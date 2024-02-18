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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Нюрнберг
0:1
Первый тайм: 35'
Кайзерслаутерн
0'
0:1
19' Гол
Тачи Ричмонд
38' Желтая карточка
Can Uzun
45' Желтая карточка
Векессер Эрик
45' Желтая карточка
Флик Флориан

Ход матча

19'
0:1
Тачи Ричмонд
38'
Can Uzun
 
45'
Векессер Эрик
 
45'
Флик Флориан
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 10
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Кайзерслаутерн
6.60
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2.58
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Все Коэффициенты
1
Клаус
Карл
28
Гиамера
Ян
3
Гюрлеен
Ахмет
38
Хорн
Яннес
27
Браун
Натаниэль
6
Флик
Флориан
13
Векессер
Эрик
17
Кастроп
Йенс
42
Can
Uzun
11
Окунуки
Кандзи
20
Андерссон
Себастьян
18
Краль
Юлиан
2
Томяк
Борис
5
Краус
Кевин
II
33
Эльведи
Ян
8
Циммер
Жан
15
Пухач
Тымотеуш
26
Калоч
Филип
11
Редондо
Кенни
29
Тачи
Ричмонд
7
Риттер
Марлон
9
Ахе
Рагнар
Нюрнберг
4-1-4-1
Кайзерслаутерн
3-4-2-1

История личных встреч

Нюрнберг
Кайзерслаутерн

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

19 матчей

47.4%
15.8%
36.8%
9 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

К
2:0
Б2
3:1
Б2
3:3
Б2
0:0
К
2:2
Б2
1:1
Б2
3:0
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
0:3
Б2
2:1
Б2
3:2
Б
0:2
Б
1:0
Б
0:2
Б
1:3
Б2
3:0
Б2
2:1

Голы

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

2.25
1.18

Среднее время на гол

40
76

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.18
1.25

Среднее время на гол

76
72

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.63
1.21

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

55
74

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 10 (2) 0.45
Окунуки Кандзи 3 0.14
Шлаймер Лукас 3 0.14
Кастроп Йенс 3 0.14
Хандверкер Тим 2 (1) 0.09
Голлер Беньямин 2 0.09
Хаяси Даити 2 0.09
Гиамера Ян 1 0.05
Лохкемпер Феликс 1 0.05
Флик Флориан 1 0.05
Маркес Иван 1 0.05
Браун Натаниэль 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Векессер Эрик 0 0
Хорн Яннес 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 9 0.41
Риттер Марлон 4 0.18
Томяк Борис 4 (2) 0.18
Тачи Ричмонд 3 0.14
Бойд Терренс 2 0.09
Опоку Аарон 2 0.09
Краус Кевин II 2 (1) 0.09
Пухач Тымотеуш 1 0.05
Циммер Жан 1 0.05
Рашль Тобиас 1 0.05
Туре Альмами 1 0.05
Эльведи Ян 1 0.05
Стожилкович Филип 1 0.05
Нихус Юлиан 1 0.05
Редондо Кенни 0 0
Клемент Филипп 0 0
Ганслик Даниэль 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 8 1
Маркес Иван 5 1
Хорн Яннес 5 0
Матения Кристиан 3 1
Браун Натаниэль 4 0
Гиамера Ян 3 0
Окунуки Кандзи 3 0
Голлер Беньямин 3 0
Флик Флориан 3 0
Гюрлеен Ахмет 1 1
Дели Матс Мёллер 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Хаяси Даити 2 0
Хунгбо Джозеф 2 0
Can Uzun 2 0
Филь Кристиан 1 0
Гайс Йоханнес 1 0
Валентини Энрико 1 0
Векессер Эрик 1 0
Думан Тайлан 1 0
Клаус Карл 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Лоун Али 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 5 2
Нихус Юлиан 5 0
Риттер Марлон 4 0
Пухач Тымотеуш 4 0
Сольдо Никола 4 0
Редондо Кенни 3 0
Рашль Тобиас 3 0
Бойд Терренс 2 0
Циммер Жан 2 0
Эльведи Ян 2 0
Краль Юлиан 2 0
Луте Андреас 0 1
Аремю Афииз 0 1
Цолински Бен 1 0
Симакала Ба-Муака 1 0
Опоку Аарон 1 0
Краус Кевин II 1 0
Калоч Филип 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Абиама Диксон 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Кайзерслаутерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
8
Нюрнберг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Кайзерслаутерн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

12
19
Нюрнберг
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
29% (6)
19% (4)
Кайзерслаутерн
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
14% (3)
48% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

18
27

Голы по времени матча

Забито

14
10
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
7%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
2
14%
4
40%
31-45
5
36%
1
10%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
3
21%
1
10%
76-90

Пропущено

17
25
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
3
18%
2
8%
1-15
1
6%
4
16%
16-30
5
29%
29%
5
20%
31-45
2
12%
5
20%
46-60
1
6%
7
28%
61-75
5
29%
29%
2
8%
76-90

Забито

15
22
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
1
7%
4
18%
1-15
1
7%
7
32%
16-30
6
40%
1
5%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
4
27%
4
18%
61-75
3
20%
4
18%
76-90

Пропущено

23
20
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
3
13%
1
5%
1-15
4
17%
4
20%
16-30
2
9%
2
10%
31-45
3
13%
6
30%
46-60
3
13%
6
30%
61-75
8
35%
1
5%
76-90

Забито

29
32
12 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
2
7%
5
16%
1-15
2
7%
9
28%
16-30
8
28%
5
16%
31-45
5
17%
3
9%
46-60
6
21%
5
16%
61-75
6
21%
5
16%
76-90

Пропущено

40
45
18 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 21
6
15%
3
7%
1-15
5
13%
8
18%
16-30
7
18%
7
16%
31-45
5
13%
11
24%
46-60
4
10%
13
29%
61-75
13
33%
3
7%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Ганза 3:0
Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1
Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1

Результаты матчей

Нюрнберг
Кайзерслаутерн

Точный счет

2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:2
3 раза 27%
3:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
3
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:2
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
4:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
1
8 раз 38%
3
6 раз 29%
0
4 раза 19%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
2
5
5
1.5
6
5
2
8
2.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
7
1.5
3
7
2
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
17
4
9
12
1.5
9
12
4
17
2.5
7
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 1:0 22 12 9 1 39 - 19 45
2.
Хольштайн Киль
 22 13 3 6 41 - 28 42
3.
Гамбург
 22 11 5 6 45 - 33 38
4.
Ганновер 96
 22 10 7 5 43 - 30 37
5.
Гройтер Фюрт
 22 10 5 7 34 - 28 35
6.
Падерборн
 22 10 4 8 34 - 37 34
7.
Фортуна
 22 9 6 7 46 - 32 33
8.
Герта
 22 9 5 8 42 - 36 32
9.
Эльвeрсберг
 3:0 22 9 5 8 35 - 35 32
10.
Нюрнберг
 0:1 22 8 5 9 30 - 40 29
11.
Карлсруэ
 22 7 8 7 40 - 40 29
12.
Магдебург
 22 7 6 9 35 - 33 27
13.
Веен Висбаден
 22 7 6 9 25 - 28 27
14.
Шальке 04
 22 8 2 12 34 - 42 26
15.
Кайзерслаутерн
 1:0 22 7 3 12 35 - 43 24
16.
Айнтрахт Бр
 0:1 22 7 2 13 21 - 34 23
17.
Ганза
 22 6 4 12 22 - 36 22
18.
Оснабрюк
 0:3 22 1 9 12 18 - 45 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 1:0 12 7 5 0 24 - 9 26
2.
Ганновер 96
 11 7 3 1 26 - 10 24
3.
Гройтер Фюрт
 11 7 2 2 22 - 10 23
4.
Гамбург
 10 7 0 3 24 - 14 21
5.
Карлсруэ
 12 5 5 2 23 - 18 20
6.
Шальке 04
 11 6 1 4 20 - 15 19
7.
Хольштайн Киль
 11 6 1 4 21 - 18 19
8.
Герта
 11 5 3 3 25 - 13 18
9.
Магдебург
 11 5 3 3 21 - 16 18
10.
Эльвeрсберг
 3:0 11 5 2 4 18 - 16 17
11.
Падерборн
 11 5 2 4 18 - 18 17
12.
Айнтрахт Бр
 0:1 11 5 2 4 14 - 15 17
13.
Веен Висбаден
 10 4 4 2 12 - 11 16
14.
Кайзерслаутерн
 1:0 11 5 1 5 22 - 20 16
15.
Фортуна
 11 4 3 4 19 - 18 15
16.
Нюрнберг
 0:1 11 4 3 4 15 - 17 15
17.
Ганза
 11 4 2 5 14 - 17 14
18.
Оснабрюк
 0:3 11 1 5 5 10 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 11 7 2 2 20 - 10 23
2.
Санкт-Паули
 1:0 10 5 4 1 15 - 10 19
3.
Фортуна
 11 5 3 3 27 - 14 18
4.
Падерборн
 11 5 2 4 16 - 19 17
5.
Гамбург
 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 3:0 11 4 3 4 17 - 19 15
7.
Герта
 11 4 2 5 17 - 23 14
8.
Нюрнберг
 0:1 11 4 2 5 15 - 23 14
9.
Ганновер 96
 11 3 4 4 17 - 20 13
10.
Гройтер Фюрт
 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Веен Висбаден
 12 3 2 7 13 - 17 11
12.
Карлсруэ
 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Магдебург
 11 2 3 6 14 - 17 9
14.
Кайзерслаутерн
 1:0 11 2 2 7 13 - 23 8
15.
Ганза
 11 2 2 7 8 - 19 8
16.
Шальке 04
 11 2 1 8 14 - 27 7
17.
Айнтрахт Бр
 0:1 11 2 0 9 7 - 19 6
18.
Оснабрюк
 0:3 11 0 4 7 8 - 29 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 15 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Фортуна Цолис Христос 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Весь список
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Кайзерслаутерн
6.60
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