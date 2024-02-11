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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Феличиани Эрманно
Фиорентина
5:1
Конец матча
Фрозиноне
0'
4' Желтая карточка
Мартинес Лукас
1:0
16' Гол
Белотти Андреа
2:0
19' Гол
Иконе Жонатан
3:0
43' Гол
Мартинес Лукас
50' Желтая карточка
Романьоли Симоне
4:0
53' Гол
Гонсалес Николас
4:1
66' Гол
Маццителли Лука
69' Желтая карточка
Терраччиано Пьетро
5:1
85' Гол
Барак Антонин
90' Желтая карточка
Нзола М'Бала
90'+4

Ход матча

4'
Мартинес Лукас
 
16'
Белотти Андреа
(Иконе Жонатан)
1:0
19'
Иконе Жонатан
(Дункан Альфред)
2:0
43'
Мартинес Лукас
(Бираги Кристиано)
3:0
46'
 
Романьоли Симоне
Монтеризи Иларио
46'
 
Лирола Поль
Сек Демба
50'
 
Романьоли Симоне
53'
Гонсалес Николас
(Дункан Альфред)
4:0
60'
Бонавентура Джакомо
Гонсалес Николас
 
64'
 
Брешианини Марко
Арруи Абду
65'
 
Рейньер Жезус
Барренечеа Энцо
66'
4:1
Маццителли Лука
69'
Терраччиано Пьетро
 
73'
Нзола М'Бала
Белотти Андреа
 
73'
Мело Артур
Дункан Альфред
 
73'
Комуццо Пьетро
Мартинес Лукас
 
78'
 
Хеддира Валид
Джелли Франческо
83'
Барак Антонин
Бельтран Лукас
 
85'
Барак Антонин
5:1
90'
Нзола М'Бала
 

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 410 Количество передач 349
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 130
Фиорентина 95.4% (124)
X 3.1% (4)
Фрозиноне 1.5% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
33
Кайоде
Майкл
4
Миленкович
Никола
28
Мартинес
Лукас
II
3
Бираги
Кристиано
32
Дункан
Альфред
38
Мандрагора
Роландо
11
Иконе
Жонатан
9
Бельтран
Лукас
10
Гонсалес
Николас
20
Белотти
Андреа
80
Турати
Стефано
14
Джелли
Франческо
30
Монтеризи
Иларио
5
Околи
Меме
32
Валери
Эмануэле
36
Маццителли
Лука
45
Барренечеа
Энцо
21
Арруи
Абду
18
Соуле
Матиас
9
Жорже
Кайо
8
Сек
Демба
Фиорентина
4-2-3-1
Фрозиноне
4-3-3

История личных встреч

Фиорентина
Фрозиноне

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
112

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 7 (1) 0.3
Бонавентура Джакомо 6 0.26
Бельтран Лукас 5 (1) 0.22
Мартинес Лукас II 4 0.17
Нзола М'Бала 2 (1) 0.09
Мандрагора Роландо 2 0.09
Раньери Лука 2 0.09
Дункан Альфред 1 0.04
Бираги Кристиано 1 0.04
Соттиль Риккардо 1 0.04
Куаме Кристиан 1 0.04
Иконе Жонатан 1 0.04
Белотти Андреа 1 0.04
Барак Антонин 1 0.04
Брекало Йосип 1 0.04
Кайоде Майкл 0 0
Фараони Марко 0 0
Мело Артур 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 10 (4) 0.42
Маццителли Лука 5 0.21
Арруи Абду 3 (1) 0.13
Жорже Кайо 3 (1) 0.13
Монтеризи Иларио 2 0.08
Брешианини Марко 2 0.08
Рейньер Жезус 1 0.04
Романьоли Симоне 1 0.04
Лирола Поль 1 0.04
Ибрагимович Арийон 1 0.04
Хеддира Валид 1 (1) 0.04
Баэс Хайме 1 0.04
Чуни Марвин 1 0.04
Марчицца Риккардо 0 0
Цортеа Надир 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Барренечеа Энцо 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 11 0
Иконе Жонатан 6 0
Бираги Кристиано 5 0
Мартинес Лукас II 5 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Миленкович Никола 2 1
Терраччиано Пьетро 3 0
Паризи Фабьяно 3 0
Кайоде Майкл 3 0
Дункан Альфред 2 0
Мандрагора Роландо 2 0
Бельтран Лукас 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Мина Йерри 1 0
Барак Антонин 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Мело Артур 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Инфантино Джино 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барренечеа Энцо 8 0
Околи Меме 6 0
Маццителли Лука 4 1
Романьоли Симоне 5 0
Ойоно Энтони 4 0
Соуле Матиас 3 0
Джелли Франческо 2 0
Арруи Абду 2 0
Жорже Кайо 2 0
Казо Джузеппе 2 0
Рейньер Жезус 2 0
Фраттали Пьерлуиджи 0 1
Бурабия Мехди 1 0
Гарритано Лука 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Брешианини Марко 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0
Лусуарди Матеус 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Фрозиноне
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
10
Фиорентина
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Фрозиноне
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

12
16
Фиорентина
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Фрозиноне
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
17% (4)
63% (15)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

16
26

Голы по времени матча

Забито

22
10
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
3
14%
1
10%
1-15
5
23%
1
10%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
4
18%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
7
32%
1
10%
76-90

Пропущено

13
30
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
23%
4
13%
1-15
3
23%
5
17%
16-30
1
8%
4
13%
31-45
2
15%
4
13%
46-60
2
15%
4
13%
61-75
2
15%
9
30%
76-90

Забито

14
23
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
4
29%
2
9%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
2
14%
3
13%
31-45
2
14%
4
17%
46-60
3
21%
7
30%
61-75
2
14%
5
22%
76-90

Пропущено

14
18
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
14%
2
11%
1-15
2
14%
6
33%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
3
21%
5
28%
76-90

Забито

36
33
18 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
7
19%
3
9%
1-15
6
17%
3
9%
16-30
5
14%
5
15%
31-45
6
17%
7
21%
46-60
3
8%
9
27%
61-75
9
25%
6
18%
76-90

Пропущено

27
48
13 В 1-м тайме 24
14 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 22
5
19%
6
13%
1-15
5
19%
11
23%
16-30
3
11%
7
15%
31-45
5
19%
5
10%
46-60
4
15%
5
10%
61-75
5
19%
14
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2
Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0
Фрозиноне
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0
Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0

Результаты матчей

Фиорентина
Фрозиноне

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 25%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 30%
1
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 42%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
7
5
1.5
8
4
4
8
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
4
4
7
1.5
1
11
2
9
2.5
1
11
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
19
5
11
12
1.5
9
15
6
17
2.5
3
21
2
21
3.5
1
23
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 23 19 3 1 55 - 12 60
2.
Ювентус
 Заявка 23 16 5 2 36 - 14 53
3.
Милан
 Заявка 23 15 4 4 46 - 27 49
4.
Аталанта
 Заявка 22 12 3 7 40 - 22 39
5.
Болонья
 2:0 Заявка 23 10 9 4 31 - 22 39
6.
Рома
 Заявка 24 11 5 8 42 - 30 38
7.
Фиорентина
 Заявка 23 11 4 8 36 - 26 37
8.
Лацио
 Заявка 23 11 4 8 28 - 24 37
9.
Наполи
 Заявка 22 10 5 7 32 - 26 35
10.
Торино
 Заявка 23 8 9 6 21 - 20 33
11.
Монца
 0:0 Заявка 24 7 9 8 21 - 28 30
12.
Дженоа
 Заявка 23 7 8 8 24 - 26 29
13.
Лечче
 0:2 Заявка 24 5 9 10 24 - 35 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 24 6 5 13 32 - 49 23
15.
Эмполи
 Заявка 24 5 6 13 18 - 37 21
16.
Сассуоло
 Заявка 23 5 5 13 29 - 42 20
17.
Удинезе
 Заявка 23 2 13 8 23 - 37 19
18.
Верона
 0:0 Заявка 24 4 7 13 21 - 32 19
19.
Кальяри
 Заявка 24 4 6 14 22 - 45 18
20.
Салернитана
 Заявка 24 2 7 15 20 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 2:0 Заявка 12 9 2 1 20 - 7 29
2.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 26 - 6 28
3.
Аталанта
 Заявка 12 9 1 2 27 - 8 28
4.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
5.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
6.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
9.
Торино
 Заявка 11 5 5 1 12 - 6 20
10.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 0:2 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
13.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
14.
Монца
 0:0 Заявка 12 4 5 3 12 - 11 17
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 0:0 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
5.
Лацио
 Заявка 12 5 1 6 16 - 17 16
6.
Фиорентина
 Заявка 11 4 2 5 14 - 14 14
7.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
8.
Монца
 0:0 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
9.
Дженоа
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
10.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
11.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
12.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
13.
Болонья
 2:0 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
14.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
15.
Сассуоло
 Заявка 12 2 2 8 15 - 26 8
16.
Салернитана
 Заявка 11 1 3 7 7 - 20 6
17.
Верона
 0:0 Заявка 13 1 3 9 9 - 18 6
18.
Лечче
 0:2 Заявка 12 0 5 7 9 - 18 5
19.
Кальяри
 Заявка 12 0 3 9 7 - 24 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 90'
      Фиорентина контролирует мяч.
    • 90'
      Миленкович Никола ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Пьетро Комуццо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Фрозиноне пытается что-то создать.
    • 89'
      Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе
    • 89'
      Эмануэле Валери из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 89'
      Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 88'
      Фиорентина пытается что-то создать.
    • 87'
      Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 130
    Фиорентина 95.4% (124)
    X 3.1% (4)
    Фрозиноне 1.5% (2)
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