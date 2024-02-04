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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Торино
0:0
Конец матча
Салернитана
0'
26' Желтая карточка
Сазонов Саба
63' Желтая карточка
Пьероцци Никколо
82' Желтая карточка
Индзаги Филиппо
90' Желтая карточка
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90'+7

Ход матча

26'
Сазонов Саба
 
43'
Масина Адам
Родригес Рикардо
 
61'
 
Диа Булайе
Чауна Лум
62'
 
Пеллегрино Марко
Боатенг Жером
63'
 
Пьероцци Никколо
65'
Джиджи Коффи
Влашич Никола
 
65'
Пеллегри Пьетро
Тамез Адриен
 
73'
 
Самбья Саломон
Пасалидис Триантафиллос
80'
Ловато Маттео
Сазонов Саба
 
80'
Илич Иван
Риччи Самуэле
 
82'
 
Индзаги Филиппо
87'
 
Виньято Эмануэль
Кастанос Григорис
90'
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Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 503 Количество передач 252
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 130
Торино 92.3% (120)
X 5.4% (7)
Салернитана 2.3% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
61
Тамез
Адриен
15
Сазонов
Саба
13
Родригес
Рикардо
19
Белланова
Рауль
20
Лазаро
Валентино
28
Риччи
Самуэле
77
Линетти
Кароль
16
Влашич
Никола
9
Санабрия
Антонио
91
Сапата
Дуван
13
Очоа
Гильермо
27
Пьероцци
Никколо
5
Боатенг
Жером
4
Пасалидис
Триантафиллос
59
Дзаноли
Алессандро
3
Брадарич
Домагой
25
Маджоре
Джулио
26
Башич
Тома
87
Кандрева
Антонио
20
Кастанос
Григорис
33
Чауна
Лум
Торино
3-4-1-2
Салернитана
3-4-2-1

История личных встреч

Торино
Салернитана

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
0:3
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
4:0
СB
2:3
СB
0:3

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

2.33
2

Среднее время на гол

38
45

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.25
1.33

Среднее время на гол

360
67

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1.14
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
52

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 5 0.23
Радоньич Неманья 3 0.14
Буонджорно Алессандро 3 0.14
Санабрия Антонио 3 (1) 0.14
Влашич Никола 2 0.09
Илич Иван 2 0.09
Риччи Самуэле 1 0.05
Шуурс Перр 1 0.05
Белланова Рауль 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Тамез Адриен 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 5 0.22
Диа Булайе 4 (1) 0.17
Кастанос Григорис 2 0.09
Чауна Лум 1 0.04
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.04
Фасио Федерико 1 0.04
Сими Нванкво 1 0.04
Маджоре Джулио 1 0.04
Кабрал Жоване 1 0.04
Пирола Лоренцо 1 0.04
Мартеджани Агустин 1 0.04
Брадарич Домагой 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 7 0
Юрич Иван II 4 1
Буонджорно Алессандро 5 0
Белланова Рауль 5 0
Тамез Адриен 4 0
Риччи Самуэле 4 0
Родригес Рикардо 3 0
Лазаро Валентино 2 0
Джиджи Коффи 2 0
Санабрия Антонио 2 0
Влашич Никола 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Милинкович-Савич Ваня 2 0
Илич Иван 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Войвода Мергим 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Сазонов Саба 1 0
Сек Демба 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 9 0
Маджоре Джулио 6 1
Индзаги Филиппо 6 0
Маццокки Паскуале 4 1
Фасио Федерико 3 1
Кастанос Григорис 4 0
Брадарич Домагой 4 0
Кандрева Антонио 3 0
Кулибали Лассана 3 0
Ленговски Матеуш 3 0
Пирола Лоренцо 2 0
Ловато Маттео 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Пьероцци Никколо 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Фиорилло Винченцо 0 1
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Диа Булайе 1 0
Мартеджани Агустин 1 0
Чауна Лум 1 0

Результаты матчей

Торино
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Салернитана
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
6
Торино
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Салернитана
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
17

Упущенные победы

7
8
Торино
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (4)
68% (15)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
45% (10)
9% (2)
Салернитана
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

13
17

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

12
7
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
1
8%
2
29%
1-15
2
17%
2
29%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
20
1 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
0
0%
3
15%
1-15
1
17%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
17%
4
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
6
30%
76-90

Забито

8
12
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
17 Не забивали 14
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
2
17%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

14
24
3 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
0
0%
5
21%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
21%
2
8%
31-45
3
21%
4
17%
46-60
4
29%
3
13%
61-75
4
29%
8
33%
76-90

Забито

20
19
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
2
10%
3
16%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
5
25%
3
16%
31-45
4
20%
4
21%
46-60
2
10%
5
26%
61-75
4
20%
2
11%
76-90

Пропущено

20
44
4 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 16
11 Не пропускали 21
0
0%
8
18%
1-15
1
5%
5
11%
16-30
3
15%
6
14%
31-45
4
20%
8
18%
46-60
6
30%
3
7%
61-75
6
30%
14
32%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0
Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0
Салернитана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2
Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1

Результаты матчей

Торино
Салернитана

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:2
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

0:0
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:2
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
1:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 45%
1
7 раз 32%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
0
9 раз 39%
1
9 раз 39%
2
5 раз 22%

Тоталы голов в матче

Торино
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
3
3
8
1.5
3
9
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
5
6
2
9
1.5
2
9
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
10
0.5
Больше Меньше
14
9
5
17
1.5
5
18
3
19
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 21 17 3 1 50 - 10 54
2.
Ювентус
 Заявка 22 16 5 1 36 - 13 53
3.
Милан
 Заявка 23 15 4 4 46 - 27 49
4.
Аталанта
 Заявка 21 11 3 7 37 - 21 36
5.
Болонья
 Заявка 22 9 9 4 29 - 22 36
6.
Рома
 Заявка 22 10 5 7 36 - 26 35
7.
Лацио
 Заявка 21 10 4 7 24 - 20 34
8.
Фиорентина
 Заявка 22 10 4 8 31 - 25 34
9.
Наполи
 0:0 Заявка 22 9 6 7 30 - 25 33
10.
Торино
 Заявка 22 8 8 6 20 - 19 32
11.
Дженоа
 Заявка 23 7 8 8 24 - 26 29
12.
Монца
 Заявка 23 7 8 8 21 - 28 29
13.
Лечче
 Заявка 23 5 9 9 24 - 33 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 23 6 5 12 31 - 44 23
15.
Сассуоло
 Заявка 22 5 4 13 28 - 41 19
16.
Верона
 0:0 Заявка 23 4 7 12 20 - 30 19
17.
Удинезе
 Заявка 23 2 13 8 23 - 37 19
18.
Кальяри
 Заявка 22 4 6 12 21 - 38 18
19.
Эмполи
 Заявка 23 4 6 13 15 - 36 18
20.
Салернитана
 Заявка 23 2 7 14 19 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
2.
Болонья
 Заявка 11 8 2 1 18 - 7 26
3.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
4.
Аталанта
 Заявка 11 8 1 2 24 - 7 25
5.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
6.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
7.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
8.
Фиорентина
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9.
Торино
 Заявка 11 5 5 1 12 - 6 20
10.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
13.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
14.
Наполи
 0:0 Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
15.
Кальяри
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
16.
Верона
 0:0 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 2 0 25 - 4 29
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 0:0 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
5.
Фиорентина
 Заявка 11 4 2 5 14 - 14 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
8.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
9.
Дженоа
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
10.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
11.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
12.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
13.
Эмполи
 Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
14.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
15.
Сассуоло
 Заявка 12 2 2 8 15 - 26 8
16.
Салернитана
 Заявка 11 1 3 7 7 - 20 6
17.
Верона
 0:0 Заявка 12 1 3 8 8 - 16 6
18.
Лечче
 Заявка 11 0 5 6 9 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 11 0 3 8 9 - 25 3
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 130
    Торино 92.3% (120)
    X 5.4% (7)
    Салернитана 2.3% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торино 0:0 Салернитана

    Исход игры
    Торино
    92.3% (120)
    Ничья
    5.4% (7)
    Салернитана
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.57% (58)
    Меньше
    50.43% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    50.43% (59)
    Нет
    49.57% (58)
    Популярный счёт
    2:1 Торино
    36.2% (47)
    1:0 Торино
    23.8% (31)
    2:0 Торино
    18.5% (24)
    3:1 Торино
    4.6% (6)
    1:1 Ничья
    3.1% (4)
    3:0 Торино
    2.3% (3)
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