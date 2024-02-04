Тур: 23. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Чиффи Даниэле
0:0
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаСазонов Саба
63' Желтая карточкаПьероцци Никколо
82' Желтая карточкаИндзаги Филиппо
90' Желтая карточкаЛинетти Кароль
90'+7
Ход матча
26'
61'
63'
82'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
8 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
10 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
503 Количество передач 252
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
61
Тамез
Адриен
15
Сазонов
Саба
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Тамез АдриенЗащитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
-
71 Попа МихайВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Чауна ЛумНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Гомис ИронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диа БулайеНападающий
-
14 Вайссман ШонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Торино
Салернитана
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
2.33
2
Среднее время на гол
38
45
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.25
1.33
Среднее время на гол
360
67
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1.14
1.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
52
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|5
|0.23
|Радоньич Неманья
|3
|0.14
|Буонджорно Алессандро
|3
|0.14
|Санабрия Антонио
|3 (1)
|0.14
|Влашич Никола
|2
|0.09
|Илич Иван
|2
|0.09
|Риччи Самуэле
|1
|0.05
|Шуурс Перр
|1
|0.05
|Белланова Рауль
|0
|0
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Тамез Адриен
|0
|0
|Родригес Рикардо
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|5
|0.22
|Диа Булайе
|4 (1)
|0.17
|Кастанос Григорис
|2
|0.09
|Чауна Лум
|1
|0.04
|Иквуемеси Чуквубуикем
|1
|0.04
|Фасио Федерико
|1
|0.04
|Сими Нванкво
|1
|0.04
|Маджоре Джулио
|1
|0.04
|Кабрал Жоване
|1
|0.04
|Пирола Лоренцо
|1
|0.04
|Мартеджани Агустин
|1
|0.04
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Кулибали Лассана
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|7
|0
|Юрич Иван II
|4
|1
|Буонджорно Алессандро
|5
|0
|Белланова Рауль
|5
|0
|Тамез Адриен
|4
|0
|Риччи Самуэле
|4
|0
|Родригес Рикардо
|3
|0
|Лазаро Валентино
|2
|0
|Джиджи Коффи
|2
|0
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Влашич Никола
|2
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|2
|0
|Илич Иван
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Сазонов Саба
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|9
|0
|Маджоре Джулио
|6
|1
|Индзаги Филиппо
|6
|0
|Маццокки Паскуале
|4
|1
|Фасио Федерико
|3
|1
|Кастанос Григорис
|4
|0
|Брадарич Домагой
|4
|0
|Кандрева Антонио
|3
|0
|Кулибали Лассана
|3
|0
|Ленговски Матеуш
|3
|0
|Пирола Лоренцо
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Данилюк Флавиус
|2
|0
|Пьероцци Никколо
|2
|0
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2
|0
|Фиорилло Винченцо
|0
|1
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Мартеджани Агустин
|1
|0
|Чауна Лум
|1
|0
Результаты матчей
Торино
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Салернитана
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
6
Торино
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Салернитана
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
17
Упущенные победы
7
8
Торино
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (4)
68% (15)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
45% (10)
9% (2)
Салернитана
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
13
17
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
1
8%
2
29%
1-15
2
17%
2
29%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
20
1 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
0
0%
3
15%
1-15
1
17%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
17%
4
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
6
30%
76-90
Забито
8
12
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
17 Не забивали 14
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
2
17%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
14
24
3 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
0
0%
5
21%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
21%
2
8%
31-45
3
21%
4
17%
46-60
4
29%
3
13%
61-75
4
29%
8
33%
76-90
Забито
20
19
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
2
10%
3
16%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
5
25%
3
16%
31-45
4
20%
4
21%
46-60
2
10%
5
26%
61-75
4
20%
2
11%
76-90
Пропущено
20
44
4 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 16
11 Не пропускали 21
0
0%
8
18%
1-15
1
5%
5
11%
16-30
3
15%
6
14%
31-45
4
20%
8
18%
46-60
6
30%
3
7%
61-75
6
30%
14
32%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0
Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0
Салернитана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2
Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1
Результаты матчей
Торино
Салернитана
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:2
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
0:0
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:2
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
1:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 45%
1
7 раз 32%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
0
9 раз 39%
1
9 раз 39%
2
5 раз 22%
Тоталы голов в матче
Торино
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
93
38
39
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
56
29
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1210
Больше Меньше
149
517
518
319
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|50 - 10
|54
|2.
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|36 - 13
|53
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|46 - 27
|49
|4.
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|37 - 21
|36
|5.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|29 - 22
|36
|6.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|36 - 26
|35
|7.
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|24 - 20
|34
|8.
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|31 - 25
|34
|9.
|0:0 Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 25
|33
|10.
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|20 - 19
|32
|11.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|24 - 26
|29
|12.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|21 - 28
|29
|13.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|24 - 33
|24
|14.
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|31 - 44
|23
|15.
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|28 - 41
|19
|16.
|0:0 Заявка
|23
|4
|7
|12
|20 - 30
|19
|17.
|Заявка
|23
|2
|13
|8
|23 - 37
|19
|18.
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|21 - 38
|18
|19.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|15 - 36
|18
|20.
|Заявка
|23
|2
|7
|14
|19 - 44
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|17 - 5
|27
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 7
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 7
|25
|5.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 7
|25
|6.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|12 - 6
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 19
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|12.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|14.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|15.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|16.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|15 - 19
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|20.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 4
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 20
|24
|4.
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 17
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|12.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 26
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 20
|6
|17.
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 16
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|9 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
|20.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 25
|3
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|12 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|11 (8)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Рома
|Паредес Леандро
|10
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торино 0:0 Салернитана
Исход игры
Торино
92.3% (120)
Ничья
5.4% (7)
Салернитана
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
49.57% (58)
Меньше
50.43% (59)
Обе команды забьют
Да
50.43% (59)
Нет
49.57% (58)
Популярный счёт
2:1 Торино
36.2% (47)
1:0 Торино
23.8% (31)
2:0 Торино
18.5% (24)
3:1 Торино
4.6% (6)
1:1 Ничья
3.1% (4)
3:0 Торино
2.3% (3)
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