Тур: 24. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Масса Давиде
0'
58' Желтая карточкаСентонз Фабьен
60' Желтая карточкаБондо Варрен
67' Желтая карточкаФолоруншо Майкл
69' Undefined phrase: football_event_Дуда Ондрей
90'+6
Ход матча
58'
60'
67'
69'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
19 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
435 Количество передач 362
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мари
Пабло
38
Бондо
Варрен
47
Мота
Дани
32
Кабаль
Хуан
33
Дуда
Ондрей
25
Сердар
Суат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
62 Мацца АндреаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Монца
Верона
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1.14
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
78
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колпани Андреа
|7
|0.29
|Коломбо Лоренцо
|3
|0.13
|Мота Дани
|2
|0.08
|Карбони Валентин
|2
|0.08
|Пессина Маттео
|2 (2)
|0.08
|Кальдирола Лука
|1
|0.04
|Гальярдини Роберто
|1
|0.04
|Марич Мирко
|1
|0.04
|Виньято Самуэле
|1
|0.04
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Перейра Педру II
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|7
|0.29
|Джурич Милан II
|5 (1)
|0.21
|Анри Тома
|3
|0.13
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.08
|Дуда Ондрей
|1
|0.04
|Суслов Томаш
|1 (1)
|0.04
|Лазович Дарко
|1
|0.04
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.04
|Коппола Диего
|1
|0.04
|Тчатчуа Джексон
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Монтипо Лоренцо
|0
|0
|Сердар Суат
|0
|0
|Мбула Хорди
|0
|0
|Терраччано Филиппо
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мари Пабло
|6
|0
|Кальдирола Лука
|4
|1
|Д'Амброзио Данило
|4
|1
|Палладино Раффаэле
|2
|2
|Биринделли Самуэле
|5
|0
|Иццо Армандо
|4
|0
|Гальярдини Роберто
|4
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|3
|0
|Перейра Педру II
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Пессина Маттео
|2
|0
|Мота Дани
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Коломбо Лоренцо
|2
|0
|Бондо Варрен
|2
|0
|Виньято Самуэле
|2
|0
|Марич Мирко
|0
|1
|Колпани Андреа
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
|Читтадини Джорджо
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|7
|2
|Коппола Диего
|6
|0
|Фараони Марко
|5
|0
|Суслов Томаш
|5
|0
|Давидович Павел
|4
|0
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Маньяни Джанджакомо
|4
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Марко Барони
|4
|0
|Хиен Исак
|1
|1
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Сердар Суат
|2
|0
|Дойг Джош
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Лазович Дарко
|0
|1
|Анри Тома
|1
|0
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Кабаль Хуан
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
|Тчатчуа Джексон
|1
|0
Результаты матчей
Монца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Верона
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
8
Монца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Верона
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
8
10
Монца
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Верона
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
13
18
Голы по времени матча
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
4
44%
61-75
3
25%
3
33%
76-90
Пропущено
11
18
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
5
45%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
4
22%
61-75
3
27%
5
28%
76-90
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 16
0
0%
2
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
38%
1
8%
61-75
1
13%
3
25%
76-90
Пропущено
18
14
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
28%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
4
22%
2
14%
31-45
2
11%
4
29%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
5
28%
1
7%
76-90
Забито
20
21
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
1
5%
2
10%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
5
25%
4
19%
31-45
1
5%
4
19%
46-60
5
25%
5
24%
61-75
4
20%
6
29%
76-90
Пропущено
29
32
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 19
10
34%
4
13%
1-15
0
0%
7
22%
16-30
4
14%
4
13%
31-45
4
14%
4
13%
46-60
3
10%
7
22%
61-75
8
28%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Удинезе - Монца 0:0 Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5
Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1
Верона
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1
Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0
Результаты матчей
Монца
Верона
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
Точный счет
3:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
2:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
3:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:1
6 раз 25%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 42%
1
10 раз 42%
3
3 раза 13%
2
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
9 раз 38%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Монца
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
83
210
47
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
76
210
112
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
159
420
519
321
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|55 - 12
|60
|2.
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|36 - 14
|53
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|46 - 27
|49
|4.
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|40 - 22
|39
|5.
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|33 - 22
|39
|6.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|42 - 30
|38
|7.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|36 - 26
|37
|8.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|28 - 24
|37
|9.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|32 - 26
|35
|10.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|21 - 20
|33
|11.
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|21 - 28
|30
|12.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|24 - 26
|29
|13.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|24 - 37
|24
|14.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|32 - 49
|23
|15.
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|18 - 37
|21
|16.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|29 - 42
|20
|17.
|Заявка
|23
|2
|13
|8
|23 - 37
|19
|18.
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|21 - 32
|19
|19.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|22 - 45
|18
|20.
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|20 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 7
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|26 - 6
|28
|3.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 8
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|17 - 5
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|6.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 7
|25
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|12 - 6
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 19
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|18.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|15 - 19
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 6
|32
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 9
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 20
|24
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 17
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|7.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 17
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|13.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 26
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 20
|6
|17.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 18
|6
|18.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|9 - 20
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|7 - 24
|3
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|10 - 30
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|12 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|11 (8)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|9 (7)
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монца 0:0 Верона
Исход игры
Монца
69.4% (86)
Ничья
23.4% (29)
Верона
7.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (40)
Меньше
66.67% (80)
Обе команды забьют
Да
55% (66)
Нет
45% (54)
Популярный счёт
1:0 Монца
35.5% (44)
2:1 Монца
26.6% (33)
1:1 Ничья
21% (26)
2:0 Монца
3.2% (4)
3:1 Монца
2.4% (3)
0:1 Верона
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
1:2 Верона
1.6% (2)
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