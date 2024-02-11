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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Монца
0:0
Первый тайм: 45'
Верона
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 122
Монца 68.9% (84)
X 23.8% (29)
Верона 7.4% (9)
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Монца
Ничья
Верона
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ди
Грегорио
Микеле
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
44
Карбони
Андреа
19
Биринделли
Самуэле
20
Дзербин
Алессио
38
Бондо
Варрен
32
Пессина
Маттео
28
Колпани
Андреа
47
Мота
Дани
9
Коломбо
Лоренцо
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
23
Маньяни
Джанджакомо
27
Давидович
Павел
32
Кабаль
Хуан
33
Дуда
Ондрей
25
Сердар
Суат
17
Нослин
Тейяни
90
Фолоруншо
Майкл
8
Лазович
Дарко
11
Свидерски
Кароль
Монца
3-4-2-1
Верона
4-2-3-1

История личных встреч

Монца
Верона

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СA
1:3
СA
1:1
СA
2:0
СCA
0:0
СCA
2:1
СCA
2:3
СCA
0:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
78

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 7 0.29
Коломбо Лоренцо 3 0.13
Мота Дани 2 0.08
Карбони Валентин 2 0.08
Пессина Маттео 2 (2) 0.08
Кальдирола Лука 1 0.04
Гальярдини Роберто 1 0.04
Марич Мирко 1 0.04
Виньято Самуэле 1 0.04
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 7 0.29
Джурич Милан II 5 (1) 0.21
Анри Тома 3 0.13
Фолоруншо Майкл 2 0.08
Дуда Ондрей 1 0.04
Суслов Томаш 1 (1) 0.04
Лазович Дарко 1 0.04
Бонаццоли Федерико 1 0.04
Коппола Диего 1 0.04
Тчатчуа Джексон 0 0
Фараони Марко 0 0
Монтипо Лоренцо 0 0
Сердар Суат 0 0
Мбула Хорди 0 0
Терраччано Филиппо 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 6 0
Кальдирола Лука 4 1
Д'Амброзио Данило 4 1
Палладино Раффаэле 2 2
Биринделли Самуэле 5 0
Иццо Армандо 4 0
Гальярдини Роберто 4 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 3 0
Перейра Педру II 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Мота Дани 2 0
Мачин Хосе 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Марич Мирко 0 1
Колпани Андреа 1 0
Карбони Андреа 1 0
Бондо Варрен 1 0
Читтадини Джорджо 1 0
Карбони Валентин 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 7 2
Коппола Диего 6 0
Фараони Марко 5 0
Суслов Томаш 5 0
Давидович Павел 4 0
Маньяни Джанджакомо 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Марко Барони 4 0
Фолоруншо Майкл 3 0
Хиен Исак 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Сердар Суат 2 0
Дойг Джош 2 0
Амионе Бруно 2 0
Джурич Милан II 2 0
Лазович Дарко 0 1
Анри Тома 1 0
Кабаль Хуан 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Тчатчуа Джексон 1 0

Результаты матчей

Монца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Верона
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
8
Монца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Верона
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

8
10
Монца
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Верона
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
39% (9)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

13
18

Голы по времени матча

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
4
44%
61-75
3
25%
3
33%
76-90

Пропущено

11
18
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
5
45%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
4
22%
61-75
3
27%
5
28%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 15
0
0%
2
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
38%
1
8%
61-75
1
13%
3
25%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
28%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
4
22%
2
14%
31-45
2
11%
4
29%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
5
28%
1
7%
76-90

Забито

20
21
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
1
5%
2
10%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
5
25%
4
19%
31-45
1
5%
4
19%
46-60
5
25%
5
24%
61-75
4
20%
6
29%
76-90

Пропущено

29
32
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 19
10
34%
4
13%
1-15
0
0%
7
22%
16-30
4
14%
4
13%
31-45
4
14%
4
13%
46-60
3
10%
7
22%
61-75
8
28%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Удинезе - Монца 0:0 Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5
Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1
Верона
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1
Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0

Результаты матчей

Монца
Верона

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%

Точный счет

3:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
2:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 22%
3:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:1
6 раз 26%
1:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
9 раз 39%
3
3 раза 13%
2
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Монца
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
4
7
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
7
5
2
10
1.5
1
11
2
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
15
8
4
19
1.5
5
18
3
20
2.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 23 19 3 1 55 - 12 60
2.
Ювентус
 Заявка 23 16 5 2 36 - 14 53
3.
Милан
 Заявка 23 15 4 4 46 - 27 49
4.
Аталанта
 Заявка 22 12 3 7 40 - 22 39
5.
Болонья
 2:0 Заявка 23 10 9 4 31 - 22 39
6.
Рома
 Заявка 24 11 5 8 42 - 30 38
7.
Фиорентина
 Заявка 23 11 4 8 36 - 26 37
8.
Лацио
 Заявка 23 11 4 8 28 - 24 37
9.
Наполи
 Заявка 22 10 5 7 32 - 26 35
10.
Торино
 Заявка 23 8 9 6 21 - 20 33
11.
Монца
 0:0 Заявка 24 7 9 8 21 - 28 30
12.
Дженоа
 Заявка 23 7 8 8 24 - 26 29
13.
Лечче
 0:2 Заявка 24 5 9 10 24 - 35 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 24 6 5 13 32 - 49 23
15.
Эмполи
 Заявка 24 5 6 13 18 - 37 21
16.
Сассуоло
 Заявка 23 5 5 13 29 - 42 20
17.
Удинезе
 Заявка 23 2 13 8 23 - 37 19
18.
Верона
 0:0 Заявка 24 4 7 13 21 - 32 19
19.
Кальяри
 Заявка 24 4 6 14 22 - 45 18
20.
Салернитана
 Заявка 24 2 7 15 20 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 2:0 Заявка 12 9 2 1 20 - 7 29
2.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 26 - 6 28
3.
Аталанта
 Заявка 12 9 1 2 27 - 8 28
4.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
5.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
6.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
9.
Торино
 Заявка 11 5 5 1 12 - 6 20
10.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 0:2 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
13.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
14.
Монца
 0:0 Заявка 12 4 5 3 12 - 11 17
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 0:0 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
5.
Лацио
 Заявка 12 5 1 6 16 - 17 16
6.
Фиорентина
 Заявка 11 4 2 5 14 - 14 14
7.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
8.
Монца
 0:0 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
9.
Дженоа
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
10.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
11.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
12.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
13.
Болонья
 2:0 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
14.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
15.
Сассуоло
 Заявка 12 2 2 8 15 - 26 8
16.
Салернитана
 Заявка 11 1 3 7 7 - 20 6
17.
Верона
 0:0 Заявка 13 1 3 9 9 - 18 6
18.
Лечче
 0:2 Заявка 12 0 5 7 9 - 18 5
19.
Кальяри
 Заявка 12 0 3 9 7 - 24 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
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    Прогнозы 122
    Монца 68.9% (84)
    X 23.8% (29)
    Верона 7.4% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монца
    Ничья
    Верона
    2.55
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 0:0 Верона

    Исход игры
    Монца
    69.4% (86)
    Ничья
    23.4% (29)
    Верона
    7.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (40)
    Меньше
    66.67% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    55% (66)
    Нет
    45% (54)
    Популярный счёт
    1:0 Монца
    35.5% (44)
    2:1 Монца
    26.6% (33)
    1:1 Ничья
    21% (26)
    2:0 Монца
    3.2% (4)
    3:1 Монца
    2.4% (3)
    0:1 Верона
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    1:2 Верона
    1.6% (2)
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