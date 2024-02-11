Тур: 21. Стадион: Holstein Stadion.
1:0
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаМёркин Дерри
1:0
55' ГолСкрибски Стивен
75' Желтая карточкаМеес Джошуа
79' Желтая карточкаМор Тобиас
90' Желтая карточкаYusuf Kabadayi
90'+8
Ход матча
40'
55'
1:0
75'
79'
90'
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 2
-
10 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
523 Количество передач 350
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
17
Беккер
Тимо
18
Роте
Том
15
Шульц
Марвин
13
Матино
Сюто
27
Меес
Джошуа
26
Калаш
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Роте ТомЗащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Матино СютоНападающий
-
27 Меес ДжошуаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
-
42 Keke Topp
-
-
Главный тренер: Герертс Карел
История личных встреч
Хольштайн Киль
Шальке 04
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
2.5
Среднее время на гол
180
36
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.5
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
180
45
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|7 (3)
|0.33
|Пихлер Бенедикт
|7
|0.33
|Арп Янн-Фите
|5
|0.24
|Беккер Тимо
|4
|0.19
|Холтби Льюис
|2
|0.1
|Роте Том
|2
|0.1
|Порат Финн
|2
|0.1
|Матино Сюто
|2 (1)
|0.1
|Стернер Йонас
|2
|0.1
|Зандер Филипп
|1
|0.05
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.05
|Эррас Патрик
|1
|0.05
|Nicolai Remberg
|1
|0.05
|Шульц Марвин
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|6
|0.29
|Теродде Симон
|3 (1)
|0.14
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.14
|Ласм Бриан
|3
|0.14
|Оуведжан Томас
|2
|0.1
|Каминьски Марцин
|2
|0.1
|Yusuf Kabadayi
|2
|0.1
|Мёркин Дерри
|1
|0.05
|Зегуйн Пауль
|1
|0.05
|Идризи Бленди
|1
|0.05
|Мор Тобиас
|1
|0.05
|Темпельман Лино
|1
|0.05
|Форсан Эудраого
|1
|0.05
|Латца Данни
|1
|0.05
|Дрекслер Доминик
|1
|0.05
|Калаш Томаш
|1
|0.05
|Чурлинов Дарко
|1
|0.05
|Keke Topp
|1
|0.05
|Шалленберг Рон
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|5
|0
|Роте Том
|5
|0
|Порат Финн
|4
|0
|Зандер Филипп
|4
|0
|Беккер Тимо
|3
|0
|Nicolai Remberg
|3
|0
|Шульц Марвин
|1
|1
|Юханссон Карл II
|1
|1
|Симакала Ба-Муака
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Матино Сюто
|2
|0
|Colin Kleine-Bekel
|2
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Эррас Патрик
|1
|0
|Меес Джошуа
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Арп Янн-Фите
|1
|0
|Вайнер Тимон
|1
|0
|Стернер Йонас
|1
|0
|Marko Ivezic
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мёркин Дерри
|6
|1
|Шалленберг Рон
|5
|1
|Каминьски Марцин
|5
|0
|Бруннер Седрик
|5
|0
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|Караман Кенан
|2
|1
|Полтер Себастьян
|3
|0
|Yusuf Kabadayi
|3
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Оуведжан Томас
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Матричани Хеннинг
|2
|0
|Форсан Эудраого
|2
|0
|Ферманн Ральф
|1
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Мор Тобиас
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Keke Topp
|1
|0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Шальке 04
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
6
11
Хольштайн Киль
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Шальке 04
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
14
16
Хольштайн Киль
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)
Шальке 04
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
20
27
Голы по времени матча
Забито
21
15
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
6
29%
3
20%
46-60
3
14%
5
33%
61-75
2
10%
3
20%
76-90
Пропущено
18
26
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
6
23%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
1
6%
7
27%
46-60
5
28%
3
12%
61-75
6
33%
6
23%
76-90
Забито
16
18
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
1
6%
1
6%
1-15
5
31%
2
11%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
5
31%
1
6%
46-60
1
6%
7
39%
61-75
2
13%
4
22%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Забито
37
33
18 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
2
5%
1
3%
1-15
9
24%
4
12%
16-30
7
19%
5
15%
31-45
11
30%
30%
4
12%
46-60
4
11%
12
36%
61-75
4
11%
7
21%
76-90
Пропущено
28
42
10 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 18
4
14%
4
10%
1-15
3
11%
10
24%
16-30
3
11%
4
10%
31-45
3
11%
11
26%
46-60
7
25%
5
12%
61-75
8
29%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3
Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1
Шальке 04
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1
Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2 Падерборн - Шальке 04 3:1
Результаты матчей
Хольштайн Киль
Шальке 04
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
5:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
5:3
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
2
6 раз 29%
3
4 раза 19%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
3
4 раза 19%
2
3 раза 14%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Хольштайн Киль
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
82
74
55
38
46
110
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
47
28
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
201
Больше Меньше
165
1110
912
516
615
120
219
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|14 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|10 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8