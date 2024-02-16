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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Коломбо Андреа
Монца
 
Позже
Милан
Прогнозы 39
Монца 0% (0)
X 2.6% (1)
Милан 97.4% (38)
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Монца
Милан

История личных встреч

Монца
Милан

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

СA
3:0
ТМК
1:1
СA
0:1
СA
4:1
ТМС
4:1
ТМК
0:3
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.25
0.67

Среднее время на гол

360
135

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

3.67
1.75

Среднее время на гол

24
51

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 7 0.29
Коломбо Лоренцо 3 0.13
Мота Дани 2 0.08
Карбони Валентин 2 0.08
Пессина Маттео 2 (2) 0.08
Кальдирола Лука 1 0.04
Гальярдини Роберто 1 0.04
Марич Мирко 1 0.04
Виньято Самуэле 1 0.04
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 11 (4) 0.46
Пулишич Кристиан 6 0.25
Лофтус-Чик Рубен 5 0.21
Йович Лука 5 0.21
Эрнандес Тео 4 (1) 0.17
Окафор Ноа 4 0.17
Леау Рафаэл 3 0.13
Томори Фикайо 3 0.13
Рейндерс Тиджани 2 0.08
Адли Ясин 1 0.04
Габбия Маттео 1 0.04
Траоре Шака 1 0.04
Шимич Ян-Карло 1 0.04
Калабрия Давиде 0 0
Флоренци Алессандро 0 0
Кьяер Симон 0 0
Меньян Майк 0 0
Чуквуэзе Саму 0 0
Муса Юнус 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 6 0
Кальдирола Лука 4 1
Д'Амброзио Данило 4 1
Палладино Раффаэле 2 2
Биринделли Самуэле 5 0
Иццо Армандо 4 0
Гальярдини Роберто 4 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 3 0
Перейра Педру II 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Мота Дани 2 0
Мачин Хосе 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Бондо Варрен 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Марич Мирко 0 1
Колпани Андреа 1 0
Карбони Андреа 1 0
Читтадини Джорджо 1 0
Карбони Валентин 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 8 0
Калабрия Давиде 4 1
Рейндерс Тиджани 5 0
Томори Фикайо 3 1
Тиав Малик 3 1
Флоренци Алессандро 4 0
Лофтус-Чик Рубен 4 0
Муса Юнус 4 0
Крунич Раде 3 0
Леау Рафаэл 3 0
Стефано Пиоли 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Йович Лука 2 0
Адли Ясин 2 0
Кьяер Симон 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Габбия Маттео 1 0
Окафор Ноа 1 0
Хименес Алехандро 1 0
Ромеро Лука 1 0
Терраччано Филиппо 1 0

Результаты матчей

Монца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Милан
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

5
9
Монца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Милан
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

8
21
Монца
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Милан
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

13
30

Голы по времени матча

Забито

12
26
6 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
1
8%
3
12%
1-15
3
25%
5
19%
16-30
2
17%
7
27%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
2
17%
1
4%
61-75
3
25%
7
27%
76-90

Пропущено

11
20
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
5
45%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
18%
2
10%
46-60
1
9%
7
35%
61-75
3
27%
4
20%
76-90

Забито

8
21
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 9
19 Не забивали 14
0
0%
3
14%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
3
38%
7
33%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
3
38%
2
10%
61-75
1
13%
4
19%
76-90

Пропущено

18
7
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
5
28%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
22%
1
14%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
3
43%
61-75
5
28%
2
29%
76-90

Забито

20
47
10 В 1-м тайме 26
10 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 18
10 Не забивали 2
1
5%
6
13%
1-15
4
20%
6
13%
16-30
5
25%
14
30%
30%
31-45
1
5%
7
15%
46-60
5
25%
3
6%
61-75
4
20%
11
23%
76-90

Пропущено

29
27
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 15
10
34%
1
4%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
4
14%
5
19%
31-45
4
14%
2
7%
46-60
3
10%
10
37%
61-75
8
28%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Монца - Верона 0:0 Удинезе - Монца 0:0 Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0
Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1
Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2
Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1

Результаты матчей

Монца
Милан

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
6 раз 50%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
3:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
2:2
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
10 раз 42%
3
3 раза 13%
2
1 раз 4%
2
8 раз 33%
3
7 раз 29%
1
6 раз 25%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Монца
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
2
10
1.5
6
6
1
11
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
2
10
1.5
10
2
2
10
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
22
2
4
20
1.5
16
8
3
21
2.5
8
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 23 19 3 1 55 - 12 60
2.
Ювентус
 Заявка 24 16 5 3 36 - 15 53
3.
Милан
 Заявка 24 16 4 4 47 - 27 52
4.
Аталанта
 Заявка 23 13 3 7 44 - 23 42
5.
Болонья
 Заявка 24 11 9 4 35 - 22 42
6.
Рома
 Заявка 24 11 5 8 42 - 30 38
7.
Лацио
 Заявка 23 11 4 8 28 - 24 37
8.
Фиорентина
 Заявка 24 11 4 9 36 - 28 37
9.
Наполи
 Заявка 23 10 5 8 32 - 27 35
10.
Торино
 Заявка 23 8 9 6 21 - 20 33
11.
Монца
 Заявка 24 7 9 8 21 - 28 30
12.
Дженоа
 Заявка 24 7 8 9 25 - 30 29
13.
Лечче
 Заявка 24 5 9 10 24 - 37 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 24 6 5 13 32 - 49 23
15.
Удинезе
 Заявка 24 3 13 8 24 - 37 22
16.
Эмполи
 Заявка 24 5 6 13 18 - 37 21
17.
Сассуоло
 Заявка 23 5 5 13 29 - 42 20
18.
Верона
 Заявка 24 4 7 13 21 - 32 19
19.
Кальяри
 Заявка 24 4 6 14 22 - 45 18
20.
Салернитана
 Заявка 24 2 7 15 20 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 13 10 2 1 24 - 7 32
2.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 26 - 6 28
3.
Аталанта
 Заявка 12 9 1 2 27 - 8 28
4.
Милан
 Заявка 12 9 1 2 21 - 7 28
5.
Ювентус
 Заявка 12 8 3 1 17 - 6 27
6.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
9.
Торино
 Заявка 11 5 5 1 12 - 6 20
10.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
13.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 12 - 11 17
14.
Дженоа
 Заявка 12 4 5 3 15 - 16 17
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
5.
Лацио
 Заявка 12 5 1 6 16 - 17 16
6.
Аталанта
 Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
7.
Фиорентина
 Заявка 12 4 2 6 14 - 16 14
8.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
9.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
10.
Дженоа
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
11.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
12.
Удинезе
 Заявка 12 2 6 4 9 - 18 12
13.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
14.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
15.
Сассуоло
 Заявка 12 2 2 8 15 - 26 8
16.
Салернитана
 Заявка 11 1 3 7 7 - 20 6
17.
Верона
 Заявка 13 1 3 9 9 - 18 6
18.
Лечче
 Заявка 12 0 5 7 9 - 20 5
19.
Кальяри
 Заявка 12 0 3 9 7 - 24 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монца - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 февраля 2024, осталось 2 дня 13 часов.

    Главный судья: Коломбо Андреа

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  • 26 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 39
    Монца 0% (0)
    X 2.6% (1)
    Милан 97.4% (38)
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    Лучшие коэффициенты
    Монца
    Ничья
    Милан
    4.70
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    Прогнозы на матч Монца - Милан

    Исход игры
    Монца
    0% (0)
    Ничья
    2.5% (1)
    Милан
    97.5% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (26)
    Меньше
    33.33% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    64.1% (25)
    Нет
    35.9% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    47.5% (19)
    0:1 Милан
    17.5% (7)
    1:3 Милан
    12.5% (5)
    0:2 Милан
    12.5% (5)
    0:3 Милан
    5% (2)
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