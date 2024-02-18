Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

47' Ох, нехорошо это выглядит. Янкто Якуб получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Янкто Якуб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Джанетти Лаутаро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Ауджелло Томмазо из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Лападула Джанлука бьет со штрафного в створ, но Мадука Окойe держит все под контролем

41' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Кальяри

40' Самарджич Лазар не смог попасть в створ ударом издали

39' Ауджелло Томмазо получил желтую карточку от судьи

38' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

38' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Кальяри

37' Дзаппа Габриэле наказан за толчок Джордан Земура

36' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Джанетти Лаутаро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Самарджич Лазар пробил со штрафного прямо в стенку

33' Доссена Альберто получил желтую карточку от судьи

31' Джордан Земура выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Кальяри

30' Товен Флорьян из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Самарджич Лазар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Кальяри

25' Джордан Земура нанес удар, но тот был заблокирован.

24' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Игрок из команды Удинезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

21' Лувумбу Зито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Лукка Лоренцо получил желтую карточку от судьи

20' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

20' Кристенсен Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

20' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

16' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Команда Удинезе забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

14' Г О О О О Л - Джордан Земура забивает с правой ноги!

14' Эхизибуэ Кингсли из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Игрок из команды Удинезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

11' Удар от ворот произведет Удинезе

10' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Лувумбу Зито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Эхизибуэ Кингсли пробует нанести удар издали, но Симоне Скуффет держит все под контролем

6' Перес Неуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Лукка Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Кальяри начинает с центра поля

1' Судья начинает матч