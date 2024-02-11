Тур: 24. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Коломбо Андреа
0'
0:1
22' ГолДе Кетеларе Шарль
24' Желтая карточкаДе Кетеларе Шарль
24' Желтая карточкаСтротман Кевин
32' Желтая карточкаКолашинац Сеад
1:1
51' ГолМалиновский Руслан
Ход матча
22'
24'
32'
51'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
251 Количество передач 248
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
19
Ретеги
Матео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ретеги МатеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леали НиколаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Спенс ДжедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Экубан КалебНападающий
-
30 Анкей ДэвидНападающий
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Адопо НдариПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
История личных встреч
Дженоа
Аталанта
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
29 матчей
24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
17.2%
51.7%
31.1%
5 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.43
0.93
Среднее время на гол
63
96
Всего голов
18
24
Голов в среднем за матч
1.2
1.71
Среднее время на гол
75
52
Всего голов
38
38
Голов в среднем за матч
1.31
1.31
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
68
68
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|9 (2)
|0.38
|Ретеги Матео
|5
|0.21
|Малиновский Руслан
|2
|0.08
|Экубан Калеб
|2
|0.08
|Дрэгушин Раду
|2
|0.08
|Торсби Мортен
|1
|0.04
|Бани Маттиа
|1
|0.04
|Бираски Давиде
|1
|0.04
|Мессиас Жуниор
|1
|0.04
|Френдруп Мортен
|0
|0
|Стротман Кевин
|0
|0
|Бадель Милан
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|7
|0.3
|Де Кетеларе Шарль
|6 (1)
|0.26
|Скамакка Джанлука
|6
|0.26
|Копмейнерс Тëн
|5 (1)
|0.22
|Эдерсон Хонорато
|5
|0.22
|Пашалич Марио
|3
|0.13
|Сапата Дуван
|3
|0.13
|Миранчук Алексей
|2
|0.09
|Муриэль Луис
|2
|0.09
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.04
|Колашинац Сеад
|1
|0.04
|Хольм Эмиль
|1
|0.04
|Цортеа Надир
|1
|0.04
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Скальвини Джорджио
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Винтер Кони
|6
|1
|Малиновский Руслан
|7
|0
|Бани Маттиа
|7
|0
|Джилардино Альберто
|5
|0
|Бадель Милан
|5
|0
|Френдруп Мортен
|5
|0
|Мартинес Хосеп
|3
|1
|Сабелли Стефано
|4
|0
|Ретеги Матео
|4
|0
|Кариколь Аарон
|2
|1
|Стротман Кевин
|3
|0
|Васкес Хоан
|3
|0
|Гудмундссон Альберт
|3
|0
|Фольякко Алессандро
|3
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|7
|0
|Эдерсон Хонорато
|5
|0
|Толой Рафаэл
|3
|1
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|4
|0
|Джимсити Берат
|3
|0
|Колашинац Сеад
|3
|0
|Хатебур Ханс
|3
|0
|Хольм Эмиль
|3
|0
|Руджери Маттео
|3
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Копмейнерс Тëн
|2
|0
|Скальвини Джорджио
|2
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Аталанта
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
8
Дженоа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Аталанта
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
9
25
Дженоа
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
Аталанта
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
15
33
Голы по времени матча
Забито
14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
1
7%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
6
43%
1
7%
31-45
3
21%
3
21%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
2
14%
3
21%
76-90
Пропущено
12
13
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
17%
2
15%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
3
25%
4
31%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
4
31%
76-90
Забито
11
27
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 11
2
18%
3
11%
1-15
2
18%
1
4%
16-30
2
18%
7
26%
31-45
2
18%
5
19%
46-60
1
9%
3
11%
61-75
2
18%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
1
8%
1
13%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
6
46%
3
38%
76-90
Забито
25
41
13 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 14
7 Не забивали 3
3
12%
7
17%
1-15
2
8%
3
7%
16-30
8
32%
8
20%
31-45
5
20%
8
20%
46-60
3
12%
4
10%
61-75
4
16%
11
27%
76-90
Пропущено
25
21
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 12
3
12%
3
14%
1-15
4
16%
2
10%
16-30
4
16%
7
33%
31-45
2
8%
2
10%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
9
36%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0
Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1
Аталанта
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0
Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2
Результаты матчей
Дженоа
Аталанта
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
3 раза 14%
3:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
7 раз 30%
2
5 раз 22%
4
1 раз 4%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
111
38
84
110
57
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
82
39
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
193
617
1210
122
616
122
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|55 - 12
|60
|2.
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|36 - 14
|53
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|46 - 27
|49
|4.
|1:0 Заявка
|23
|13
|3
|7
|41 - 22
|42
|5.
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|33 - 22
|39
|6.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|42 - 30
|38
|7.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|36 - 26
|37
|8.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|28 - 24
|37
|9.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|32 - 26
|35
|10.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|21 - 20
|33
|11.
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|21 - 28
|30
|12.
|0:1 Заявка
|24
|7
|8
|9
|24 - 27
|29
|13.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|24 - 37
|24
|14.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|32 - 49
|23
|15.
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|18 - 37
|21
|16.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|29 - 42
|20
|17.
|Заявка
|23
|2
|13
|8
|23 - 37
|19
|18.
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|21 - 32
|19
|19.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|22 - 45
|18
|20.
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|20 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 7
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|26 - 6
|28
|3.
|1:0 Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 8
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|17 - 5
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|6.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 7
|25
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|12 - 6
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 19
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|14.
|0:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 13
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|18.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|15 - 19
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 6
|32
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 9
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 20
|24
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 17
|16
|6.
|1:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 17
|13
|10.
|0:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|13.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 26
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 20
|6
|17.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 18
|6
|18.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|9 - 20
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|7 - 24
|3
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|10 - 30
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|12 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|11 (8)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|9 (7)
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дженоа 1:1 Аталанта
Исход игры
Дженоа
4.5% (6)
Ничья
18.9% (25)
Аталанта
76.5% (101)
Тотал 2.5
Больше
65.29% (79)
Меньше
34.71% (42)
Обе команды забьют
Да
81.82% (99)
Нет
18.18% (22)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
48.5% (64)
1:1 Ничья
15.2% (20)
0:1 Аталанта
13.6% (18)
2:4 Аталанта
2.3% (3)
1:3 Аталанта
2.3% (3)
0:2 Аталанта
2.3% (3)
2:3 Аталанта
2.3% (3)
2:1 Дженоа
2.3% (3)
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