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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Хольштайн Киль
1:0
Конец матча
Шальке 04
0'
40' Желтая карточка
Мёркин Дерри
1:0
55' Гол
Скрибски Стивен
75' Желтая карточка
Меес Джошуа
79' Желтая карточка
Мор Тобиас
90' Желтая карточка
Yusuf Kabadayi
90'+8

Ход матча

40'
 
Мёркин Дерри
46'
 
Мор Тобиас
Чурлинов Дарко
55'
Скрибски Стивен
(Шульц Марвин)
1:0
63'
 
Оуведжан Томас
Мёркин Дерри
63'
 
Keke Topp
Теродде Симон
70'
 
Ласм Бриан
Идризи Бленди
70'
 
Yusuf Kabadayi
Матричани Хеннинг
75'
Меес Джошуа
 
77'
Marko Ivezic
Шульц Марвин
 
77'
Розенбоом Лассе
Скрибски Стивен
 
79'
 
Мор Тобиас
84'
Коменда Марко
Роте Том
 
90'
 
Yusuf Kabadayi
90'
Стернер Йонас
Порат Финн
 
90'
Niklas Niehoff
Меес Джошуа
 

Статистика матча

  • 16 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 523 Количество передач 350
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
1
Вайнер
Тимон
17
Беккер
Тимо
4
Эррас
Патрик
34
Colin
Kleine-Bekel
8
Порат
Финн
18
Роте
Том
15
Шульц
Марвин
22
Nicolai
Remberg
7
Скрибски
Стивен
13
Матино
Сюто
27
Меес
Джошуа
32
Мюллер
Мариус
41
Матричани
Хеннинг
26
Калаш
Томаш
35
Каминьски
Марцин
5
Мёркин
Дерри
23
Чурлинов
Дарко
7
Зегуйн
Пауль
6
Шалленберг
Рон
18
Идризи
Бленди
9
Теродде
Симон
19
Караман
Кенан
Хольштайн Киль
3-4-1-2
Шальке 04
4-4-2

История личных встреч

Хольштайн Киль
Шальке 04

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
0:3
ТМК
1:2

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
2.5

Среднее время на гол

180
36

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.5
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

180
45

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 7 (3) 0.33
Пихлер Бенедикт 7 0.33
Арп Янн-Фите 5 0.24
Беккер Тимо 4 0.19
Холтби Льюис 2 0.1
Роте Том 2 0.1
Порат Финн 2 0.1
Матино Сюто 2 (1) 0.1
Стернер Йонас 2 0.1
Зандер Филипп 1 0.05
Фридьонссон Хольмберт 1 0.05
Эррас Патрик 1 0.05
Nicolai Remberg 1 0.05
Шульц Марвин 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 6 0.29
Теродде Симон 3 (1) 0.14
Полтер Себастьян 3 (1) 0.14
Ласм Бриан 3 0.14
Оуведжан Томас 2 0.1
Каминьски Марцин 2 0.1
Yusuf Kabadayi 2 0.1
Мёркин Дерри 1 0.05
Зегуйн Пауль 1 0.05
Идризи Бленди 1 0.05
Мор Тобиас 1 0.05
Темпельман Лино 1 0.05
Форсан Эудраого 1 0.05
Латца Данни 1 0.05
Дрекслер Доминик 1 0.05
Калаш Томаш 1 0.05
Чурлинов Дарко 1 0.05
Keke Topp 1 0.05
Шалленберг Рон 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 5 0
Роте Том 5 0
Порат Финн 4 0
Зандер Филипп 4 0
Беккер Тимо 3 0
Nicolai Remberg 3 0
Шульц Марвин 1 1
Юханссон Карл II 1 1
Симакала Ба-Муака 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Матино Сюто 2 0
Colin Kleine-Bekel 2 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Эррас Патрик 1 0
Меес Джошуа 1 0
Коменда Марко 1 0
Арп Янн-Фите 1 0
Вайнер Тимон 1 0
Стернер Йонас 1 0
Marko Ivezic 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мёркин Дерри 6 1
Шалленберг Рон 5 1
Каминьски Марцин 5 0
Бруннер Седрик 5 0
Зегуйн Пауль 4 0
Караман Кенан 2 1
Полтер Себастьян 3 0
Yusuf Kabadayi 3 0
Сиссе Ибраима II 1 1
Оуведжан Томас 2 0
Идризи Бленди 2 0
Матричани Хеннинг 2 0
Форсан Эудраого 2 0
Ферманн Ральф 1 0
Латца Данни 1 0
Мор Тобиас 1 0
Ласм Бриан 1 0
Чурлинов Дарко 1 0
Keke Topp 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Шальке 04
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

6
11
Хольштайн Киль
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Шальке 04
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

14
16
Хольштайн Киль
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)
Шальке 04
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

20
27

Голы по времени матча

Забито

21
15
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
6
29%
3
20%
46-60
3
14%
5
33%
61-75
2
10%
3
20%
76-90

Пропущено

18
26
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
6
23%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
1
6%
7
27%
46-60
5
28%
3
12%
61-75
6
33%
6
23%
76-90

Забито

16
18
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
1
6%
1
6%
1-15
5
31%
2
11%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
5
31%
1
6%
46-60
1
6%
7
39%
61-75
2
13%
4
22%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Забито

37
33
18 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
2
5%
1
3%
1-15
9
24%
4
12%
16-30
7
19%
5
15%
31-45
11
30%
30%
4
12%
46-60
4
11%
12
36%
61-75
4
11%
7
21%
76-90

Пропущено

28
42
10 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 18
4
14%
4
10%
1-15
3
11%
10
24%
16-30
3
11%
4
10%
31-45
3
11%
11
26%
46-60
7
25%
5
12%
61-75
8
29%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3
Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1
Шальке 04
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1
Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2 Падерборн - Шальке 04 3:1

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Шальке 04

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
5:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
5:3
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
2
6 раз 29%
3
4 раза 19%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
3
4 раза 19%
2
3 раза 14%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
2
7
4
1.5
5
5
3
8
2.5
4
6
1
10
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
1.5
Больше Меньше
4
7
2
8
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
1
0.5
Больше Меньше
16
5
11
10
1.5
9
12
5
16
2.5
6
15
1
20
3.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 21 11 9 1 38 - 19 42
2.
Хольштайн Киль
 21 12 3 6 37 - 28 39
3.
Гамбург
 21 11 4 6 43 - 31 37
4.
Гройтер Фюрт
 21 10 5 6 33 - 26 35
5.
Падерборн
 21 10 4 7 34 - 33 34
6.
Ганновер 96
 21 9 7 5 41 - 29 34
7.
Фортуна
 21 9 5 7 44 - 30 32
8.
Герта
 21 8 5 8 39 - 34 29
9.
Эльвeрсберг
 21 8 5 8 32 - 35 29
10.
Нюрнберг
 21 8 5 8 30 - 39 29
11.
Карлсруэ
 21 7 7 7 38 - 38 28
12.
Магдебург
 21 7 6 8 33 - 30 27
13.
Веен Висбаден
 21 7 6 8 25 - 27 27
14.
Шальке 04
 21 7 2 12 33 - 42 23
15.
Айнтрахт Бр
 21 7 2 12 21 - 33 23
16.
Кайзерслаутерн
 21 6 3 12 34 - 43 21
17.
Ганза
 21 6 3 12 20 - 34 21
18.
Оснабрюк
 21 1 9 11 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 11 7 2 2 22 - 10 23
2.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 23 - 9 23
3.
Гамбург
 10 7 0 3 24 - 14 21
4.
Ганновер 96
 10 6 3 1 24 - 9 21
5.
Хольштайн Киль
 11 6 1 4 21 - 18 19
6.
Карлсруэ
 11 5 4 2 21 - 16 19
7.
Магдебург
 11 5 3 3 21 - 16 18
8.
Падерборн
 10 5 2 3 18 - 14 17
9.
Айнтрахт Бр
 11 5 2 4 14 - 15 17
10.
Шальке 04
 10 5 1 4 19 - 15 16
11.
Веен Висбаден
 10 4 4 2 12 - 11 16
12.
Кайзерслаутерн
 11 5 1 5 22 - 20 16
13.
Герта
 10 4 3 3 22 - 11 15
14.
Нюрнберг
 10 4 3 3 15 - 16 15
15.
Фортуна
 11 4 3 4 19 - 18 15
16.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 15 - 16 14
17.
Ганза
 10 4 1 5 12 - 15 13
18.
Оснабрюк
 11 1 5 5 10 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 10 6 2 2 16 - 10 20
2.
Санкт-Паули
 10 5 4 1 15 - 10 19
3.
Фортуна
 10 5 2 3 25 - 12 17
4.
Падерборн
 11 5 2 4 16 - 19 17
5.
Гамбург
 11 4 4 3 19 - 17 16
6.
Эльвeрсберг
 11 4 3 4 17 - 19 15
7.
Герта
 11 4 2 5 17 - 23 14
8.
Нюрнберг
 11 4 2 5 15 - 23 14
9.
Ганновер 96
 11 3 4 4 17 - 20 13
10.
Гройтер Фюрт
 10 3 3 4 11 - 16 12
11.
Веен Висбаден
 11 3 2 6 13 - 16 11
12.
Магдебург
 10 2 3 5 12 - 14 9
13.
Карлсруэ
 10 2 3 5 17 - 22 9
14.
Ганза
 11 2 2 7 8 - 19 8
15.
Шальке 04
 11 2 1 8 14 - 27 7
16.
Айнтрахт Бр
 10 2 0 8 7 - 18 6
17.
Кайзерслаутерн
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
Оснабрюк
 10 0 4 6 8 - 26 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 14 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Нюрнберг Can Uzun 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Магдебург Атик Бариш 8
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Мёркин Дерри получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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