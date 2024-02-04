Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Торино имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Риччи Самуэле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Масина Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Кастанос Григорис получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Кастанос Григорис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Лазаро Валентино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Масина Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Пьероцци Никколо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Матч возобновлен

41' Родригес Рикардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

40' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Салернитана

36' Удар от ворот произведет Торино

35' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Матч возобновлен

35' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

34' Чауна Лум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Башич Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Лазаро Валентино из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Судья подбегает и показывает Сазонов Саба из команды Торино отложенную желтую карточку за фол.

26' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

25' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Игрок из команды Торино делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

15' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

14' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Сазонов Саба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Салернитана

11' Лазаро Валентино оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Брадарич Домагой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Влашич Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Родригес Рикардо из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Пьероцци Никколо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Салернитана

4' Влашич Никола из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Торино

2' Сазонов Саба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Чауна Лум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Брадарич Домагой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Родригес Рикардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Очоа Гильермо взял и забрал мяч на выходе

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Торино начинает с центра поля