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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Эльвeрсберг
3:1
Конец матча
Оснабрюк
0'
28' Желтая карточка
Jannik Rochelt
31' Желтая карточка
Lukas Kunze
1:0
36' Гол
Manuel Feil
2:0
38' Гол
Вандермерш Юго
45' Желтая карточка
Manuel Feil
3:0
45' Гол
Ваннер Пауль
3:1
52' Гол
Гьямфи Максвелл
63' Желтая карточка
Кюизанс Микаэль
87' Желтая карточка
Nicolas Kristof
90'+5

Ход матча

28'
Jannik Rochelt
 
31'
 
Lukas Kunze
36'
Manuel Feil
(Jannik Rochelt)
1:0
38'
Вандермерш Юго
(Jannik Rochelt)
2:0
45'
Manuel Feil
 
45'
Ваннер Пауль
3:0
46'
 
Jannes Wulff
Гойгингер Томас
46'
 
Виманн Никлас
Айдини Басхким
46'
 
Ниманн Ноэль
Конте Кристиан
52'
3:1
Гьямфи Максвелл
63'
 
Кюизанс Микаэль
65'
Якобсен Торе
Ваннер Пауль
 
75'
Paul Stock
Manuel Feil
 
75'
Фагир Вахид
Luca Pascal Schnellbacher
 
78'
 
Вридт Квази
Lukas Kunze
84'
 
Лобингер Лекс-Тигер
Андруцос Танасис
87'
Nicolas Kristof
 
88'
Боямба Джозеф
Jannik Rochelt
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 453 Количество передач 511
  • 46 Владение мячом, % 54
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
19
Lukas
Pinckert
3
Ле
Жонкур
Флориан
33
Maurice
Neubauer
14
Robin
Fellhauer
8
Semih
Sahin
7
Manuel
Feil
17
Ваннер
Пауль
10
Jannik
Rochelt
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
22
Кюн
Филипп
2
Андруцос
Танасис
4
Гьямфи
Максвелл
14
Диаките
Умар
5
Айдини
Басхким
17
Конте
Кристиан
27
Кюизанс
Микаэль
26
Dave
Gnaase
13
Lukas
Kunze
37
Гойгингер
Томас
9
Erik
Engelhardt
Эльвeрсберг
4-2-3-1
Оснабрюк
4-5-1

История личных встреч

Эльвeрсберг
Оснабрюк

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
0:1
Б3
1:0
Б3
4:1
Б3
2:2
Б3
0:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
0.67

Среднее время на гол

30
135

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1.5

Среднее время на гол

270
60

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Pascal Schnellbacher 6 0.27
Jannik Rochelt 4 0.18
Ваннер Пауль 4 0.18
Paul Stock 3 0.14
Manuel Feil 3 0.14
Фагир Вахид 3 0.14
Якобсен Торе 3 (2) 0.14
Maurice Neubauer 2 0.09
Боямба Джозеф 2 0.09
Semih Sahin 1 0.05
Сикингер Карло 1 0.05
Якель Фредерик 1 0.05
Вандермерш Юго 1 0.05
Коррейя Марсель 1 0.05
Robin Fellhauer 0 0
Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 6 (1) 0.27
Dave Gnaase 3 0.14
Конте Кристиан 2 0.09
Кюизанс Микаэль 2 (2) 0.09
Florian Kleinhansl 1 0.05
Теше Роберт 1 0.05
Вридт Квази 1 0.05
Диаките Умар 1 0.05
Макридис Хараламбос 1 0.05
Гьямфи Максвелл 1 0.05
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сикингер Карло 8 0
Якобсен Торе 6 0
Вандермерш Юго 4 0
Semih Sahin 4 0
Paul Stock 4 0
Maurice Neubauer 3 0
Manuel Feil 3 0
Jannik Rochelt 3 0
Конрад Кевин 2 0
Robin Fellhauer 2 0
Lukas Pinckert 2 0
Якель Фредерик 0 1
Антонич Нико 1 0
Kevin Koffi 1 0
Фагир Вахид 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Nicolas Kristof 1 0
Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dave Gnaase 9 0
Айдини Басхким 6 1
Кюизанс Микаэль 5 1
Florian Kleinhansl 5 0
Виманн Никлас 1 2
Гьямфи Максвелл 4 0
Теше Роберт 3 0
Ферхук Йон 3 0
Конте Кристиан 3 0
Вридт Квази 2 0
Диаките Умар 2 0
Андруцос Танасис 2 0
Jannes Wulff 2 0
Гойгингер Томас 1 0
Lukas Kunze 1 0
Ниманн Ноэль 1 0
Henry Rorig 1 0
Florian Bahr 1 0
Уве Кошинат 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Оснабрюк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
10
Эльвeрсберг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Оснабрюк
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

11
6
Эльвeрсберг
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Оснабрюк
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

15
16

Голы по времени матча

Забито

18
10
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 0
14 Не забивали 14
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
5
28%
3
30%
31-45
8
44%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
6%
4
40%
76-90

Пропущено

17
28
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 10
4
24%
2
7%
1-15
2
12%
4
14%
16-30
3
18%
5
18%
31-45
1
6%
7
25%
46-60
2
12%
7
25%
61-75
5
29%
29%
3
11%
76-90

Забито

17
10
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 16
3
18%
1
10%
1-15
4
24%
2
20%
16-30
3
18%
2
20%
31-45
2
12%
1
10%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
2
12%
3
30%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
11%
4
25%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
3
16%
3
19%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
6
32%
3
19%
61-75
2
11%
5
31%
76-90

Забито

35
20
19 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 2
3 Не забивали 8
5
14%
1
5%
1-15
6
17%
3
15%
16-30
8
23%
5
25%
31-45
10
29%
2
10%
46-60
3
9%
2
10%
61-75
3
9%
7
35%
76-90

Пропущено

36
44
18 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 19
6
17%
6
14%
1-15
6
17%
4
9%
16-30
6
17%
8
18%
31-45
3
8%
8
18%
46-60
8
22%
10
23%
61-75
7
19%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2
Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1
Оснабрюк
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0
Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Оснабрюк

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
1
5 раз 45%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 41%
1
7 раз 32%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Оснабрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
6
5
1.5
4
7
3
8
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
1.5
Больше Меньше
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
13
9
12
10
1.5
6
16
3
19
2.5
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 22 12 9 1 39 - 19 45
2.
Хольштайн Киль
 22 13 3 6 41 - 28 42
3.
Гамбург
 22 11 5 6 45 - 33 38
4.
Ганновер 96
 22 10 7 5 43 - 30 37
5.
Гройтер Фюрт
 22 10 5 7 34 - 28 35
6.
Падерборн
 22 10 4 8 34 - 37 34
7.
Фортуна
 22 9 6 7 46 - 32 33
8.
Герта
 22 9 5 8 42 - 36 32
9.
Эльвeрсберг
 22 9 5 8 35 - 36 32
10.
Нюрнберг
 22 8 6 8 31 - 40 30
11.
Карлсруэ
 22 7 8 7 40 - 40 29
12.
Магдебург
 22 7 6 9 35 - 33 27
13.
Веен Висбаден
 22 7 6 9 25 - 28 27
14.
Шальке 04
 22 8 2 12 34 - 42 26
15.
Айнтрахт Бр
 22 7 2 13 21 - 34 23
16.
Кайзерслаутерн
 22 6 4 12 35 - 44 22
17.
Ганза
 22 6 4 12 22 - 36 22
18.
Оснабрюк
 22 1 9 12 19 - 45 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
2.
Ганновер 96
 11 7 3 1 26 - 10 24
3.
Гройтер Фюрт
 11 7 2 2 22 - 10 23
4.
Гамбург
 10 7 0 3 24 - 14 21
5.
Карлсруэ
 12 5 5 2 23 - 18 20
6.
Шальке 04
 11 6 1 4 20 - 15 19
7.
Хольштайн Киль
 11 6 1 4 21 - 18 19
8.
Герта
 11 5 3 3 25 - 13 18
9.
Магдебург
 11 5 3 3 21 - 16 18
10.
Эльвeрсберг
 11 5 2 4 18 - 17 17
11.
Падерборн
 11 5 2 4 18 - 18 17
12.
Айнтрахт Бр
 11 5 2 4 14 - 15 17
13.
Веен Висбаден
 10 4 4 2 12 - 11 16
14.
Кайзерслаутерн
 11 5 1 5 22 - 20 16
15.
Нюрнберг
 11 4 4 3 16 - 17 16
16.
Фортуна
 11 4 3 4 19 - 18 15
17.
Ганза
 11 4 2 5 14 - 17 14
18.
Оснабрюк
 11 1 5 5 10 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 11 7 2 2 20 - 10 23
2.
Санкт-Паули
 10 5 4 1 15 - 10 19
3.
Фортуна
 11 5 3 3 27 - 14 18
4.
Падерборн
 11 5 2 4 16 - 19 17
5.
Гамбург
 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 11 4 3 4 17 - 19 15
7.
Герта
 11 4 2 5 17 - 23 14
8.
Нюрнберг
 11 4 2 5 15 - 23 14
9.
Ганновер 96
 11 3 4 4 17 - 20 13
10.
Гройтер Фюрт
 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Веен Висбаден
 12 3 2 7 13 - 17 11
12.
Карлсруэ
 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Магдебург
 11 2 3 6 14 - 17 9
14.
Ганза
 11 2 2 7 8 - 19 8
15.
Шальке 04
 11 2 1 8 14 - 27 7
16.
Айнтрахт Бр
 11 2 0 9 7 - 19 6
17.
Кайзерслаутерн
 11 1 3 7 13 - 24 6
18.
Оснабрюк
 11 0 4 7 9 - 29 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 15 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Фортуна Цолис Христос 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Г О О О О Л - Ваннер Пауль бьет в цель!
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