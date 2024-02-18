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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Эмполи
1:1
Конец матча
Фиорентина
0'
2' Желтая карточка
Гьяси Эммануэль
0:1
30' Гол
Бельтран Лукас
45' Желтая карточка
Луперто Себастьяно
1:1
56' Пенальти
Ньянг М'Байе
70' Желтая карточка
Бираги Кристиано
73' Желтая карточка
Журковски Шимон
82' Желтая карточка
Бельтран Лукас
90'+5

Ход матча

2'
Гьяси Эммануэль
 
30'
0:1
Бельтран Лукас
(Мандрагора Роландо)
30'
Марин Рэзван
Грасси Альберто
 
45'
Луперто Себастьяно
 
46'
Ньянг М'Байе
Гьяси Эммануэль
 
46'
Канчельери Маттео
Черри Альберто
 
56'
Ньянг М'Байе
1:1
62'
 
Кайоде Майкл
Фараони Марко
62'
 
Мело Артур
Дункан Альфред
70'
 
Бираги Кристиано
72'
 
Иконе Жонатан
Соттиль Риккардо
72'
 
Бонавентура Джакомо
Белотти Андреа
73'
Журковски Шимон
 
75'
 
Паризи Фабьяно
Бираги Кристиано
80'
Фаццини Якопо
Мале Юссеф
 
82'
 
Бельтран Лукас
87'
Пеццелла Джузеппе
Какаче Либерато
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 323 Количество передач 498
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Эмполи 5.8% (7)
X 25.8% (31)
Фиорентина 68.3% (82)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Каприле
Элия
34
Исмайли
Ардиан
4
Валюкевич
Себастьян
33
Луперто
Себастьяно
11
Гьяси
Эммануэль
13
Какаче
Либерато
5
Грасси
Альберто
29
Мале
Юссеф
27
Журковски
Шимон
28
Камбьяги
Николо
17
Черри
Альберто
1
Терраччиано
Пьетро
22
Фараони
Марко
28
Мартинес
Лукас
II
4
Миленкович
Никола
3
Бираги
Кристиано
32
Дункан
Альфред
38
Мандрагора
Роландо
10
Гонсалес
Николас
9
Бельтран
Лукас
7
Соттиль
Риккардо
20
Белотти
Андреа
Эмполи
3-4-2-1
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Эмполи
Фиорентина

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

16 матчей

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
6 побед 2 ничьи 8 побед

История матчей

СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:4
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:3
СA
1:1
К
2:1
К
1:0
СA
0:2

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1
1.11

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.43

Среднее время на гол

67
63

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.19
1.25

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

75
72

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Журковски Шимон 4 0.16
Капуто Франческо 3 (1) 0.12
Коваленко Виктор 2 0.08
Канчельери Маттео 2 0.08
Ньянг М'Байе 2 (2) 0.08
Бальданци Томмазо 2 0.08
Фаццини Якопо 1 0.04
Гьяси Эммануэль 1 0.04
Берешиньски Бартош 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Камбьяги Николо 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 7 (1) 0.28
Бонавентура Джакомо 6 0.24
Бельтран Лукас 6 (1) 0.24
Мартинес Лукас II 4 0.16
Мандрагора Роландо 2 0.08
Нзола М'Бала 2 (1) 0.08
Раньери Лука 2 0.08
Дункан Альфред 1 0.04
Бираги Кристиано 1 0.04
Соттиль Риккардо 1 0.04
Куаме Кристиан 1 0.04
Иконе Жонатан 1 0.04
Барак Антонин 1 0.04
Брекало Йосип 1 0.04
Кайоде Майкл 0 0
Фараони Марко 0 0
Мело Артур 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 9 0
Гьяси Эммануэль 5 0
Валюкевич Себастьян 5 0
Какаче Либерато 5 0
Канчельери Маттео 5 0
Грасси Альберто 4 0
Фаццини Якопо 4 0
Раноккья Филиппо 3 0
Берешиньски Бартош 2 0
Луперто Себастьяно 2 0
Камбьяги Николо 2 0
Журковски Шимон 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Черри Альберто 1 0
Бастони Симоне 1 0
Хаас Николас 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Марин Рэзван 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 11 0
Бираги Кристиано 7 0
Иконе Жонатан 6 0
Мартинес Лукас II 5 0
Миленкович Никола 3 1
Бонавентура Джакомо 4 0
Бельтран Лукас 4 0
Терраччиано Пьетро 3 0
Паризи Фабьяно 3 0
Кайоде Майкл 3 0
Дункан Альфред 2 0
Мандрагора Роландо 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Мина Йерри 1 0
Барак Антонин 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Мело Артур 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Инфантино Джино 1 0

Результаты матчей

Эмполи
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Фиорентина
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
5
Эмполи
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Фиорентина
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

7
22
Эмполи
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Фиорентина
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (9)
20% (5)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

11
27

Голы по времени матча

Забито

8
15
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
21 Не забивали 17
2
25%
4
27%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
1
13%
2
13%
76-90

Пропущено

19
17
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
4
21%
3
18%
1-15
4
21%
2
12%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
5
26%
2
12%
61-75
3
16%
4
24%
76-90

Забито

10
22
2 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
0
0%
3
14%
1-15
1
10%
5
23%
16-30
1
10%
3
14%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
5
50%
7
32%
76-90

Пропущено

20
13
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
15%
3
23%
1-15
3
15%
3
23%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
5
25%
2
15%
46-60
3
15%
2
15%
61-75
4
20%
2
15%
76-90

Забито

18
37
7 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 13
13 Не забивали 8
2
11%
7
19%
1-15
2
11%
7
19%
16-30
3
17%
5
14%
31-45
1
6%
6
16%
46-60
4
22%
3
8%
61-75
6
33%
9
24%
76-90

Пропущено

39
30
17 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
7
18%
6
20%
1-15
7
18%
5
17%
16-30
3
8%
3
10%
31-45
7
18%
6
20%
46-60
8
21%
4
13%
61-75
7
18%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Салернитана - Эмполи 1:3 Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0
Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1
Фиорентина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1
Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1

Результаты матчей

Эмполи
Фиорентина

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 52%
1
8 раз 32%
3
3 раза 12%
2
1 раз 4%
0
8 раз 32%
1
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
9
3
2
11
1.5
7
5
2
11
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
5
2
10
1.5
4
9
1
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
13
0.5
Больше Меньше
17
8
4
21
1.5
11
14
3
22
2.5
6
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 24 20 3 1 59 - 12 63
2.
Ювентус
 Заявка 25 16 6 3 38 - 17 54
3.
Милан
 Заявка 24 16 4 4 47 - 27 52
4.
Аталанта
 Заявка 24 14 3 7 47 - 23 45
5.
Болонья
 Заявка 25 12 9 4 37 - 23 45
6.
Рома
 0:0 Заявка 25 11 6 8 42 - 30 39
7.
Фиорентина
 Заявка 25 11 5 9 37 - 29 38
8.
Лацио
 Заявка 24 11 4 9 29 - 26 37
9.
Наполи
 Заявка 24 10 6 8 33 - 28 36
10.
Торино
 Заявка 24 9 9 6 23 - 20 36
11.
Монца
 Заявка 24 7 9 8 21 - 28 30
12.
Дженоа
 Заявка 25 7 9 9 26 - 31 30
13.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 25 6 6 13 32 - 49 24
14.
Лечче
 Заявка 25 5 9 11 24 - 39 24
15.
Удинезе
 Заявка 25 3 14 8 25 - 38 23
16.
Эмполи
 Заявка 25 5 7 13 19 - 38 22
17.
Сассуоло
 Заявка 24 5 5 14 29 - 45 20
18.
Верона
 Заявка 25 4 8 13 23 - 34 20
19.
Кальяри
 Заявка 25 4 7 14 23 - 46 19
20.
Салернитана
 Заявка 25 2 7 16 20 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 13 10 2 1 24 - 7 32
2.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 30 - 6 31
3.
Аталанта
 Заявка 13 10 1 2 30 - 8 31
4.
Милан
 Заявка 12 9 1 2 21 - 7 28
5.
Ювентус
 Заявка 12 8 3 1 17 - 6 27
6.
Рома
 0:0 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Торино
 Заявка 12 6 5 1 14 - 6 23
9.
Лацио
 Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
10.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 13 6 3 4 22 - 19 21
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
13.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 12 - 11 17
14.
Дженоа
 Заявка 12 4 5 3 15 - 16 17
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
17.
Сассуоло
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 16 - 20 11
19.
Эмполи
 Заявка 13 2 4 7 9 - 18 10
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
5.
Лацио
 Заявка 12 5 1 6 16 - 17 16
6.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 15 - 17 15
7.
Аталанта
 Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
8.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
9.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
10.
Болонья
 Заявка 12 2 7 3 13 - 16 13
11.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
12.
Рома
 0:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 17 12
13.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
14.
Удинезе
 Заявка 12 2 6 4 9 - 18 12
15.
Сассуоло
 Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
16.
Салернитана
 Заявка 12 1 3 8 7 - 24 6
17.
Верона
 Заявка 13 1 3 9 9 - 18 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Кальяри
 Заявка 13 0 4 9 8 - 25 4
20.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (2)
Ювентус Влахович Душан 13 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (7)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Журковски Шимон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 90'
      Контроль мяча: Эмполи: 39%, Фиорентина: 61%.
    • 90'
      Матч возобновлен
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 89'
      Иконе Жонатан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Марин Рэзван из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 88'
      Мартинес Лукас II наказан за толчок Камбьяги Николо
    • 88'
      Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Эмполи 5.8% (7)
    X 25.8% (31)
    Фиорентина 68.3% (82)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эмполи 1:1 Фиорентина

    Исход игры
    Эмполи
    5.8% (7)
    Ничья
    25.8% (31)
    Фиорентина
    68.3% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.79% (51)
    Меньше
    53.21% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    71.56% (78)
    Нет
    28.44% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    35.8% (43)
    1:1 Ничья
    22.5% (27)
    0:1 Фиорентина
    18.3% (22)
    0:2 Фиорентина
    5% (6)
    1:0 Эмполи
    2.5% (3)
    1:3 Фиорентина
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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