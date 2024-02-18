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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Санкт-Паули
1:0
Второй тайм: 53'
Айнтрахт Бр
0'
1:0
32' Гол
Афолайян Оладапо
39' Желтая карточка
Саад Элиас
40' Желтая карточка
Тауэр Никлас
49' Желтая карточка
Ирвайн Джексон

Ход матча

32'
Афолайян Оладапо
1:0
39'
Саад Элиас
 
40'
 
Тауэр Никлас
49'
Ирвайн Джексон
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Айнтрахт Бр
4.80
9.00
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9.00
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Все Коэффициенты
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
23
Треу
Филипп
17
Афолайян
Оладапо
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Саад
Элиас
13
Касали
Тино
5
Иванов
Роберт
6
Бисакшич
Эрмин
29
Hasan
Kurucay
18
Риттмюллер
Марвин
8
Тауэр
Никлас
19
Донкор
Антон
37
Кауфманн
Фабио
20
Хельгасон
Торир
44
Johan
Gomez
9
Филипп
Райан
Санкт-Паули
3-4-3
Айнтрахт Бр
3-3-2-2

История личных встреч

Санкт-Паули
Айнтрахт Бр

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

18 матчей

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
2:1
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
2:0
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
0:2
Б2
1:2
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
0:0
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
5:1
Б2
1:0
Б2
0:0
Б2
1:0

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1
0.63

Среднее время на гол

90
144

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.11
0.83

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

81
108

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 11 (3) 0.5
Эггештайн Йоханнес 6 0.27
Саад Элиас 6 0.27
Афолайян Оладапо 4 0.18
Ирвайн Джексон 3 0.14
Меткалф Коннор 2 0.09
Смит Эрик 1 0.05
Аменийдо Этьенн 1 0.05
Салиакас Манолис 1 0.05
Рицка Ларс 1 0.05
Бухальфа Карло 1 0.05
Треу Филипп 1 0.05
Кемляйн Алеша 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Фабио 5 0.23
Филипп Райан 3 0.14
Уджа Энтони 3 0.14
Бисакшич Эрмин 3 0.14
Johan Gomez 2 0.09
Крюгер Флориан 1 0.05
Иванов Роберт 1 0.05
Донкор Антон 1 0.05
Хельгасон Торир 1 0.05
Hasan Kurucay 1 (1) 0.05
Краусе Робин 0 0
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 5 0
Саад Элиас 5 0
Смит Эрик 4 0
Меткалф Коннор 4 0
Салиакас Манолис 3 0
Афолайян Оладапо 3 0
Метс Кароль 1 1
Валь Хауке 2 0
Немет Давид 2 0
Кемляйн Алеша 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Джигала Адам 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Синани Данел 1 0
Василь Никола 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 4 2
Кауфманн Фабио 6 0
Краусе Робин 5 0
Hasan Kurucay 3 1
Иванов Роберт 4 0
Декарли Сауло 3 0
Johan Gomez 3 0
Тауэр Никлас 3 0
Берендт Бриан 1 1
Бисакшич Эрмин 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Виб Данило 2 0
Гризбек Себастьян 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Донкор Антон 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Крюгер Флориан 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Айнтрахт Бр
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

2
2
Санкт-Паули
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Айнтрахт Бр
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

15
13
Санкт-Паули
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
Айнтрахт Бр
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

17
15

Голы по времени матча

Забито

22
7
9 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 0
13 Не забивали 17
4
18%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
14%
1
14%
31-45
4
18%
3
43%
46-60
2
9%
1
14%
61-75
7
32%
2
29%
76-90

Пропущено

10
18
5 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
3
30%
6
33%
16-30
2
20%
5
28%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
10%
2
11%
76-90

Забито

15
15
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
2
13%
3
20%
1-15
6
40%
3
20%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
1
7%
2
13%
76-90

Пропущено

10
14
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
20%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
6
60%
4
29%
76-90

Забито

37
22
18 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 6
5 Не забивали 8
6
16%
3
14%
1-15
8
22%
3
14%
16-30
4
11%
3
14%
31-45
7
19%
4
18%
46-60
4
11%
5
23%
61-75
8
22%
4
18%
76-90

Пропущено

20
32
7 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 17
2
10%
5
16%
1-15
3
15%
7
22%
16-30
2
10%
9
28%
31-45
4
20%
1
3%
46-60
2
10%
4
13%
61-75
7
35%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2
Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2
Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0

Результаты матчей

Санкт-Паули
Айнтрахт Бр

Точный счет

0:0
3 раза 27%
5:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
5
2 раза 18%
1
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:2
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 38%
0
5 раз 24%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
5
2 раза 10%
0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
7
4
1.5
4
7
4
7
2.5
1
10
2
9
3.5
2
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
6
6
4
1.5
2
8
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
13
8
13
8
1.5
6
15
5
16
2.5
2
19
2
19
3.5
2
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 1:0 22 12 9 1 39 - 19 45
2.
Хольштайн Киль
 22 13 3 6 41 - 28 42
3.
Гамбург
 22 11 5 6 45 - 33 38
4.
Ганновер 96
 22 10 7 5 43 - 30 37
5.
Гройтер Фюрт
 22 10 5 7 34 - 28 35
6.
Падерборн
 22 10 4 8 34 - 37 34
7.
Фортуна
 22 9 6 7 46 - 32 33
8.
Герта
 22 9 5 8 42 - 36 32
9.
Эльвeрсберг
 3:0 22 9 5 8 35 - 35 32
10.
Нюрнберг
 0:1 22 8 5 9 30 - 40 29
11.
Карлсруэ
 22 7 8 7 40 - 40 29
12.
Магдебург
 22 7 6 9 35 - 33 27
13.
Веен Висбаден
 22 7 6 9 25 - 28 27
14.
Шальке 04
 22 8 2 12 34 - 42 26
15.
Кайзерслаутерн
 1:0 22 7 3 12 35 - 43 24
16.
Айнтрахт Бр
 0:1 22 7 2 13 21 - 34 23
17.
Ганза
 22 6 4 12 22 - 36 22
18.
Оснабрюк
 0:3 22 1 9 12 18 - 45 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 1:0 12 7 5 0 24 - 9 26
2.
Ганновер 96
 11 7 3 1 26 - 10 24
3.
Гройтер Фюрт
 11 7 2 2 22 - 10 23
4.
Гамбург
 10 7 0 3 24 - 14 21
5.
Карлсруэ
 12 5 5 2 23 - 18 20
6.
Шальке 04
 11 6 1 4 20 - 15 19
7.
Хольштайн Киль
 11 6 1 4 21 - 18 19
8.
Герта
 11 5 3 3 25 - 13 18
9.
Магдебург
 11 5 3 3 21 - 16 18
10.
Эльвeрсберг
 3:0 11 5 2 4 18 - 16 17
11.
Падерборн
 11 5 2 4 18 - 18 17
12.
Айнтрахт Бр
 0:1 11 5 2 4 14 - 15 17
13.
Веен Висбаден
 10 4 4 2 12 - 11 16
14.
Кайзерслаутерн
 1:0 11 5 1 5 22 - 20 16
15.
Фортуна
 11 4 3 4 19 - 18 15
16.
Нюрнберг
 0:1 11 4 3 4 15 - 17 15
17.
Ганза
 11 4 2 5 14 - 17 14
18.
Оснабрюк
 0:3 11 1 5 5 10 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 11 7 2 2 20 - 10 23
2.
Санкт-Паули
 1:0 10 5 4 1 15 - 10 19
3.
Фортуна
 11 5 3 3 27 - 14 18
4.
Падерборн
 11 5 2 4 16 - 19 17
5.
Гамбург
 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 3:0 11 4 3 4 17 - 19 15
7.
Герта
 11 4 2 5 17 - 23 14
8.
Нюрнберг
 0:1 11 4 2 5 15 - 23 14
9.
Ганновер 96
 11 3 4 4 17 - 20 13
10.
Гройтер Фюрт
 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Веен Висбаден
 12 3 2 7 13 - 17 11
12.
Карлсруэ
 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Магдебург
 11 2 3 6 14 - 17 9
14.
Кайзерслаутерн
 1:0 11 2 2 7 13 - 23 8
15.
Ганза
 11 2 2 7 8 - 19 8
16.
Шальке 04
 11 2 1 8 14 - 27 7
17.
Айнтрахт Бр
 0:1 11 2 0 9 7 - 19 6
18.
Оснабрюк
 0:3 11 0 4 7 8 - 29 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 15 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Фортуна Цолис Христос 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Ирвайн Джексон получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Тауэр Никлас получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Саад Элиас получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Г О О О О Л - Афолайян Оладапо бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 72% завершится победой Айнтрахт Бр.
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Санкт-Паули
Ничья
Айнтрахт Бр
4.80
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