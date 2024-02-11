Тур: 21. Стадион: Holstein Stadion.
0:0
Первый тайм: 25'
0'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
17
Беккер
Тимо
18
Роте
Том
15
Шульц
Марвин
13
Матино
Сюто
27
Меес
Джошуа
26
Калаш
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Роте ТомЗащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Матино СютоНападающий
-
27 Меес ДжошуаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
-
42 Keke Topp
-
-
Главный тренер: Герертс Карел
История личных встреч
Хольштайн Киль
Шальке 04
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
2.5
Среднее время на гол
180
36
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.5
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
180
45
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихлер Бенедикт
|7
|0.33
|Скрибски Стивен
|6 (3)
|0.29
|Арп Янн-Фите
|5
|0.24
|Беккер Тимо
|4
|0.19
|Холтби Льюис
|2
|0.1
|Роте Том
|2
|0.1
|Порат Финн
|2
|0.1
|Матино Сюто
|2 (1)
|0.1
|Стернер Йонас
|2
|0.1
|Зандер Филипп
|1
|0.05
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.05
|Эррас Патрик
|1
|0.05
|Nicolai Remberg
|1
|0.05
|Шульц Марвин
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|6
|0.29
|Теродде Симон
|3 (1)
|0.14
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.14
|Ласм Бриан
|3
|0.14
|Оуведжан Томас
|2
|0.1
|Каминьски Марцин
|2
|0.1
|Yusuf Kabadayi
|2
|0.1
|Мёркин Дерри
|1
|0.05
|Зегуйн Пауль
|1
|0.05
|Идризи Бленди
|1
|0.05
|Мор Тобиас
|1
|0.05
|Темпельман Лино
|1
|0.05
|Форсан Эудраого
|1
|0.05
|Латца Данни
|1
|0.05
|Дрекслер Доминик
|1
|0.05
|Калаш Томаш
|1
|0.05
|Чурлинов Дарко
|1
|0.05
|Keke Topp
|1
|0.05
|Шалленберг Рон
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|5
|0
|Роте Том
|5
|0
|Порат Финн
|4
|0
|Зандер Филипп
|4
|0
|Беккер Тимо
|3
|0
|Nicolai Remberg
|3
|0
|Шульц Марвин
|1
|1
|Юханссон Карл II
|1
|1
|Симакала Ба-Муака
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Матино Сюто
|2
|0
|Colin Kleine-Bekel
|2
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Эррас Патрик
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Арп Янн-Фите
|1
|0
|Вайнер Тимон
|1
|0
|Стернер Йонас
|1
|0
|Marko Ivezic
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|5
|1
|Мёркин Дерри
|5
|1
|Каминьски Марцин
|5
|0
|Бруннер Седрик
|5
|0
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|Караман Кенан
|2
|1
|Полтер Себастьян
|3
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Оуведжан Томас
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Матричани Хеннинг
|2
|0
|Yusuf Kabadayi
|2
|0
|Форсан Эудраого
|2
|0
|Ферманн Ральф
|1
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Keke Topp
|1
|0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Шальке 04
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
6
11
Хольштайн Киль
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Шальке 04
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
14
16
Хольштайн Киль
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
Шальке 04
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
20
27
Голы по времени матча
Забито
20
15
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
5%
0
0%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
5
25%
2
13%
31-45
5
25%
3
20%
46-60
3
15%
5
33%
61-75
2
10%
3
20%
76-90
Пропущено
18
25
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
6
24%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
1
6%
6
24%
46-60
5
28%
3
12%
61-75
6
33%
6
24%
76-90
Забито
16
18
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
1
6%
1
6%
1-15
5
31%
2
11%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
5
31%
1
6%
46-60
1
6%
7
39%
61-75
2
13%
4
22%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Забито
36
33
18 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
2
6%
1
3%
1-15
9
25%
4
12%
16-30
7
19%
5
15%
31-45
10
28%
4
12%
46-60
4
11%
12
36%
61-75
4
11%
7
21%
76-90
Пропущено
28
41
10 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 17
4
14%
4
10%
1-15
3
11%
10
24%
16-30
3
11%
4
10%
31-45
3
11%
10
24%
46-60
7
25%
5
12%
61-75
8
29%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3
Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1
Шальке 04
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1
Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2 Падерборн - Шальке 04 3:1
Результаты матчей
Хольштайн Киль
Шальке 04
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
5:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
0:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:2
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
5:3
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
3
4 раза 20%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 35%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
2
3 раза 15%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Хольштайн Киль
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
73
55
37
46
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
46
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
191
Больше Меньше
164
119
911
515
614
119
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|11
|9
|1
|38 - 19
|42
|2.
|21
|11
|4
|6
|43 - 31
|37
|3.
|0:0
|21
|11
|4
|6
|36 - 28
|37
|4.
|0:0
|21
|10
|6
|5
|32 - 24
|36
|5.
|21
|10
|4
|7
|34 - 33
|34
|6.
|21
|9
|7
|5
|41 - 29
|34
|7.
|21
|9
|5
|7
|44 - 30
|32
|8.
|21
|8
|5
|8
|32 - 35
|29
|9.
|21
|8
|5
|8
|30 - 39
|29
|10.
|21
|7
|7
|7
|38 - 38
|28
|11.
|0:0
|21
|7
|6
|8
|37 - 33
|27
|12.
|21
|7
|6
|8
|33 - 30
|27
|13.
|21
|7
|6
|8
|25 - 27
|27
|14.
|0:0
|21
|7
|3
|11
|33 - 41
|24
|15.
|21
|7
|2
|12
|21 - 33
|23
|16.
|21
|6
|3
|12
|34 - 43
|21
|17.
|0:0
|21
|6
|3
|12
|20 - 34
|21
|18.
|0:0
|21
|1
|9
|11
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|7
|3
|1
|21 - 8
|24
|2.
|11
|6
|5
|0
|23 - 9
|23
|3.
|10
|7
|0
|3
|24 - 14
|21
|4.
|10
|6
|3
|1
|24 - 9
|21
|5.
|11
|5
|4
|2
|21 - 16
|19
|6.
|11
|5
|3
|3
|21 - 16
|18
|7.
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|8.
|0:0
|11
|5
|2
|4
|20 - 18
|17
|9.
|11
|5
|2
|4
|14 - 15
|17
|10.
|0:0
|10
|5
|1
|4
|19 - 15
|16
|11.
|10
|4
|4
|2
|12 - 11
|16
|12.
|11
|5
|1
|5
|22 - 20
|16
|13.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|22 - 11
|15
|14.
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|15.
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|16.
|10
|4
|2
|4
|15 - 16
|14
|17.
|0:0
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|18.
|0:0
|11
|1
|5
|5
|10 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|16 - 10
|20
|2.
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|3.
|10
|5
|2
|3
|25 - 12
|17
|4.
|11
|5
|2
|4
|16 - 19
|17
|5.
|11
|4
|4
|3
|19 - 17
|16
|6.
|11
|4
|3
|4
|17 - 19
|15
|7.
|11
|4
|2
|5
|15 - 23
|14
|8.
|11
|3
|4
|4
|17 - 20
|13
|9.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|10.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|15 - 22
|12
|11.
|11
|3
|2
|6
|13 - 16
|11
|12.
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|13.
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|14.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|8 - 19
|8
|15.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|14 - 26
|8
|16.
|10
|2
|0
|8
|7 - 18
|6
|17.
|10
|1
|2
|7
|12 - 23
|5
|18.
|0:0
|10
|0
|4
|6
|8 - 26
|4
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|14 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|10 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|8
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8