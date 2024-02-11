Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

99' Жуниор Мессиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

98' Миранчук Алексей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

97' Судье надоело, что Миранчук Алексей тянет время и он наказал его горчичником

96' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

95' Удар от ворот произведет Аталанта

93' Кариколь Аарон получил желтую карточку от судьи

93' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

91' Жуниор Мессиас успешно блокирует удар.

91' Миранчук Алексей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Дзаппакоста Давиде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Френдруп Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Оооо... вот это был удар! Экубан Калеб должен был забить с этой позиции.

88' Хорошую попытку сделал Гудмундссон Альберт . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Экубан Калеб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Малиновский Руслан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Тактическая замена. Сабелли Стефано уходит с поля и его заменяет Жуниор Мессиас

83' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Аталанта отменен из-за положения "вне игры".

78' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Аталанта

76' Оооо... вот это был удар! Пашалич Марио должен был забить с этой позиции.

76' Пашалич Марио нанес удар головой, но Хосеп Мартинес спокойно отбил мяч.

76' Миранчук Алексей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Миранчук Алексей из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Копмейнерс Тëн из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Скальвини Джорджио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Де Рон Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Фольякко Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Аталанта

69' Бани Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Аталанта

67' Руджери Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Удар от ворот произведет Аталанта

65' Гудмундссон Альберт не смог попасть в створ ударом издали

65' Кариколь Аарон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

62' Сабелли Стефано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Оооо... вот это был удар! Пашалич Марио должен был забить с этой позиции.

60' Хорошую попытку сделал Пашалич Марио . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Колашинац Сеад создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Колашинац Сеад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Миранчук Алексей пробует нанести удар издали, но Хосеп Мартинес держит все под контролем

56' Колашинац Сеад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Отличная индивидуальная работа от Копмейнерс Тëн , гол забит с изяществом.

55' Г О О О О Л - Копмейнерс Тëн левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

54' Бани Маттиа получил желтую карточку от судьи

53' Бадель Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Васкес Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Команда Дженоа сравняла счет! Игра продолжается!

51' Г О О О О Л - Малиновский Руслан из команды Дженоа левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

51' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Аталанта

50' Френдруп Мортен не смог попасть в створ ударом издали

49' Гудмундссон Альберт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Хорошую попытку сделал Ретеги Матео . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Джимсити Берат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Сабелли Стефано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Аталанта

47' Ретеги Матео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Васкес Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.