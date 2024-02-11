Первый тайм

6' Габбия в центре поля придержал Кварацхелию за футболку. Игроки "Наполи" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

5' Пулишич совершил проход вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в штрафную площадь, Маццокки хорошо поставил ногу и в итоге мяч улетел в аут.

4' Из глубины поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Милана" на Кварацхелию, Меньян вышел за пределы штрафной и выбил мяч на половину поля соперника, Пулишич забрался в офсайд.

3' "Наполи" в свою очередь сейчас показывает, что готов поиграть от обороны и также не собирается форсировать события на поле.

2' Спокойно начинается игра, пока что футболисты "Милана" катают мяч в центре поля и присматриваются к сопернику.