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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Эльвeрсберг
0:0
Первый тайм: 35'
Оснабрюк
0'
27' Желтая карточка
Jannik Rochelt
31' Желтая карточка
Lukas Kunze

Ход матча

27'
Jannik Rochelt
 
31'
 
Lukas Kunze

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Эльвeрсберг
Ничья
Оснабрюк
2.00
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3.95
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3.95
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Все Коэффициенты
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
19
Lukas
Pinckert
3
Ле
Жонкур
Флориан
33
Maurice
Neubauer
14
Robin
Fellhauer
8
Semih
Sahin
7
Manuel
Feil
17
Ваннер
Пауль
10
Jannik
Rochelt
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
22
Кюн
Филипп
2
Андруцос
Танасис
4
Гьямфи
Максвелл
14
Диаките
Умар
5
Айдини
Басхким
17
Конте
Кристиан
27
Кюизанс
Микаэль
26
Dave
Gnaase
13
Lukas
Kunze
37
Гойгингер
Томас
9
Erik
Engelhardt
Эльвeрсберг
4-2-3-1
Оснабрюк
4-5-1

История личных встреч

Эльвeрсберг
Оснабрюк

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
0:1
Б3
1:0
Б3
4:1
Б3
2:2
Б3
0:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
0.67

Среднее время на гол

30
135

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1.5

Среднее время на гол

270
60

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Pascal Schnellbacher 6 0.27
Jannik Rochelt 4 0.18
Paul Stock 3 0.14
Ваннер Пауль 3 0.14
Фагир Вахид 3 0.14
Якобсен Торе 3 (2) 0.14
Maurice Neubauer 2 0.09
Manuel Feil 2 0.09
Боямба Джозеф 2 0.09
Semih Sahin 1 0.05
Сикингер Карло 1 0.05
Якель Фредерик 1 0.05
Коррейя Марсель 1 0.05
Robin Fellhauer 0 0
Вандермерш Юго 0 0
Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 6 (1) 0.27
Dave Gnaase 3 0.14
Конте Кристиан 2 0.09
Кюизанс Микаэль 2 (2) 0.09
Florian Kleinhansl 1 0.05
Теше Роберт 1 0.05
Вридт Квази 1 0.05
Диаките Умар 1 0.05
Макридис Хараламбос 1 0.05
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сикингер Карло 8 0
Якобсен Торе 6 0
Вандермерш Юго 4 0
Semih Sahin 4 0
Paul Stock 4 0
Maurice Neubauer 3 0
Конрад Кевин 2 0
Manuel Feil 2 0
Jannik Rochelt 2 0
Robin Fellhauer 2 0
Lukas Pinckert 2 0
Якель Фредерик 0 1
Антонич Нико 1 0
Kevin Koffi 1 0
Фагир Вахид 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dave Gnaase 9 0
Айдини Басхким 6 1
Кюизанс Микаэль 4 1
Florian Kleinhansl 5 0
Виманн Никлас 1 2
Гьямфи Максвелл 4 0
Теше Роберт 3 0
Ферхук Йон 3 0
Конте Кристиан 3 0
Вридт Квази 2 0
Диаките Умар 2 0
Андруцос Танасис 2 0
Jannes Wulff 2 0
Гойгингер Томас 1 0
Ниманн Ноэль 1 0
Henry Rorig 1 0
Florian Bahr 1 0
Уве Кошинат 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Оснабрюк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
9
Эльвeрсберг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Оснабрюк
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

11
6
Эльвeрсберг
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Оснабрюк
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (4)
57% (12)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

15
15

Голы по времени матча

Забито

15
9
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 0
14 Не забивали 14
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
8
53%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
7%
4
44%
76-90

Пропущено

16
25
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
4
25%
2
8%
1-15
2
13%
4
16%
16-30
3
19%
2
8%
31-45
0
0%
7
28%
46-60
2
13%
7
28%
61-75
5
31%
3
12%
76-90

Забито

17
10
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 15
3
18%
1
10%
1-15
4
24%
2
20%
16-30
3
18%
2
20%
31-45
2
12%
1
10%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
2
12%
3
30%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
11%
4
25%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
3
16%
3
19%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
6
32%
3
19%
61-75
2
11%
5
31%
76-90

Забито

32
19
16 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 2
3 Не забивали 8
5
16%
1
5%
1-15
6
19%
3
16%
16-30
5
16%
5
26%
31-45
10
31%
1
5%
46-60
3
9%
2
11%
61-75
3
9%
7
37%
76-90

Пропущено

35
41
18 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 18
6
17%
6
15%
1-15
6
17%
4
10%
16-30
6
17%
5
12%
31-45
2
6%
8
20%
46-60
8
23%
10
24%
61-75
7
20%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2
Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1
Оснабрюк
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0
Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Оснабрюк

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
1
5 раз 45%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 43%
1
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
9 раз 43%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Оснабрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
5
5
5
1.5
4
7
2
8
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
1.5
Больше Меньше
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
12
9
11
10
1.5
6
15
2
19
2.5
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 1:0 22 12 9 1 39 - 19 45
2.
Хольштайн Киль
 22 13 3 6 41 - 28 42
3.
Гамбург
 22 11 5 6 45 - 33 38
4.
Ганновер 96
 22 10 7 5 43 - 30 37
5.
Гройтер Фюрт
 22 10 5 7 34 - 28 35
6.
Падерборн
 22 10 4 8 34 - 37 34
7.
Фортуна
 22 9 6 7 46 - 32 33
8.
Герта
 22 9 5 8 42 - 36 32
9.
Эльвeрсберг
 0:0 22 8 6 8 32 - 35 30
10.
Нюрнберг
 0:1 22 8 5 9 30 - 40 29
11.
Карлсруэ
 22 7 8 7 40 - 40 29
12.
Магдебург
 22 7 6 9 35 - 33 27
13.
Веен Висбаден
 22 7 6 9 25 - 28 27
14.
Шальке 04
 22 8 2 12 34 - 42 26
15.
Кайзерслаутерн
 1:0 22 7 3 12 35 - 43 24
16.
Айнтрахт Бр
 0:1 22 7 2 13 21 - 34 23
17.
Ганза
 22 6 4 12 22 - 36 22
18.
Оснабрюк
 0:0 22 1 10 11 18 - 42 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 1:0 12 7 5 0 24 - 9 26
2.
Ганновер 96
 11 7 3 1 26 - 10 24
3.
Гройтер Фюрт
 11 7 2 2 22 - 10 23
4.
Гамбург
 10 7 0 3 24 - 14 21
5.
Карлсруэ
 12 5 5 2 23 - 18 20
6.
Шальке 04
 11 6 1 4 20 - 15 19
7.
Хольштайн Киль
 11 6 1 4 21 - 18 19
8.
Герта
 11 5 3 3 25 - 13 18
9.
Магдебург
 11 5 3 3 21 - 16 18
10.
Падерборн
 11 5 2 4 18 - 18 17
11.
Айнтрахт Бр
 0:1 11 5 2 4 14 - 15 17
12.
Веен Висбаден
 10 4 4 2 12 - 11 16
13.
Кайзерслаутерн
 1:0 11 5 1 5 22 - 20 16
14.
Фортуна
 11 4 3 4 19 - 18 15
15.
Эльвeрсберг
 0:0 11 4 3 4 15 - 16 15
16.
Нюрнберг
 0:1 11 4 3 4 15 - 17 15
17.
Ганза
 11 4 2 5 14 - 17 14
18.
Оснабрюк
 0:0 11 1 5 5 10 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 11 7 2 2 20 - 10 23
2.
Санкт-Паули
 1:0 10 5 4 1 15 - 10 19
3.
Фортуна
 11 5 3 3 27 - 14 18
4.
Падерборн
 11 5 2 4 16 - 19 17
5.
Гамбург
 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 0:0 11 4 3 4 17 - 19 15
7.
Герта
 11 4 2 5 17 - 23 14
8.
Нюрнберг
 0:1 11 4 2 5 15 - 23 14
9.
Ганновер 96
 11 3 4 4 17 - 20 13
10.
Гройтер Фюрт
 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Веен Висбаден
 12 3 2 7 13 - 17 11
12.
Карлсруэ
 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Магдебург
 11 2 3 6 14 - 17 9
14.
Кайзерслаутерн
 1:0 11 2 2 7 13 - 23 8
15.
Ганза
 11 2 2 7 8 - 19 8
16.
Шальке 04
 11 2 1 8 14 - 27 7
17.
Айнтрахт Бр
 0:1 11 2 0 9 7 - 19 6
18.
Оснабрюк
 0:0 11 0 5 6 8 - 26 5
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 15 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Фортуна Цолис Христос 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Лукас Кунце получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Янник Рохельт получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эльвeрсберг
Ничья
Оснабрюк
2.00
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3.95
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3.95
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Оснабрюк
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