.2%
39.4%
36.4%
8 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.63
1.06
Среднее время на гол
55
85
Всего голов
26
26
Голов в среднем за матч
1.53
1.63
Среднее время на гол
58
55
Всего голов
52
44
Голов в среднем за матч
1.58
1.33
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
57
67
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|7
|0.33
|Скамакка Джанлука
|6
|0.29
|Копмейнерс Тëн
|5 (1)
|0.24
|Эдерсон Хонорато
|5
|0.24
|Де Кетеларе Шарль
|3
|0.14
|Сапата Дуван
|3
|0.14
|Миранчук Алексей
|2
|0.1
|Пашалич Марио
|2
|0.1
|Муриэль Луис
|2
|0.1
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.05
|Колашинац Сеад
|1
|0.05
|Хольм Эмиль
|1
|0.05
|Цортеа Надир
|1
|0.05
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
|Скальвини Джорджио
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|4 (3)
|0.19
|Альберто Луис
|3
|0.14
|Весино Матиас
|3
|0.14
|Дзакканьи Маттиа
|3
|0.14
|Андерсон Фелипе
|2
|0.1
|Кастельянос Валентин
|2
|0.1
|Камада Даити
|1
|0.05
|Исаксен Густав
|1
|0.05
|Педро Родригес
|1
|0.05
|Патрик
|1
|0.05
|Гендузи Маттео
|1
|0.05
|Пеллегрини Лука
|1
|0.05
|Лаццари Мануэль
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|7
|0
|Толой Рафаэл
|3
|1
|Эдерсон Хонорато
|4
|0
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0
|Джимсити Берат
|3
|0
|Хатебур Ханс
|3
|0
|Хольм Эмиль
|3
|0
|Руджери Маттео
|3
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|3
|0
|Колашинац Сеад
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Копмейнерс Тëн
|2
|0
|Скальвини Джорджио
|2
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маурицио Сарри
|4
|1
|Иммобиле Чиро
|5
|0
|Альберто Луис
|5
|0
|Катальди Данило
|5
|0
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0
|Пеллегрини Лука
|4
|0
|Ровелла Николо
|4
|0
|Лаццари Мануэль
|2
|1
|Педро Родригес
|3
|0
|Патрик
|3
|0
|Весино Матиас
|3
|0
|Романьоли Алессио
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Марушич Адам
|2
|0
|Хила Марио
|2
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Камада Даити
|1
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
|Казале Николо
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Лацио
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
4
Аталанта
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Лацио
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
8
11
Аталанта
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Лацио
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
43% (9)
43% (9)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
10
15
Голы по времени матча
Забито
24
12
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 13
3
13%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
6
25%
2
17%
31-45
5
21%
1
8%
46-60
3
13%
2
17%
61-75
7
29%
29%
1
8%
76-90
Пропущено
7
13
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 8
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
43%
1
8%
31-45
1
14%
4
31%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
29%
3
23%
76-90
Забито
14
11
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
4
29%
3
27%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
3
21%
3
27%
76-90
Пропущено
13
8
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
15%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
4
31%
3
38%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
38
23
16 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 12
3 Не забивали 6
7
18%
5
22%
1-15
2
5%
4
17%
16-30
7
18%
2
9%
31-45
8
21%
3
13%
46-60
4
11%
5
22%
61-75
10
26%
4
17%
76-90
Пропущено
20
21
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
3
15%
2
10%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
7
35%
4
19%
31-45
2
10%
5
24%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
6
30%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2
Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0
Лацио
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0
Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2
Результаты матчей
Аталанта
Лацио
Точный счет
2:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
Точный счет
3:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
0:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 38%
0
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
74
74
38
47
29
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
46
46
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
156
1110
714
516
219
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|50 - 10
|54
|2.
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|36 - 13
|53
|3.
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|43 - 25
|46
|4.
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|37 - 21
|36
|5.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|36 - 26
|35
|6.
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|29 - 22
|34
|7.
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|24 - 20
|34
|8.
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|25 - 20
|33
|9.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|30 - 25
|32
|10.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|20 - 19
|31
|11.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|24 - 26
|28
|12.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|21 - 28
|28
|13.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|29 - 41
|23
|14.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|21 - 31
|21
|15.
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|26 - 37
|19
|16.
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|20 - 30
|18
|17.
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|21 - 38
|18
|18.
|Заявка
|22
|2
|12
|8
|23 - 37
|18
|19.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|15 - 36
|17
|20.
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|19 - 44
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|17 - 5
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 7
|25
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 7
|25
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|10.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|11.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 15
|16
|14.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|15.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|15 - 19
|9
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|20.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 4
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|12.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 22
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|17.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 16
|5
|18.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|9 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
|20.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 25
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|12 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|10 (7)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|9 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Рома
|Паредес Леандро
|10
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Фиорентина
|Раньери Лука
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аталанта - Лацио
Исход игры
Аталанта
65.9% (29)
Ничья
18.2% (8)
Лацио
15.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
67.5% (27)
Меньше
32.5% (13)
Обе команды забьют
Да
82.5% (33)
Нет
17.5% (7)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
50% (22)
1:1 Ничья
15.9% (7)
1:2 Лацио
9.1% (4)
1:0 Аталанта
6.8% (3)
2:0 Аталанта
4.5% (2)
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