38' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Удар от ворот произведет Монца

37' Фолоруншо Майкл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Удар от ворот произведет Монца

35' Давидович Павел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Кабаль Хуан из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Матч возобновлен

35' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

33' Сердар Суат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Иццо Армандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

30' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Дзербин Алессио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Монца

25' Сердар Суат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Верона

24' Колпани Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Биринделли Самуэле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Монца

21' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Верона

20' Оооо... вот это был удар! Колпани Андреа должен был забить с этой позиции.

20' Колпани Андреа нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

20' Биринделли Самуэле нанес удар головой, но Лоренцо Монтипо спокойно отбил мяч.

20' Дзербин Алессио из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Удар от ворот произведет Верона

18' Сердар Суат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Дуда Ондрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Монца

12' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

12' Биринделли Самуэле из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Тчатчуа Джексон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Монца

9' Тчатчуа Джексон из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Свидерски Кароль пробует нанести удар издали, но Микеле Ди Грегорио держит все под контролем

6' Фолоруншо Майкл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Нослин Тейяни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Биринделли Самуэле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Биринделли Самуэле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Монца

3' Лазович Дарко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Свидерски Кароль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Монца начинает с центра поля