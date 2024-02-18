Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Рефери не любит споров - именно за это Луперто Себастьяно сейчас получил желтую

49' Каприле Элия взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Журковски Шимон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Эмполи

43' Бираги Кристиано из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Удар от ворот произведет Фиорентина

36' Удар от ворот произведет Эмполи

34' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Г О О О О Л - Бельтран Лукас забивает с правой ноги!

30' Мандрагора Роландо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Грасси Альберто получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Каприле Элия взял и забрал мяч на выходе

27' Удар от ворот произведет Эмполи

27' Фараони Марко пробует нанести удар издали, но Элия ​​Каприл держит все под контролем

27' Игрок из команды Фиорентина делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

27' Матч возобновлен

26' Грасси Альберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

24' Игрок из команды Эмполи делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

22' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Фараони Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Фараони Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Черри Альберто упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

20' Камбьяги Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Фиорентина

13' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Миленкович Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Матч возобновится спорным мячом

10' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

9' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Мандрагора Роландо получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Мандрагора Роландо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

7' Черри Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Каприле Элия взял и забрал мяч на выходе

3' Матч возобновлен

2' Бираги Кристиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Гьяси Эммануэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

1' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

1' Игрок из команды Эмполи делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эмполи начинает с центра поля

1' Судья начинает матч