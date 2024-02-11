Тур: 21. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер. Зрители: 13459
1:2
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаMarten Winkler
0:1
34' ГолКемпф Марк-Оливер
1:1
56' ГолХргота Бранимир
61' Желтая карточкаЮнг Гидеон
61' Желтая карточкаНидерлехнер Флориан
1:2
63' ГолКемпф Марк-Оливер
87' Желтая карточкаГрин Джулиан
89' Желтая карточкаЗефёйк Дейовайсио
90' Вторая желтая карточкаНидерлехнер Флориан
90'+19
Ход матча
21'
34'
56'
1:1
61'
63'
84'
87'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 7
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
534 Количество передач 270
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
37
Грин
Джулиан
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
12
Эрнст
Тьярк
27
Дардаи
Палко
18
Баркок
Аймен
11
Резе
Фабиан
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Петков ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Leander Popp
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Дардаи ПалкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Маза ИбрагимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Tim Hoffmann
-
Главный тренер: Дардаи Пал
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Герта
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.2
0.8
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
40
112
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|8
|0.38
|Зиб Арминдо
|6
|0.29
|Грин Джулиан
|4 (2)
|0.19
|Лемперте Тим
|4
|0.19
|Абиама Диксон
|3
|0.14
|Михальски Дамян
|3
|0.14
|Аста Симон
|2
|0.1
|Вагнер Роберт
|1
|0.05
|Юнг Гидеон
|1
|0.05
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|11 (1)
|0.52
|Нидерлехнер Флориан
|6
|0.29
|Резе Фабиан
|4 (1)
|0.19
|Превляк Смаил
|4
|0.19
|Кенни Джонджо
|3
|0.14
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.14
|Marten Winkler
|2
|0.1
|Шерхант Дерри
|2
|0.1
|Бухалакис Андреас
|1
|0.05
|Дардаи Палко
|1
|0.05
|Гехтер Линус
|1
|0.05
|Клеменс Паскаль
|1
|0.05
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|7
|0
|Грин Джулиан
|4
|1
|Дитц Максимилиан
|4
|0
|Александр Цорнигер
|2
|1
|Вагнер Роберт
|3
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Майерхёфер Марко
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Аста Симон
|2
|0
|Михальски Дамян
|2
|0
|Петков Лукас
|2
|0
|Урбиг Йонас
|2
|0
|Хаддади Уссама
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Консбрух Джомейн
|1
|0
|Лемперте Тим
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Зиб Арминдо
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|6
|1
|Нидерлехнер Флориан
|3
|2
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|1
|Бухалакис Андреас
|4
|0
|Дордой Мартон
|4
|0
|Кенни Джонджо
|3
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|3
|0
|Marten Winkler
|3
|0
|Клеменс Паскаль
|3
|0
|Табакович Харис
|2
|0
|Дардаи Палко
|2
|0
|Карбовник Михал
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Дардай Бенсе
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
|Шерхант Дерри
|1
|0
|Эрнст Тьярк
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Герта
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
3
9
Гройтер Фюрт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Герта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
8
21
Гройтер Фюрт
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
52% (11)
10% (2)
Герта
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
11
30
Голы по времени матча
Забито
21
18
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
2
10%
2
11%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
5
24%
5
28%
31-45
6
29%
4
22%
46-60
5
24%
2
11%
61-75
2
10%
2
11%
76-90
Пропущено
11
22
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
1
9%
1
5%
1-15
3
27%
2
9%
16-30
3
27%
3
14%
31-45
1
9%
8
36%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
1
9%
5
23%
76-90
Забито
11
23
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
2
18%
3
13%
1-15
1
9%
4
17%
16-30
3
27%
6
26%
31-45
3
27%
2
9%
46-60
1
9%
6
26%
61-75
1
9%
2
9%
76-90
Пропущено
16
10
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
6%
1
10%
1-15
4
25%
1
10%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
1
6%
3
30%
46-60
4
25%
1
10%
61-75
2
13%
3
30%
76-90
Забито
32
41
14 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
4
13%
5
12%
1-15
2
6%
7
17%
16-30
8
25%
11
27%
31-45
9
28%
6
15%
46-60
6
19%
8
20%
61-75
3
9%
4
10%
76-90
Пропущено
27
32
16 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 17
2
7%
2
6%
1-15
7
26%
3
9%
16-30
7
26%
4
13%
31-45
2
7%
11
34%
46-60
6
22%
4
13%
61-75
3
11%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2
Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1
Герта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2
Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Герта
Точный счет
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:2
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:2
5 раз 24%
2:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
2
5 раз 24%
0
3 раза 14%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
1
4 раза 19%
3
3 раза 14%
5
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
82
56
64
38
46
38
28
110
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
83
37
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
165
813
129
318
615
318
318
120
219
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|14 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|10 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8