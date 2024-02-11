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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Коломбо Андреа
Дженоа
1:1
Второй тайм: 51'
Аталанта
0'
0:1
22' Гол
Де Кетеларе Шарль
24' Желтая карточка
Де Кетеларе Шарль
24' Желтая карточка
Стротман Кевин
32' Желтая карточка
Колашинац Сеад
1:1
51' Гол
Малиновский Руслан

Ход матча

22'
0:1
Де Кетеларе Шарль
(Пашалич Марио)
24'
 
Де Кетеларе Шарль
24'
Стротман Кевин
 
32'
 
Колашинац Сеад
51'
Малиновский Руслан
(Бадель Милан)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 251 Количество передач 248
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 132
Дженоа 4.5% (6)
X 18.9% (25)
Аталанта 76.5% (101)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Хосеп
14
Фольякко
Алессандро
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
20
Сабелли
Стефано
17
Малиновский
Руслан
47
Бадель
Милан
8
Стротман
Кевин
32
Френдруп
Мортен
19
Ретеги
Матео
11
Гудмундссон
Альберт
29
Карнесекки
Марко
42
Скальвини
Джорджио
19
Джимсити
Берат
23
Колашинац
Сеад
3
Хольм
Эмиль
22
Руджери
Маттео
8
Пашалич
Марио
15
Де
Рон
Мартен
7
Копмейнерс
Тëн
17
Де
Кетеларе
Шарль
90
Скамакка
Джанлука
Дженоа
3-5-2
Аталанта
3-4-2-1

История личных встреч

Дженоа
Аталанта

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

29 матчей

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

17.2%
51.7%
31.1%
5 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

СA
2:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
3:4
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:5
СA
3:0
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:4
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.43
0.93

Среднее время на гол

63
96

Всего голов

18
24

Голов в среднем за матч

1.2
1.71

Среднее время на гол

75
52

Всего голов

38
38

Голов в среднем за матч

1.31
1.31

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

68
68

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 9 (2) 0.38
Ретеги Матео 5 0.21
Малиновский Руслан 2 0.08
Экубан Калеб 2 0.08
Дрэгушин Раду 2 0.08
Торсби Мортен 1 0.04
Бани Маттиа 1 0.04
Бираски Давиде 1 0.04
Мессиас Жуниор 1 0.04
Френдруп Мортен 0 0
Стротман Кевин 0 0
Бадель Милан 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Де Винтер Кони 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 7 0.3
Де Кетеларе Шарль 6 (1) 0.26
Скамакка Джанлука 6 0.26
Копмейнерс Тëн 5 (1) 0.22
Эдерсон Хонорато 5 0.22
Пашалич Марио 3 0.13
Сапата Дуван 3 0.13
Миранчук Алексей 2 0.09
Муриэль Луис 2 0.09
Дзаппакоста Давиде 1 0.04
Колашинац Сеад 1 0.04
Хольм Эмиль 1 0.04
Цортеа Надир 1 0.04
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Скальвини Джорджио 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Винтер Кони 6 1
Малиновский Руслан 7 0
Бани Маттиа 7 0
Джилардино Альберто 5 0
Бадель Милан 5 0
Френдруп Мортен 5 0
Мартинес Хосеп 3 1
Сабелли Стефано 4 0
Ретеги Матео 4 0
Кариколь Аарон 2 1
Стротман Кевин 3 0
Васкес Хоан 3 0
Гудмундссон Альберт 3 0
Фольякко Алессандро 3 0
Торсби Мортен 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 7 0
Эдерсон Хонорато 5 0
Толой Рафаэл 3 1
Дзаппакоста Давиде 4 0
Джан Пьеро Гасперини 4 0
Джимсити Берат 3 0
Колашинац Сеад 3 0
Хатебур Ханс 3 0
Хольм Эмиль 3 0
Руджери Маттео 3 0
Пашалич Марио 2 0
Лукман Адемола 2 0
Копмейнерс Тëн 2 0
Скальвини Джорджио 2 0
Скамакка Джанлука 1 0
Цортеа Надир 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0

Результаты матчей

Дженоа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Аталанта
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
8
Дженоа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Аталанта
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

9
25
Дженоа
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
Аталанта
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

15
33

Голы по времени матча

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
1
7%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
6
43%
1
7%
31-45
3
21%
3
21%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
2
14%
3
21%
76-90

Пропущено

12
13
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
17%
2
15%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
3
25%
4
31%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
4
31%
76-90

Забито

11
27
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 11
2
18%
3
11%
1-15
2
18%
1
4%
16-30
2
18%
7
26%
31-45
2
18%
5
19%
46-60
1
9%
3
11%
61-75
2
18%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
1
8%
1
13%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
6
46%
3
38%
76-90

Забито

25
41
13 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 14
7 Не забивали 3
3
12%
7
17%
1-15
2
8%
3
7%
16-30
8
32%
8
20%
31-45
5
20%
8
20%
46-60
3
12%
4
10%
61-75
4
16%
11
27%
76-90

Пропущено

25
21
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 12
3
12%
3
14%
1-15
4
16%
2
10%
16-30
4
16%
7
33%
31-45
2
8%
2
10%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
9
36%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0
Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1
Аталанта
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0
Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2

Результаты матчей

Дженоа
Аталанта

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
3 раза 14%
3:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
7 раз 30%
2
5 раз 22%
4
1 раз 4%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
11
1
3
8
1.5
8
4
1
10
2.5
5
7
1
10
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
2
3
9
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
19
3
6
17
1.5
12
10
1
22
2.5
6
16
1
22
3.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 23 19 3 1 55 - 12 60
2.
Ювентус
 Заявка 23 16 5 2 36 - 14 53
3.
Милан
 Заявка 23 15 4 4 46 - 27 49
4.
Аталанта
 1:0 Заявка 23 13 3 7 41 - 22 42
5.
Болонья
 Заявка 23 10 9 4 33 - 22 39
6.
Рома
 Заявка 24 11 5 8 42 - 30 38
7.
Фиорентина
 Заявка 23 11 4 8 36 - 26 37
8.
Лацио
 Заявка 23 11 4 8 28 - 24 37
9.
Наполи
 Заявка 22 10 5 7 32 - 26 35
10.
Торино
 Заявка 23 8 9 6 21 - 20 33
11.
Монца
 Заявка 24 7 9 8 21 - 28 30
12.
Дженоа
 0:1 Заявка 24 7 8 9 24 - 27 29
13.
Лечче
 Заявка 24 5 9 10 24 - 37 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 24 6 5 13 32 - 49 23
15.
Эмполи
 Заявка 24 5 6 13 18 - 37 21
16.
Сассуоло
 Заявка 23 5 5 13 29 - 42 20
17.
Удинезе
 Заявка 23 2 13 8 23 - 37 19
18.
Верона
 Заявка 24 4 7 13 21 - 32 19
19.
Кальяри
 Заявка 24 4 6 14 22 - 45 18
20.
Салернитана
 Заявка 24 2 7 15 20 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 12 9 2 1 22 - 7 29
2.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 26 - 6 28
3.
Аталанта
 1:0 Заявка 12 9 1 2 27 - 8 28
4.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
5.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
6.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
9.
Торино
 Заявка 11 5 5 1 12 - 6 20
10.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
13.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 12 - 11 17
14.
Дженоа
 0:1 Заявка 12 4 5 3 14 - 13 17
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
5.
Лацио
 Заявка 12 5 1 6 16 - 17 16
6.
Аталанта
 1:0 Заявка 11 4 2 5 14 - 14 14
7.
Фиорентина
 Заявка 11 4 2 5 14 - 14 14
8.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
9.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
10.
Дженоа
 0:1 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
11.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
12.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
13.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
14.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
15.
Сассуоло
 Заявка 12 2 2 8 15 - 26 8
16.
Салернитана
 Заявка 11 1 3 7 7 - 20 6
17.
Верона
 Заявка 13 1 3 9 9 - 18 6
18.
Лечче
 Заявка 12 0 5 7 9 - 20 5
19.
Кальяри
 Заявка 12 0 3 9 7 - 24 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Ретеги Матео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 47'
      Дженоа начинает контратаку
    • 47'
      Васкес Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Аталанта контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 132
    Дженоа 4.5% (6)
    X 18.9% (25)
    Аталанта 76.5% (101)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дженоа
    Ничья
    Аталанта
    4.00
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    4.50
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    3.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа 1:1 Аталанта

    Исход игры
    Дженоа
    4.5% (6)
    Ничья
    18.9% (25)
    Аталанта
    76.5% (101)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.29% (79)
    Меньше
    34.71% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (99)
    Нет
    18.18% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    48.5% (64)
    1:1 Ничья
    15.2% (20)
    0:1 Аталанта
    13.6% (18)
    2:4 Аталанта
    2.3% (3)
    1:3 Аталанта
    2.3% (3)
    0:2 Аталанта
    2.3% (3)
    2:3 Аталанта
    2.3% (3)
    2:1 Дженоа
    2.3% (3)
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