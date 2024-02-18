37' Удар от ворот произведет Кальяри

37' Дзаппа Габриэле наказан за толчок Джордан Земура

36' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Джанетти Лаутаро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Самарджич Лазар пробил со штрафного прямо в стенку

33' Доссена Альберто получил желтую карточку от судьи

31' Джордан Земура выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Кальяри

30' Товен Флорьян из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Самарджич Лазар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Кальяри

25' Джордан Земура нанес удар, но тот был заблокирован.

24' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Игрок из команды Удинезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

21' Лувумбу Зито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Лукка Лоренцо получил желтую карточку от судьи

20' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

20' Кристенсен Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

20' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

16' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Команда Удинезе забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

14' Г О О О О Л - Джордан Земура забивает с правой ноги!

14' Эхизибуэ Кингсли из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Игрок из команды Удинезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

11' Удар от ворот произведет Удинезе

10' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Лувумбу Зито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Эхизибуэ Кингсли пробует нанести удар издали, но Симоне Скуффет держит все под контролем

6' Перес Неуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Лукка Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Кальяри начинает с центра поля

1' Судья начинает матч