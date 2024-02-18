Тур: 25. Стадион: Бенито Стирпе. Главный судья: Гиуа Антонио
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Лирола
Поль
18
Соуле
Матиас
99
Свилар
Миле
17
Азмун
Сердар
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Арруи АбдуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
99 Свилар МилеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Азмун СердарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ауа УссемПолузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Нападающий
-
21 Дибала ПаулоНападающий
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фрозиноне
Рома
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
2
1.67
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
45
54
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуле Матиас
|10 (4)
|0.4
|Маццителли Лука
|5
|0.2
|Арруи Абду
|3 (1)
|0.12
|Жорже Кайо
|3 (1)
|0.12
|Монтеризи Иларио
|2
|0.08
|Брешианини Марко
|2
|0.08
|Рейньер Жезус
|1
|0.04
|Романьоли Симоне
|1
|0.04
|Лирола Поль
|1
|0.04
|Ибрагимович Арийон
|1
|0.04
|Хеддира Валид
|1 (1)
|0.04
|Баэс Хайме
|1
|0.04
|Чуни Марвин
|1
|0.04
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Цортеа Надир
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
|Барренечеа Энцо
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|9
|0.36
|Дибала Пауло
|8 (5)
|0.32
|Пеллегрини Лоренцо
|5
|0.2
|Белотти Андреа
|4
|0.16
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.12
|Манчини Джанлука
|3
|0.12
|Кристанте Бриан
|2
|0.08
|Ауа Уссем
|2
|0.08
|Паредес Леандро
|1 (1)
|0.04
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.04
|Кристенсен Расмус
|1
|0.04
|Азмун Сердар
|1
|0.04
|Саншеш Ренату
|1
|0.04
|Хёйсен Дин
|1
|0.04
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
|Н'Дика Эван
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барренечеа Энцо
|8
|0
|Околи Меме
|6
|0
|Маццителли Лука
|4
|1
|Романьоли Симоне
|5
|0
|Ойоно Энтони
|4
|0
|Соуле Матиас
|3
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Арруи Абду
|2
|0
|Жорже Кайо
|2
|0
|Казо Джузеппе
|2
|0
|Рейньер Жезус
|2
|0
|Фраттали Пьерлуиджи
|0
|1
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Брешианини Марко
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Ибрагимович Арийон
|1
|0
|Лусуарди Матеус
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|11
|0
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Манчини Джанлука
|6
|0
|Кристанте Бриан
|5
|0
|Лукаку Ромелу
|3
|1
|Льоренте Диего
|4
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0
|Кристенсен Расмус
|4
|0
|Залевски Никола
|2
|1
|Дибала Пауло
|3
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Азмун Сердар
|2
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Хёйсен Дин
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Рома
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
8
5
Фрозиноне
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
Рома
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
28
5
Упущенные победы
2
26
Фрозиноне
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (15)
17% (4)
21% (5)
Рома
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
8% (2)
42% (10)
50% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
21% (5)
50% (12)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
35
8
Упущенные победы
10
31
Голы по времени матча
Забито
23
13
7 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
3
23%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
4
17%
5
38%
46-60
7
30%
3
23%
61-75
5
22%
2
15%
76-90
Пропущено
18
16
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
11%
3
19%
1-15
6
33%
1
6%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
5
28%
5
31%
76-90
Забито
10
30
4 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 9
16 Не забивали 11
1
10%
4
13%
1-15
1
10%
7
23%
16-30
2
20%
2
7%
31-45
3
30%
4
13%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
13
43%
76-90
Пропущено
30
13
13 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
4
13%
2
15%
1-15
5
17%
1
8%
16-30
4
13%
2
15%
31-45
4
13%
4
31%
46-60
4
13%
2
15%
61-75
9
30%
2
15%
76-90
Забито
33
43
11 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 12
5 Не забивали 3
3
9%
4
9%
1-15
3
9%
10
23%
16-30
5
15%
2
5%
31-45
7
21%
9
21%
46-60
9
27%
3
7%
61-75
6
18%
15
35%
76-90
Пропущено
48
29
24 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 19
6
13%
5
17%
1-15
11
23%
2
7%
16-30
7
15%
5
17%
31-45
5
10%
6
21%
46-60
5
10%
4
14%
61-75
14
29%
29%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1
Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1
Рома
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0
Результаты матчей
Фрозиноне
Рома
Точный счет
2:1
4 раза 33%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
6 раз 25%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
8 раз 33%
2
8 раз 33%
0
4 раза 17%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
94
210
310
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
74
111
38
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
204
915
1212
321
420
123
321
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|59 - 12
|63
|2.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|38 - 17
|54
|3.
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|47 - 27
|52
|4.
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|47 - 23
|45
|5.
|Заявка
|25
|12
|9
|4
|37 - 23
|45
|6.
|0:0 Заявка
|25
|11
|6
|8
|42 - 30
|39
|7.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 29
|38
|8.
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|29 - 26
|37
|9.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|33 - 28
|36
|10.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|23 - 20
|36
|11.
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|21 - 28
|30
|12.
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|26 - 31
|30
|13.
|0:0 Заявка
|25
|6
|6
|13
|32 - 49
|24
|14.
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|24 - 39
|24
|15.
|Заявка
|25
|3
|14
|8
|25 - 38
|23
|16.
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|19 - 38
|22
|17.
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|29 - 45
|20
|18.
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|23 - 34
|20
|19.
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|23 - 46
|19
|20.
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|20 - 51
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|24 - 7
|32
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|30 - 6
|31
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 8
|31
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|21 - 7
|28
|5.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|17 - 6
|27
|6.
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|8.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|14 - 6
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|10.
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 19
|21
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 16
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|18.
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|16 - 20
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 18
|10
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 6
|32
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 20
|24
|4.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 12
|18
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 17
|16
|6.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 17
|13
|10.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 16
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|12.
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 17
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 18
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 24
|6
|17.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 18
|6
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|9 - 22
|5
|19.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 25
|4
|20.
|0:0 Заявка
|12
|0
|3
|9
|10 - 30
|3
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|13 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|11 (8)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|10 (7)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрозиноне 0:0 Рома
Исход игры
Фрозиноне
2.4% (3)
Ничья
5.5% (7)
Рома
92.1% (117)
Тотал 2.5
Больше
62.61% (72)
Меньше
37.39% (43)
Обе команды забьют
Да
68.7% (79)
Нет
31.3% (36)
Популярный счёт
1:2 Рома
49.6% (63)
0:1 Рома
14.2% (18)
0:2 Рома
13.4% (17)
1:1 Ничья
5.5% (7)
1:3 Рома
4.7% (6)
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