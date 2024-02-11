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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Коломбо Андреа
Дженоа
1:4
Конец матча
Аталанта
0'
0:1
22' Гол
Де Кетеларе Шарль
24' Желтая карточка
Де Кетеларе Шарль
24' Желтая карточка
Стротман Кевин
32' Желтая карточка
Колашинац Сеад
1:1
51' Гол
Малиновский Руслан
54' Желтая карточка
Бани Маттиа
1:2
55' Гол
Копмейнерс Тëн
76' Undefined phrase: football_event_
Скальвини Джорджио
90' Желтая карточка
Де Рон Мартен
90' Желтая карточка
Кариколь Аарон
90' Желтая карточка
Миранчук Алексей
1:3
90' Гол
Дзаппакоста Давиде
1:4
90' Гол
Туре Эль Билал
90'+14

Ход матча

22'
0:1
Де Кетеларе Шарль
(Пашалич Марио)
24'
 
Де Кетеларе Шарль
24'
Стротман Кевин
 
32'
 
Колашинац Сеад
51'
Малиновский Руслан
(Бадель Милан)
1:1
54'
Бани Маттиа
 
55'
1:2
Копмейнерс Тëн
57'
 
Туре Эль Билал
Де Кетеларе Шарль
57'
 
Миранчук Алексей
Скамакка Джанлука
57'
 
Дзаппакоста Давиде
Хольм Эмиль
63'
Кариколь Аарон
Стротман Кевин
 
63'
Экубан Калеб
Бадель Милан
 
76'
 
Скальвини Джорджио
83'
Мессиас Жуниор
Сабелли Стефано
 
88'
 
Толой Рафаэл
Скальвини Джорджио
90'
 
Де Рон Мартен
90'
Оливейра Витор
Фольякко Алессандро
 
90'
Кариколь Аарон
 
90'
 
Хатебур Ханс
Руджери Маттео
90'
 
Миранчук Алексей
90'
1:3
Дзаппакоста Давиде
90'
1:4
Туре Эль Билал
(Миранчук Алексей)

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 5 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 9
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 521 Количество передач 422
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 132
Дженоа 4.5% (6)
X 18.9% (25)
Аталанта 76.5% (101)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Хосеп
14
Фольякко
Алессандро
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
20
Сабелли
Стефано
17
Малиновский
Руслан
47
Бадель
Милан
8
Стротман
Кевин
32
Френдруп
Мортен
19
Ретеги
Матео
11
Гудмундссон
Альберт
29
Карнесекки
Марко
42
Скальвини
Джорджио
19
Джимсити
Берат
23
Колашинац
Сеад
3
Хольм
Эмиль
22
Руджери
Маттео
8
Пашалич
Марио
15
Де
Рон
Мартен
7
Копмейнерс
Тëн
17
Де
Кетеларе
Шарль
90
Скамакка
Джанлука
Дженоа
3-5-2
Аталанта
3-4-2-1

История личных встреч

Дженоа
Аталанта

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

29 матчей

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

17.2%
51.7%
31.1%
5 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

СA
2:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
3:4
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:5
СA
3:0
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:4
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.43
0.93

Среднее время на гол

63
96

Всего голов

18
24

Голов в среднем за матч

1.2
1.71

Среднее время на гол

75
52

Всего голов

38
38

Голов в среднем за матч

1.31
1.31

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

68
68

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 9 (2) 0.38
Ретеги Матео 5 0.21
Малиновский Руслан 3 0.13
Экубан Калеб 2 0.08
Дрэгушин Раду 2 0.08
Торсби Мортен 1 0.04
Бани Маттиа 1 0.04
Бираски Давиде 1 0.04
Мессиас Жуниор 1 0.04
Френдруп Мортен 0 0
Бадель Милан 0 0
Стротман Кевин 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Де Винтер Кони 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 7 0.3
Де Кетеларе Шарль 6 (1) 0.26
Скамакка Джанлука 6 0.26
Копмейнерс Тëн 6 (1) 0.26
Эдерсон Хонорато 5 0.22
Пашалич Марио 3 0.13
Сапата Дуван 3 0.13
Миранчук Алексей 2 0.09
Муриэль Луис 2 0.09
Дзаппакоста Давиде 2 0.09
Колашинац Сеад 1 0.04
Хольм Эмиль 1 0.04
Туре Эль Билал 1 0.04
Цортеа Надир 1 0.04
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Скальвини Джорджио 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 8 0
Де Винтер Кони 6 1
Малиновский Руслан 7 0
Джилардино Альберто 5 0
Бадель Милан 5 0
Френдруп Мортен 5 0
Кариколь Аарон 3 1
Мартинес Хосеп 3 1
Сабелли Стефано 4 0
Ретеги Матео 4 0
Стротман Кевин 3 0
Васкес Хоан 3 0
Гудмундссон Альберт 3 0
Фольякко Алессандро 3 0
Торсби Мортен 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 8 0
Эдерсон Хонорато 5 0
Толой Рафаэл 3 1
Дзаппакоста Давиде 4 0
Джан Пьеро Гасперини 4 0
Джимсити Берат 3 0
Колашинац Сеад 3 0
Хатебур Ханс 3 0
Хольм Эмиль 3 0
Руджери Маттео 3 0
Пашалич Марио 2 0
Лукман Адемола 2 0
Копмейнерс Тëн 2 0
Скальвини Джорджио 2 0
Миранчук Алексей 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Цортеа Надир 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0

Результаты матчей

Дженоа
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Аталанта
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
8
Дженоа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Аталанта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

9
25
Дженоа
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
Аталанта
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

16
33

Голы по времени матча

Забито

15
18
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
1
7%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
6
40%
1
6%
31-45
4
27%
4
22%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
2
13%
5
28%
76-90

Пропущено

16
14
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
13%
2
14%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
3
19%
4
29%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
4
29%
76-90

Забито

11
27
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 12
2
18%
3
11%
1-15
2
18%
1
4%
16-30
2
18%
7
26%
31-45
2
18%
5
19%
46-60
1
9%
3
11%
61-75
2
18%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
1
8%
1
13%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
6
46%
3
38%
76-90

Забито

26
45
13 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 15
7 Не забивали 3
3
12%
7
16%
1-15
2
8%
4
9%
16-30
8
31%
8
18%
31-45
6
23%
9
20%
46-60
3
12%
4
9%
61-75
4
15%
13
29%
76-90

Пропущено

29
22
12 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 13
3
10%
3
14%
1-15
5
17%
2
9%
16-30
4
14%
7
32%
31-45
3
10%
3
14%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
11
38%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0
Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1
Аталанта
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0
Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2

Результаты матчей

Дженоа
Аталанта

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
0
7 раз 29%
2
5 раз 21%
4
1 раз 4%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
3
9
1.5
8
4
1
11
2.5
5
7
1
11
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
2
3
9
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
20
3
6
18
1.5
13
10
1
23
2.5
7
16
1
23
3.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 23 19 3 1 55 - 12 60
2.
Ювентус
 Заявка 23 16 5 2 36 - 14 53
3.
Милан
 0:0 Заявка 24 15 5 4 46 - 27 50
4.
Аталанта
 Заявка 23 13 3 7 44 - 23 42
5.
Болонья
 Заявка 23 10 9 4 33 - 22 39
6.
Рома
 Заявка 24 11 5 8 42 - 30 38
7.
Фиорентина
 Заявка 23 11 4 8 36 - 26 37
8.
Лацио
 Заявка 23 11 4 8 28 - 24 37
9.
Наполи
 0:0 Заявка 23 10 6 7 32 - 26 36
10.
Торино
 Заявка 23 8 9 6 21 - 20 33
11.
Монца
 Заявка 24 7 9 8 21 - 28 30
12.
Дженоа
 Заявка 24 7 8 9 25 - 30 29
13.
Лечче
 Заявка 24 5 9 10 24 - 37 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 24 6 5 13 32 - 49 23
15.
Эмполи
 Заявка 24 5 6 13 18 - 37 21
16.
Сассуоло
 Заявка 23 5 5 13 29 - 42 20
17.
Удинезе
 Заявка 23 2 13 8 23 - 37 19
18.
Верона
 Заявка 24 4 7 13 21 - 32 19
19.
Кальяри
 Заявка 24 4 6 14 22 - 45 18
20.
Салернитана
 Заявка 24 2 7 15 20 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 12 9 2 1 22 - 7 29
2.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 26 - 6 28
3.
Аталанта
 Заявка 12 9 1 2 27 - 8 28
4.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
5.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
6.
Милан
 0:0 Заявка 12 8 2 2 20 - 7 26
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
9.
Торино
 Заявка 11 5 5 1 12 - 6 20
10.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 0:0 Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
13.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 12 - 11 17
14.
Дженоа
 Заявка 12 4 5 3 15 - 16 17
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
3.
Милан
 0:0 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 0:0 Заявка 12 5 4 3 16 - 11 19
5.
Лацио
 Заявка 12 5 1 6 16 - 17 16
6.
Аталанта
 Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
7.
Фиорентина
 Заявка 11 4 2 5 14 - 14 14
8.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
9.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
10.
Дженоа
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
11.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
12.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
13.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
14.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
15.
Сассуоло
 Заявка 12 2 2 8 15 - 26 8
16.
Салернитана
 Заявка 11 1 3 7 7 - 20 6
17.
Верона
 Заявка 13 1 3 9 9 - 18 6
18.
Лечче
 Заявка 12 0 5 7 9 - 20 5
19.
Кальяри
 Заявка 12 0 3 9 7 - 24 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
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