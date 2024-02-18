Тур: 22. Стадион: Ursapharm-Arena.
0:0
Первый тайм: 35'
Ход матча
27'
31'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
17
Ваннер
Пауль
22
Кюн
Филипп
14
Диаките
Умар
26
Dave
Gnaase
13
Lukas
Kunze
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
-
26 Зикер АрнеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Нападающий
-
29 Фагир ВахидНападающий
-
30 Kevin KoffiНападающий
-
21 Paul Stock
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Dave GnaaseПолузащитник
-
13 Lukas KunzeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
-
28 Florian Bahr
-
32 Jannes Wulff
-
Главный тренер: Кошинат Уве
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эльвeрсберг
Оснабрюк
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
0.67
Среднее время на гол
30
135
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1.5
Среднее время на гол
270
60
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Pascal Schnellbacher
|6
|0.27
|Jannik Rochelt
|4
|0.18
|Paul Stock
|3
|0.14
|Ваннер Пауль
|3
|0.14
|Фагир Вахид
|3
|0.14
|Якобсен Торе
|3 (2)
|0.14
|Maurice Neubauer
|2
|0.09
|Manuel Feil
|2
|0.09
|Боямба Джозеф
|2
|0.09
|Semih Sahin
|1
|0.05
|Сикингер Карло
|1
|0.05
|Якель Фредерик
|1
|0.05
|Коррейя Марсель
|1
|0.05
|Robin Fellhauer
|0
|0
|Вандермерш Юго
|0
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|6 (1)
|0.27
|Dave Gnaase
|3
|0.14
|Конте Кристиан
|2
|0.09
|Кюизанс Микаэль
|2 (2)
|0.09
|Florian Kleinhansl
|1
|0.05
|Теше Роберт
|1
|0.05
|Вридт Квази
|1
|0.05
|Диаките Умар
|1
|0.05
|Макридис Хараламбос
|1
|0.05
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сикингер Карло
|8
|0
|Якобсен Торе
|6
|0
|Вандермерш Юго
|4
|0
|Semih Sahin
|4
|0
|Paul Stock
|4
|0
|Maurice Neubauer
|3
|0
|Конрад Кевин
|2
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Jannik Rochelt
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Lukas Pinckert
|2
|0
|Якель Фредерик
|0
|1
|Антонич Нико
|1
|0
|Kevin Koffi
|1
|0
|Фагир Вахид
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dave Gnaase
|9
|0
|Айдини Басхким
|6
|1
|Кюизанс Микаэль
|4
|1
|Florian Kleinhansl
|5
|0
|Виманн Никлас
|1
|2
|Гьямфи Максвелл
|4
|0
|Теше Роберт
|3
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Конте Кристиан
|3
|0
|Вридт Квази
|2
|0
|Диаките Умар
|2
|0
|Андруцос Танасис
|2
|0
|Jannes Wulff
|2
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Ниманн Ноэль
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
|Уве Кошинат
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Оснабрюк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
9
Эльвeрсберг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Оснабрюк
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
11
Упущенные победы
11
6
Эльвeрсберг
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Оснабрюк
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (4)
57% (12)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
15
15
Голы по времени матча
Забито
15
9
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 0
14 Не забивали 14
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
8
53%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
7%
4
44%
76-90
Пропущено
16
25
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
4
25%
2
8%
1-15
2
13%
4
16%
16-30
3
19%
2
8%
31-45
0
0%
7
28%
46-60
2
13%
7
28%
61-75
5
31%
3
12%
76-90
Забито
17
10
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 15
3
18%
1
10%
1-15
4
24%
2
20%
16-30
3
18%
2
20%
31-45
2
12%
1
10%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
2
12%
3
30%
76-90
Пропущено
19
16
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
11%
4
25%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
3
16%
3
19%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
6
32%
3
19%
61-75
2
11%
5
31%
76-90
Забито
32
19
16 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 2
3 Не забивали 8
5
16%
1
5%
1-15
6
19%
3
16%
16-30
5
16%
5
26%
31-45
10
31%
1
5%
46-60
3
9%
2
11%
61-75
3
9%
7
37%
76-90
Пропущено
35
41
18 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 18
6
17%
6
15%
1-15
6
17%
4
10%
16-30
6
17%
5
12%
31-45
2
6%
8
20%
46-60
8
23%
10
24%
61-75
7
20%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2
Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1
Оснабрюк
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0
Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Оснабрюк
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
1
5 раз 45%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 43%
1
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
9 раз 43%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Оснабрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
65
55
47
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
129
1110
615
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|22
|12
|9
|1
|39 - 19
|45
|2.
|22
|13
|3
|6
|41 - 28
|42
|3.
|22
|11
|5
|6
|45 - 33
|38
|4.
|22
|10
|7
|5
|43 - 30
|37
|5.
|22
|10
|5
|7
|34 - 28
|35
|6.
|22
|10
|4
|8
|34 - 37
|34
|7.
|22
|9
|6
|7
|46 - 32
|33
|8.
|22
|9
|5
|8
|42 - 36
|32
|9.
|0:0
|22
|8
|6
|8
|32 - 35
|30
|10.
|0:1
|22
|8
|5
|9
|30 - 40
|29
|11.
|22
|7
|8
|7
|40 - 40
|29
|12.
|22
|7
|6
|9
|35 - 33
|27
|13.
|22
|7
|6
|9
|25 - 28
|27
|14.
|22
|8
|2
|12
|34 - 42
|26
|15.
|1:0
|22
|7
|3
|12
|35 - 43
|24
|16.
|0:1
|22
|7
|2
|13
|21 - 34
|23
|17.
|22
|6
|4
|12
|22 - 36
|22
|18.
|0:0
|22
|1
|10
|11
|18 - 42
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|7
|5
|0
|24 - 9
|26
|2.
|11
|7
|3
|1
|26 - 10
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|22 - 10
|23
|4.
|10
|7
|0
|3
|24 - 14
|21
|5.
|12
|5
|5
|2
|23 - 18
|20
|6.
|11
|6
|1
|4
|20 - 15
|19
|7.
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|8.
|11
|5
|3
|3
|25 - 13
|18
|9.
|11
|5
|3
|3
|21 - 16
|18
|10.
|11
|5
|2
|4
|18 - 18
|17
|11.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|14 - 15
|17
|12.
|10
|4
|4
|2
|12 - 11
|16
|13.
|1:0
|11
|5
|1
|5
|22 - 20
|16
|14.
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|15.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|15 - 16
|15
|16.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|17.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|18.
|0:0
|11
|1
|5
|5
|10 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|20 - 10
|23
|2.
|1:0
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|3.
|11
|5
|3
|3
|27 - 14
|18
|4.
|11
|5
|2
|4
|16 - 19
|17
|5.
|12
|4
|5
|3
|21 - 19
|17
|6.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|17 - 19
|15
|7.
|11
|4
|2
|5
|17 - 23
|14
|8.
|0:1
|11
|4
|2
|5
|15 - 23
|14
|9.
|11
|3
|4
|4
|17 - 20
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|11.
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|12.
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|13.
|11
|2
|3
|6
|14 - 17
|9
|14.
|1:0
|11
|2
|2
|7
|13 - 23
|8
|15.
|11
|2
|2
|7
|8 - 19
|8
|16.
|11
|2
|1
|8
|14 - 27
|7
|17.
|0:1
|11
|2
|0
|9
|7 - 19
|6
|18.
|0:0
|11
|0
|5
|6
|8 - 26
|5
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|15 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Фортуна
|Цолис Христос
|11 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8