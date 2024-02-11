Тур: 24. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Феличиани Эрманно
5:1
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаМартинес Лукас
1:0
16' ГолБелотти Андреа
2:0
19' ГолИконе Жонатан
3:0
43' ГолМартинес Лукас
50' Желтая карточкаРоманьоли Симоне
4:0
53' ГолГонсалес Николас
4:1
66' ГолМаццителли Лука
69' Желтая карточкаТерраччиано Пьетро
5:1
85' ГолБарак Антонин
90' Желтая карточкаНзола М'Бала
90'+4
Ход матча
16'
1:0
19'
2:0
43'
46'
50'
53'
66'
4:1
85'
5:1
90'
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
8 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
410 Количество передач 349
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Кайоде
Майкл
21
Арруи
Абду
18
Соуле
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Арруи АбдуПолузащитник
-
18 Соуле МатиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Лирола ПольЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Фиорентина
Фрозиноне
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
112
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Николас
|7 (1)
|0.3
|Бонавентура Джакомо
|6
|0.26
|Бельтран Лукас
|5 (1)
|0.22
|Мартинес Лукас II
|4
|0.17
|Нзола М'Бала
|2 (1)
|0.09
|Мандрагора Роландо
|2
|0.09
|Раньери Лука
|2
|0.09
|Дункан Альфред
|1
|0.04
|Бираги Кристиано
|1
|0.04
|Соттиль Риккардо
|1
|0.04
|Куаме Кристиан
|1
|0.04
|Иконе Жонатан
|1
|0.04
|Белотти Андреа
|1
|0.04
|Барак Антонин
|1
|0.04
|Брекало Йосип
|1
|0.04
|Кайоде Майкл
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Мело Артур
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуле Матиас
|10 (4)
|0.42
|Маццителли Лука
|5
|0.21
|Арруи Абду
|3 (1)
|0.13
|Жорже Кайо
|3 (1)
|0.13
|Монтеризи Иларио
|2
|0.08
|Брешианини Марко
|2
|0.08
|Рейньер Жезус
|1
|0.04
|Романьоли Симоне
|1
|0.04
|Лирола Поль
|1
|0.04
|Ибрагимович Арийон
|1
|0.04
|Хеддира Валид
|1 (1)
|0.04
|Баэс Хайме
|1
|0.04
|Чуни Марвин
|1
|0.04
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Цортеа Надир
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
|Барренечеа Энцо
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|11
|0
|Иконе Жонатан
|6
|0
|Бираги Кристиано
|5
|0
|Мартинес Лукас II
|5
|0
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Миленкович Никола
|2
|1
|Терраччиано Пьетро
|3
|0
|Паризи Фабьяно
|3
|0
|Кайоде Майкл
|3
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|Бельтран Лукас
|2
|0
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Барак Антонин
|1
|0
|Нзола М'Бала
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барренечеа Энцо
|8
|0
|Околи Меме
|6
|0
|Маццителли Лука
|4
|1
|Романьоли Симоне
|5
|0
|Ойоно Энтони
|4
|0
|Соуле Матиас
|3
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Арруи Абду
|2
|0
|Жорже Кайо
|2
|0
|Казо Джузеппе
|2
|0
|Рейньер Жезус
|2
|0
|Фраттали Пьерлуиджи
|0
|1
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Брешианини Марко
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Ибрагимович Арийон
|1
|0
|Лусуарди Матеус
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Фрозиноне
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
10
Фиорентина
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Фрозиноне
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
12
16
Фиорентина
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Фрозиноне
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
17% (4)
63% (15)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
16
26
Голы по времени матча
Забито
22
10
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
3
14%
1
10%
1-15
5
23%
1
10%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
4
18%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
7
32%
1
10%
76-90
Пропущено
13
30
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
23%
4
13%
1-15
3
23%
5
17%
16-30
1
8%
4
13%
31-45
2
15%
4
13%
46-60
2
15%
4
13%
61-75
2
15%
9
30%
76-90
Забито
14
23
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
4
29%
2
9%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
2
14%
3
13%
31-45
2
14%
4
17%
46-60
3
21%
7
30%
61-75
2
14%
5
22%
76-90
Пропущено
14
18
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
14%
2
11%
1-15
2
14%
6
33%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
3
21%
5
28%
76-90
Забито
36
33
18 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
7
19%
3
9%
1-15
6
17%
3
9%
16-30
5
14%
5
15%
31-45
6
17%
7
21%
46-60
3
8%
9
27%
61-75
9
25%
6
18%
76-90
Пропущено
27
48
13 В 1-м тайме 24
14 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 22
5
19%
6
13%
1-15
5
19%
11
23%
16-30
3
11%
7
15%
31-45
5
19%
5
10%
46-60
4
15%
5
10%
61-75
5
19%
14
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2
Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0
Фрозиноне
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0
Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0
Результаты матчей
Фиорентина
Фрозиноне
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 25%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 30%
1
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 42%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
75
84
48
210
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
84
47
111
29
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
195
1112
915
617
321
221
123
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|55 - 12
|60
|2.
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|36 - 14
|53
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|46 - 27
|49
|4.
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|40 - 22
|39
|5.
|2:0 Заявка
|23
|10
|9
|4
|31 - 22
|39
|6.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|42 - 30
|38
|7.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|36 - 26
|37
|8.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|28 - 24
|37
|9.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|32 - 26
|35
|10.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|21 - 20
|33
|11.
|0:0 Заявка
|24
|7
|9
|8
|21 - 28
|30
|12.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|24 - 26
|29
|13.
|0:2 Заявка
|24
|5
|9
|10
|24 - 35
|24
|14.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|32 - 49
|23
|15.
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|18 - 37
|21
|16.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|29 - 42
|20
|17.
|Заявка
|23
|2
|13
|8
|23 - 37
|19
|18.
|0:0 Заявка
|24
|4
|7
|13
|21 - 32
|19
|19.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|22 - 45
|18
|20.
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|20 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 7
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|26 - 6
|28
|3.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 8
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|17 - 5
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|6.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 7
|25
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|12 - 6
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 19
|20
|11.
|0:2 Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|14.
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|16.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|18.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|15 - 19
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 6
|32
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 9
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 20
|24
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 17
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|7.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|8.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 17
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|13.
|2:0 Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 26
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 20
|6
|17.
|0:0 Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 18
|6
|18.
|0:2 Заявка
|12
|0
|5
|7
|9 - 18
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|7 - 24
|3
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|10 - 30
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|12 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|11 (8)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|9 (7)
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9