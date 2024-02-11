Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Фиорентина

47' Это был отличный перфоманс от команды Фиорентина , есть о чем петь фанатам в перерыве.

46' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Дункан Альфред пробует нанести удар издали, но Стефано Турати держит все под контролем

43' Бельтран Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Бираги Кристиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Фрозиноне

43' Мандрагора Роландо из команды Фиорентина наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

42' Бираги Кристиано из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Удар от ворот произведет Фиорентина

40' Соуле Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Барренечеа Энцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Бельтран Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Фрозиноне

38' Оооо... вот это был удар! Гонсалес Николас должен был забить с этой позиции.

38' Гонсалес Николас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Иконе Жонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

36' Соуле Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Соуле Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Дункан Альфред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Соуле Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Эмануэле Валери ослабляет давление, выбив мяч.

31' Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

30' Кайоде Майкл из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Эмануэле Валери из команды Фрозиноне перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Удар от ворот произведет Фиорентина

29' Арруи Абду не смог попасть в створ ударом издали

28' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Иконе Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Околи Меме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Миленкович Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Удар от ворот произведет Фрозиноне

25' Мандрагора Роландо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Белотти Андреа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Белотти Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Соуле Матиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Г О О О О Л - Иконе Жонатан наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

19' Дункан Альфред создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Гонсалес Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Команда Фиорентина забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

16' Г О О О О Л - Белотти Андреа забивает с правой ноги!

16' Иконе Жонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Соуле Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Мартинес Лукас II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Фрозиноне

13' Иконе Жонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Эмануэле Валери ослабляет давление, выбив мяч.

12' Оооо... вот это был удар! Бельтран Лукас должен был забить с этой позиции.

12' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Бельтран Лукас и попал в каркас ворот!

12' Гонсалес Николас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Соуле Матиас из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Сек Демба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Джелли Франческо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Фиорентина

7' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Матч возобновится спорным мячом

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

4' Жорже Кайо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Гонсалес Николас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Фиорентина начинает с центра поля

1' Судья начинает матч