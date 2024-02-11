Тур: 24. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Коломбо Андреа
0'
0:1
22' ГолДе Кетеларе Шарль
24' Желтая карточкаДе Кетеларе Шарль
24' Желтая карточкаСтротман Кевин
32' Желтая карточкаКолашинац Сеад
1:1
51' ГолМалиновский Руслан
54' Желтая карточкаБани Маттиа
1:2
55' ГолКопмейнерс Тëн
76' Undefined phrase: football_event_Скальвини Джорджио
90' Желтая карточкаДе Рон Мартен
90' Желтая карточкаКариколь Аарон
90' Желтая карточкаМиранчук Алексей
1:3
90' ГолДзаппакоста Давиде
1:4
90' ГолТуре Эль Билал
90'+14
Ход матча
22'
24'
32'
51'
54'
55'
1:2
90'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
5 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 9
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
521 Количество передач 422
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
8.70 Точный счёт – 1:2
-
2.10 Победа "Аталанты"
-
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
19
Ретеги
Матео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ретеги МатеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леали НиколаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Спенс ДжедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Экубан КалебНападающий
-
30 Анкей ДэвидНападающий
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Адопо НдариПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
История личных встреч
Дженоа
Аталанта
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
29 матчей
24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
17.2%
51.7%
31.1%
5 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.43
0.93
Среднее время на гол
63
96
Всего голов
18
24
Голов в среднем за матч
1.2
1.71
Среднее время на гол
75
52
Всего голов
38
38
Голов в среднем за матч
1.31
1.31
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
68
68
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|9 (2)
|0.38
|Ретеги Матео
|5
|0.21
|Малиновский Руслан
|3
|0.13
|Экубан Калеб
|2
|0.08
|Дрэгушин Раду
|2
|0.08
|Торсби Мортен
|1
|0.04
|Бани Маттиа
|1
|0.04
|Бираски Давиде
|1
|0.04
|Мессиас Жуниор
|1
|0.04
|Френдруп Мортен
|0
|0
|Бадель Милан
|0
|0
|Стротман Кевин
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|7
|0.3
|Де Кетеларе Шарль
|6 (1)
|0.26
|Скамакка Джанлука
|6
|0.26
|Копмейнерс Тëн
|6 (1)
|0.26
|Эдерсон Хонорато
|5
|0.22
|Пашалич Марио
|3
|0.13
|Сапата Дуван
|3
|0.13
|Миранчук Алексей
|2
|0.09
|Муриэль Луис
|2
|0.09
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0.09
|Колашинац Сеад
|1
|0.04
|Хольм Эмиль
|1
|0.04
|Туре Эль Билал
|1
|0.04
|Цортеа Надир
|1
|0.04
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Скальвини Джорджио
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|8
|0
|Де Винтер Кони
|6
|1
|Малиновский Руслан
|7
|0
|Джилардино Альберто
|5
|0
|Бадель Милан
|5
|0
|Френдруп Мортен
|5
|0
|Кариколь Аарон
|3
|1
|Мартинес Хосеп
|3
|1
|Сабелли Стефано
|4
|0
|Ретеги Матео
|4
|0
|Стротман Кевин
|3
|0
|Васкес Хоан
|3
|0
|Гудмундссон Альберт
|3
|0
|Фольякко Алессандро
|3
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|8
|0
|Эдерсон Хонорато
|5
|0
|Толой Рафаэл
|3
|1
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|4
|0
|Джимсити Берат
|3
|0
|Колашинац Сеад
|3
|0
|Хатебур Ханс
|3
|0
|Хольм Эмиль
|3
|0
|Руджери Маттео
|3
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Копмейнерс Тëн
|2
|0
|Скальвини Джорджио
|2
|0
|Миранчук Алексей
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Аталанта
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
8
Дженоа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Аталанта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
9
25
Дженоа
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
Аталанта
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
16
33
Голы по времени матча
Забито
15
18
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
1
7%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
6
40%
1
6%
31-45
4
27%
4
22%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
2
13%
5
28%
76-90
Пропущено
16
14
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
13%
2
14%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
3
19%
4
29%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
4
29%
76-90
Забито
11
27
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 12
2
18%
3
11%
1-15
2
18%
1
4%
16-30
2
18%
7
26%
31-45
2
18%
5
19%
46-60
1
9%
3
11%
61-75
2
18%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
1
8%
1
13%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
6
46%
3
38%
76-90
Забито
26
45
13 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 15
7 Не забивали 3
3
12%
7
16%
1-15
2
8%
4
9%
16-30
8
31%
8
18%
31-45
6
23%
9
20%
46-60
3
12%
4
9%
61-75
4
15%
13
29%
76-90
Пропущено
29
22
12 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 13
3
10%
3
14%
1-15
5
17%
2
9%
16-30
4
14%
7
32%
31-45
3
10%
3
14%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
11
38%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0
Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1
Аталанта
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0
Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2
Результаты матчей
Дженоа
Аталанта
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
0
7 раз 29%
2
5 раз 21%
4
1 раз 4%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
111
39
84
111
57
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
92
39
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
203
618
1310
123
716
123
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|55 - 12
|60
|2.
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|36 - 14
|53
|3.
|0:0 Заявка
|24
|15
|5
|4
|46 - 27
|50
|4.
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|44 - 23
|42
|5.
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|33 - 22
|39
|6.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|42 - 30
|38
|7.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|36 - 26
|37
|8.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|28 - 24
|37
|9.
|0:0 Заявка
|23
|10
|6
|7
|32 - 26
|36
|10.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|21 - 20
|33
|11.
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|21 - 28
|30
|12.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|25 - 30
|29
|13.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|24 - 37
|24
|14.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|32 - 49
|23
|15.
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|18 - 37
|21
|16.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|29 - 42
|20
|17.
|Заявка
|23
|2
|13
|8
|23 - 37
|19
|18.
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|21 - 32
|19
|19.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|22 - 45
|18
|20.
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|20 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 7
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|26 - 6
|28
|3.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 8
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|17 - 5
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|6.
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 7
|26
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|12 - 6
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 19
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|12.
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 16
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|18.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|15 - 19
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 6
|32
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 9
|26
|3.
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 20
|24
|4.
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 11
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 17
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 17
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|13.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 26
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 20
|6
|17.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 18
|6
|18.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|9 - 20
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|7 - 24
|3
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|10 - 30
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|12 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|11 (8)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|9 (7)
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9