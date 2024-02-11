Тур: 24. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Манганьелло Джанлука
0'
1:0
5' ГолБёкема Сэм
2:0
27' ГолОрсолини Риккардо
34' Желтая карточкаКалафьори Рикардо
41' Желтая карточкаАлмквист Понтус
Ход матча
5'
1:0
27'
2:0
41'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бёкема
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Одгор ЙенсПолузащитник
-
11 Ндой ДанНападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Каба МохамедПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Банда ЛамекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Самоя ЯсперВратарь
-
13 Доргу ПатрикЗащитник
-
59 Туба АхмедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Болонья
Лечче
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
120%
0 побед 6 ничьих 1 победа
12 матчей
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.8
1.14
Среднее время на гол
50
78
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.71
1
Среднее время на гол
126
90
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.17
1.08
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
77
83
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|8 (1)
|0.35
|Орсолини Риккардо
|6 (2)
|0.26
|Фергюсон Льюис
|5
|0.22
|Фаббьян Джованни
|3
|0.13
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0.09
|Бёкема Сэм
|1
|0.04
|Салемакерс Алексис
|1
|0.04
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.04
|Моро Никола
|1
|0.04
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Эбишер Мишель
|0
|0
|Пош Штефан
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|5 (1)
|0.21
|Пикколи Роберто
|4 (1)
|0.17
|Уден Реми
|3
|0.13
|Банда Ламек
|2
|0.08
|Алмквист Понтус
|2
|0.08
|Жендрей Валентен
|1
|0.04
|Сансоне Никола
|1
|0.04
|Гонсалес Хоан
|1
|0.04
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.04
|Рамадани Юльбер
|1
|0.04
|Рафья Хамза
|1
|0.04
|Доргу Патрик
|1
|0.04
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.04
|Блен Алексис
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фергюсон Льюис
|6
|0
|Мотта Тьяго
|4
|1
|Салемакерс Алексис
|4
|1
|Эбишер Мишель
|5
|0
|Пош Штефан
|5
|0
|Зиркзее Джошуа
|5
|0
|Фройлер Ремо
|4
|0
|Кристиансен Виктор
|4
|0
|Бёкема Сэм
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Калафьори Рикардо
|3
|0
|Урбаньски Кацпер
|3
|0
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|2
|0
|Фаббьян Джованни
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадани Юльбер
|10
|0
|Понграчич Марин
|6
|0
|Гонсалес Хоан
|6
|0
|Банда Ламек
|4
|1
|Жендрей Валентен
|5
|0
|Каба Мохамед
|3
|1
|Роберто Д'Аверса
|4
|0
|Стрефецца Габриэль
|4
|0
|Рафья Хамза
|4
|0
|Доргу Патрик
|4
|0
|Крстович Никола
|3
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|1
|Алмквист Понтус
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Пикколи Роберто
|2
|0
|Сансоне Никола
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Уден Реми
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Лечче
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
10
Болонья
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Лечче
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
9
15
Болонья
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (13)
32% (7)
9% (2)
Лечче
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
30% (7)
52% (12)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
10
25
Голы по времени матча
Забито
16
10
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
0
0%
1
10%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
2
13%
4
40%
61-75
7
44%
2
20%
76-90
Пропущено
9
15
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
2
22%
1
7%
1-15
4
44%
2
13%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
1
11%
4
27%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Забито
12
15
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
2
17%
2
13%
1-15
5
42%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
1
8%
8
53%
76-90
Пропущено
14
17
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
4
24%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
1
7%
4
24%
61-75
3
21%
3
18%
76-90
Забито
28
25
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
2
7%
3
12%
1-15
8
29%
2
8%
16-30
2
7%
2
8%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
4
14%
6
24%
61-75
8
29%
10
40%
76-90
Пропущено
23
32
14 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 20
4
17%
1
3%
1-15
6
26%
6
19%
16-30
4
17%
5
16%
31-45
4
17%
7
22%
46-60
2
9%
5
16%
61-75
3
13%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0
Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0
Лечче
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0
Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0
Результаты матчей
Болонья
Лечче
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
2:1
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
6 раз 26%
1:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
2
7 раз 32%
0
5 раз 23%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Болонья
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
93
65
57
29
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
167
913
716
220
122
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|55 - 12
|60
|2.
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|36 - 14
|53
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|46 - 27
|49
|4.
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|40 - 22
|39
|5.
|2:0 Заявка
|23
|10
|9
|4
|31 - 22
|39
|6.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|42 - 30
|38
|7.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|36 - 26
|37
|8.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|28 - 24
|37
|9.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|32 - 26
|35
|10.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|21 - 20
|33
|11.
|0:0 Заявка
|24
|7
|9
|8
|21 - 28
|30
|12.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|24 - 26
|29
|13.
|0:2 Заявка
|24
|5
|9
|10
|24 - 35
|24
|14.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|32 - 49
|23
|15.
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|18 - 37
|21
|16.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|29 - 42
|20
|17.
|Заявка
|23
|2
|13
|8
|23 - 37
|19
|18.
|0:0 Заявка
|24
|4
|7
|13
|21 - 32
|19
|19.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|22 - 45
|18
|20.
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|20 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 7
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|26 - 6
|28
|3.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 8
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|17 - 5
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|6.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 7
|25
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|12 - 6
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 19
|20
|11.
|0:2 Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|14.
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|16.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|18.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|15 - 19
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 6
|32
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 9
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 20
|24
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 17
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|7.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|8.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 17
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|13.
|2:0 Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 26
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 20
|6
|17.
|0:0 Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 18
|6
|18.
|0:2 Заявка
|12
|0
|5
|7
|9 - 18
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|7 - 24
|3
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|10 - 30
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|12 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|11 (8)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|9 (7)
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Болонья 2:0 Лечче
Исход игры
Болонья
88.7% (110)
Ничья
9.7% (12)
Лечче
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
55.83% (67)
Меньше
44.17% (53)
Обе команды забьют
Да
60% (72)
Нет
40% (48)
Популярный счёт
2:1 Болонья
41.9% (52)
1:0 Болонья
29% (36)
1:1 Ничья
7.3% (9)
2:0 Болонья
5.6% (7)
3:1 Болонья
3.2% (4)
3:0 Болонья
3.2% (4)
3:2 Болонья
1.6% (2)
1:2 Лечче
1.6% (2)
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