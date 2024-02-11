Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Патрик Доргу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Патрик Доргу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Патрик Доргу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Лечче

46' Калафьори Рикардо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Орсолини Риккардо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Орсолини Риккардо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Алмквист Понтус получил желтую карточку от судьи

41' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Зиркзее Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Уден Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Лечче

39' Матч возобновлен

38' Ламек Банда получил травму и заменен. Сансоне Никола выходит на поле.

38' Ламек Банда на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Удар от ворот произведет Лечче

37' Пош Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Болонья

36' Уден Реми решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

34' Калафьори Рикардо получил желтую карточку от судьи

34' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Фергюсон Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Уден Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Лечче

30' Зиркзее Джошуа из команды Болонья наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

30' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Г О О О О Л - Орсолини Риккардо забивает с правой ноги!

27' Пош Штефан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Удар от ворот произведет Лечче

26' Зиркзее Джошуа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Фройлер Ремо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Рамадани Юльбер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Болонья

23' Оооо... вот это был удар! Крстович Никола должен был забить с этой позиции.

23' Крстович Никола оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Удар от ворот произведет Болонья

21' Калафьори Рикардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Крстович Никола пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский держит все под контролем

20' Каба Мохамед нанес удар головой, но Лукаш Скорупский спокойно отбил мяч.

20' Ламек Банда нанес удар, но тот был заблокирован.

19' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Фергюсон Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Лечче

17' Салемакерс Алексис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' О, нет. Из многообещающей позиции Зиркзее Джошуа из команды Болонья наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

17' Фергюсон Льюис из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Зиркзее Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Лечче

15' Салемакерс Алексис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Удар от ворот произведет Лечче

13' Зиркзее Джошуа не смог попасть в створ ударом издали

12' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Болонья

10' Венути Лоренцо не смог попасть в створ ударом издали

10' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Салемакерс Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Г О О О О Л - Бёкема Сэм первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

5' Зиркзее Джошуа пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе ловит мяч

5' Салемакерс Алексис пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем

4' Калафьори Рикардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Каба Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Лечче

2' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Лечче начинает с центра поля