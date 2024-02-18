Тур: 22. Стадион: Ursapharm-Arena.
3:1
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаJannik Rochelt
31' Желтая карточкаLukas Kunze
1:0
36' ГолManuel Feil
2:0
38' ГолВандермерш Юго
45' Желтая карточкаManuel Feil
3:0
45' ГолВаннер Пауль
3:1
52' ГолГьямфи Максвелл
63' Желтая карточкаКюизанс Микаэль
87' Желтая карточкаNicolas Kristof
90'+5
Ход матча
28'
31'
36'
1:0
38'
2:0
45'
45'
3:0
52'
3:1
63'
87'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
453 Количество передач 511
-
46 Владение мячом, % 54
17
Ваннер
Пауль
22
Кюн
Филипп
14
Диаките
Умар
26
Dave
Gnaase
13
Lukas
Kunze
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
-
26 Зикер АрнеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Нападающий
-
29 Фагир ВахидНападающий
-
30 Kevin KoffiНападающий
-
21 Paul Stock
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Dave GnaaseПолузащитник
-
13 Lukas KunzeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
-
28 Florian Bahr
-
32 Jannes Wulff
-
Главный тренер: Кошинат Уве
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эльвeрсберг
Оснабрюк
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
0.67
Среднее время на гол
30
135
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1.5
Среднее время на гол
270
60
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Pascal Schnellbacher
|6
|0.27
|Jannik Rochelt
|4
|0.18
|Ваннер Пауль
|4
|0.18
|Paul Stock
|3
|0.14
|Manuel Feil
|3
|0.14
|Фагир Вахид
|3
|0.14
|Якобсен Торе
|3 (2)
|0.14
|Maurice Neubauer
|2
|0.09
|Боямба Джозеф
|2
|0.09
|Semih Sahin
|1
|0.05
|Сикингер Карло
|1
|0.05
|Якель Фредерик
|1
|0.05
|Вандермерш Юго
|1
|0.05
|Коррейя Марсель
|1
|0.05
|Robin Fellhauer
|0
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|6 (1)
|0.27
|Dave Gnaase
|3
|0.14
|Конте Кристиан
|2
|0.09
|Кюизанс Микаэль
|2 (2)
|0.09
|Florian Kleinhansl
|1
|0.05
|Теше Роберт
|1
|0.05
|Вридт Квази
|1
|0.05
|Диаките Умар
|1
|0.05
|Макридис Хараламбос
|1
|0.05
|Гьямфи Максвелл
|1
|0.05
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сикингер Карло
|8
|0
|Якобсен Торе
|6
|0
|Вандермерш Юго
|4
|0
|Semih Sahin
|4
|0
|Paul Stock
|4
|0
|Maurice Neubauer
|3
|0
|Manuel Feil
|3
|0
|Jannik Rochelt
|3
|0
|Конрад Кевин
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Lukas Pinckert
|2
|0
|Якель Фредерик
|0
|1
|Антонич Нико
|1
|0
|Kevin Koffi
|1
|0
|Фагир Вахид
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
|Nicolas Kristof
|1
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dave Gnaase
|9
|0
|Айдини Басхким
|6
|1
|Кюизанс Микаэль
|5
|1
|Florian Kleinhansl
|5
|0
|Виманн Никлас
|1
|2
|Гьямфи Максвелл
|4
|0
|Теше Роберт
|3
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Конте Кристиан
|3
|0
|Вридт Квази
|2
|0
|Диаките Умар
|2
|0
|Андруцос Танасис
|2
|0
|Jannes Wulff
|2
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Lukas Kunze
|1
|0
|Ниманн Ноэль
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
|Уве Кошинат
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Оснабрюк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
10
Эльвeрсберг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Оснабрюк
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
11
Упущенные победы
11
6
Эльвeрсберг
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Оснабрюк
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
15
16
Голы по времени матча
Забито
18
10
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 0
14 Не забивали 14
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
5
28%
3
30%
31-45
8
44%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
6%
4
40%
76-90
Пропущено
17
28
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 10
4
24%
2
7%
1-15
2
12%
4
14%
16-30
3
18%
5
18%
31-45
1
6%
7
25%
46-60
2
12%
7
25%
61-75
5
29%
29%
3
11%
76-90
Забито
17
10
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 16
3
18%
1
10%
1-15
4
24%
2
20%
16-30
3
18%
2
20%
31-45
2
12%
1
10%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
2
12%
3
30%
76-90
Пропущено
19
16
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
11%
4
25%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
3
16%
3
19%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
6
32%
3
19%
61-75
2
11%
5
31%
76-90
Забито
35
20
19 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 2
3 Не забивали 8
5
14%
1
5%
1-15
6
17%
3
15%
16-30
8
23%
5
25%
31-45
10
29%
2
10%
46-60
3
9%
2
10%
61-75
3
9%
7
35%
76-90
Пропущено
36
44
18 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 19
6
17%
6
14%
1-15
6
17%
4
9%
16-30
6
17%
8
18%
31-45
3
8%
8
18%
46-60
8
22%
10
23%
61-75
7
19%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2
Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1
Оснабрюк
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0
Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Оснабрюк
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
1
5 раз 45%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 41%
1
7 раз 32%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Оснабрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
65
47
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
139
1210
616
319
121
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|15 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Фортуна
|Цолис Христос
|11 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8