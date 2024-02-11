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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Гройтер Фюрт
0:0
Первый тайм: 25'
Герта
0'
21' Желтая карточка
Marten Winkler

Ход матча

21'
 
Marten Winkler

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Герта
2.05
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3.75
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3.80
Все Коэффициенты
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
4
Михальски
Дамян
33
Дитц
Максимилиан
2
Аста
Симон
5
Хаддади
Уссама
37
Грин
Джулиан
22
Вагнер
Роберт
10
Хргота
Бранимир
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
41
Клеменс
Паскаль
20
Кемпф
Марк-Оливер
6
Карбовник
Михал
27
Дардаи
Палко
7
Нидерлехнер
Флориан
5
Бухалакис
Андреас
18
Баркок
Аймен
22
Marten
Winkler
11
Резе
Фабиан
Гройтер Фюрт
3-4-1-2
Герта
4-5-1

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Герта

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

Б2
5:0
Б
2:1
Б
2:1
Б2
0:2
Б2
2:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.2
0.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

40
112

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 7 0.33
Зиб Арминдо 6 0.29
Грин Джулиан 4 (2) 0.19
Лемперте Тим 4 0.19
Абиама Диксон 3 0.14
Михальски Дамян 3 0.14
Аста Симон 2 0.1
Вагнер Роберт 1 0.05
Юнг Гидеон 1 0.05
Чалханоглу Керим 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 11 (1) 0.52
Нидерлехнер Флориан 6 0.29
Резе Фабиан 4 (1) 0.19
Превляк Смаил 4 0.19
Кенни Джонджо 3 0.14
Marten Winkler 2 0.1
Шерхант Дерри 2 0.1
Бухалакис Андреас 1 0.05
Кемпф Марк-Оливер 1 0.05
Дардаи Палко 1 0.05
Гехтер Линус 1 0.05
Клеменс Паскаль 1 0.05
Хуссейн Билаль 0 0
Дордой Мартон 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кристенсен Густав 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 6 0
Грин Джулиан 3 1
Дитц Максимилиан 4 0
Александр Цорнигер 2 1
Вагнер Роберт 3 0
Хргота Бранимир 2 0
Србени Деннис 2 0
Майерхёфер Марко 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Аста Симон 2 0
Михальски Дамян 2 0
Петков Лукас 2 0
Урбиг Йонас 2 0
Хаддади Уссама 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Консбрух Джомейн 1 0
Лемперте Тим 1 0
Абиама Диксон 1 0
Зиб Арминдо 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 6 1
Кемпф Марк-Оливер 3 1
Бухалакис Андреас 4 0
Дордой Мартон 4 0
Нидерлехнер Флориан 2 1
Кенни Джонджо 3 0
Клеменс Паскаль 3 0
Табакович Харис 2 0
Зефёйк Дейовайсио 2 0
Дардаи Палко 2 0
Карбовник Михал 2 0
Marten Winkler 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Дардай Бенсе 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Баркок Аймен 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Гехтер Линус 1 0
Шерхант Дерри 1 0
Эрнст Тьярк 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Герта
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

2
9
Гройтер Фюрт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Герта
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

8
21
Гройтер Фюрт
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
50% (10)
10% (2)
Герта
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

10
30

Голы по времени матча

Забито

20
16
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
2
10%
2
13%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
5
25%
4
25%
31-45
5
25%
4
25%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
2
10%
2
13%
76-90

Пропущено

9
21
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
1
11%
1
5%
1-15
3
33%
2
10%
16-30
2
22%
3
14%
31-45
1
11%
7
33%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
1
11%
5
24%
76-90

Забито

11
23
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
2
18%
3
13%
1-15
1
9%
4
17%
16-30
3
27%
6
26%
31-45
3
27%
2
9%
46-60
1
9%
6
26%
61-75
1
9%
2
9%
76-90

Пропущено

16
10
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
6%
1
10%
1-15
4
25%
1
10%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
1
6%
3
30%
46-60
4
25%
1
10%
61-75
2
13%
3
30%
76-90

Забито

31
39
14 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
4
13%
5
13%
1-15
2
6%
7
18%
16-30
8
26%
10
26%
31-45
8
26%
6
15%
46-60
6
19%
7
18%
61-75
3
10%
4
10%
76-90

Пропущено

25
31
15 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 16
2
8%
2
6%
1-15
7
28%
3
10%
16-30
6
24%
4
13%
31-45
2
8%
10
32%
46-60
5
20%
4
13%
61-75
3
12%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2
Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1
Герта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2
Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Герта

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:2
4 раза 20%
2:2
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
2
5 раз 25%
0
3 раза 15%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
1
4 раза 20%
3
3 раза 15%
5
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
6
4
3
7
2.5
4
6
3
7
3.5
2
8
1
9
4.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
15
5
8
12
1.5
11
9
3
17
2.5
6
14
3
17
3.5
3
17
1
19
4.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 21 11 9 1 38 - 19 42
2.
Гамбург
 21 11 4 6 43 - 31 37
3.
Хольштайн Киль
 0:0 21 11 4 6 36 - 28 37
4.
Гройтер Фюрт
 0:0 21 10 6 5 32 - 24 36
5.
Падерборн
 21 10 4 7 34 - 33 34
6.
Ганновер 96
 21 9 7 5 41 - 29 34
7.
Фортуна
 21 9 5 7 44 - 30 32
8.
Эльвeрсберг
 21 8 5 8 32 - 35 29
9.
Нюрнберг
 21 8 5 8 30 - 39 29
10.
Карлсруэ
 21 7 7 7 38 - 38 28
11.
Герта
 0:0 21 7 6 8 37 - 33 27
12.
Магдебург
 21 7 6 8 33 - 30 27
13.
Веен Висбаден
 21 7 6 8 25 - 27 27
14.
Шальке 04
 0:0 21 7 3 11 33 - 41 24
15.
Айнтрахт Бр
 21 7 2 12 21 - 33 23
16.
Кайзерслаутерн
 21 6 3 12 34 - 43 21
17.
Ганза
 0:0 21 6 3 12 20 - 34 21
18.
Оснабрюк
 0:0 21 1 9 11 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 0:0 11 7 3 1 21 - 8 24
2.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 23 - 9 23
3.
Гамбург
 10 7 0 3 24 - 14 21
4.
Ганновер 96
 10 6 3 1 24 - 9 21
5.
Карлсруэ
 11 5 4 2 21 - 16 19
6.
Магдебург
 11 5 3 3 21 - 16 18
7.
Падерборн
 10 5 2 3 18 - 14 17
8.
Хольштайн Киль
 0:0 11 5 2 4 20 - 18 17
9.
Айнтрахт Бр
 11 5 2 4 14 - 15 17
10.
Шальке 04
 0:0 10 5 1 4 19 - 15 16
11.
Веен Висбаден
 10 4 4 2 12 - 11 16
12.
Кайзерслаутерн
 11 5 1 5 22 - 20 16
13.
Герта
 0:0 10 4 3 3 22 - 11 15
14.
Нюрнберг
 10 4 3 3 15 - 16 15
15.
Фортуна
 11 4 3 4 19 - 18 15
16.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 15 - 16 14
17.
Ганза
 0:0 10 4 1 5 12 - 15 13
18.
Оснабрюк
 0:0 11 1 5 5 10 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 0:0 10 6 2 2 16 - 10 20
2.
Санкт-Паули
 10 5 4 1 15 - 10 19
3.
Фортуна
 10 5 2 3 25 - 12 17
4.
Падерборн
 11 5 2 4 16 - 19 17
5.
Гамбург
 11 4 4 3 19 - 17 16
6.
Эльвeрсберг
 11 4 3 4 17 - 19 15
7.
Нюрнберг
 11 4 2 5 15 - 23 14
8.
Ганновер 96
 11 3 4 4 17 - 20 13
9.
Гройтер Фюрт
 0:0 10 3 3 4 11 - 16 12
10.
Герта
 0:0 11 3 3 5 15 - 22 12
11.
Веен Висбаден
 11 3 2 6 13 - 16 11
12.
Магдебург
 10 2 3 5 12 - 14 9
13.
Карлсруэ
 10 2 3 5 17 - 22 9
14.
Ганза
 0:0 11 2 2 7 8 - 19 8
15.
Шальке 04
 0:0 11 2 2 7 14 - 26 8
16.
Айнтрахт Бр
 10 2 0 8 7 - 18 6
17.
Кайзерслаутерн
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
Оснабрюк
 0:0 10 0 4 6 8 - 26 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 14 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Нюрнберг Can Uzun 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Магдебург Атик Бариш 8
Оснабрюк Dave Gnaase 8
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Герта
2.05
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3.75
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3.80
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