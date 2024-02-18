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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Удинезе
1:1
Первый тайм: 45'
Кальяри
0'
1:0
14' Гол
Земура Джордан
20' Желтая карточка
Лукка Лоренцо
33' Желтая карточка
Доссена Альберто
38' Желтая карточка
Ауджелло Томмазо
1:1
44' Гол
Гаэтано Джанлука

Ход матча

14'
Земура Джордан
(Эхизибуэ Кингсли)
1:0
20'
Лукка Лоренцо
 
33'
 
Доссена Альберто
38'
 
Ауджелло Томмазо
44'
1:1
Гаэтано Джанлука
(Ауджелло Томмазо)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 116
Удинезе 87.9% (102)
X 8.6% (10)
Кальяри 3.4% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Удинезе
Ничья
Кальяри
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Окойе
Мадука
18
Перес
Неуэн
30
Джанетти
Лаутаро
31
Кристенсен
Томас
19
Эхизибуэ
Кингсли
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
4
Ловрич
Санди
33
Земура
Джордан
26
Товен
Флорьян
17
Лукка
Лоренцо
22
Скуффет
Симоне
28
Дзаппа
Габриэле
26
Мина
Йерри
4
Доссена
Альберто
27
Ауджелло
Томмазо
14
Дейола
Алессандро
29
Макумбу
Антуан
21
Янкто
Якуб
70
Гаэтано
Джанлука
77
Лувумбу
Зито
9
Лападула
Джанлука
Удинезе
3-5-1-1
Кальяри
4-3-2-1

История личных встреч

Удинезе
Кальяри

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

30 матчей

46.7%
23.3%
30%
14 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.3%
33.3%
23.4%
13 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

К
1:2
СA
0:0
СA
5:1
СA
0:4
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
4:3
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
4:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:4
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
6:2
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:1

Голы

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.93
1.4

Среднее время на гол

46
64

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.13
1.07

Среднее время на гол

79
84

Всего голов

46
37

Голов в среднем за матч

1.53
1.23

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

58
72

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 0.24
Товен Флорьян 4 (1) 0.16
Самарджич Лазар 3 0.12
Перейра Роберто 3 (1) 0.12
Уолас Соуза 2 0.08
Ловрич Санди 1 0.04
Кабаселе Кристиан 1 0.04
Пайеро Мартин 1 0.04
Джанетти Лаутаро 1 0.04
Земура Джордан 1 0.04
Саррага Ойер 1 0.04
Феррейра Жоау 0 0
Саксесс Исаак 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паволетти Леонардо 4 0.16
Лувумбу Зито 3 0.12
Виола Николас 3 0.12
Доссена Альберто 2 0.08
Ористанио Гаэтано 2 0.08
Петанья Андреа 1 0.04
Дзаппа Габриэле 1 0.04
Нандес Найтан 1 (1) 0.04
Лападула Джанлука 1 0.04
Макумбу Антуан 1 0.04
Гаэтано Джанлука 1 0.04
Сулемана Ибрахим 1 0.04
Янкто Якуб 0 0
Шомуродов Элдор 0 0
Ветеска Матеуш 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 7 0
Кабаселе Кристиан 5 0
Перейра Роберто 5 0
Товен Флорьян 4 0
Уолас Соуза 4 0
Саксесс Исаак 4 0
Перес Неуэн 4 0
Пайеро Мартин 2 1
Камара Ассан 3 0
Эбоселе Фести 3 0
Лукка Лоренцо 3 0
Ловрич Санди 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Масина Адам 2 0
Эхизибуэ Кингсли 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Паделли Даниэле 1 0
Бийол Яка 1 0
Самарджич Лазар 1 0
Земура Джордан 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макумбу Антуан 4 2
Ветеска Матеуш 4 1
Паволетти Леонардо 4 0
Виола Николас 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Нандес Найтан 3 0
Доссена Альберто 3 0
Лувумбу Зито 3 0
Прати Маттео 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Лападула Джанлука 2 0
Петанья Андреа 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Скуффет Симоне 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Дентелло Пауло 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0

Результаты матчей

Удинезе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Кальяри
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
8
Удинезе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Кальяри
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

13
13

Упущенные победы

7
10
Удинезе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Кальяри
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
25% (6)
54% (13)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

13
13

Упущенные победы

18
18

Голы по времени матча

Забито

14
8
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
3
38%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
2
14%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

20
23
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
15%
3
13%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
5
25%
2
9%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
2
10%
5
22%
61-75
9
45%
7
30%
76-90

Забито

9
15
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
2
22%
7
47%
76-90

Пропущено

18
21
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
3
17%
7
33%
16-30
6
33%
4
19%
31-45
1
6%
6
29%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
6
33%
0
0%
76-90

Забито

23
23
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
1
4%
1
4%
1-15
5
22%
5
22%
16-30
3
13%
1
4%
31-45
7
30%
2
9%
46-60
5
22%
5
22%
61-75
2
9%
9
39%
76-90

Пропущено

38
44
18 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 21
3
8%
4
9%
1-15
4
11%
8
18%
16-30
11
29%
6
14%
31-45
1
3%
11
25%
46-60
4
11%
8
18%
61-75
15
39%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Ювентус - Удинезе 0:1 Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3
Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0
Кальяри
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кальяри - Лацио 1:3 Рома - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1
Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4

Результаты матчей

Удинезе
Кальяри

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 25%
0:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
0
8 раз 33%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
1
10 раз 42%
0
9 раз 38%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
4
8
2
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
6
1
11
1.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
15
9
6
18
1.5
5
19
2
22
2.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 24 20 3 1 59 - 12 63
2.
Ювентус
 Заявка 25 16 6 3 38 - 17 54
3.
Милан
 Заявка 24 16 4 4 47 - 27 52
4.
Аталанта
 Заявка 24 14 3 7 47 - 23 45
5.
Болонья
 Заявка 25 12 9 4 37 - 23 45
6.
Фиорентина
 1:0 Заявка 25 12 4 9 37 - 28 40
7.
Рома
 Заявка 24 11 5 8 42 - 30 38
8.
Лацио
 Заявка 24 11 4 9 29 - 26 37
9.
Наполи
 Заявка 24 10 6 8 33 - 28 36
10.
Торино
 Заявка 24 9 9 6 23 - 20 36
11.
Монца
 Заявка 24 7 9 8 21 - 28 30
12.
Дженоа
 Заявка 25 7 9 9 26 - 31 30
13.
Удинезе
 1:0 Заявка 25 4 13 8 25 - 37 25
14.
Лечче
 Заявка 25 5 9 11 24 - 39 24
15.
Фрозиноне
 Заявка 24 6 5 13 32 - 49 23
16.
Эмполи
 0:1 Заявка 25 5 6 14 18 - 38 21
17.
Сассуоло
 Заявка 24 5 5 14 29 - 45 20
18.
Верона
 Заявка 25 4 8 13 23 - 34 20
19.
Кальяри
 0:1 Заявка 25 4 6 15 22 - 46 18
20.
Салернитана
 Заявка 25 2 7 16 20 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 13 10 2 1 24 - 7 32
2.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 30 - 6 31
3.
Аталанта
 Заявка 13 10 1 2 30 - 8 31
4.
Милан
 Заявка 12 9 1 2 21 - 7 28
5.
Ювентус
 Заявка 12 8 3 1 17 - 6 27
6.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
7.
Фиорентина
 1:0 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Торино
 Заявка 12 6 5 1 14 - 6 23
9.
Лацио
 Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
13.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 12 - 11 17
14.
Дженоа
 Заявка 12 4 5 3 15 - 16 17
15.
Кальяри
 0:1 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
17.
Удинезе
 1:0 Заявка 13 2 7 4 16 - 19 13
18.
Сассуоло
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
19.
Эмполи
 0:1 Заявка 13 2 3 8 8 - 18 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
5.
Фиорентина
 1:0 Заявка 13 5 2 6 15 - 16 17
6.
Лацио
 Заявка 12 5 1 6 16 - 17 16
7.
Аталанта
 Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
8.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
9.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
10.
Болонья
 Заявка 12 2 7 3 13 - 16 13
11.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
12.
Эмполи
 0:1 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
13.
Удинезе
 1:0 Заявка 12 2 6 4 9 - 18 12
14.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
15.
Сассуоло
 Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
16.
Салернитана
 Заявка 12 1 3 8 7 - 24 6
17.
Верона
 Заявка 13 1 3 9 9 - 18 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Фрозиноне
 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
20.
Кальяри
 0:1 Заявка 13 0 3 10 7 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (2)
Ювентус Влахович Душан 13 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (7)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
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    Прогнозы 116
    Удинезе 87.9% (102)
    X 8.6% (10)
    Кальяри 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Кальяри
    1.89
    5.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 1:1 Кальяри

    Исход игры
    Удинезе
    87.9% (102)
    Ничья
    8.6% (10)
    Кальяри
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (55)
    Меньше
    50% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    55.45% (61)
    Нет
    44.55% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Удинезе
    43.1% (50)
    1:0 Удинезе
    32.8% (38)
    2:0 Удинезе
    7.8% (9)
    1:1 Ничья
    5.2% (6)
    3:1 Удинезе
    1.7% (2)
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