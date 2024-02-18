Тур: 22. Стадион: Макс-Морлок-Стадион.
1:1
Конец матча
0'
0:1
34' ГолТачи Ричмонд
38' Желтая карточкаCan Uzun
45' Желтая карточкаВекессер Эрик
45' Желтая карточкаФлик Флориан
49' Желтая карточкаЕльч Финн
57' Желтая карточкаКалоч Филип
1:1
64' ГолCan Uzun
76' Желтая карточкаАбиама Диксон
84' Желтая карточкаГиамера Ян
90' Желтая карточкаПухач Тымотеуш
90'+5
Ход матча
34'
0:1
38'
45'
45'
49'
57'
64'
1:1
76'
84'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 16
-
4 Удары в створ 4
-
8 Угловые 9
-
5 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
442 Количество передач 232
-
65 Владение мячом, % 35
28
Гиамера
Ян
38
Хорн
Яннес
17
Кастроп
Йенс
42
Can
Uzun
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
26
Калоч
Филип
29
Тачи
Ричмонд
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
- Защитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
-
42 Can UzunПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Ельч ФиннЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
46 Julian Kania
-
Главный тренер: Филь Кристиан
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
-
17 Опоку АаронНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Функель Фридхельм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Нюрнберг
Кайзерслаутерн
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
19 матчей
47.4%
15.8%
36.8%
9 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
2.25
1.18
Среднее время на гол
40
76
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.18
1.25
Среднее время на гол
76
72
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.63
1.21
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
55
74
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Can Uzun
|11 (2)
|0.5
|Окунуки Кандзи
|3
|0.14
|Шлаймер Лукас
|3
|0.14
|Кастроп Йенс
|3
|0.14
|Хандверкер Тим
|2 (1)
|0.09
|Голлер Беньямин
|2
|0.09
|Хаяси Даити
|2
|0.09
|Гиамера Ян
|1
|0.05
|Лохкемпер Феликс
|1
|0.05
|Флик Флориан
|1
|0.05
|Маркес Иван
|1
|0.05
|Браун Натаниэль
|0
|0
|Андерссон Себастьян
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Векессер Эрик
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|9
|0.41
|Риттер Марлон
|4
|0.18
|Томяк Борис
|4 (2)
|0.18
|Тачи Ричмонд
|3
|0.14
|Бойд Терренс
|2
|0.09
|Опоку Аарон
|2
|0.09
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.09
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.05
|Циммер Жан
|1
|0.05
|Рашль Тобиас
|1
|0.05
|Туре Альмами
|1
|0.05
|Эльведи Ян
|1
|0.05
|Стожилкович Филип
|1
|0.05
|Нихус Юлиан
|1
|0.05
|Редондо Кенни
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
|Ганслик Даниэль
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|8
|1
|Маркес Иван
|5
|1
|Хорн Яннес
|5
|0
|Матения Кристиан
|3
|1
|Браун Натаниэль
|4
|0
|Гиамера Ян
|4
|0
|Флик Флориан
|4
|0
|Окунуки Кандзи
|3
|0
|Голлер Беньямин
|3
|0
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Хандверкер Тим
|2
|0
|Хаяси Даити
|2
|0
|Хунгбо Джозеф
|2
|0
|Can Uzun
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Валентини Энрико
|1
|0
|Векессер Эрик
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Клаус Карл
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
|Ельч Финн
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|5
|2
|Пухач Тымотеуш
|5
|0
|Нихус Юлиан
|5
|0
|Риттер Марлон
|4
|0
|Сольдо Никола
|4
|0
|Редондо Кенни
|3
|0
|Рашль Тобиас
|3
|0
|Бойд Терренс
|2
|0
|Циммер Жан
|2
|0
|Эльведи Ян
|2
|0
|Калоч Филип
|2
|0
|Краль Юлиан
|2
|0
|Абиама Диксон
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Аремю Афииз
|0
|1
|Цолински Бен
|1
|0
|Симакала Ба-Муака
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Краус Кевин II
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Кайзерслаутерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
9
Нюрнберг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Кайзерслаутерн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
12
19
Нюрнберг
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
27% (6)
18% (4)
Кайзерслаутерн
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
14% (3)
50% (11)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
20
12
Упущенные победы
19
28
Голы по времени матча
Забито
15
11
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
13%
5
45%
31-45
5
33%
1
9%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
3
20%
1
9%
76-90
Пропущено
18
26
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
3
17%
2
8%
1-15
1
6%
4
15%
16-30
6
33%
5
19%
31-45
2
11%
5
19%
46-60
1
6%
8
31%
61-75
5
28%
2
8%
76-90
Забито
15
22
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
1
7%
4
18%
1-15
1
7%
7
32%
16-30
6
40%
1
5%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
4
27%
4
18%
61-75
3
20%
4
18%
76-90
Пропущено
23
20
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
3
13%
1
5%
1-15
4
17%
4
20%
16-30
2
9%
2
10%
31-45
3
13%
6
30%
46-60
3
13%
6
30%
61-75
8
35%
1
5%
76-90
Забито
30
33
12 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
2
7%
5
15%
1-15
2
7%
9
27%
16-30
8
27%
6
18%
31-45
5
17%
3
9%
46-60
7
23%
5
15%
61-75
6
20%
5
15%
76-90
Пропущено
41
46
19 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 22
6
15%
3
7%
1-15
5
12%
8
17%
16-30
8
20%
7
15%
31-45
5
12%
11
24%
46-60
4
10%
14
30%
61-75
13
32%
3
7%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Ганза 3:0
Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1
Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1
Результаты матчей
Нюрнберг
Кайзерслаутерн
Точный счет
2:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
3:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
3
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:2
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
1
9 раз 41%
3
6 раз 27%
0
4 раза 18%
2
2 раза 9%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
56
65
29
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
47
38
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
184
913
913
418
715
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|15 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Фортуна
|Цолис Христос
|11 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8