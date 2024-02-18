Тур: 22. Стадион: Millerntor Stadion.
1:0
Второй тайм: 53'
0'
1:0
32' ГолАфолайян Оладапо
39' Желтая карточкаСаад Элиас
40' Желтая карточкаТауэр Никлас
49' Желтая карточкаИрвайн Джексон
Ход матча
32'
1:0
39'
40'
49'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
23
Треу
Филипп
26
Саад
Элиас
13
Касали
Тино
19
Донкор
Антон
44
Johan
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Треу ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Саад ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Полузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Синани ДанелНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Johan GomezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Сиди АлассанНападающий
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
-
34 Джастин Дуда
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
История личных встреч
Санкт-Паули
Айнтрахт Бр
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
18 матчей
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1
0.63
Среднее время на гол
90
144
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.11
0.83
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
81
108
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|11 (3)
|0.5
|Эггештайн Йоханнес
|6
|0.27
|Саад Элиас
|6
|0.27
|Афолайян Оладапо
|4
|0.18
|Ирвайн Джексон
|3
|0.14
|Меткалф Коннор
|2
|0.09
|Смит Эрик
|1
|0.05
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.05
|Салиакас Манолис
|1
|0.05
|Рицка Ларс
|1
|0.05
|Бухальфа Карло
|1
|0.05
|Треу Филипп
|1
|0.05
|Кемляйн Алеша
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауфманн Фабио
|5
|0.23
|Филипп Райан
|3
|0.14
|Уджа Энтони
|3
|0.14
|Бисакшич Эрмин
|3
|0.14
|Johan Gomez
|2
|0.09
|Крюгер Флориан
|1
|0.05
|Иванов Роберт
|1
|0.05
|Донкор Антон
|1
|0.05
|Хельгасон Торир
|1
|0.05
|Hasan Kurucay
|1 (1)
|0.05
|Краусе Робин
|0
|0
|Декарли Сауло
|0
|0
|Мультауп Маурице
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|5
|0
|Саад Элиас
|5
|0
|Смит Эрик
|4
|0
|Меткалф Коннор
|4
|0
|Салиакас Манолис
|3
|0
|Афолайян Оладапо
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Валь Хауке
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Кемляйн Алеша
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Треу Филипп
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|4
|2
|Кауфманн Фабио
|6
|0
|Краусе Робин
|5
|0
|Hasan Kurucay
|3
|1
|Иванов Роберт
|4
|0
|Декарли Сауло
|3
|0
|Johan Gomez
|3
|0
|Тауэр Никлас
|3
|0
|Берендт Бриан
|1
|1
|Бисакшич Эрмин
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Виб Данило
|2
|0
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|1
|0
|Донкор Антон
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Крюгер Флориан
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Айнтрахт Бр
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
2
2
Санкт-Паули
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Айнтрахт Бр
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
15
13
Санкт-Паули
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
Айнтрахт Бр
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
17
15
Голы по времени матча
Забито
22
7
9 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 0
13 Не забивали 17
4
18%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
14%
1
14%
31-45
4
18%
3
43%
46-60
2
9%
1
14%
61-75
7
32%
2
29%
76-90
Пропущено
10
18
5 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
3
30%
6
33%
16-30
2
20%
5
28%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
10%
2
11%
76-90
Забито
15
15
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
2
13%
3
20%
1-15
6
40%
3
20%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
1
7%
2
13%
76-90
Пропущено
10
14
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
20%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
6
60%
4
29%
76-90
Забито
37
22
18 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 6
5 Не забивали 8
6
16%
3
14%
1-15
8
22%
3
14%
16-30
4
11%
3
14%
31-45
7
19%
4
18%
46-60
4
11%
5
23%
61-75
8
22%
4
18%
76-90
Пропущено
20
32
7 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 17
2
10%
5
16%
1-15
3
15%
7
22%
16-30
2
10%
9
28%
31-45
4
20%
1
3%
46-60
2
10%
4
13%
61-75
7
35%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2
Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2
Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0
Результаты матчей
Санкт-Паули
Айнтрахт Бр
Точный счет
0:0
3 раза 27%
5:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
5
2 раза 18%
1
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:2
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 38%
0
5 раз 24%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
5
2 раза 10%
0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
74
47
47
110
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
46
64
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
138
138
615
516
219
219
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|22
|12
|9
|1
|39 - 19
|45
|2.
|22
|13
|3
|6
|41 - 28
|42
|3.
|22
|11
|5
|6
|45 - 33
|38
|4.
|22
|10
|7
|5
|43 - 30
|37
|5.
|22
|10
|5
|7
|34 - 28
|35
|6.
|22
|10
|4
|8
|34 - 37
|34
|7.
|22
|9
|6
|7
|46 - 32
|33
|8.
|22
|9
|5
|8
|42 - 36
|32
|9.
|3:0
|22
|9
|5
|8
|35 - 35
|32
|10.
|0:1
|22
|8
|5
|9
|30 - 40
|29
|11.
|22
|7
|8
|7
|40 - 40
|29
|12.
|22
|7
|6
|9
|35 - 33
|27
|13.
|22
|7
|6
|9
|25 - 28
|27
|14.
|22
|8
|2
|12
|34 - 42
|26
|15.
|1:0
|22
|7
|3
|12
|35 - 43
|24
|16.
|0:1
|22
|7
|2
|13
|21 - 34
|23
|17.
|22
|6
|4
|12
|22 - 36
|22
|18.
|0:3
|22
|1
|9
|12
|18 - 45
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|7
|5
|0
|24 - 9
|26
|2.
|11
|7
|3
|1
|26 - 10
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|22 - 10
|23
|4.
|10
|7
|0
|3
|24 - 14
|21
|5.
|12
|5
|5
|2
|23 - 18
|20
|6.
|11
|6
|1
|4
|20 - 15
|19
|7.
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|8.
|11
|5
|3
|3
|25 - 13
|18
|9.
|11
|5
|3
|3
|21 - 16
|18
|10.
|3:0
|11
|5
|2
|4
|18 - 16
|17
|11.
|11
|5
|2
|4
|18 - 18
|17
|12.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|14 - 15
|17
|13.
|10
|4
|4
|2
|12 - 11
|16
|14.
|1:0
|11
|5
|1
|5
|22 - 20
|16
|15.
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|16.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|17.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|18.
|0:3
|11
|1
|5
|5
|10 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|20 - 10
|23
|2.
|1:0
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|3.
|11
|5
|3
|3
|27 - 14
|18
|4.
|11
|5
|2
|4
|16 - 19
|17
|5.
|12
|4
|5
|3
|21 - 19
|17
|6.
|3:0
|11
|4
|3
|4
|17 - 19
|15
|7.
|11
|4
|2
|5
|17 - 23
|14
|8.
|0:1
|11
|4
|2
|5
|15 - 23
|14
|9.
|11
|3
|4
|4
|17 - 20
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|11.
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|12.
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|13.
|11
|2
|3
|6
|14 - 17
|9
|14.
|1:0
|11
|2
|2
|7
|13 - 23
|8
|15.
|11
|2
|2
|7
|8 - 19
|8
|16.
|11
|2
|1
|8
|14 - 27
|7
|17.
|0:1
|11
|2
|0
|9
|7 - 19
|6
|18.
|0:3
|11
|0
|4
|7
|8 - 29
|4
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|15 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Фортуна
|Цолис Христос
|11 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8