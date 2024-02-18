Тур: 25. Стадион: Стадион Блюнержи - Стадио Фриули. Главный судья: Мариани Маурицио
0'
1:0
14' ГолЗемура Джордан
20' Желтая карточкаЛукка Лоренцо
33' Желтая карточкаДоссена Альберто
38' Желтая карточкаАуджелло Томмазо
1:1
44' ГолГаэтано Джанлука
Ход матча
14'
20'
33'
38'
44'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Окойе
Мадука
18
Перес
Неуэн
11
Уолас
Соуза
26
Мина
Йерри
21
Янкто
Якуб
77
Лувумбу
Зито
- Основной состав
-
40 Окойе МадукаВратарь
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 БреннерНападающий
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбу ЗитоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Удинезе
Кальяри
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
30 матчей
46.7%
23.3%
30%
14 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.3%
33.3%
23.4%
13 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.93
1.4
Среднее время на гол
46
64
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.13
1.07
Среднее время на гол
79
84
Всего голов
46
37
Голов в среднем за матч
1.53
1.23
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
58
72
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6
|0.24
|Товен Флорьян
|4 (1)
|0.16
|Самарджич Лазар
|3
|0.12
|Перейра Роберто
|3 (1)
|0.12
|Уолас Соуза
|2
|0.08
|Ловрич Санди
|1
|0.04
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.04
|Пайеро Мартин
|1
|0.04
|Джанетти Лаутаро
|1
|0.04
|Земура Джордан
|1
|0.04
|Саррага Ойер
|1
|0.04
|Феррейра Жоау
|0
|0
|Саксесс Исаак
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паволетти Леонардо
|4
|0.16
|Лувумбу Зито
|3
|0.12
|Виола Николас
|3
|0.12
|Доссена Альберто
|2
|0.08
|Ористанио Гаэтано
|2
|0.08
|Петанья Андреа
|1
|0.04
|Дзаппа Габриэле
|1
|0.04
|Нандес Найтан
|1 (1)
|0.04
|Лападула Джанлука
|1
|0.04
|Макумбу Антуан
|1
|0.04
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.04
|Сулемана Ибрахим
|1
|0.04
|Янкто Якуб
|0
|0
|Шомуродов Элдор
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|7
|0
|Кабаселе Кристиан
|5
|0
|Перейра Роберто
|5
|0
|Товен Флорьян
|4
|0
|Уолас Соуза
|4
|0
|Саксесс Исаак
|4
|0
|Перес Неуэн
|4
|0
|Пайеро Мартин
|2
|1
|Камара Ассан
|3
|0
|Эбоселе Фести
|3
|0
|Лукка Лоренцо
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Масина Адам
|2
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Паделли Даниэле
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Самарджич Лазар
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макумбу Антуан
|4
|2
|Ветеска Матеуш
|4
|1
|Паволетти Леонардо
|4
|0
|Виола Николас
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Доссена Альберто
|3
|0
|Лувумбу Зито
|3
|0
|Прати Маттео
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Петанья Андреа
|2
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|Скуффет Симоне
|1
|0
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Дентелло Пауло
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Клаудио Раньери
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Кальяри
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
8
Удинезе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Кальяри
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
13
13
Упущенные победы
7
10
Удинезе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Кальяри
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
25% (6)
54% (13)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
13
13
Упущенные победы
18
18
Голы по времени матча
Забито
14
8
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
3
38%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
2
14%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
20
23
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
15%
3
13%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
5
25%
2
9%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
2
10%
5
22%
61-75
9
45%
7
30%
76-90
Забито
9
15
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
2
22%
7
47%
76-90
Пропущено
18
21
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
3
17%
7
33%
16-30
6
33%
4
19%
31-45
1
6%
6
29%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
6
33%
0
0%
76-90
Забито
23
23
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
1
4%
1
4%
1-15
5
22%
5
22%
16-30
3
13%
1
4%
31-45
7
30%
2
9%
46-60
5
22%
5
22%
61-75
2
9%
9
39%
76-90
Пропущено
38
44
18 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 21
3
8%
4
9%
1-15
4
11%
8
18%
16-30
11
29%
6
14%
31-45
1
3%
11
25%
46-60
4
11%
8
18%
61-75
15
39%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Ювентус - Удинезе 0:1 Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3
Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0
Кальяри
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кальяри - Лацио 1:3 Рома - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1
Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4
Результаты матчей
Удинезе
Кальяри
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 25%
0:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
0
8 раз 33%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
1
10 раз 42%
0
9 раз 38%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
57
48
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
66
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
159
618
519
222
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|59 - 12
|63
|2.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|38 - 17
|54
|3.
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|47 - 27
|52
|4.
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|47 - 23
|45
|5.
|Заявка
|25
|12
|9
|4
|37 - 23
|45
|6.
|1:0 Заявка
|25
|12
|4
|9
|37 - 28
|40
|7.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|42 - 30
|38
|8.
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|29 - 26
|37
|9.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|33 - 28
|36
|10.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|23 - 20
|36
|11.
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|21 - 28
|30
|12.
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|26 - 31
|30
|13.
|1:0 Заявка
|25
|4
|13
|8
|25 - 37
|25
|14.
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|24 - 39
|24
|15.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|32 - 49
|23
|16.
|0:1 Заявка
|25
|5
|6
|14
|18 - 38
|21
|17.
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|29 - 45
|20
|18.
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|23 - 34
|20
|19.
|0:1 Заявка
|25
|4
|6
|15
|22 - 46
|18
|20.
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|20 - 51
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|24 - 7
|32
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|30 - 6
|31
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 8
|31
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|21 - 7
|28
|5.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|17 - 6
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|7.
|1:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|8.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|14 - 6
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 19
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 16
|17
|15.
|0:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|17.
|1:0 Заявка
|13
|2
|7
|4
|16 - 19
|13
|18.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|19.
|0:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 18
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 6
|32
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 20
|24
|4.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 12
|18
|5.
|1:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 16
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 17
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 17
|13
|10.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 16
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|12.
|0:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|13.
|1:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 18
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 24
|6
|17.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 18
|6
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|9 - 22
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|10 - 30
|3
|20.
|0:1 Заявка
|13
|0
|3
|10
|7 - 25
|3
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|20 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|13 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|11 (8)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|10 (7)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Удинезе 1:1 Кальяри
Исход игры
Удинезе
87.9% (102)
Ничья
8.6% (10)
Кальяри
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
50% (55)
Меньше
50% (55)
Обе команды забьют
Да
55.45% (61)
Нет
44.55% (49)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
43.1% (50)
1:0 Удинезе
32.8% (38)
2:0 Удинезе
7.8% (9)
1:1 Ничья
5.2% (6)
3:1 Удинезе
1.7% (2)
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