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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Санкт-Паули
1:0
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
1:0
32' Гол
Афолайян Оладапо
39' Желтая карточка
Саад Элиас
40' Желтая карточка
Тауэр Никлас
49' Желтая карточка
Ирвайн Джексон
67' Вторая желтая карточка
Саад Элиас
80' Желтая карточка
Уджа Энтони
90'+5

Ход матча

32'
Афолайян Оладапо
1:0
39'
Саад Элиас
 
40'
 
Тауэр Никлас
49'
Ирвайн Джексон
 
67'
Саад Элиас
 
69'
Меткалф Коннор
Эггештайн Йоханнес
 
69'
 
Крюгер Флориан
Johan Gomez
69'
 
Сиди Алассан
Филипп Райан
73'
 
Финнделл Хампус
Тауэр Никлас
79'
 
Лукоки Андерсон
Донкор Антон
79'
 
Уджа Энтони
Иванов Роберт
80'
 
Уджа Энтони
83'
Кемляйн Алеша
Афолайян Оладапо
 
83'
Рицка Ларс
Салиакас Манолис
 
90'
Бухальфа Карло
Хартель Марсель
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 621 Количество передач 375
  • 59 Владение мячом, % 41
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
23
Треу
Филипп
17
Афолайян
Оладапо
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Саад
Элиас
13
Касали
Тино
5
Иванов
Роберт
6
Бисакшич
Эрмин
29
Hasan
Kurucay
18
Риттмюллер
Марвин
8
Тауэр
Никлас
19
Донкор
Антон
37
Кауфманн
Фабио
20
Хельгасон
Торир
44
Johan
Gomez
9
Филипп
Райан
Санкт-Паули
3-4-3
Айнтрахт Бр
3-3-2-2

История личных встреч

Санкт-Паули
Айнтрахт Бр

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

18 матчей

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
2:1
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
2:0
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
0:2
Б2
1:2
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
0:0
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
5:1
Б2
1:0
Б2
0:0
Б2
1:0

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1
0.63

Среднее время на гол

90
144

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.11
0.83

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

81
108

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 11 (3) 0.5
Эггештайн Йоханнес 6 0.27
Саад Элиас 6 0.27
Афолайян Оладапо 4 0.18
Ирвайн Джексон 3 0.14
Меткалф Коннор 2 0.09
Смит Эрик 1 0.05
Аменийдо Этьенн 1 0.05
Салиакас Манолис 1 0.05
Рицка Ларс 1 0.05
Бухальфа Карло 1 0.05
Треу Филипп 1 0.05
Кемляйн Алеша 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Фабио 5 0.23
Филипп Райан 3 0.14
Уджа Энтони 3 0.14
Бисакшич Эрмин 3 0.14
Johan Gomez 2 0.09
Крюгер Флориан 1 0.05
Иванов Роберт 1 0.05
Донкор Антон 1 0.05
Хельгасон Торир 1 0.05
Hasan Kurucay 1 (1) 0.05
Краусе Робин 0 0
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саад Элиас 5 1
Ирвайн Джексон 6 0
Смит Эрик 4 0
Меткалф Коннор 4 0
Салиакас Манолис 3 0
Афолайян Оладапо 3 0
Метс Кароль 1 1
Валь Хауке 2 0
Немет Давид 2 0
Кемляйн Алеша 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Джигала Адам 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Синани Данел 1 0
Василь Никола 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 4 2
Кауфманн Фабио 6 0
Краусе Робин 5 0
Hasan Kurucay 3 1
Иванов Роберт 4 0
Декарли Сауло 3 0
Johan Gomez 3 0
Тауэр Никлас 3 0
Берендт Бриан 1 1
Бисакшич Эрмин 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Виб Данило 2 0
Уджа Энтони 1 0
Гризбек Себастьян 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Донкор Антон 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Крюгер Флориан 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Айнтрахт Бр
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

2
2
Санкт-Паули
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Айнтрахт Бр
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

15
13
Санкт-Паули
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
Айнтрахт Бр
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (4)
32% (7)
50% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

17
15

Голы по времени матча

Забито

23
7
10 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 0
13 Не забивали 18
4
17%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
17%
1
14%
31-45
4
17%
3
43%
46-60
2
9%
1
14%
61-75
7
30%
2
29%
76-90

Пропущено

10
19
5 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
3
30%
6
32%
16-30
2
20%
6
32%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
1
10%
2
11%
76-90

Забито

15
15
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
2
13%
3
20%
1-15
6
40%
3
20%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
1
7%
2
13%
76-90

Пропущено

10
14
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
20%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
6
60%
4
29%
76-90

Забито

38
22
19 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 6
5 Не забивали 9
6
16%
3
14%
1-15
8
21%
3
14%
16-30
5
13%
3
14%
31-45
7
18%
4
18%
46-60
4
11%
5
23%
61-75
8
21%
4
18%
76-90

Пропущено

20
33
7 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 18
2
10%
5
15%
1-15
3
15%
7
21%
16-30
2
10%
10
30%
31-45
4
20%
1
3%
46-60
2
10%
4
12%
61-75
7
35%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2
Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2
Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0

Результаты матчей

Санкт-Паули
Айнтрахт Бр

Точный счет

0:0
3 раза 25%
5:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
2 раза 17%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 36%
0
5 раз 23%
1
4 раза 18%
3
3 раза 14%
5
2 раза 9%
0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
2
7
5
1.5
4
7
4
8
2.5
1
10
2
10
3.5
2
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
7
6
4
1.5
2
9
1
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
13
9
13
9
1.5
6
16
5
17
2.5
2
20
2
20
3.5
2
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 22 12 9 1 39 - 19 45
2.
Хольштайн Киль
 22 13 3 6 41 - 28 42
3.
Гамбург
 22 11 5 6 45 - 33 38
4.
Ганновер 96
 22 10 7 5 43 - 30 37
5.
Гройтер Фюрт
 22 10 5 7 34 - 28 35
6.
Падерборн
 22 10 4 8 34 - 37 34
7.
Фортуна
 22 9 6 7 46 - 32 33
8.
Герта
 22 9 5 8 42 - 36 32
9.
Эльвeрсберг
 22 9 5 8 35 - 36 32
10.
Нюрнберг
 22 8 6 8 31 - 40 30
11.
Карлсруэ
 22 7 8 7 40 - 40 29
12.
Магдебург
 22 7 6 9 35 - 33 27
13.
Веен Висбаден
 22 7 6 9 25 - 28 27
14.
Шальке 04
 22 8 2 12 34 - 42 26
15.
Айнтрахт Бр
 22 7 2 13 21 - 34 23
16.
Кайзерслаутерн
 22 6 4 12 35 - 44 22
17.
Ганза
 22 6 4 12 22 - 36 22
18.
Оснабрюк
 22 1 9 12 19 - 45 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
2.
Ганновер 96
 11 7 3 1 26 - 10 24
3.
Гройтер Фюрт
 11 7 2 2 22 - 10 23
4.
Гамбург
 10 7 0 3 24 - 14 21
5.
Карлсруэ
 12 5 5 2 23 - 18 20
6.
Шальке 04
 11 6 1 4 20 - 15 19
7.
Хольштайн Киль
 11 6 1 4 21 - 18 19
8.
Герта
 11 5 3 3 25 - 13 18
9.
Магдебург
 11 5 3 3 21 - 16 18
10.
Эльвeрсберг
 11 5 2 4 18 - 17 17
11.
Падерборн
 11 5 2 4 18 - 18 17
12.
Айнтрахт Бр
 11 5 2 4 14 - 15 17
13.
Веен Висбаден
 10 4 4 2 12 - 11 16
14.
Кайзерслаутерн
 11 5 1 5 22 - 20 16
15.
Нюрнберг
 11 4 4 3 16 - 17 16
16.
Фортуна
 11 4 3 4 19 - 18 15
17.
Ганза
 11 4 2 5 14 - 17 14
18.
Оснабрюк
 11 1 5 5 10 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 11 7 2 2 20 - 10 23
2.
Санкт-Паули
 10 5 4 1 15 - 10 19
3.
Фортуна
 11 5 3 3 27 - 14 18
4.
Падерборн
 11 5 2 4 16 - 19 17
5.
Гамбург
 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 11 4 3 4 17 - 19 15
7.
Герта
 11 4 2 5 17 - 23 14
8.
Нюрнберг
 11 4 2 5 15 - 23 14
9.
Ганновер 96
 11 3 4 4 17 - 20 13
10.
Гройтер Фюрт
 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Веен Висбаден
 12 3 2 7 13 - 17 11
12.
Карлсруэ
 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Магдебург
 11 2 3 6 14 - 17 9
14.
Ганза
 11 2 2 7 8 - 19 8
15.
Шальке 04
 11 2 1 8 14 - 27 7
16.
Айнтрахт Бр
 11 2 0 9 7 - 19 6
17.
Кайзерслаутерн
 11 1 3 7 13 - 24 6
18.
Оснабрюк
 11 0 4 7 9 - 29 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 15 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Фортуна Цолис Христос 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Весь список
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      Тауэр Никлас получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Саад Элиас получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Г О О О О Л - Афолайян Оладапо бьет в цель!
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