Тур: 24. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Феличиани Эрманно
4:0
Второй тайм: 59'
0'
4' Желтая карточкаМартинес Лукас
1:0
16' ГолБелотти Андреа
2:0
19' ГолИконе Жонатан
3:0
44' ГолМартинес Лукас
51' Желтая карточкаРоманьоли Симоне
4:0
53' ГолГонсалес Николас
Ход матча
16'
1:0
19'
2:0
44'
46'
51'
53'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
200 Количество передач 172
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Кайоде
Майкл
21
Арруи
Абду
18
Соуле
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Арруи АбдуПолузащитник
-
18 Соуле МатиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Лирола ПольЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Фиорентина
Фрозиноне
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
112
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонавентура Джакомо
|6
|0.26
|Гонсалес Николас
|6 (1)
|0.26
|Бельтран Лукас
|5 (1)
|0.22
|Мартинес Лукас II
|4
|0.17
|Нзола М'Бала
|2 (1)
|0.09
|Мандрагора Роландо
|2
|0.09
|Раньери Лука
|2
|0.09
|Дункан Альфред
|1
|0.04
|Бираги Кристиано
|1
|0.04
|Соттиль Риккардо
|1
|0.04
|Куаме Кристиан
|1
|0.04
|Иконе Жонатан
|1
|0.04
|Белотти Андреа
|1
|0.04
|Брекало Йосип
|1
|0.04
|Кайоде Майкл
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Мело Артур
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуле Матиас
|10 (4)
|0.42
|Маццителли Лука
|4
|0.17
|Арруи Абду
|3 (1)
|0.13
|Жорже Кайо
|3 (1)
|0.13
|Монтеризи Иларио
|2
|0.08
|Брешианини Марко
|2
|0.08
|Рейньер Жезус
|1
|0.04
|Романьоли Симоне
|1
|0.04
|Лирола Поль
|1
|0.04
|Ибрагимович Арийон
|1
|0.04
|Хеддира Валид
|1 (1)
|0.04
|Баэс Хайме
|1
|0.04
|Чуни Марвин
|1
|0.04
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Цортеа Надир
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
|Барренечеа Энцо
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|11
|0
|Иконе Жонатан
|6
|0
|Бираги Кристиано
|5
|0
|Мартинес Лукас II
|5
|0
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Миленкович Никола
|2
|1
|Паризи Фабьяно
|3
|0
|Кайоде Майкл
|3
|0
|Терраччиано Пьетро
|2
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|Бельтран Лукас
|2
|0
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Барак Антонин
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барренечеа Энцо
|8
|0
|Околи Меме
|6
|0
|Маццителли Лука
|4
|1
|Романьоли Симоне
|4
|0
|Ойоно Энтони
|4
|0
|Соуле Матиас
|3
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Арруи Абду
|2
|0
|Жорже Кайо
|2
|0
|Казо Джузеппе
|2
|0
|Рейньер Жезус
|2
|0
|Фраттали Пьерлуиджи
|0
|1
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Брешианини Марко
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Ибрагимович Арийон
|1
|0
|Лусуарди Матеус
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Фрозиноне
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
9
Фиорентина
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Фрозиноне
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
12
16
Фиорентина
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Фрозиноне
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
17% (4)
61% (14)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
16
25
Голы по времени матча
Забито
17
9
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
3
18%
1
11%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
2
12%
2
22%
31-45
3
18%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
6
35%
1
11%
76-90
Пропущено
12
25
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
3
25%
4
16%
1-15
3
25%
3
12%
16-30
1
8%
3
12%
31-45
2
17%
3
12%
46-60
1
8%
4
16%
61-75
2
17%
8
32%
76-90
Забито
14
23
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
4
29%
2
9%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
2
14%
3
13%
31-45
2
14%
4
17%
46-60
3
21%
7
30%
61-75
2
14%
5
22%
76-90
Пропущено
14
18
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
14%
2
11%
1-15
2
14%
6
33%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
3
21%
5
28%
76-90
Забито
31
32
15 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
7
23%
3
9%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
4
13%
5
16%
31-45
5
16%
7
22%
46-60
3
10%
8
25%
61-75
8
26%
6
19%
76-90
Пропущено
26
43
13 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 21
5
19%
6
14%
1-15
5
19%
9
21%
16-30
3
12%
6
14%
31-45
5
19%
4
9%
46-60
3
12%
5
12%
61-75
5
19%
13
30%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2
Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0
Фрозиноне
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0
Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0
Результаты матчей
Фиорентина
Фрозиноне
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
4 раза 33%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
5 раз 23%
0:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:1
6 раз 26%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 32%
1
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
4
1 раз 5%
1
9 раз 39%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
111
65
84
38
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
47
110
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
185
1012
914
517
320
121
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|55 - 12
|60
|2.
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|36 - 14
|53
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|46 - 27
|49
|4.
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|40 - 22
|39
|5.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|42 - 30
|38
|6.
|4:0 Заявка
|23
|11
|4
|8
|35 - 25
|37
|7.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|28 - 24
|37
|8.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|29 - 22
|36
|9.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|32 - 26
|35
|10.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|21 - 20
|33
|11.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|24 - 26
|29
|12.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|21 - 28
|29
|13.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|24 - 33
|24
|14.
|0:4 Заявка
|24
|6
|5
|13
|31 - 48
|23
|15.
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|18 - 37
|21
|16.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|29 - 42
|20
|17.
|Заявка
|23
|2
|13
|8
|23 - 37
|19
|18.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|21 - 32
|18
|19.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|22 - 45
|18
|20.
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|20 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|26 - 6
|28
|2.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 8
|28
|3.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|17 - 5
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|5.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 7
|26
|6.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 7
|25
|7.
|4:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 11
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|12 - 6
|20
|10.
|0:4 Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 19
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|14.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|18.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|15 - 19
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 6
|32
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 9
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 20
|24
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 17
|16
|6.
|4:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|7.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 17
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|13.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 26
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 20
|6
|17.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|9 - 16
|5
|18.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 18
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|7 - 24
|3
|20.
|0:4 Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 29
|3
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|12 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|11 (8)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|9 (7)
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина 4:0 Фрозиноне
Исход игры
Фиорентина
95.4% (124)
Ничья
3.1% (4)
Фрозиноне
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.72% (65)
Меньше
46.28% (56)
Обе команды забьют
Да
51.24% (62)
Нет
48.76% (59)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
40.8% (53)
2:0 Фиорентина
25.4% (33)
1:0 Фиорентина
15.4% (20)
3:0 Фиорентина
3.1% (4)
3:1 Фиорентина
3.1% (4)
3:2 Фиорентина
2.3% (3)
0:2 Фрозиноне
1.5% (2)
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