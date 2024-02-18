Тур: 25. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Коломбо Андреа
22
Мари
Пабло
47
Мота
Дани
16
Меньян
Майк
28
Тиав
Малик
19
Эрнандес
Тео
17
Окафор
Ноа
15
Йович
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Мота ДаниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Окафор НоаПолузащитник
-
15 Йович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
-
10 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монца
Милан
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.25
0.67
Среднее время на гол
360
135
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
3.67
1.75
Среднее время на гол
24
51
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.71
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
52
70
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колпани Андреа
|7
|0.29
|Коломбо Лоренцо
|3
|0.13
|Мота Дани
|2
|0.08
|Карбони Валентин
|2
|0.08
|Пессина Маттео
|2 (2)
|0.08
|Кальдирола Лука
|1
|0.04
|Гальярдини Роберто
|1
|0.04
|Марич Мирко
|1
|0.04
|Виньято Самуэле
|1
|0.04
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Перейра Педру II
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|11 (4)
|0.46
|Пулишич Кристиан
|6
|0.25
|Лофтус-Чик Рубен
|5
|0.21
|Йович Лука
|5
|0.21
|Эрнандес Тео
|4 (1)
|0.17
|Окафор Ноа
|4
|0.17
|Леау Рафаэл
|3
|0.13
|Томори Фикайо
|3
|0.13
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.08
|Адли Ясин
|1
|0.04
|Габбия Маттео
|1
|0.04
|Траоре Шака
|1
|0.04
|Шимич Ян-Карло
|1
|0.04
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|Кьяер Симон
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Чуквуэзе Саму
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мари Пабло
|6
|0
|Кальдирола Лука
|4
|1
|Д'Амброзио Данило
|4
|1
|Палладино Раффаэле
|2
|2
|Биринделли Самуэле
|5
|0
|Иццо Армандо
|4
|0
|Гальярдини Роберто
|4
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|3
|0
|Перейра Педру II
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Пессина Маттео
|2
|0
|Мота Дани
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Коломбо Лоренцо
|2
|0
|Бондо Варрен
|2
|0
|Виньято Самуэле
|2
|0
|Марич Мирко
|0
|1
|Колпани Андреа
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
|Читтадини Джорджо
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|8
|0
|Калабрия Давиде
|4
|1
|Рейндерс Тиджани
|5
|0
|Томори Фикайо
|3
|1
|Тиав Малик
|3
|1
|Флоренци Алессандро
|4
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|4
|0
|Муса Юнус
|4
|0
|Крунич Раде
|3
|0
|Леау Рафаэл
|3
|0
|Стефано Пиоли
|3
|0
|Жиру Оливье
|1
|1
|Меньян Майк
|1
|1
|Йович Лука
|2
|0
|Адли Ясин
|2
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Хименес Алехандро
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
Результаты матчей
Монца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Милан
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
5
9
Монца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Милан
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
8
21
Монца
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Милан
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
13
30
Голы по времени матча
Забито
12
26
6 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
1
8%
3
12%
1-15
3
25%
5
19%
16-30
2
17%
7
27%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
2
17%
1
4%
61-75
3
25%
7
27%
76-90
Пропущено
11
20
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
5
45%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
18%
2
10%
46-60
1
9%
7
35%
61-75
3
27%
4
20%
76-90
Забито
8
21
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 9
19 Не забивали 14
0
0%
3
14%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
3
38%
7
33%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
3
38%
2
10%
61-75
1
13%
4
19%
76-90
Пропущено
18
7
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
5
28%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
22%
1
14%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
3
43%
61-75
5
28%
2
29%
76-90
Забито
20
47
10 В 1-м тайме 26
10 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 18
10 Не забивали 2
1
5%
6
13%
1-15
4
20%
6
13%
16-30
5
25%
14
30%
30%
31-45
1
5%
7
15%
46-60
5
25%
3
6%
61-75
4
20%
11
23%
76-90
Пропущено
29
27
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 15
10
34%
1
4%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
4
14%
5
19%
31-45
4
14%
2
7%
46-60
3
10%
10
37%
61-75
8
28%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Монца - Верона 0:0 Удинезе - Монца 0:0 Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0
Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1
Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2
Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1
Результаты матчей
Монца
Милан
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
6 раз 50%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
Точный счет
1:1
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
3:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
2:2
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 42%
1
10 раз 42%
3
3 раза 13%
2
1 раз 4%
2
8 раз 33%
3
7 раз 29%
1
6 раз 25%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Монца
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
210
66
111
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
210
102
210
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
222
420
168
321
816
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|59 - 12
|63
|2.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|38 - 17
|54
|3.
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|47 - 27
|52
|4.
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|47 - 23
|45
|5.
|Заявка
|25
|12
|9
|4
|37 - 23
|45
|6.
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|45 - 30
|41
|7.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 29
|38
|8.
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|29 - 26
|37
|9.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|33 - 28
|36
|10.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|23 - 20
|36
|11.
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|21 - 28
|30
|12.
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|26 - 31
|30
|13.
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|24 - 39
|24
|14.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|32 - 52
|23
|15.
|Заявка
|25
|3
|14
|8
|25 - 38
|23
|16.
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|19 - 38
|22
|17.
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|29 - 45
|20
|18.
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|23 - 34
|20
|19.
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|23 - 46
|19
|20.
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|20 - 51
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|24 - 7
|32
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|30 - 6
|31
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 8
|31
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|21 - 7
|28
|5.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|17 - 6
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|8.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|14 - 6
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 22
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 16
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|18.
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|16 - 20
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 18
|10
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 6
|32
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 20
|24
|4.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 12
|18
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 17
|16
|6.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 16
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 18
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 24
|6
|17.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 18
|6
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|9 - 22
|5
|19.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 25
|4
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|10 - 30
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|13 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|11 (8)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|10 (7)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монца - Милан
Исход игры
Монца
2.1% (3)
Ничья
4.2% (6)
Милан
93.7% (133)
Тотал 2.5
Больше
60.17% (71)
Меньше
39.83% (47)
Обе команды забьют
Да
60.17% (71)
Нет
39.83% (47)
Популярный счёт
1:2 Милан
40.1% (57)
0:1 Милан
16.2% (23)
0:2 Милан
14.8% (21)
1:3 Милан
7% (10)
1:1 Ничья
2.1% (3)
0:3 Милан
1.4% (2)
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