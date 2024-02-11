  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Монца
0:0
Конец матча
Верона
0'
58' Желтая карточка
Сентонз Фабьен
60' Желтая карточка
Бондо Варрен
67' Желтая карточка
Фолоруншо Майкл
69' Undefined phrase: football_event_
Дуда Ондрей
90'+6

Ход матча

46'
 
Винагре Рубен
Нослин Тейяни
57'
 
Бонаццоли Федерико
Свидерски Кароль
57'
 
Сентонз Фабьен
Тчатчуа Джексон
58'
 
Сентонз Фабьен
60'
Бондо Варрен
 
62'
Карбони Валентин
Мота Дани
 
63'
Джурич Милан
Коломбо Лоренцо
 
67'
 
Фолоруншо Майкл
69'
 
Дуда Ондрей
70'
Кирьякопулос Георгиос
Дзербин Алессио
 
70'
Гальярдини Роберто
Бондо Варрен
 
72'
 
Силва Даниэл
Лазович Дарко
74'
Перейра Педру
Биринделли Самуэле
 
79'
 
Коппола Диего
Давидович Павел

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 19 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 435 Количество передач 362
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Монца 69.4% (86)
X 23.4% (29)
Верона 7.3% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ди
Грегорио
Микеле
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
44
Карбони
Андреа
19
Биринделли
Самуэле
20
Дзербин
Алессио
38
Бондо
Варрен
32
Пессина
Маттео
28
Колпани
Андреа
47
Мота
Дани
9
Коломбо
Лоренцо
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
23
Маньяни
Джанджакомо
27
Давидович
Павел
32
Кабаль
Хуан
33
Дуда
Ондрей
25
Сердар
Суат
17
Нослин
Тейяни
90
Фолоруншо
Майкл
8
Лазович
Дарко
11
Свидерски
Кароль
Монца
3-4-2-1
Верона
4-2-3-1

История личных встреч

Монца
Верона

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СA
1:3
СA
1:1
СA
2:0
СCA
0:0
СCA
2:1
СCA
2:3
СCA
0:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
78

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 7 0.29
Коломбо Лоренцо 3 0.13
Мота Дани 2 0.08
Карбони Валентин 2 0.08
Пессина Маттео 2 (2) 0.08
Кальдирола Лука 1 0.04
Гальярдини Роберто 1 0.04
Марич Мирко 1 0.04
Виньято Самуэле 1 0.04
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 7 0.29
Джурич Милан II 5 (1) 0.21
Анри Тома 3 0.13
Фолоруншо Майкл 2 0.08
Дуда Ондрей 1 0.04
Суслов Томаш 1 (1) 0.04
Лазович Дарко 1 0.04
Бонаццоли Федерико 1 0.04
Коппола Диего 1 0.04
Тчатчуа Джексон 0 0
Фараони Марко 0 0
Монтипо Лоренцо 0 0
Сердар Суат 0 0
Мбула Хорди 0 0
Терраччано Филиппо 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 6 0
Кальдирола Лука 4 1
Д'Амброзио Данило 4 1
Палладино Раффаэле 2 2
Биринделли Самуэле 5 0
Иццо Армандо 4 0
Гальярдини Роберто 4 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 3 0
Перейра Педру II 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Мота Дани 2 0
Мачин Хосе 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Бондо Варрен 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Марич Мирко 0 1
Колпани Андреа 1 0
Карбони Андреа 1 0
Читтадини Джорджо 1 0
Карбони Валентин 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 7 2
Коппола Диего 6 0
Фараони Марко 5 0
Суслов Томаш 5 0
Давидович Павел 4 0
Фолоруншо Майкл 4 0
Маньяни Джанджакомо 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Марко Барони 4 0
Хиен Исак 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Сердар Суат 2 0
Дойг Джош 2 0
Амионе Бруно 2 0
Джурич Милан II 2 0
Лазович Дарко 0 1
Анри Тома 1 0
Сентонз Фабьен 1 0
Кабаль Хуан 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Тчатчуа Джексон 1 0

Результаты матчей

Монца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Верона
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
8
Монца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Верона
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

8
10
Монца
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Верона
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

13
18

Голы по времени матча

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
4
44%
61-75
3
25%
3
33%
76-90

Пропущено

11
18
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
5
45%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
4
22%
61-75
3
27%
5
28%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 16
0
0%
2
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
38%
1
8%
61-75
1
13%
3
25%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
28%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
4
22%
2
14%
31-45
2
11%
4
29%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
5
28%
1
7%
76-90

Забито

20
21
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
1
5%
2
10%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
5
25%
4
19%
31-45
1
5%
4
19%
46-60
5
25%
5
24%
61-75
4
20%
6
29%
76-90

Пропущено

29
32
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 19
10
34%
4
13%
1-15
0
0%
7
22%
16-30
4
14%
4
13%
31-45
4
14%
4
13%
46-60
3
10%
7
22%
61-75
8
28%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Удинезе - Монца 0:0 Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5
Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1
Верона
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1
Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0

Результаты матчей

Монца
Верона

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%

Точный счет

3:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
2:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
3:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:1
6 раз 25%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
10 раз 42%
3
3 раза 13%
2
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
9 раз 38%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Монца
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
3
2
10
1.5
4
7
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
7
6
2
10
1.5
1
12
2
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
15
9
4
20
1.5
5
19
3
21
2.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 23 19 3 1 55 - 12 60
2.
Ювентус
 Заявка 23 16 5 2 36 - 14 53
3.
Милан
 Заявка 23 15 4 4 46 - 27 49
4.
Аталанта
 Заявка 22 12 3 7 40 - 22 39
5.
Болонья
 Заявка 23 10 9 4 33 - 22 39
6.
Рома
 Заявка 24 11 5 8 42 - 30 38
7.
Фиорентина
 Заявка 23 11 4 8 36 - 26 37
8.
Лацио
 Заявка 23 11 4 8 28 - 24 37
9.
Наполи
 Заявка 22 10 5 7 32 - 26 35
10.
Торино
 Заявка 23 8 9 6 21 - 20 33
11.
Монца
 Заявка 24 7 9 8 21 - 28 30
12.
Дженоа
 Заявка 23 7 8 8 24 - 26 29
13.
Лечче
 Заявка 24 5 9 10 24 - 37 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 24 6 5 13 32 - 49 23
15.
Эмполи
 Заявка 24 5 6 13 18 - 37 21
16.
Сассуоло
 Заявка 23 5 5 13 29 - 42 20
17.
Удинезе
 Заявка 23 2 13 8 23 - 37 19
18.
Верона
 Заявка 24 4 7 13 21 - 32 19
19.
Кальяри
 Заявка 24 4 6 14 22 - 45 18
20.
Салернитана
 Заявка 24 2 7 15 20 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 12 9 2 1 22 - 7 29
2.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 26 - 6 28
3.
Аталанта
 Заявка 12 9 1 2 27 - 8 28
4.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
5.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
6.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
9.
Торино
 Заявка 11 5 5 1 12 - 6 20
10.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
13.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
14.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 12 - 11 17
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
5.
Лацио
 Заявка 12 5 1 6 16 - 17 16
6.
Фиорентина
 Заявка 11 4 2 5 14 - 14 14
7.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
8.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
9.
Дженоа
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
10.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
11.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
12.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
13.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
14.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
15.
Сассуоло
 Заявка 12 2 2 8 15 - 26 8
16.
Салернитана
 Заявка 11 1 3 7 7 - 20 6
17.
Верона
 Заявка 13 1 3 9 9 - 18 6
18.
Лечче
 Заявка 12 0 5 7 9 - 20 5
19.
Кальяри
 Заявка 12 0 3 9 7 - 24 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Монца: 55%, Верона: 45%.
  • 96'
    Монтипо Лоренцо из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Иццо Армандо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 96'
    Кабаль Хуан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Игрок из команды Монца делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Монца 69.4% (86)
    X 23.4% (29)
    Верона 7.3% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Монца 0:0 Верона онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 0:0 Верона

    Исход игры
    Монца
    69.4% (86)
    Ничья
    23.4% (29)
    Верона
    7.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (40)
    Меньше
    66.67% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    55% (66)
    Нет
    45% (54)
    Популярный счёт
    1:0 Монца
    35.5% (44)
    2:1 Монца
    26.6% (33)
    1:1 Ничья
    21% (26)
    2:0 Монца
    3.2% (4)
    3:1 Монца
    2.4% (3)
    0:1 Верона
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    1:2 Верона
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный