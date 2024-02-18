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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Коломбо Андреа
Монца
 
Позже
Милан
Прогнозы 135
Монца 1.5% (2)
X 3.7% (5)
Милан 94.8% (128)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Милан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ди
Грегорио
Микеле
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
44
Карбони
Андреа
19
Биринделли
Самуэле
47
Мота
Дани
32
Пессина
Маттео
6
Гальярдини
Роберто
28
Колпани
Андреа
21
Карбони
Валентин
11
Джурич
Милан
II
16
Меньян
Майк
42
Флоренци
Алессандро
28
Тиав
Малик
46
Габбия
Маттео
19
Эрнандес
Тео
4
Беннасер
Исмаэль
7
Адли
Ясин
21
Чуквуэзе
Саму
8
Лофтус-Чик
Рубен
17
Окафор
Ноа
15
Йович
Лука
Монца
3-4-2-1
Милан
4-2-3-1

История личных встреч

Монца
Милан

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

СA
3:0
ТМК
1:1
СA
0:1
СA
4:1
ТМС
4:1
ТМК
0:3
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.25
0.67

Среднее время на гол

360
135

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

3.67
1.75

Среднее время на гол

24
51

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 7 0.29
Коломбо Лоренцо 3 0.13
Мота Дани 2 0.08
Карбони Валентин 2 0.08
Пессина Маттео 2 (2) 0.08
Кальдирола Лука 1 0.04
Гальярдини Роберто 1 0.04
Марич Мирко 1 0.04
Виньято Самуэле 1 0.04
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 11 (4) 0.46
Пулишич Кристиан 6 0.25
Лофтус-Чик Рубен 5 0.21
Йович Лука 5 0.21
Эрнандес Тео 4 (1) 0.17
Окафор Ноа 4 0.17
Леау Рафаэл 3 0.13
Томори Фикайо 3 0.13
Рейндерс Тиджани 2 0.08
Адли Ясин 1 0.04
Габбия Маттео 1 0.04
Траоре Шака 1 0.04
Шимич Ян-Карло 1 0.04
Калабрия Давиде 0 0
Флоренци Алессандро 0 0
Кьяер Симон 0 0
Меньян Майк 0 0
Чуквуэзе Саму 0 0
Муса Юнус 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 6 0
Кальдирола Лука 4 1
Д'Амброзио Данило 4 1
Палладино Раффаэле 2 2
Биринделли Самуэле 5 0
Иццо Армандо 4 0
Гальярдини Роберто 4 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 3 0
Перейра Педру II 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Мота Дани 2 0
Мачин Хосе 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Бондо Варрен 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Марич Мирко 0 1
Колпани Андреа 1 0
Карбони Андреа 1 0
Читтадини Джорджо 1 0
Карбони Валентин 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 8 0
Калабрия Давиде 4 1
Рейндерс Тиджани 5 0
Томори Фикайо 3 1
Тиав Малик 3 1
Флоренци Алессандро 4 0
Лофтус-Чик Рубен 4 0
Муса Юнус 4 0
Крунич Раде 3 0
Леау Рафаэл 3 0
Стефано Пиоли 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Йович Лука 2 0
Адли Ясин 2 0
Кьяер Симон 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Габбия Маттео 1 0
Окафор Ноа 1 0
Хименес Алехандро 1 0
Ромеро Лука 1 0
Терраччано Филиппо 1 0

Результаты матчей

Монца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Милан
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

5
9
Монца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Милан
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

8
21
Монца
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Милан
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

13
30

Голы по времени матча

Забито

12
26
6 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
1
8%
3
12%
1-15
3
25%
5
19%
16-30
2
17%
7
27%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
2
17%
1
4%
61-75
3
25%
7
27%
76-90

Пропущено

11
20
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
5
45%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
18%
2
10%
46-60
1
9%
7
35%
61-75
3
27%
4
20%
76-90

Забито

8
21
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 9
19 Не забивали 14
0
0%
3
14%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
3
38%
7
33%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
3
38%
2
10%
61-75
1
13%
4
19%
76-90

Пропущено

18
7
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
5
28%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
22%
1
14%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
3
43%
61-75
5
28%
2
29%
76-90

Забито

20
47
10 В 1-м тайме 26
10 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 18
10 Не забивали 2
1
5%
6
13%
1-15
4
20%
6
13%
16-30
5
25%
14
30%
30%
31-45
1
5%
7
15%
46-60
5
25%
3
6%
61-75
4
20%
11
23%
76-90

Пропущено

29
27
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 15
10
34%
1
4%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
4
14%
5
19%
31-45
4
14%
2
7%
46-60
3
10%
10
37%
61-75
8
28%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Монца - Верона 0:0 Удинезе - Монца 0:0 Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0
Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1
Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2
Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1

Результаты матчей

Монца
Милан

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
6 раз 50%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
3:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
2:2
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
10 раз 42%
3
3 раза 13%
2
1 раз 4%
2
8 раз 33%
3
7 раз 29%
1
6 раз 25%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Монца
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
2
10
1.5
6
6
1
11
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
2
10
1.5
10
2
2
10
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
22
2
4
20
1.5
16
8
3
21
2.5
8
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 24 20 3 1 59 - 12 63
2.
Ювентус
 Заявка 25 16 6 3 38 - 17 54
3.
Милан
 Заявка 24 16 4 4 47 - 27 52
4.
Аталанта
 Заявка 24 14 3 7 47 - 23 45
5.
Болонья
 Заявка 25 12 9 4 37 - 23 45
6.
Рома
 Заявка 25 12 5 8 45 - 30 41
7.
Фиорентина
 Заявка 25 11 5 9 37 - 29 38
8.
Лацио
 Заявка 24 11 4 9 29 - 26 37
9.
Наполи
 Заявка 24 10 6 8 33 - 28 36
10.
Торино
 Заявка 24 9 9 6 23 - 20 36
11.
Монца
 Заявка 24 7 9 8 21 - 28 30
12.
Дженоа
 Заявка 25 7 9 9 26 - 31 30
13.
Лечче
 Заявка 25 5 9 11 24 - 39 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 25 6 5 14 32 - 52 23
15.
Удинезе
 Заявка 25 3 14 8 25 - 38 23
16.
Эмполи
 Заявка 25 5 7 13 19 - 38 22
17.
Сассуоло
 Заявка 24 5 5 14 29 - 45 20
18.
Верона
 Заявка 25 4 8 13 23 - 34 20
19.
Кальяри
 Заявка 25 4 7 14 23 - 46 19
20.
Салернитана
 Заявка 25 2 7 16 20 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 13 10 2 1 24 - 7 32
2.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 30 - 6 31
3.
Аталанта
 Заявка 13 10 1 2 30 - 8 31
4.
Милан
 Заявка 12 9 1 2 21 - 7 28
5.
Ювентус
 Заявка 12 8 3 1 17 - 6 27
6.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Торино
 Заявка 12 6 5 1 14 - 6 23
9.
Лацио
 Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
13.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 12 - 11 17
14.
Дженоа
 Заявка 12 4 5 3 15 - 16 17
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
17.
Сассуоло
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 16 - 20 11
19.
Эмполи
 Заявка 13 2 4 7 9 - 18 10
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
5.
Лацио
 Заявка 12 5 1 6 16 - 17 16
6.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 15 - 17 15
7.
Аталанта
 Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
8.
Рома
 Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
9.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
10.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
11.
Болонья
 Заявка 12 2 7 3 13 - 16 13
12.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
13.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
14.
Удинезе
 Заявка 12 2 6 4 9 - 18 12
15.
Сассуоло
 Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
16.
Салернитана
 Заявка 12 1 3 8 7 - 24 6
17.
Верона
 Заявка 13 1 3 9 9 - 18 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Кальяри
 Заявка 13 0 4 9 8 - 25 4
20.
Фрозиноне
 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (2)
Ювентус Влахович Душан 13 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (7)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монца - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 февраля 2024, осталось 24 минуты.

    Главный судья: Коломбо Андреа

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 135
    Монца 1.5% (2)
    X 3.7% (5)
    Милан 94.8% (128)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монца
    Ничья
    Милан
    5.16
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца - Милан

    Исход игры
    Монца
    2.1% (3)
    Ничья
    4.2% (6)
    Милан
    93.7% (133)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.17% (71)
    Меньше
    39.83% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    60.17% (71)
    Нет
    39.83% (47)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    40.1% (57)
    0:1 Милан
    16.2% (23)
    0:2 Милан
    14.8% (21)
    1:3 Милан
    7% (10)
    1:1 Ничья
    2.1% (3)
    0:3 Милан
    1.4% (2)
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