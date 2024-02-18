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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Нюрнберг
1:1
Конец матча
Кайзерслаутерн
0'
0:1
34' Гол
Тачи Ричмонд
38' Желтая карточка
Can Uzun
45' Желтая карточка
Векессер Эрик
45' Желтая карточка
Флик Флориан
49' Желтая карточка
Ельч Финн
57' Желтая карточка
Калоч Филип
1:1
64' Гол
Can Uzun
76' Желтая карточка
Абиама Диксон
84' Желтая карточка
Гиамера Ян
90' Желтая карточка
Пухач Тымотеуш
90'+5

Ход матча

34'
0:1
Тачи Ричмонд
(Редондо Кенни)
38'
Can Uzun
 
45'
Векессер Эрик
 
45'
Флик Флориан
 
46'
Jannik Hofmann
Окунуки Кандзи
 
46'
Ельч Финн
Гюрлеен Ахмет
 
49'
Ельч Финн
 
57'
 
Калоч Филип
61'
Шлаймер Лукас
Кастроп Йенс
 
64'
Can Uzun
(Андерссон Себастьян)
1:1
65'
 
Нихус Юлиан
Калоч Филип
69'
 
Абиама Диксон
Редондо Кенни
76'
 
Абиама Диксон
84'
Гиамера Ян
 
84'
 
Опоку Аарон
Риттер Марлон
85'
 
Клемент Филипп
Тачи Ричмонд
88'
Хунгбо Джозеф
Can Uzun
 
90'
Julian Kania
Андерссон Себастьян
 
90'
 
Пухач Тымотеуш

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 16
  • 4 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 9
  • 5 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 442 Количество передач 232
  • 65 Владение мячом, % 35
1
Клаус
Карл
28
Гиамера
Ян
3
Гюрлеен
Ахмет
38
Хорн
Яннес
27
Браун
Натаниэль
6
Флик
Флориан
13
Векессер
Эрик
17
Кастроп
Йенс
42
Can
Uzun
11
Окунуки
Кандзи
20
Андерссон
Себастьян
18
Краль
Юлиан
2
Томяк
Борис
5
Краус
Кевин
II
33
Эльведи
Ян
8
Циммер
Жан
15
Пухач
Тымотеуш
26
Калоч
Филип
11
Редондо
Кенни
29
Тачи
Ричмонд
7
Риттер
Марлон
9
Ахе
Рагнар
Нюрнберг
4-1-4-1
Кайзерслаутерн
3-4-2-1

История личных встреч

Нюрнберг
Кайзерслаутерн

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

19 матчей

47.4%
15.8%
36.8%
9 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

К
2:0
Б2
3:1
Б2
3:3
Б2
0:0
К
2:2
Б2
1:1
Б2
3:0
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
0:3
Б2
2:1
Б2
3:2
Б
0:2
Б
1:0
Б
0:2
Б
1:3
Б2
3:0
Б2
2:1

Голы

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

2.25
1.18

Среднее время на гол

40
76

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.18
1.25

Среднее время на гол

76
72

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.63
1.21

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

55
74

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 11 (2) 0.5
Окунуки Кандзи 3 0.14
Шлаймер Лукас 3 0.14
Кастроп Йенс 3 0.14
Хандверкер Тим 2 (1) 0.09
Голлер Беньямин 2 0.09
Хаяси Даити 2 0.09
Гиамера Ян 1 0.05
Лохкемпер Феликс 1 0.05
Флик Флориан 1 0.05
Маркес Иван 1 0.05
Браун Натаниэль 0 0
Андерссон Себастьян 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Векессер Эрик 0 0
Хорн Яннес 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 9 0.41
Риттер Марлон 4 0.18
Томяк Борис 4 (2) 0.18
Тачи Ричмонд 3 0.14
Бойд Терренс 2 0.09
Опоку Аарон 2 0.09
Краус Кевин II 2 (1) 0.09
Пухач Тымотеуш 1 0.05
Циммер Жан 1 0.05
Рашль Тобиас 1 0.05
Туре Альмами 1 0.05
Эльведи Ян 1 0.05
Стожилкович Филип 1 0.05
Нихус Юлиан 1 0.05
Редондо Кенни 0 0
Клемент Филипп 0 0
Ганслик Даниэль 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 8 1
Маркес Иван 5 1
Хорн Яннес 5 0
Матения Кристиан 3 1
Браун Натаниэль 4 0
Гиамера Ян 4 0
Флик Флориан 4 0
Окунуки Кандзи 3 0
Голлер Беньямин 3 0
Гюрлеен Ахмет 1 1
Дели Матс Мёллер 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Хаяси Даити 2 0
Хунгбо Джозеф 2 0
Can Uzun 2 0
Филь Кристиан 1 0
Гайс Йоханнес 1 0
Валентини Энрико 1 0
Векессер Эрик 1 0
Думан Тайлан 1 0
Клаус Карл 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Лоун Али 1 0
Ельч Финн 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 5 2
Пухач Тымотеуш 5 0
Нихус Юлиан 5 0
Риттер Марлон 4 0
Сольдо Никола 4 0
Редондо Кенни 3 0
Рашль Тобиас 3 0
Бойд Терренс 2 0
Циммер Жан 2 0
Эльведи Ян 2 0
Калоч Филип 2 0
Краль Юлиан 2 0
Абиама Диксон 2 0
Луте Андреас 0 1
Аремю Афииз 0 1
Цолински Бен 1 0
Симакала Ба-Муака 1 0
Опоку Аарон 1 0
Краус Кевин II 1 0
Тачи Ричмонд 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Кайзерслаутерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
9
Нюрнберг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Кайзерслаутерн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

12
19
Нюрнберг
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
27% (6)
18% (4)
Кайзерслаутерн
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
14% (3)
50% (11)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

19
28

Голы по времени матча

Забито

15
11
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
13%
5
45%
31-45
5
33%
1
9%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
3
20%
1
9%
76-90

Пропущено

18
26
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
3
17%
2
8%
1-15
1
6%
4
15%
16-30
6
33%
5
19%
31-45
2
11%
5
19%
46-60
1
6%
8
31%
61-75
5
28%
2
8%
76-90

Забито

15
22
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
1
7%
4
18%
1-15
1
7%
7
32%
16-30
6
40%
1
5%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
4
27%
4
18%
61-75
3
20%
4
18%
76-90

Пропущено

23
20
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
3
13%
1
5%
1-15
4
17%
4
20%
16-30
2
9%
2
10%
31-45
3
13%
6
30%
46-60
3
13%
6
30%
61-75
8
35%
1
5%
76-90

Забито

30
33
12 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
2
7%
5
15%
1-15
2
7%
9
27%
16-30
8
27%
6
18%
31-45
5
17%
3
9%
46-60
7
23%
5
15%
61-75
6
20%
5
15%
76-90

Пропущено

41
46
19 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 22
6
15%
3
7%
1-15
5
12%
8
17%
16-30
8
20%
7
15%
31-45
5
12%
11
24%
46-60
4
10%
14
30%
61-75
13
32%
3
7%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Ганза 3:0
Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1
Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1

Результаты матчей

Нюрнберг
Кайзерслаутерн

Точный счет

2:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
3:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
3
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:2
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
1
9 раз 41%
3
6 раз 27%
0
4 раза 18%
2
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
6
5
2
9
2.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
18
4
9
13
1.5
9
13
4
18
2.5
7
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 22 12 9 1 39 - 19 45
2.
Хольштайн Киль
 22 13 3 6 41 - 28 42
3.
Гамбург
 22 11 5 6 45 - 33 38
4.
Ганновер 96
 22 10 7 5 43 - 30 37
5.
Гройтер Фюрт
 22 10 5 7 34 - 28 35
6.
Падерборн
 22 10 4 8 34 - 37 34
7.
Фортуна
 22 9 6 7 46 - 32 33
8.
Герта
 22 9 5 8 42 - 36 32
9.
Эльвeрсберг
 22 9 5 8 35 - 36 32
10.
Нюрнберг
 22 8 6 8 31 - 40 30
11.
Карлсруэ
 22 7 8 7 40 - 40 29
12.
Магдебург
 22 7 6 9 35 - 33 27
13.
Веен Висбаден
 22 7 6 9 25 - 28 27
14.
Шальке 04
 22 8 2 12 34 - 42 26
15.
Айнтрахт Бр
 22 7 2 13 21 - 34 23
16.
Кайзерслаутерн
 22 6 4 12 35 - 44 22
17.
Ганза
 22 6 4 12 22 - 36 22
18.
Оснабрюк
 22 1 9 12 19 - 45 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
2.
Ганновер 96
 11 7 3 1 26 - 10 24
3.
Гройтер Фюрт
 11 7 2 2 22 - 10 23
4.
Гамбург
 10 7 0 3 24 - 14 21
5.
Карлсруэ
 12 5 5 2 23 - 18 20
6.
Шальке 04
 11 6 1 4 20 - 15 19
7.
Хольштайн Киль
 11 6 1 4 21 - 18 19
8.
Герта
 11 5 3 3 25 - 13 18
9.
Магдебург
 11 5 3 3 21 - 16 18
10.
Эльвeрсберг
 11 5 2 4 18 - 17 17
11.
Падерборн
 11 5 2 4 18 - 18 17
12.
Айнтрахт Бр
 11 5 2 4 14 - 15 17
13.
Веен Висбаден
 10 4 4 2 12 - 11 16
14.
Кайзерслаутерн
 11 5 1 5 22 - 20 16
15.
Нюрнберг
 11 4 4 3 16 - 17 16
16.
Фортуна
 11 4 3 4 19 - 18 15
17.
Ганза
 11 4 2 5 14 - 17 14
18.
Оснабрюк
 11 1 5 5 10 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 11 7 2 2 20 - 10 23
2.
Санкт-Паули
 10 5 4 1 15 - 10 19
3.
Фортуна
 11 5 3 3 27 - 14 18
4.
Падерборн
 11 5 2 4 16 - 19 17
5.
Гамбург
 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 11 4 3 4 17 - 19 15
7.
Герта
 11 4 2 5 17 - 23 14
8.
Нюрнберг
 11 4 2 5 15 - 23 14
9.
Ганновер 96
 11 3 4 4 17 - 20 13
10.
Гройтер Фюрт
 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Веен Висбаден
 12 3 2 7 13 - 17 11
12.
Карлсруэ
 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Магдебург
 11 2 3 6 14 - 17 9
14.
Ганза
 11 2 2 7 8 - 19 8
15.
Шальке 04
 11 2 1 8 14 - 27 7
16.
Айнтрахт Бр
 11 2 0 9 7 - 19 6
17.
Кайзерслаутерн
 11 1 3 7 13 - 24 6
18.
Оснабрюк
 11 0 4 7 9 - 29 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 15 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Фортуна Цолис Христос 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 61'
      Флик Флориан получил желтую карточку от судьи
    • 56'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      Векессер Эрик получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Кан Узун получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Редондо Кенни сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Тачи Ричмонд бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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