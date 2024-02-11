Тур: 21. Стадион: Stadium at the Bremer Brucke.
0'
45' Желтая карточкаСингх Сарприт
57' Желтая карточкаАндруцос Танасис
80' Желтая карточкаDave Gnaase
84' Желтая карточкаFlorian Kleinhansl
90' Желтая карточкаКольке Маркус
90'+11
Ход матча
45'
57'
80'
90'
Статистика матча
-
17 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 1
-
9 Угловые 2
-
0 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 23
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
549 Количество передач 255
-
64 Владение мячом, % 36
22
Кюн
Филипп
14
Диаките
Умар
26
Dave
Gnaase
13
Lukas
Kunze
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Dave GnaaseПолузащитник
-
13 Lukas KunzeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
-
32 Jannes Wulff
-
Главный тренер: Кошинат Уве
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Ланг ЯннисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Оснабрюк
Ганза
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
18 матчей
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.22
1.33
Среднее время на гол
73
67
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.22
1.11
Среднее время на гол
73
81
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.22
1.22
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
73
73
Бомбардиры внутри турнира
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|6 (1)
|0.29
|Dave Gnaase
|3
|0.14
|Конте Кристиан
|2
|0.1
|Кюизанс Микаэль
|2 (2)
|0.1
|Florian Kleinhansl
|1
|0.05
|Теше Роберт
|1
|0.05
|Вридт Квази
|1
|0.05
|Диаките Умар
|1
|0.05
|Макридис Хараламбос
|1
|0.05
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|3
|0.14
|Прёгер Кай
|3 (1)
|0.14
|Брумадо Жуниор
|3 (2)
|0.14
|Dennis Dressel
|2
|0.1
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.1
|Россбах Дамиан
|1
|0.05
|Фролинг Нильс
|1
|0.05
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.05
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.05
|Brumado Junior
|1
|0.05
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Хюсинг Оливер
|0
|0
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
Карточки
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dave Gnaase
|9
|0
|Айдини Басхким
|6
|1
|Кюизанс Микаэль
|4
|1
|Florian Kleinhansl
|5
|0
|Виманн Никлас
|1
|2
|Гьямфи Максвелл
|4
|0
|Теше Роберт
|3
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Конте Кристиан
|3
|0
|Вридт Квази
|2
|0
|Диаките Умар
|2
|0
|Андруцос Танасис
|2
|0
|Jannes Wulff
|2
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Ниманн Ноэль
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингельссон Сванте
|6
|0
|Россбах Дамиан
|5
|0
|Россипаль Александер
|5
|0
|Прёгер Кай
|4
|0
|Кольке Маркус
|2
|1
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|1
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Бахманн Яник
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Dennis Dressel
|2
|0
|Переа Хуан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Стафилидис Костас
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Сингх Сарприт
|1
|0
Результаты матчей
Оснабрюк
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Ганза
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
8
6
Оснабрюк
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Ганза
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
21
14
Упущенные победы
4
7
Оснабрюк
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Ганза
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
19% (4)
57% (12)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
22
17
Упущенные победы
12
13
Голы по времени матча
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
2
20%
3
33%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Пропущено
16
18
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
25%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
19%
3
17%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
5
31%
5
28%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
3
33%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
4
44%
3
27%
76-90
Пропущено
25
16
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
8%
1
6%
1-15
4
16%
4
25%
16-30
2
8%
4
25%
31-45
7
28%
3
19%
46-60
7
28%
1
6%
61-75
3
12%
3
19%
76-90
Забито
19
20
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
8 Не забивали 8
1
5%
2
10%
1-15
3
16%
4
20%
16-30
5
26%
5
25%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
7
37%
5
25%
76-90
Пропущено
41
34
15 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 16
6
15%
4
12%
1-15
4
10%
6
18%
16-30
5
12%
7
21%
31-45
8
20%
6
18%
46-60
10
24%
3
9%
61-75
8
20%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Оснабрюк
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1
Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1
Ганза
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1
ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1
Результаты матчей
Оснабрюк
Ганза
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
Точный счет
1:1
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 43%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
0
8 раз 38%
2
7 раз 33%
1
6 раз 29%
Тоталы голов в матче
Оснабрюк
Ганза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
82
47
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
56
28
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
129
Больше Меньше
138
615
714
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|14 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|10 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8