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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Милан
0:0
Первый тайм: 6'
Наполи
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 140
Милан 75.7% (106)
X 20% (28)
Наполи 4.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Милан
Ничья
Наполи
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
46
Габбия
Маттео
19
Эрнандес
Тео
4
Беннасер
Исмаэль
7
Адли
Ясин
11
Пулишич
Кристиан
8
Лофтус-Чик
Рубен
10
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
95
Голлини
Пьерлуиджи
55
Эстигор
Лео
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
22
Ди
Лоренцо
Джованни
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
30
Маццокки
Паскуале
77
Кварацхелия
Хвича
18
Симеоне
Джованни
Милан
4-2-3-1
Наполи
3-5-1-1

История личных встреч

Милан
Наполи

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
68.8%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
68.8%
8 побед 11 ничьих 0 побед

20 матчей

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед

36 матчей

27.8%
36.1%
36.1%
10 побед 13 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.8%
47.2%
25%
10 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.2%
47.2%
30.6%
8 побед 17 ничьих 11 побед

История матчей

СA
2:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
1:0
СA
0:4
СA
1:2
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:1
К
2:0
СA
0:0
СA
3:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
1:1
СA
0:4
СA
3:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
3:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
5:2

Голы

Всего голов

20
28

Голов в среднем за матч

1.11
1.56

Среднее время на гол

81
57

Всего голов

33
17

Голов в среднем за матч

1.83
0.94

Среднее время на гол

49
95

Всего голов

53
45

Голов в среднем за матч

1.47
1.25

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

61
72

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 11 (4) 0.48
Пулишич Кристиан 6 0.26
Лофтус-Чик Рубен 5 0.22
Йович Лука 5 0.22
Окафор Ноа 4 0.17
Леау Рафаэл 3 0.13
Эрнандес Тео 3 (1) 0.13
Томори Фикайо 3 0.13
Рейндерс Тиджани 2 0.09
Адли Ясин 1 0.04
Габбия Маттео 1 0.04
Траоре Шака 1 0.04
Шимич Ян-Карло 1 0.04
Калабрия Давиде 0 0
Флоренци Алессандро 0 0
Кьяер Симон 0 0
Меньян Майк 0 0
Чуквуэзе Саму 0 0
Муса Юнус 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 7 (2) 0.32
Кварацхелия Хвича 6 0.27
Политано Маттео 6 (2) 0.27
Распадори Джакомо 3 0.14
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.09
Элмас Эльиф 2 0.09
Ди Лоренцо Джованни 1 0.05
Симеоне Джованни 1 0.05
Ррахмани Амир 1 0.05
Эстигор Лео 1 0.05
Нгонж Сириль 1 0.05
Гаэтано Джанлука 1 0.05
Руй Мариу 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Оливера Матиас 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Линдстрём Йеспер 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 7 0
Калабрия Давиде 4 1
Рейндерс Тиджани 5 0
Томори Фикайо 3 1
Тиав Малик 3 1
Флоренци Алессандро 4 0
Лофтус-Чик Рубен 4 0
Муса Юнус 4 0
Крунич Раде 3 0
Леау Рафаэл 3 0
Стефано Пиоли 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Йович Лука 2 0
Адли Ясин 2 0
Кьяер Симон 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Габбия Маттео 1 0
Окафор Ноа 1 0
Хименес Алехандро 1 0
Ромеро Лука 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 5 0
Каюсте Йенс 5 0
Кварацхелия Хвича 5 0
Осимхен Виктор 3 1
Вальтер Маццарри 3 1
Жуан Жезус 4 0
Ди Лоренцо Джованни 4 0
Политано Маттео 2 1
Натан 2 1
Маццокки Паскуале 2 1
Симеоне Джованни 3 0
Лоботка Станислав 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Оливера Матиас 2 0
Эстигор Лео 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Руди Гарсия 2 0
Демме Диего 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0

Результаты матчей

Милан
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Наполи
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
2
Милан
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Наполи
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

23
14
Милан
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Наполи
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

25
16

Голы по времени матча

Забито

20
16
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
3
15%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
7
35%
3
19%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
20%
7
44%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
3
43%
1
9%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Забито

26
16
15 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
3
12%
0
0%
1-15
5
19%
2
13%
16-30
7
27%
4
25%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
1
4%
5
31%
61-75
7
27%
4
25%
76-90

Пропущено

20
15
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
5%
1
7%
1-15
2
10%
3
20%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
7
35%
4
27%
61-75
4
20%
4
27%
76-90

Забито

46
32
25 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 7
2 Не забивали 8
6
13%
1
3%
1-15
5
11%
5
16%
16-30
14
30%
7
22%
31-45
7
15%
3
9%
46-60
3
7%
5
16%
61-75
11
24%
11
34%
76-90

Пропущено

27
26
9 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
1
4%
2
8%
1-15
3
11%
3
12%
16-30
5
19%
4
15%
31-45
2
7%
6
23%
46-60
10
37%
5
19%
61-75
6
22%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1
Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0
Наполи
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0
Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1

Результаты матчей

Милан
Наполи

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:2
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 35%
3
7 раз 30%
1
5 раз 22%
0
2 раза 9%
4
1 раз 4%
0
8 раз 36%
2
8 раз 36%
1
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Милан
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
6
5
1.5
6
5
4
7
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
1.5
Больше Меньше
6
5
4
8
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
2
0.5
Больше Меньше
14
8
16
7
1.5
12
10
8
15
2.5
4
18
1
22
3.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 23 19 3 1 55 - 12 60
2.
Ювентус
 Заявка 23 16 5 2 36 - 14 53
3.
Милан
 0:0 Заявка 24 15 5 4 46 - 27 50
4.
Аталанта
 Заявка 23 13 3 7 44 - 23 42
5.
Болонья
 Заявка 23 10 9 4 33 - 22 39
6.
Рома
 Заявка 24 11 5 8 42 - 30 38
7.
Фиорентина
 Заявка 23 11 4 8 36 - 26 37
8.
Лацио
 Заявка 23 11 4 8 28 - 24 37
9.
Наполи
 0:0 Заявка 23 10 6 7 32 - 26 36
10.
Торино
 Заявка 23 8 9 6 21 - 20 33
11.
Монца
 Заявка 24 7 9 8 21 - 28 30
12.
Дженоа
 Заявка 24 7 8 9 25 - 30 29
13.
Лечче
 Заявка 24 5 9 10 24 - 37 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 24 6 5 13 32 - 49 23
15.
Эмполи
 Заявка 24 5 6 13 18 - 37 21
16.
Сассуоло
 Заявка 23 5 5 13 29 - 42 20
17.
Удинезе
 Заявка 23 2 13 8 23 - 37 19
18.
Верона
 Заявка 24 4 7 13 21 - 32 19
19.
Кальяри
 Заявка 24 4 6 14 22 - 45 18
20.
Салернитана
 Заявка 24 2 7 15 20 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 12 9 2 1 22 - 7 29
2.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 26 - 6 28
3.
Аталанта
 Заявка 12 9 1 2 27 - 8 28
4.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
5.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
6.
Милан
 0:0 Заявка 12 8 2 2 20 - 7 26
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
9.
Торино
 Заявка 11 5 5 1 12 - 6 20
10.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 0:0 Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
13.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 12 - 11 17
14.
Дженоа
 Заявка 12 4 5 3 15 - 16 17
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
3.
Милан
 0:0 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 0:0 Заявка 12 5 4 3 16 - 11 19
5.
Лацио
 Заявка 12 5 1 6 16 - 17 16
6.
Аталанта
 Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
7.
Фиорентина
 Заявка 11 4 2 5 14 - 14 14
8.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
9.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
10.
Дженоа
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
11.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
12.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
13.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
14.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
15.
Сассуоло
 Заявка 12 2 2 8 15 - 26 8
16.
Салернитана
 Заявка 11 1 3 7 7 - 20 6
17.
Верона
 Заявка 13 1 3 9 9 - 18 6
18.
Лечче
 Заявка 12 0 5 7 9 - 20 5
19.
Кальяри
 Заявка 12 0 3 9 7 - 24 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    6'
    Габбия в центре поля придержал Кварацхелию за футболку. Игроки "Наполи" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 5'
    Пулишич совершил проход вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в штрафную площадь, Маццокки хорошо поставил ногу и в итоге мяч улетел в аут. 
  • Офсайд
    4'
    Из глубины поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Милана" на Кварацхелию, Меньян вышел за пределы штрафной и выбил мяч на половину поля соперника, Пулишич забрался в офсайд. 
  • 3'
    "Наполи" в свою очередь сейчас показывает, что готов поиграть от обороны и также не собирается форсировать события на поле. 
  • 2'
    Спокойно начинается игра, пока что футболисты "Милана" катают мяч в центре поля и присматриваются к сопернику. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за три очка в Милане. Обеим командам очень нужна победа, а поэтому нас должна ждать очень упорная борьба на "Сан-Сиро". 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Даниэле Довери из Рима. Помогать ему на бровках будут Даниэле Биндони и Джованни Баччини. Резервным арбитром на этот матч назначен Маттео Маркетти. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 48.3% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Милан 0:0 Наполи

Исход игры
Милан
76.2% (109)
Ничья
19.6% (28)
Наполи
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
72.27% (86)
Меньше
27.73% (33)
Обе команды забьют
Да
84.87% (101)
Нет
15.13% (18)
Популярный счёт
2:1 Милан
48.3% (69)
1:1 Ничья
10.5% (15)
1:0 Милан
10.5% (15)
2:2 Ничья
5.6% (8)
1:2 Наполи
2.8% (4)
3:1 Милан
2.1% (3)
2:0 Милан
2.1% (3)
3:2 Милан
1.4% (2)
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