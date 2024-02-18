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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Гиуа Антонио
Фрозиноне
0:0
Первый тайм: 25'
Рома
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 127
Фрозиноне 2.4% (3)
X 5.5% (7)
Рома 92.1% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фрозиноне
Ничья
Рома
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
80
Турати
Стефано
20
Лирола
Поль
30
Монтеризи
Иларио
5
Околи
Меме
32
Валери
Эмануэле
4
Брешианини
Марко
36
Маццителли
Лука
18
Соуле
Матиас
12
Рейньер
Жезус
14
Джелли
Франческо
9
Жорже
Кайо
99
Свилар
Миле
43
Кристенсен
Расмус
23
Манчини
Джанлука
3
Хёйсен
Дин
69
Анхелиньо
Хосе
4
Кристанте
Бриан
16
Паредес
Леандро
35
Бальданци
Томмазо
17
Азмун
Сердар
92
Эль-Шаарави
Стефан
90
Лукаку
Ромелу
Фрозиноне
4-2-3-1
Рома
4-2-3-1

История личных встреч

Фрозиноне
Рома

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

СA
2:0
ТМС
1:4
СA
2:3
СA
4:0
СA
3:1
СA
0:2

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 10 (4) 0.4
Маццителли Лука 5 0.2
Арруи Абду 3 (1) 0.12
Жорже Кайо 3 (1) 0.12
Монтеризи Иларио 2 0.08
Брешианини Марко 2 0.08
Рейньер Жезус 1 0.04
Романьоли Симоне 1 0.04
Лирола Поль 1 0.04
Ибрагимович Арийон 1 0.04
Хеддира Валид 1 (1) 0.04
Баэс Хайме 1 0.04
Чуни Марвин 1 0.04
Марчицца Риккардо 0 0
Цортеа Надир 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Барренечеа Энцо 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 9 0.36
Дибала Пауло 8 (5) 0.32
Пеллегрини Лоренцо 5 0.2
Белотти Андреа 4 0.16
Эль-Шаарави Стефан 3 0.12
Манчини Джанлука 3 0.12
Кристанте Бриан 2 0.08
Ауа Уссем 2 0.08
Паредес Леандро 1 (1) 0.04
Спинаццола Леонардо 1 0.04
Кристенсен Расмус 1 0.04
Азмун Сердар 1 0.04
Саншеш Ренату 1 0.04
Хёйсен Дин 1 0.04
Карсдорп Рик 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Льоренте Диего 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Залевски Никола 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барренечеа Энцо 8 0
Околи Меме 6 0
Маццителли Лука 4 1
Романьоли Симоне 5 0
Ойоно Энтони 4 0
Соуле Матиас 3 0
Джелли Франческо 2 0
Арруи Абду 2 0
Жорже Кайо 2 0
Казо Джузеппе 2 0
Рейньер Жезус 2 0
Фраттали Пьерлуиджи 0 1
Бурабия Мехди 1 0
Гарритано Лука 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Брешианини Марко 1 0
Цортеа Надир 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0
Лусуарди Матеус 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 11 0
Жозе Моуринью 3 2
Манчини Джанлука 6 0
Кристанте Бриан 5 0
Лукаку Ромелу 3 1
Льоренте Диего 4 0
Пеллегрини Лоренцо 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Залевски Никола 2 1
Дибала Пауло 3 0
Ауа Уссем 3 0
Азмун Сердар 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Хёйсен Дин 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Белотти Андреа 1 0
Карсдорп Рик 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Рома
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

8
5
Фрозиноне
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
Рома
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

28
5

Упущенные победы

2
26
Фрозиноне
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (15)
17% (4)
21% (5)
Рома
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
8% (2)
42% (10)
50% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
21% (5)
50% (12)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

35
8

Упущенные победы

10
31

Голы по времени матча

Забито

23
13
7 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
3
23%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
4
17%
5
38%
46-60
7
30%
3
23%
61-75
5
22%
2
15%
76-90

Пропущено

18
16
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
11%
3
19%
1-15
6
33%
1
6%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
5
28%
5
31%
76-90

Забито

10
30
4 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 9
16 Не забивали 11
1
10%
4
13%
1-15
1
10%
7
23%
16-30
2
20%
2
7%
31-45
3
30%
4
13%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
13
43%
76-90

Пропущено

30
13
13 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
4
13%
2
15%
1-15
5
17%
1
8%
16-30
4
13%
2
15%
31-45
4
13%
4
31%
46-60
4
13%
2
15%
61-75
9
30%
2
15%
76-90

Забито

33
43
11 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 12
5 Не забивали 3
3
9%
4
9%
1-15
3
9%
10
23%
16-30
5
15%
2
5%
31-45
7
21%
9
21%
46-60
9
27%
3
7%
61-75
6
18%
15
35%
76-90

Пропущено

48
29
24 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 19
6
13%
5
17%
1-15
11
23%
2
7%
16-30
7
15%
5
17%
31-45
5
10%
6
21%
46-60
5
10%
4
14%
61-75
14
29%
29%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1
Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1
Рома
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0

Результаты матчей

Фрозиноне
Рома

Точный счет

2:1
4 раза 33%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
6 раз 25%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
8 раз 33%
2
8 раз 33%
0
4 раза 17%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
1.5
9
4
2
10
2.5
3
10
1
11
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
4
1
11
1.5
3
8
1
11
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
20
4
9
15
1.5
12
12
3
21
2.5
4
20
1
23
3.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 24 20 3 1 59 - 12 63
2.
Ювентус
 Заявка 25 16 6 3 38 - 17 54
3.
Милан
 Заявка 24 16 4 4 47 - 27 52
4.
Аталанта
 Заявка 24 14 3 7 47 - 23 45
5.
Болонья
 Заявка 25 12 9 4 37 - 23 45
6.
Рома
 0:0 Заявка 25 11 6 8 42 - 30 39
7.
Фиорентина
 Заявка 25 11 5 9 37 - 29 38
8.
Лацио
 Заявка 24 11 4 9 29 - 26 37
9.
Наполи
 Заявка 24 10 6 8 33 - 28 36
10.
Торино
 Заявка 24 9 9 6 23 - 20 36
11.
Монца
 Заявка 24 7 9 8 21 - 28 30
12.
Дженоа
 Заявка 25 7 9 9 26 - 31 30
13.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 25 6 6 13 32 - 49 24
14.
Лечче
 Заявка 25 5 9 11 24 - 39 24
15.
Удинезе
 Заявка 25 3 14 8 25 - 38 23
16.
Эмполи
 Заявка 25 5 7 13 19 - 38 22
17.
Сассуоло
 Заявка 24 5 5 14 29 - 45 20
18.
Верона
 Заявка 25 4 8 13 23 - 34 20
19.
Кальяри
 Заявка 25 4 7 14 23 - 46 19
20.
Салернитана
 Заявка 25 2 7 16 20 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 13 10 2 1 24 - 7 32
2.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 30 - 6 31
3.
Аталанта
 Заявка 13 10 1 2 30 - 8 31
4.
Милан
 Заявка 12 9 1 2 21 - 7 28
5.
Ювентус
 Заявка 12 8 3 1 17 - 6 27
6.
Рома
 0:0 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Торино
 Заявка 12 6 5 1 14 - 6 23
9.
Лацио
 Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
10.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 13 6 3 4 22 - 19 21
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
13.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 12 - 11 17
14.
Дженоа
 Заявка 12 4 5 3 15 - 16 17
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
17.
Сассуоло
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 16 - 20 11
19.
Эмполи
 Заявка 13 2 4 7 9 - 18 10
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
5.
Лацио
 Заявка 12 5 1 6 16 - 17 16
6.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 15 - 17 15
7.
Аталанта
 Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
8.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
9.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
10.
Болонья
 Заявка 12 2 7 3 13 - 16 13
11.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
12.
Рома
 0:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 17 12
13.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
14.
Удинезе
 Заявка 12 2 6 4 9 - 18 12
15.
Сассуоло
 Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
16.
Салернитана
 Заявка 12 1 3 8 7 - 24 6
17.
Верона
 Заявка 13 1 3 9 9 - 18 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Кальяри
 Заявка 13 0 4 9 8 - 25 4
20.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (2)
Ювентус Влахович Душан 13 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (7)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    Брешианини с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Кристенсен немного потерял Рейньера, но всё же Расмус в последний момент не позволил сопернику головой точно пробить в ближний угол ворот. 
  • Угловой
    26'
    Джелли с углового выполнил далеко не самую лучшую подачу на ближний угол вратарской, игроки "Ромы" без особого труда отвели угрозу от своих владений. 
  • Опасный момент
    25'
    Соуле отыгрался с Кайо на этот раз, а затем Матиас очень неплохо пробил в левый угол ворот, но Свилар в отличном прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • Опасный момент
    24'
    Соуле с правого фланга сместился к радиусу штрафной площади и затем на исполнение пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 23'
    Кристанте с правого фланга выполнил неудачный прострел в центр к линии штрафной площади, игроки "Фрозиноне" спокойно перехватили мяч. 
  • 22'
    В продолжении эпизода Эль-Шаарави заложив небольшой вираж с левого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, мяч полетел слишком сильно для партнёров по команде, а поэтому получился подарок для Турати. 
  • 21'
    Манчини с правой половины поля выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Эль-Шаарави зацепился за мяч, но сразу же был выдавлен из штрафной. 
  • 20'
    Вновь "Фрозиноне" сейчас неплохо пошёл в высокий прессинг, сейчас "канарейки" перехватили мяч на половине поля соперника, далее Валери выполнил подачу к центру линии вратарской, Свилар грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Судья
    19'
    Бальданци получил удар в поясницу на своей половине поля от Валери. Антонио Джуа немного подумал, но затем всё же дал свисток в пользу "Ромы". 
  • 18'
    Соуле вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем под давлением Анхелиньо выполнил передачу к ближнему углу вратарской на Кайо, но форварда "Фрозиноне" очень плотно опекали и пробить по воротам ему не дали. 
  • 17'
    Азмун из центра поля выполнил заброс на ход Бальданци по правой половине поля, Околи грамотно сыграл по позиции и перехватил мяч. 
  • Опасный момент
    16'
    Лукаку на этот раз ворвался в штрафную площадь по левой половине поля после неплохого паса от Эль-Шаарави, но удар в ближний угол ворот у Ромелу особо не получился, а поэтому Турати спокойно поймал мяч. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Кристанте в центре поля огрел по ногам Джелли. Игроки "Фрозиноне" на этот раз не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 14'
    Бальданци выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Лукаку, но Ромелу ждал пас ближе к центру штрафной, а поэтому не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Кристенсен нарушил правила в центре поля против Рейньера. Игроки "Фрозиноне" достаточно быстро разыграли стандарт. 
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    • 12'
      Джелли с левого фланга выполнил неплохой заброс на ближний угол штрафной площади, Свилар грамотно сыграл на выходе и в прыжке кулаками выбил мяч как можно дальше от своих ворот. 
    • 11'
      Бальданци сместился в радиус штрафной площади после развития атаки по правой половине поля, следом Томмазо выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Эль-Шаарави, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • 10'
      В очень среднем темпе работает "Рома" сегодня, пока что "волки" пытаются выйти из-под высокого давления "Фрозиноне". 
    • 9'
      Соуле со стандарта покатил мяч на Брешианини, Марко в касание пробил в ближний угол ворот в обвод стенки, но мяч в створ не пошёл. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Паредес на правой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Брешианини. "Фрозиноне" заработал довольно опасный стандарт. 
    • 7'
      "Фрозиноне" достаточно активно начинает матч, пока что "Рома" по большей части вынуждена играть от обороны. 
    • Угловой
      6'
      Джелли на этот раз разыграл корнер с партнёром по команде, далее последовал прострел в центр штрафной площади с левого фланга от лицевой линии поля, Кайо под давлением Хёйсена пробил по воротам и попал в Монтеризи, который не успел убежать из вратарской. 
    • Угловой
      5'
      Угловой у ворот "Фрозиноне". Джелли выполнил подачу на ближний угол вратарской, Кристенсен под давлением соперника выбил мяч на повторный корнер. 
    • Травма, повреждение
      4'
      Брешианини досталось в борьбе за мяч, неудачно Марко наткнулся на соперника, но после паузы полузащитник "Фрозиноне" показал, что он готов играть дальше. 
    • 3'
      После матча с "Интером" Даниэле Де России выставил на матч в Лиге Европы сербского голкипера Миле Свилара, судя по всему, он пока что вытеснил Руя Патрисиу из основного состава. 
    • Судья
      2'
      У Антонио Джуа возникли небольшие проблемы со связью, но они были достаточно быстро устранены, все друг друга слышат, а поэтому матч всё же официально стартовал. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня для "Ромы" важно попытаться вернуться на победную серию после осечки в противостоянии с "Интером". При этом, учитывая, что "волки" в четверг играли в Лиге Европы, команде Даниэле Де России важно грамотно распределить силы, чтобы озлобленный "Фрозиноне" не смог доставить очень больших проблем. 
    • Первый тайм
    • 25'
      Контроль мяча: Фрозиноне: 34%, Рома: 66%.
    • 25'
      Хёйсен Дин из команды Рома перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Джелли Франческо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 24'
      Жорже Кайо пробует нанести удар издали, но Миле Свилар держит все под контролем
    • 24'
      Удар от ворот произведет Рома
    • 23'
      Соуле Матиас не смог попасть в створ ударом издали
    • 22'
      Околи Меме ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      Рома пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Фрозиноне: 39%, Рома: 61%.
    • 20'
      Шанс! Эль-Шаарави Стефан из команды Рома пробил головой, но мимо
    • 20'
      Рома пытается что-то создать.
    • 19'
      Свилар Миле взял и забрал мяч на выходе
    • 19'
      Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Хёйсен Дин ошибается в защите.
    • 19'
      Матч возобновлен
    • 18'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 18'
      Эмануэле Валери наказан за толчок Бальданци Томмазо
    • 18'
      Свилар Миле взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Фрозиноне пытается что-то создать.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Рома
    • 15'
      Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Фрозиноне: 33%, Рома: 67%.
    • 15'
      Хорошую попытку сделал Лукаку Ромелу. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 15'
      Рома идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Кристанте Бриан наказан за толчок Джелли Франческо
    • 14'
      Удар от ворот произведет Рома
    • 13'
      Судья сигнализирует, что Кристанте Бриан из команды Рома поставил подножку. Пострадал Рейньер Жезус
    • 12'
      Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Удар от ворот произведет Рома
    • 11'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Удар от ворот произведет Фрозиноне
    • 10'
      Рома идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Рома контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Фрозиноне: 28%, Рома: 72%.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Рома
    • 9'
      Удар от ворот произведет Рома
    • 8'
      Удар от ворот произведет Рома
    • 8'
      Брешианини Марко не смог попасть в створ ударом издали
    • 7'
      Судья сигнализирует, что Хёйсен Дин из команды Рома поставил подножку. Пострадал Брешианини Марко
    • 6'
      Хёйсен Дин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Рома контролирует мяч.
    • 5'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Матч возобновлен
    • 5'
      Контроль мяча: Фрозиноне: 15%, Рома: 85%.
    • 5'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 4'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фрозиноне.
    • 4'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 3'
      Хёйсен Дин успешно блокирует удар.
    • 3'
      Жорже Кайо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 3'
      Джелли Франческо из команды Фрозиноне разыграл угловой с левого угла.
    • 3'
      Рейньер Жезус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 3'
      Джелли Франческо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 1'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Монтеризи Иларио из команды Фрозиноне перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Рома начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрозиноне 0:0 Рома

    Исход игры
    Фрозиноне
    2.4% (3)
    Ничья
    5.5% (7)
    Рома
    92.1% (117)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.61% (72)
    Меньше
    37.39% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    68.7% (79)
    Нет
    31.3% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    49.6% (63)
    0:1 Рома
    14.2% (18)
    0:2 Рома
    13.4% (17)
    1:1 Ничья
    5.5% (7)
    1:3 Рома
    4.7% (6)
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    Фрозиноне
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