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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Хольштайн Киль
0:0
Первый тайм: 25'
Шальке 04
0'

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Шальке 04
2.67
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3.70
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3.55
Все Коэффициенты
1
Вайнер
Тимон
17
Беккер
Тимо
4
Эррас
Патрик
34
Colin
Kleine-Bekel
8
Порат
Финн
18
Роте
Том
15
Шульц
Марвин
22
Nicolai
Remberg
7
Скрибски
Стивен
13
Матино
Сюто
27
Меес
Джошуа
32
Мюллер
Мариус
41
Матричани
Хеннинг
26
Калаш
Томаш
35
Каминьски
Марцин
5
Мёркин
Дерри
23
Чурлинов
Дарко
7
Зегуйн
Пауль
6
Шалленберг
Рон
18
Идризи
Бленди
9
Теродде
Симон
19
Караман
Кенан
Хольштайн Киль
3-4-1-2
Шальке 04
4-4-2

История личных встреч

Хольштайн Киль
Шальке 04

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
0:3
ТМК
1:2

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
2.5

Среднее время на гол

180
36

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.5
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

180
45

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихлер Бенедикт 7 0.33
Скрибски Стивен 6 (3) 0.29
Арп Янн-Фите 5 0.24
Беккер Тимо 4 0.19
Холтби Льюис 2 0.1
Роте Том 2 0.1
Порат Финн 2 0.1
Матино Сюто 2 (1) 0.1
Стернер Йонас 2 0.1
Зандер Филипп 1 0.05
Фридьонссон Хольмберт 1 0.05
Эррас Патрик 1 0.05
Nicolai Remberg 1 0.05
Шульц Марвин 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 6 0.29
Теродде Симон 3 (1) 0.14
Полтер Себастьян 3 (1) 0.14
Ласм Бриан 3 0.14
Оуведжан Томас 2 0.1
Каминьски Марцин 2 0.1
Yusuf Kabadayi 2 0.1
Мёркин Дерри 1 0.05
Зегуйн Пауль 1 0.05
Идризи Бленди 1 0.05
Мор Тобиас 1 0.05
Темпельман Лино 1 0.05
Форсан Эудраого 1 0.05
Латца Данни 1 0.05
Дрекслер Доминик 1 0.05
Калаш Томаш 1 0.05
Чурлинов Дарко 1 0.05
Keke Topp 1 0.05
Шалленберг Рон 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 5 0
Роте Том 5 0
Порат Финн 4 0
Зандер Филипп 4 0
Беккер Тимо 3 0
Nicolai Remberg 3 0
Шульц Марвин 1 1
Юханссон Карл II 1 1
Симакала Ба-Муака 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Матино Сюто 2 0
Colin Kleine-Bekel 2 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Эррас Патрик 1 0
Коменда Марко 1 0
Арп Янн-Фите 1 0
Вайнер Тимон 1 0
Стернер Йонас 1 0
Marko Ivezic 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 5 1
Мёркин Дерри 5 1
Каминьски Марцин 5 0
Бруннер Седрик 5 0
Зегуйн Пауль 4 0
Караман Кенан 2 1
Полтер Себастьян 3 0
Сиссе Ибраима II 1 1
Оуведжан Томас 2 0
Идризи Бленди 2 0
Матричани Хеннинг 2 0
Yusuf Kabadayi 2 0
Форсан Эудраого 2 0
Ферманн Ральф 1 0
Латца Данни 1 0
Ласм Бриан 1 0
Чурлинов Дарко 1 0
Keke Topp 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Шальке 04
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

6
11
Хольштайн Киль
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Шальке 04
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

14
16
Хольштайн Киль
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
Шальке 04
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

20
27

Голы по времени матча

Забито

20
15
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
5%
0
0%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
5
25%
2
13%
31-45
5
25%
3
20%
46-60
3
15%
5
33%
61-75
2
10%
3
20%
76-90

Пропущено

18
25
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
6
24%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
1
6%
6
24%
46-60
5
28%
3
12%
61-75
6
33%
6
24%
76-90

Забито

16
18
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
1
6%
1
6%
1-15
5
31%
2
11%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
5
31%
1
6%
46-60
1
6%
7
39%
61-75
2
13%
4
22%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Забито

36
33
18 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
2
6%
1
3%
1-15
9
25%
4
12%
16-30
7
19%
5
15%
31-45
10
28%
4
12%
46-60
4
11%
12
36%
61-75
4
11%
7
21%
76-90

Пропущено

28
41
10 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 17
4
14%
4
10%
1-15
3
11%
10
24%
16-30
3
11%
4
10%
31-45
3
11%
10
24%
46-60
7
25%
5
12%
61-75
8
29%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3
Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1
Шальке 04
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1
Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2 Падерборн - Шальке 04 3:1

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Шальке 04

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
5:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:2
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
5:3
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
3
4 раза 20%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 35%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
2
3 раза 15%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
7
3
1.5
5
5
3
7
2.5
4
6
1
9
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
1.5
Больше Меньше
4
6
2
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
1
0.5
Больше Меньше
16
4
11
9
1.5
9
11
5
15
2.5
6
14
1
19
3.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 21 11 9 1 38 - 19 42
2.
Гамбург
 21 11 4 6 43 - 31 37
3.
Хольштайн Киль
 0:0 21 11 4 6 36 - 28 37
4.
Гройтер Фюрт
 0:0 21 10 6 5 32 - 24 36
5.
Падерборн
 21 10 4 7 34 - 33 34
6.
Ганновер 96
 21 9 7 5 41 - 29 34
7.
Фортуна
 21 9 5 7 44 - 30 32
8.
Эльвeрсберг
 21 8 5 8 32 - 35 29
9.
Нюрнберг
 21 8 5 8 30 - 39 29
10.
Карлсруэ
 21 7 7 7 38 - 38 28
11.
Герта
 0:0 21 7 6 8 37 - 33 27
12.
Магдебург
 21 7 6 8 33 - 30 27
13.
Веен Висбаден
 21 7 6 8 25 - 27 27
14.
Шальке 04
 0:0 21 7 3 11 33 - 41 24
15.
Айнтрахт Бр
 21 7 2 12 21 - 33 23
16.
Кайзерслаутерн
 21 6 3 12 34 - 43 21
17.
Ганза
 0:0 21 6 3 12 20 - 34 21
18.
Оснабрюк
 0:0 21 1 9 11 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 0:0 11 7 3 1 21 - 8 24
2.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 23 - 9 23
3.
Гамбург
 10 7 0 3 24 - 14 21
4.
Ганновер 96
 10 6 3 1 24 - 9 21
5.
Карлсруэ
 11 5 4 2 21 - 16 19
6.
Магдебург
 11 5 3 3 21 - 16 18
7.
Падерборн
 10 5 2 3 18 - 14 17
8.
Хольштайн Киль
 0:0 11 5 2 4 20 - 18 17
9.
Айнтрахт Бр
 11 5 2 4 14 - 15 17
10.
Шальке 04
 0:0 10 5 1 4 19 - 15 16
11.
Веен Висбаден
 10 4 4 2 12 - 11 16
12.
Кайзерслаутерн
 11 5 1 5 22 - 20 16
13.
Герта
 0:0 10 4 3 3 22 - 11 15
14.
Нюрнберг
 10 4 3 3 15 - 16 15
15.
Фортуна
 11 4 3 4 19 - 18 15
16.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 15 - 16 14
17.
Ганза
 0:0 10 4 1 5 12 - 15 13
18.
Оснабрюк
 0:0 11 1 5 5 10 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 0:0 10 6 2 2 16 - 10 20
2.
Санкт-Паули
 10 5 4 1 15 - 10 19
3.
Фортуна
 10 5 2 3 25 - 12 17
4.
Падерборн
 11 5 2 4 16 - 19 17
5.
Гамбург
 11 4 4 3 19 - 17 16
6.
Эльвeрсберг
 11 4 3 4 17 - 19 15
7.
Нюрнберг
 11 4 2 5 15 - 23 14
8.
Ганновер 96
 11 3 4 4 17 - 20 13
9.
Гройтер Фюрт
 0:0 10 3 3 4 11 - 16 12
10.
Герта
 0:0 11 3 3 5 15 - 22 12
11.
Веен Висбаден
 11 3 2 6 13 - 16 11
12.
Магдебург
 10 2 3 5 12 - 14 9
13.
Карлсруэ
 10 2 3 5 17 - 22 9
14.
Ганза
 0:0 11 2 2 7 8 - 19 8
15.
Шальке 04
 0:0 11 2 2 7 14 - 26 8
16.
Айнтрахт Бр
 10 2 0 8 7 - 18 6
17.
Кайзерслаутерн
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
Оснабрюк
 0:0 10 0 4 6 8 - 26 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 14 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Нюрнберг Can Uzun 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Магдебург Атик Бариш 8
Оснабрюк Dave Gnaase 8
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Хольштайн Киль
Ничья
Шальке 04
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