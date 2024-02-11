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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Феличиани Эрманно
Фиорентина
4:0
Второй тайм: 59'
Фрозиноне
0'
4' Желтая карточка
Мартинес Лукас
1:0
16' Гол
Белотти Андреа
2:0
19' Гол
Иконе Жонатан
3:0
44' Гол
Мартинес Лукас
51' Желтая карточка
Романьоли Симоне
4:0
53' Гол
Гонсалес Николас

Ход матча

4'
Мартинес Лукас
 
16'
Белотти Андреа
(Иконе Жонатан)
1:0
19'
Иконе Жонатан
(Дункан Альфред)
2:0
44'
Мартинес Лукас
(Бираги Кристиано)
3:0
46'
 
Романьоли Симоне
Монтеризи Иларио
46'
 
Лирола Поль
Сек Демба
51'
 
Романьоли Симоне
53'
Гонсалес Николас
(Дункан Альфред)
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 200 Количество передач 172
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 130
Фиорентина 95.4% (124)
X 3.1% (4)
Фрозиноне 1.5% (2)
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Фиорентина
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
33
Кайоде
Майкл
4
Миленкович
Никола
28
Мартинес
Лукас
II
3
Бираги
Кристиано
32
Дункан
Альфред
38
Мандрагора
Роландо
11
Иконе
Жонатан
9
Бельтран
Лукас
10
Гонсалес
Николас
20
Белотти
Андреа
80
Турати
Стефано
14
Джелли
Франческо
30
Монтеризи
Иларио
5
Околи
Меме
32
Валери
Эмануэле
36
Маццителли
Лука
45
Барренечеа
Энцо
21
Арруи
Абду
18
Соуле
Матиас
9
Жорже
Кайо
8
Сек
Демба
Фиорентина
4-2-3-1
Фрозиноне
4-3-3

История личных встреч

Фиорентина
Фрозиноне

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
112

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 6 0.26
Гонсалес Николас 6 (1) 0.26
Бельтран Лукас 5 (1) 0.22
Мартинес Лукас II 4 0.17
Нзола М'Бала 2 (1) 0.09
Мандрагора Роландо 2 0.09
Раньери Лука 2 0.09
Дункан Альфред 1 0.04
Бираги Кристиано 1 0.04
Соттиль Риккардо 1 0.04
Куаме Кристиан 1 0.04
Иконе Жонатан 1 0.04
Белотти Андреа 1 0.04
Брекало Йосип 1 0.04
Кайоде Майкл 0 0
Фараони Марко 0 0
Мело Артур 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 10 (4) 0.42
Маццителли Лука 4 0.17
Арруи Абду 3 (1) 0.13
Жорже Кайо 3 (1) 0.13
Монтеризи Иларио 2 0.08
Брешианини Марко 2 0.08
Рейньер Жезус 1 0.04
Романьоли Симоне 1 0.04
Лирола Поль 1 0.04
Ибрагимович Арийон 1 0.04
Хеддира Валид 1 (1) 0.04
Баэс Хайме 1 0.04
Чуни Марвин 1 0.04
Марчицца Риккардо 0 0
Цортеа Надир 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Барренечеа Энцо 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 11 0
Иконе Жонатан 6 0
Бираги Кристиано 5 0
Мартинес Лукас II 5 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Миленкович Никола 2 1
Паризи Фабьяно 3 0
Кайоде Майкл 3 0
Терраччиано Пьетро 2 0
Дункан Альфред 2 0
Мандрагора Роландо 2 0
Бельтран Лукас 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Мина Йерри 1 0
Барак Антонин 1 0
Мело Артур 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Инфантино Джино 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барренечеа Энцо 8 0
Околи Меме 6 0
Маццителли Лука 4 1
Романьоли Симоне 4 0
Ойоно Энтони 4 0
Соуле Матиас 3 0
Джелли Франческо 2 0
Арруи Абду 2 0
Жорже Кайо 2 0
Казо Джузеппе 2 0
Рейньер Жезус 2 0
Фраттали Пьерлуиджи 0 1
Бурабия Мехди 1 0
Гарритано Лука 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Брешианини Марко 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0
Лусуарди Матеус 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Фрозиноне
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
9
Фиорентина
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Фрозиноне
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

12
16
Фиорентина
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Фрозиноне
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
17% (4)
61% (14)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

16
25

Голы по времени матча

Забито

17
9
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
3
18%
1
11%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
2
12%
2
22%
31-45
3
18%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
6
35%
1
11%
76-90

Пропущено

12
25
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
3
25%
4
16%
1-15
3
25%
3
12%
16-30
1
8%
3
12%
31-45
2
17%
3
12%
46-60
1
8%
4
16%
61-75
2
17%
8
32%
76-90

Забито

14
23
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
4
29%
2
9%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
2
14%
3
13%
31-45
2
14%
4
17%
46-60
3
21%
7
30%
61-75
2
14%
5
22%
76-90

Пропущено

14
18
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
14%
2
11%
1-15
2
14%
6
33%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
3
21%
5
28%
76-90

Забито

31
32
15 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
7
23%
3
9%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
4
13%
5
16%
31-45
5
16%
7
22%
46-60
3
10%
8
25%
61-75
8
26%
6
19%
76-90

Пропущено

26
43
13 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 21
5
19%
6
14%
1-15
5
19%
9
21%
16-30
3
12%
6
14%
31-45
5
19%
4
9%
46-60
3
12%
5
12%
61-75
5
19%
13
30%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2
Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0
Фрозиноне
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0
Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0

Результаты матчей

Фиорентина
Фрозиноне

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
4 раза 33%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
5 раз 23%
0:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:1
6 раз 26%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 32%
1
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
4
1 раз 5%
1
9 раз 39%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
11
1
6
5
1.5
8
4
3
8
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
1
10
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
18
5
10
12
1.5
9
14
5
17
2.5
3
20
1
21
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 23 19 3 1 55 - 12 60
2.
Ювентус
 Заявка 23 16 5 2 36 - 14 53
3.
Милан
 Заявка 23 15 4 4 46 - 27 49
4.
Аталанта
 Заявка 22 12 3 7 40 - 22 39
5.
Рома
 Заявка 24 11 5 8 42 - 30 38
6.
Фиорентина
 4:0 Заявка 23 11 4 8 35 - 25 37
7.
Лацио
 Заявка 23 11 4 8 28 - 24 37
8.
Болонья
 Заявка 22 9 9 4 29 - 22 36
9.
Наполи
 Заявка 22 10 5 7 32 - 26 35
10.
Торино
 Заявка 23 8 9 6 21 - 20 33
11.
Дженоа
 Заявка 23 7 8 8 24 - 26 29
12.
Монца
 Заявка 23 7 8 8 21 - 28 29
13.
Лечче
 Заявка 23 5 9 9 24 - 33 24
14.
Фрозиноне
 0:4 Заявка 24 6 5 13 31 - 48 23
15.
Эмполи
 Заявка 24 5 6 13 18 - 37 21
16.
Сассуоло
 Заявка 23 5 5 13 29 - 42 20
17.
Удинезе
 Заявка 23 2 13 8 23 - 37 19
18.
Верона
 Заявка 23 4 6 13 21 - 32 18
19.
Кальяри
 Заявка 24 4 6 14 22 - 45 18
20.
Салернитана
 Заявка 24 2 7 15 20 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 26 - 6 28
2.
Аталанта
 Заявка 12 9 1 2 27 - 8 28
3.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
4.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
5.
Болонья
 Заявка 11 8 2 1 18 - 7 26
6.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
7.
Фиорентина
 4:0 Заявка 12 7 2 3 21 - 11 23
8.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
9.
Торино
 Заявка 11 5 5 1 12 - 6 20
10.
Фрозиноне
 0:4 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
13.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
14.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
5.
Лацио
 Заявка 12 5 1 6 16 - 17 16
6.
Фиорентина
 4:0 Заявка 11 4 2 5 14 - 14 14
7.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
8.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
9.
Дженоа
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
10.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
11.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
12.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
13.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
14.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
15.
Сассуоло
 Заявка 12 2 2 8 15 - 26 8
16.
Салернитана
 Заявка 11 1 3 7 7 - 20 6
17.
Лечче
 Заявка 11 0 5 6 9 - 16 5
18.
Верона
 Заявка 12 1 2 9 9 - 18 5
19.
Кальяри
 Заявка 12 0 3 9 7 - 24 3
20.
Фрозиноне
 0:4 Заявка 12 0 3 9 9 - 29 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    Околи Меме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 59'
    Удар от ворот произведет Фиорентина
  • 59'
    Жорже Кайо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 59'
    Эмануэле Валери из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 58'
    Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 58'
    Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 58'
    Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Прогнозы 130
    Фиорентина 95.4% (124)
    X 3.1% (4)
    Фрозиноне 1.5% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Фрозиноне
    1.55
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 4:0 Фрозиноне

    Исход игры
    Фиорентина
    95.4% (124)
    Ничья
    3.1% (4)
    Фрозиноне
    1.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.72% (65)
    Меньше
    46.28% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    51.24% (62)
    Нет
    48.76% (59)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    40.8% (53)
    2:0 Фиорентина
    25.4% (33)
    1:0 Фиорентина
    15.4% (20)
    3:0 Фиорентина
    3.1% (4)
    3:1 Фиорентина
    3.1% (4)
    3:2 Фиорентина
    2.3% (3)
    0:2 Фрозиноне
    1.5% (2)
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