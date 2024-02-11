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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Манганьелло Джанлука
Болонья
4:0
Конец матча
Лечче
0'
1:0
5' Гол
Бёкема Сэм
2:0
27' Гол
Орсолини Риккардо
34' Желтая карточка
Калафьори Рикардо
41' Желтая карточка
Алмквист Понтус
3:0
49' Гол
Орсолини Риккардо
57' Желтая карточка
Роберто Д'Аверса
74' Желтая карточка
Уден Реми
4:0
82' Гол
Одгор Йенс
90'+4

Ход матча

5'
Бёкема Сэм
1:0
27'
Орсолини Риккардо
(Пош Штефан)
2:0
34'
Калафьори Рикардо
 
38'
 
Сансоне Никола
Банда Ламек
41'
 
Алмквист Понтус
46'
 
Блен Алексис
Каба Мохамед
46'
 
Доргу Патрик
Галло Антонино
49'
Орсолини Риккардо
(Калафьори Рикардо)
3:0
51'
 
Пикколи Роберто
Крстович Никола
57'
 
Роберто Д'Аверса
61'
Одгор Йенс
Зиркзее Джошуа
 
61'
Де Сильвестри Лоренцо
Пош Штефан
 
61'
Ндой Дан
Орсолини Риккардо
 
67'
Эль-Аззузи Уссама
Фройлер Ремо
 
74'
 
Уден Реми
77'
 
Рафья Хамза
Уден Реми
78'
Моро Никола
Фергюсон Льюис
 
82'
Одгор Йенс
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 623 Количество передач 321
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Болонья 88.7% (110)
X 9.7% (12)
Лечче 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
33
Калафьори
Рикардо
15
Кристиансен
Виктор
8
Фройлер
Ремо
7
Орсолини
Риккардо
80
Фаббьян
Джованни
19
Фергюсон
Льюис
56
Салемакерс
Алексис
9
Зиркзее
Джошуа
30
Фальконе
Владимиро
12
Венути
Лоренцо
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
77
Каба
Мохамед
20
Рамадани
Юльбер
10
Уден
Реми
7
Алмквист
Понтус
9
Крстович
Никола
22
Банда
Ламек
Болонья
4-1-4-1
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Болонья
Лечче

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 1 победа

12 матчей

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа

История матчей

СA
1:1
СA
2:3
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:3
СA
0:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:0
СB
0:0

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.8
1.14

Среднее время на гол

50
78

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.71
1

Среднее время на гол

126
90

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.17
1.08

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

77
83

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 8 (1) 0.35
Орсолини Риккардо 8 (2) 0.35
Фергюсон Льюис 5 0.22
Фаббьян Джованни 3 0.13
Де Сильвестри Лоренцо 2 0.09
Бёкема Сэм 1 0.04
Салемакерс Алексис 1 0.04
Ликояннис Хараламбос 1 0.04
Моро Никола 1 0.04
Одгор Йенс 1 0.04
Пош Штефан 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Эбишер Мишель 0 0
Ндой Дан 0 0
Эль-Аззузи Уссама 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 5 (1) 0.21
Пикколи Роберто 4 (1) 0.17
Уден Реми 3 0.13
Банда Ламек 2 0.08
Алмквист Понтус 2 0.08
Жендрей Валентен 1 0.04
Сансоне Никола 1 0.04
Гонсалес Хоан 1 0.04
Ди Франческо Федерико 1 0.04
Рамадани Юльбер 1 0.04
Рафья Хамза 1 0.04
Доргу Патрик 1 0.04
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.04
Блен Алексис 0 0
Галло Антонино 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Бурнете Каталин 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фергюсон Льюис 6 0
Мотта Тьяго 4 1
Салемакерс Алексис 4 1
Эбишер Мишель 5 0
Пош Штефан 5 0
Зиркзее Джошуа 5 0
Фройлер Ремо 4 0
Калафьори Рикардо 4 0
Кристиансен Виктор 4 0
Бёкема Сэм 3 0
Ндой Дан 3 0
Урбаньски Кацпер 3 0
Скорупски Лукаш 2 0
Эль-Аззузи Уссама 2 0
Фаббьян Джованни 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Корацца Томмазо 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 10 0
Понграчич Марин 6 0
Гонсалес Хоан 6 0
Банда Ламек 4 1
Роберто Д'Аверса 5 0
Жендрей Валентен 5 0
Каба Мохамед 3 1
Стрефецца Габриэль 4 0
Рафья Хамза 4 0
Доргу Патрик 4 0
Крстович Никола 3 0
Алмквист Понтус 3 0
Баскиротто Федерико 1 1
Уден Реми 2 0
Галло Антонино 2 0
Пикколи Роберто 2 0
Сансоне Никола 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Блен Алексис 1 0
Туба Ахмед 1 0

Результаты матчей

Болонья
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
Лечче
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
10
Болонья
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Лечче
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

9
15
Болонья
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (14)
30% (7)
9% (2)
Лечче
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
29% (7)
54% (13)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

10
25

Голы по времени матча

Забито

20
10
6 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
1
5%
1
10%
1-15
4
20%
1
10%
16-30
1
5%
1
10%
31-45
4
20%
1
10%
46-60
2
10%
4
40%
61-75
8
40%
2
20%
76-90

Пропущено

9
19
7 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
2
22%
2
11%
1-15
4
44%
3
16%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
1
11%
5
26%
46-60
1
11%
1
5%
61-75
0
0%
6
32%
76-90

Забито

12
15
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
17%
2
13%
1-15
5
42%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
1
8%
8
53%
76-90

Пропущено

14
17
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
4
24%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
1
7%
4
24%
61-75
3
21%
3
18%
76-90

Забито

32
25
14 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 10
5 Не забивали 8
3
9%
3
12%
1-15
9
28%
2
8%
16-30
2
6%
2
8%
31-45
5
16%
2
8%
46-60
4
13%
6
24%
61-75
9
28%
10
40%
76-90

Пропущено

23
36
14 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 21
4
17%
2
6%
1-15
6
26%
7
19%
16-30
4
17%
5
14%
31-45
4
17%
8
22%
46-60
2
9%
5
14%
61-75
3
13%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0
Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0
Лечче
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0
Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0

Результаты матчей

Болонья
Лечче

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
1:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
0
5 раз 22%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Болонья
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
7
5
1.5
5
7
3
9
2.5
1
11
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
5
3
8
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
16
8
10
13
1.5
7
17
3
20
2.5
1
23
2
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 23 19 3 1 55 - 12 60
2.
Ювентус
 Заявка 23 16 5 2 36 - 14 53
3.
Милан
 Заявка 23 15 4 4 46 - 27 49
4.
Аталанта
 Заявка 22 12 3 7 40 - 22 39
5.
Болонья
 Заявка 23 10 9 4 33 - 22 39
6.
Рома
 Заявка 24 11 5 8 42 - 30 38
7.
Фиорентина
 Заявка 23 11 4 8 36 - 26 37
8.
Лацио
 Заявка 23 11 4 8 28 - 24 37
9.
Наполи
 Заявка 22 10 5 7 32 - 26 35
10.
Торино
 Заявка 23 8 9 6 21 - 20 33
11.
Монца
 Заявка 24 7 9 8 21 - 28 30
12.
Дженоа
 Заявка 23 7 8 8 24 - 26 29
13.
Лечче
 Заявка 24 5 9 10 24 - 37 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 24 6 5 13 32 - 49 23
15.
Эмполи
 Заявка 24 5 6 13 18 - 37 21
16.
Сассуоло
 Заявка 23 5 5 13 29 - 42 20
17.
Удинезе
 Заявка 23 2 13 8 23 - 37 19
18.
Верона
 Заявка 24 4 7 13 21 - 32 19
19.
Кальяри
 Заявка 24 4 6 14 22 - 45 18
20.
Салернитана
 Заявка 24 2 7 15 20 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 12 9 2 1 22 - 7 29
2.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 26 - 6 28
3.
Аталанта
 Заявка 12 9 1 2 27 - 8 28
4.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
5.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
6.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
9.
Торино
 Заявка 11 5 5 1 12 - 6 20
10.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
13.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
14.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 12 - 11 17
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
5.
Лацио
 Заявка 12 5 1 6 16 - 17 16
6.
Фиорентина
 Заявка 11 4 2 5 14 - 14 14
7.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
8.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
9.
Дженоа
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
10.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
11.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
12.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
13.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
14.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
15.
Сассуоло
 Заявка 12 2 2 8 15 - 26 8
16.
Салернитана
 Заявка 11 1 3 7 7 - 20 6
17.
Верона
 Заявка 13 1 3 9 9 - 18 6
18.
Лечче
 Заявка 12 0 5 7 9 - 20 5
19.
Кальяри
 Заявка 12 0 3 9 7 - 24 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 124
    Болонья 88.7% (110)
    X 9.7% (12)
    Лечче 1.6% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья 4:0 Лечче

    Исход игры
    Болонья
    88.7% (110)
    Ничья
    9.7% (12)
    Лечче
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.83% (67)
    Меньше
    44.17% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (72)
    Нет
    40% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Болонья
    41.9% (52)
    1:0 Болонья
    29% (36)
    1:1 Ничья
    7.3% (9)
    2:0 Болонья
    5.6% (7)
    3:1 Болонья
    3.2% (4)
    3:0 Болонья
    3.2% (4)
    3:2 Болонья
    1.6% (2)
    1:2 Лечче
    1.6% (2)
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