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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Оснабрюк
0:0
Конец матча
Ганза
0'
45' Желтая карточка
Сингх Сарприт
57' Желтая карточка
Андруцос Танасис
80' Желтая карточка
Dave Gnaase
84' Желтая карточка
Florian Kleinhansl
90' Желтая карточка
Кольке Маркус
90'+11

Ход матча

45'
 
Сингх Сарприт
57'
Андруцос Танасис
 
57'
 
Переа Хуан
Брумадо Жуниор
57'
 
Кинсомби Кристиан
Сингх Сарприт
57'
 
Dennis Dressel
Стафилидис Костас
66'
 
Ланг Яннис
Найдхарт Нико
69'
Ниманн Ноэль
Lukas Kunze
 
69'
Вридт Квази
Гойгингер Томас
 
75'
Виманн Никлас
Диаките Умар
 
78'
 
Felix Ruschke
Хюсинг Оливер
80'
Dave Gnaase
 
84'
Florian Kleinhansl
 
89'
Лобингер Лекс-Тигер
Андруцос Танасис
 
89'
Jannes Wulff
Florian Kleinhansl
 
90'
 
Кольке Маркус

Статистика матча

  • 17 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 2
  • 0 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 23
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 549 Количество передач 255
  • 64 Владение мячом, % 36
22
Кюн
Филипп
2
Андруцос
Танасис
4
Гьямфи
Максвелл
14
Диаките
Умар
3
Florian
Kleinhansl
17
Конте
Кристиан
27
Кюизанс
Микаэль
26
Dave
Gnaase
13
Lukas
Kunze
37
Гойгингер
Томас
9
Erik
Engelhardt
1
Кольке
Маркус
7
Найдхарт
Нико
5
Хюсинг
Оливер
4
Россбах
Дамиан
21
Россипаль
Александер
26
Бахманн
Яник
3
Стафилидис
Костас
10
Фролинг
Нильс
28
Сингх
Сарприт
9
Прёгер
Кай
49
Брумадо
Жуниор
Оснабрюк
4-5-1
Ганза
4-2-2-2

История личных встреч

Оснабрюк
Ганза

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

18 матчей

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
2:1
Б3
1:2
Б3
1:1
Б3
1:1
Б3
2:0
Б3
2:1
Б3
1:2
Б3
0:0
Б3
0:1
Б3
1:0
Б3
2:2
Б3
1:1
Б3
1:2
Б3
3:2
Б3
0:3
К
2:1
Б2
0:0
Б2
2:2

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.22
1.33

Среднее время на гол

73
67

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.22
1.11

Среднее время на гол

73
81

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.22
1.22

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

73
73

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 6 (1) 0.29
Dave Gnaase 3 0.14
Конте Кристиан 2 0.1
Кюизанс Микаэль 2 (2) 0.1
Florian Kleinhansl 1 0.05
Теше Роберт 1 0.05
Вридт Квази 1 0.05
Диаките Умар 1 0.05
Макридис Хараламбос 1 0.05
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 3 0.14
Прёгер Кай 3 (1) 0.14
Брумадо Жуниор 3 (2) 0.14
Dennis Dressel 2 0.1
Ван дер Верфф Яспер 2 0.1
Россбах Дамиан 1 0.05
Фролинг Нильс 1 0.05
Штраус Джон-Патрик 1 0.05
Кинсомби Кристиан 1 0.05
Brumado Junior 1 0.05
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Хюсинг Оливер 0 0
Ингельссон Сванте 0 0
Шумахер Кевин 0 0

Карточки

Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dave Gnaase 9 0
Айдини Басхким 6 1
Кюизанс Микаэль 4 1
Florian Kleinhansl 5 0
Виманн Никлас 1 2
Гьямфи Максвелл 4 0
Теше Роберт 3 0
Ферхук Йон 3 0
Конте Кристиан 3 0
Вридт Квази 2 0
Диаките Умар 2 0
Андруцос Танасис 2 0
Jannes Wulff 2 0
Гойгингер Томас 1 0
Ниманн Ноэль 1 0
Henry Rorig 1 0
Florian Bahr 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингельссон Сванте 6 0
Россбах Дамиан 5 0
Россипаль Александер 5 0
Прёгер Кай 4 0
Кольке Маркус 2 1
Найдхарт Нико 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Шумахер Кевин 3 0
Брумадо Жуниор 1 1
Хюсинг Оливер 2 0
Бахманн Яник 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Давид Йонас 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Dennis Dressel 2 0
Переа Хуан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Стафилидис Костас 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Сингх Сарприт 1 0

Результаты матчей

Оснабрюк
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Ганза
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

8
6
Оснабрюк
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Ганза
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

21
14

Упущенные победы

4
7
Оснабрюк
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Ганза
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
19% (4)
57% (12)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

22
17

Упущенные победы

12
13

Голы по времени матча

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
2
20%
3
33%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Пропущено

16
18
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
25%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
19%
3
17%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
5
31%
5
28%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
3
33%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
4
44%
3
27%
76-90

Пропущено

25
16
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
8%
1
6%
1-15
4
16%
4
25%
16-30
2
8%
4
25%
31-45
7
28%
3
19%
46-60
7
28%
1
6%
61-75
3
12%
3
19%
76-90

Забито

19
20
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
8 Не забивали 8
1
5%
2
10%
1-15
3
16%
4
20%
16-30
5
26%
5
25%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
7
37%
5
25%
76-90

Пропущено

41
34
15 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 16
6
15%
4
12%
1-15
4
10%
6
18%
16-30
5
12%
7
21%
31-45
8
20%
6
18%
46-60
10
24%
3
9%
61-75
8
20%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Оснабрюк
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1
Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1
Ганза
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1
ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1

Результаты матчей

Оснабрюк
Ганза

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 43%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
0
8 раз 38%
2
7 раз 33%
1
6 раз 29%

Тоталы голов в матче

Оснабрюк
Ганза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
2
4
7
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
6
2
8
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
0.5
Больше Меньше
13
8
6
15
1.5
7
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 21 11 9 1 38 - 19 42
2.
Хольштайн Киль
 21 12 3 6 37 - 28 39
3.
Гамбург
 21 11 4 6 43 - 31 37
4.
Гройтер Фюрт
 21 10 5 6 33 - 26 35
5.
Падерборн
 21 10 4 7 34 - 33 34
6.
Ганновер 96
 21 9 7 5 41 - 29 34
7.
Фортуна
 21 9 5 7 44 - 30 32
8.
Герта
 21 8 5 8 39 - 34 29
9.
Эльвeрсберг
 21 8 5 8 32 - 35 29
10.
Нюрнберг
 21 8 5 8 30 - 39 29
11.
Карлсруэ
 21 7 7 7 38 - 38 28
12.
Магдебург
 21 7 6 8 33 - 30 27
13.
Веен Висбаден
 21 7 6 8 25 - 27 27
14.
Шальке 04
 21 7 2 12 33 - 42 23
15.
Айнтрахт Бр
 21 7 2 12 21 - 33 23
16.
Кайзерслаутерн
 21 6 3 12 34 - 43 21
17.
Ганза
 21 6 3 12 20 - 34 21
18.
Оснабрюк
 21 1 9 11 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 11 7 2 2 22 - 10 23
2.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 23 - 9 23
3.
Гамбург
 10 7 0 3 24 - 14 21
4.
Ганновер 96
 10 6 3 1 24 - 9 21
5.
Хольштайн Киль
 11 6 1 4 21 - 18 19
6.
Карлсруэ
 11 5 4 2 21 - 16 19
7.
Магдебург
 11 5 3 3 21 - 16 18
8.
Падерборн
 10 5 2 3 18 - 14 17
9.
Айнтрахт Бр
 11 5 2 4 14 - 15 17
10.
Шальке 04
 10 5 1 4 19 - 15 16
11.
Веен Висбаден
 10 4 4 2 12 - 11 16
12.
Кайзерслаутерн
 11 5 1 5 22 - 20 16
13.
Герта
 10 4 3 3 22 - 11 15
14.
Нюрнберг
 10 4 3 3 15 - 16 15
15.
Фортуна
 11 4 3 4 19 - 18 15
16.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 15 - 16 14
17.
Ганза
 10 4 1 5 12 - 15 13
18.
Оснабрюк
 11 1 5 5 10 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 10 6 2 2 16 - 10 20
2.
Санкт-Паули
 10 5 4 1 15 - 10 19
3.
Фортуна
 10 5 2 3 25 - 12 17
4.
Падерборн
 11 5 2 4 16 - 19 17
5.
Гамбург
 11 4 4 3 19 - 17 16
6.
Эльвeрсберг
 11 4 3 4 17 - 19 15
7.
Герта
 11 4 2 5 17 - 23 14
8.
Нюрнберг
 11 4 2 5 15 - 23 14
9.
Ганновер 96
 11 3 4 4 17 - 20 13
10.
Гройтер Фюрт
 10 3 3 4 11 - 16 12
11.
Веен Висбаден
 11 3 2 6 13 - 16 11
12.
Магдебург
 10 2 3 5 12 - 14 9
13.
Карлсруэ
 10 2 3 5 17 - 22 9
14.
Ганза
 11 2 2 7 8 - 19 8
15.
Шальке 04
 11 2 1 8 14 - 27 7
16.
Айнтрахт Бр
 10 2 0 8 7 - 18 6
17.
Кайзерслаутерн
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
Оснабрюк
 10 0 4 6 8 - 26 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 14 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Нюрнберг Can Uzun 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Магдебург Атик Бариш 8
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 57'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Сингх Сарприт получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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