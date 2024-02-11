Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

86' Удар от ворот произведет Верона

86' Карбони Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Удар от ворот произведет Монца

82' Удар от ворот произведет Верона

82' Колпани Андреа не смог попасть в створ ударом издали

81' Карбони Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Сердар Суат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Даниэль Силва ослабляет давление, выбив мяч.

77' Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Удар от ворот произведет Монца

76' Винагре Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Матч возобновлен

72' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

72' Тактическая замена. Лазович Дарко уходит с поля и его заменяет Даниэль Силва

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' После проверки VAR рефери поменял решение - Монца не будет бить пенальти!

69' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Монца

68' Пессина Маттео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Дзербин Алессио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Фолоруншо Майкл получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Судья подбегает и показывает Фолоруншо Майкл из команды Верона отложенную желтую карточку за фол.

67' Фолоруншо Майкл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Иццо Армандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Удар от ворот произведет Монца

64' Сердар Суат не смог попасть в створ ударом издали

63' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Лазович Дарко пробил со штрафного прямо в стенку

60' Бондо Варрен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

60' Сердар Суат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Дзербин Алессио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Сентонз Фабьен получил желтую карточку от судьи

58' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Матч возобновится спорным мячом

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Дзербин Алессио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Маньяни Джанджакомо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Монца

50' Дуда Ондрей из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Фолоруншо Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Верона

48' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Матч остановлен