Тур: 25. Стадион: Карло Кастеллани. Главный судья: Пайретто Лука
1:1
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаГьяси Эммануэль
0:1
30' ГолБельтран Лукас
45' Желтая карточкаЛуперто Себастьяно
1:1
56' ПенальтиНьянг М'Байе
70' Желтая карточкаБираги Кристиано
73' Желтая карточкаЖурковски Шимон
82' Желтая карточкаБельтран Лукас
90'+5
Ход матча
30'
56'
1:1
70'
73'
82'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
323 Количество передач 498
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Каприле
Элия
29
Мале
Юссеф
- Основной состав
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ньянг М'БайеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Эмполи
Фиорентина
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
16 матчей
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
12.5%
50%
6 побед 2 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1
1.11
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.43
Среднее время на гол
67
63
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.19
1.25
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
75
72
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Журковски Шимон
|4
|0.16
|Капуто Франческо
|3 (1)
|0.12
|Коваленко Виктор
|2
|0.08
|Канчельери Маттео
|2
|0.08
|Ньянг М'Байе
|2 (2)
|0.08
|Бальданци Томмазо
|2
|0.08
|Фаццини Якопо
|1
|0.04
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.04
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Камбьяги Николо
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Николас
|7 (1)
|0.28
|Бонавентура Джакомо
|6
|0.24
|Бельтран Лукас
|6 (1)
|0.24
|Мартинес Лукас II
|4
|0.16
|Мандрагора Роландо
|2
|0.08
|Нзола М'Бала
|2 (1)
|0.08
|Раньери Лука
|2
|0.08
|Дункан Альфред
|1
|0.04
|Бираги Кристиано
|1
|0.04
|Соттиль Риккардо
|1
|0.04
|Куаме Кристиан
|1
|0.04
|Иконе Жонатан
|1
|0.04
|Барак Антонин
|1
|0.04
|Брекало Йосип
|1
|0.04
|Кайоде Майкл
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Мело Артур
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|9
|0
|Гьяси Эммануэль
|5
|0
|Валюкевич Себастьян
|5
|0
|Какаче Либерато
|5
|0
|Канчельери Маттео
|5
|0
|Грасси Альберто
|4
|0
|Фаццини Якопо
|4
|0
|Раноккья Филиппо
|3
|0
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|Луперто Себастьяно
|2
|0
|Камбьяги Николо
|2
|0
|Журковски Шимон
|2
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Черри Альберто
|1
|0
|Бастони Симоне
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|11
|0
|Бираги Кристиано
|7
|0
|Иконе Жонатан
|6
|0
|Мартинес Лукас II
|5
|0
|Миленкович Никола
|3
|1
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Бельтран Лукас
|4
|0
|Терраччиано Пьетро
|3
|0
|Паризи Фабьяно
|3
|0
|Кайоде Майкл
|3
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Барак Антонин
|1
|0
|Нзола М'Бала
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
Результаты матчей
Эмполи
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Фиорентина
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
5
Эмполи
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Фиорентина
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
7
22
Эмполи
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Фиорентина
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (9)
20% (5)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
11
27
Голы по времени матча
Забито
8
15
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
21 Не забивали 17
2
25%
4
27%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
1
13%
2
13%
76-90
Пропущено
19
17
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
4
21%
3
18%
1-15
4
21%
2
12%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
5
26%
2
12%
61-75
3
16%
4
24%
76-90
Забито
10
22
2 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
0
0%
3
14%
1-15
1
10%
5
23%
16-30
1
10%
3
14%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
5
50%
7
32%
76-90
Пропущено
20
13
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
15%
3
23%
1-15
3
15%
3
23%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
5
25%
2
15%
46-60
3
15%
2
15%
61-75
4
20%
2
15%
76-90
Забито
18
37
7 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 13
13 Не забивали 8
2
11%
7
19%
1-15
2
11%
7
19%
16-30
3
17%
5
14%
31-45
1
6%
6
16%
46-60
4
22%
3
8%
61-75
6
33%
9
24%
76-90
Пропущено
39
30
17 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
7
18%
6
20%
1-15
7
18%
5
17%
16-30
3
8%
3
10%
31-45
7
18%
6
20%
46-60
8
21%
4
13%
61-75
7
18%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Салернитана - Эмполи 1:3 Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0
Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1
Фиорентина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1
Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1
Результаты матчей
Эмполи
Фиорентина
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 52%
1
8 раз 32%
3
3 раза 12%
2
1 раз 4%
0
8 раз 32%
1
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эмполи
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
93
211
75
211
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
85
210
49
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1213
Больше Меньше
178
421
1114
322
619
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|59 - 12
|63
|2.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|38 - 17
|54
|3.
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|47 - 27
|52
|4.
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|47 - 23
|45
|5.
|Заявка
|25
|12
|9
|4
|37 - 23
|45
|6.
|0:0 Заявка
|25
|11
|6
|8
|42 - 30
|39
|7.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 29
|38
|8.
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|29 - 26
|37
|9.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|33 - 28
|36
|10.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|23 - 20
|36
|11.
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|21 - 28
|30
|12.
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|26 - 31
|30
|13.
|0:0 Заявка
|25
|6
|6
|13
|32 - 49
|24
|14.
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|24 - 39
|24
|15.
|Заявка
|25
|3
|14
|8
|25 - 38
|23
|16.
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|19 - 38
|22
|17.
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|29 - 45
|20
|18.
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|23 - 34
|20
|19.
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|23 - 46
|19
|20.
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|20 - 51
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|24 - 7
|32
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|30 - 6
|31
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 8
|31
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|21 - 7
|28
|5.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|17 - 6
|27
|6.
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|8.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|14 - 6
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|10.
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 19
|21
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 16
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|18.
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|16 - 20
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 18
|10
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 6
|32
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 20
|24
|4.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 12
|18
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 17
|16
|6.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 17
|13
|10.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 16
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|12.
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 17
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 18
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 24
|6
|17.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 18
|6
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|9 - 22
|5
|19.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 25
|4
|20.
|0:0 Заявка
|12
|0
|3
|9
|10 - 30
|3
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|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эмполи 1:1 Фиорентина
Исход игры
Эмполи
5.8% (7)
Ничья
25.8% (31)
Фиорентина
68.3% (82)
Тотал 2.5
Больше
46.79% (51)
Меньше
53.21% (58)
Обе команды забьют
Да
71.56% (78)
Нет
28.44% (31)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
35.8% (43)
1:1 Ничья
22.5% (27)
0:1 Фиорентина
18.3% (22)
0:2 Фиорентина
5% (6)
1:0 Эмполи
2.5% (3)
1:3 Фиорентина
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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