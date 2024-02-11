Тур: 24. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Довери Даниэле
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Меньян
Майк
24
Кьяер
Симон
19
Эрнандес
Тео
10
Леау
Рафаэл
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Йович ЛукаНападающий
-
17 Окафор НоаНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Каюсте ЙенсПолузащитник
-
26 Нгонж СирильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
История личных встреч
Милан
Наполи
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
68.8%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
68.8%
8 побед 11 ничьих 0 побед
20 матчей
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед
36 матчей
27.8%
36.1%
36.1%
10 побед 13 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.8%
47.2%
25%
10 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.2%
47.2%
30.6%
8 побед 17 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
28
Голов в среднем за матч
1.11
1.56
Среднее время на гол
81
57
Всего голов
33
17
Голов в среднем за матч
1.83
0.94
Среднее время на гол
49
95
Всего голов
53
45
Голов в среднем за матч
1.47
1.25
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
61
72
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|11 (4)
|0.48
|Пулишич Кристиан
|6
|0.26
|Лофтус-Чик Рубен
|5
|0.22
|Йович Лука
|5
|0.22
|Окафор Ноа
|4
|0.17
|Леау Рафаэл
|3
|0.13
|Эрнандес Тео
|3 (1)
|0.13
|Томори Фикайо
|3
|0.13
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.09
|Адли Ясин
|1
|0.04
|Габбия Маттео
|1
|0.04
|Траоре Шака
|1
|0.04
|Шимич Ян-Карло
|1
|0.04
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|Кьяер Симон
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Чуквуэзе Саму
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|7 (2)
|0.32
|Кварацхелия Хвича
|6
|0.27
|Политано Маттео
|6 (2)
|0.27
|Распадори Джакомо
|3
|0.14
|Зелиньски Пётр
|2 (1)
|0.09
|Элмас Эльиф
|2
|0.09
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.05
|Симеоне Джованни
|1
|0.05
|Ррахмани Амир
|1
|0.05
|Эстигор Лео
|1
|0.05
|Нгонж Сириль
|1
|0.05
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.05
|Руй Мариу
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Оливера Матиас
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
|Линдстрём Йеспер
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|7
|0
|Калабрия Давиде
|4
|1
|Рейндерс Тиджани
|5
|0
|Томори Фикайо
|3
|1
|Тиав Малик
|3
|1
|Флоренци Алессандро
|4
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|4
|0
|Муса Юнус
|4
|0
|Крунич Раде
|3
|0
|Леау Рафаэл
|3
|0
|Стефано Пиоли
|3
|0
|Жиру Оливье
|1
|1
|Меньян Майк
|1
|1
|Йович Лука
|2
|0
|Адли Ясин
|2
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Хименес Алехандро
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|5
|0
|Каюсте Йенс
|5
|0
|Кварацхелия Хвича
|5
|0
|Осимхен Виктор
|3
|1
|Вальтер Маццарри
|3
|1
|Жуан Жезус
|4
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|4
|0
|Политано Маттео
|2
|1
|Натан
|2
|1
|Маццокки Паскуале
|2
|1
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Лоботка Станислав
|3
|0
|Ррахмани Амир
|3
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Эстигор Лео
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Линдстрём Йеспер
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
Результаты матчей
Милан
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Наполи
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
2
Милан
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Наполи
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
23
14
Милан
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Наполи
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
25
16
Голы по времени матча
Забито
20
16
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
3
15%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
7
35%
3
19%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
20%
7
44%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
3
43%
1
9%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
Забито
26
16
15 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
3
12%
0
0%
1-15
5
19%
2
13%
16-30
7
27%
4
25%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
1
4%
5
31%
61-75
7
27%
4
25%
76-90
Пропущено
20
15
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
5%
1
7%
1-15
2
10%
3
20%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
7
35%
4
27%
61-75
4
20%
4
27%
76-90
Забито
46
32
25 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 7
2 Не забивали 8
6
13%
1
3%
1-15
5
11%
5
16%
16-30
14
30%
7
22%
31-45
7
15%
3
9%
46-60
3
7%
5
16%
61-75
11
24%
11
34%
76-90
Пропущено
27
26
9 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
1
4%
2
8%
1-15
3
11%
3
12%
16-30
5
19%
4
15%
31-45
2
7%
6
23%
46-60
10
37%
5
19%
61-75
6
22%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1
Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0
Наполи
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0
Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1
Результаты матчей
Милан
Наполи
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:2
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 35%
3
7 раз 30%
1
5 раз 22%
0
2 раза 9%
4
1 раз 4%
0
8 раз 36%
2
8 раз 36%
1
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Милан
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
65
65
47
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
65
48
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
212
Больше Меньше
148
167
1210
815
418
122
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|55 - 12
|60
|2.
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|36 - 14
|53
|3.
|0:0 Заявка
|24
|15
|5
|4
|46 - 27
|50
|4.
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|44 - 23
|42
|5.
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|33 - 22
|39
|6.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|42 - 30
|38
|7.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|36 - 26
|37
|8.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|28 - 24
|37
|9.
|0:0 Заявка
|23
|10
|6
|7
|32 - 26
|36
|10.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|21 - 20
|33
|11.
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|21 - 28
|30
|12.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|25 - 30
|29
|13.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|24 - 37
|24
|14.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|32 - 49
|23
|15.
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|18 - 37
|21
|16.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|29 - 42
|20
|17.
|Заявка
|23
|2
|13
|8
|23 - 37
|19
|18.
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|21 - 32
|19
|19.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|22 - 45
|18
|20.
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|20 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 7
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|26 - 6
|28
|3.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 8
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|17 - 5
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|6.
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 7
|26
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|12 - 6
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 19
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|12.
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 16
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|18.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|15 - 19
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 6
|32
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 9
|26
|3.
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 20
|24
|4.
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 11
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 17
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 17
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|13.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 26
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 20
|6
|17.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 18
|6
|18.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|9 - 20
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|7 - 24
|3
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|10 - 30
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|12 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|11 (8)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|9 (7)
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Милан 0:0 Наполи
Исход игры
Милан
76.2% (109)
Ничья
19.6% (28)
Наполи
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
72.27% (86)
Меньше
27.73% (33)
Обе команды забьют
Да
84.87% (101)
Нет
15.13% (18)
Популярный счёт
2:1 Милан
48.3% (69)
1:1 Ничья
10.5% (15)
1:0 Милан
10.5% (15)
2:2 Ничья
5.6% (8)
1:2 Наполи
2.8% (4)
3:1 Милан
2.1% (3)
2:0 Милан
2.1% (3)
3:2 Милан
1.4% (2)
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