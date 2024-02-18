Манчини с правой половины поля выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Эль-Шаарави зацепился за мяч, но сразу же был выдавлен из штрафной.

В продолжении эпизода Эль-Шаарави заложив небольшой вираж с левого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, мяч полетел слишком сильно для партнёров по команде, а поэтому получился подарок для Турати.

Кристанте с правого фланга выполнил неудачный прострел в центр к линии штрафной площади, игроки "Фрозиноне" спокойно перехватили мяч.

Соуле с правого фланга сместился к радиусу штрафной площади и затем на исполнение пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Соуле отыгрался с Кайо на этот раз, а затем Матиас очень неплохо пробил в левый угол ворот, но Свилар в отличном прыжке перевёл мяч на угловой.

Джелли с углового выполнил далеко не самую лучшую подачу на ближний угол вратарской, игроки "Ромы" без особого труда отвели угрозу от своих владений.

Брешианини с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Кристенсен немного потерял Рейньера, но всё же Расмус в последний момент не позволил сопернику головой точно пробить в ближний угол ворот.

Бальданци выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Лукаку, но Ромелу ждал пас ближе к центру штрафной, а поэтому не смог зацепиться за мяч.

Кристанте в центре поля огрел по ногам Джелли. Игроки "Фрозиноне" на этот раз не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Лукаку на этот раз ворвался в штрафную площадь по левой половине поля после неплохого паса от Эль-Шаарави, но удар в ближний угол ворот у Ромелу особо не получился, а поэтому Турати спокойно поймал мяч.

Азмун из центра поля выполнил заброс на ход Бальданци по правой половине поля, Околи грамотно сыграл по позиции и перехватил мяч.

Соуле вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем под давлением Анхелиньо выполнил передачу к ближнему углу вратарской на Кайо, но форварда "Фрозиноне" очень плотно опекали и пробить по воротам ему не дали.

Бальданци получил удар в поясницу на своей половине поля от Валери. Антонио Джуа немного подумал, но затем всё же дал свисток в пользу "Ромы".

Вновь "Фрозиноне" сейчас неплохо пошёл в высокий прессинг, сейчас "канарейки" перехватили мяч на половине поля соперника, далее Валери выполнил подачу к центру линии вратарской, Свилар грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

12' Джелли с левого фланга выполнил неплохой заброс на ближний угол штрафной площади, Свилар грамотно сыграл на выходе и в прыжке кулаками выбил мяч как можно дальше от своих ворот.

11' Бальданци сместился в радиус штрафной площади после развития атаки по правой половине поля, следом Томмазо выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Эль-Шаарави, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

10' В очень среднем темпе работает "Рома" сегодня, пока что "волки" пытаются выйти из-под высокого давления "Фрозиноне".

9' Соуле со стандарта покатил мяч на Брешианини, Марко в касание пробил в ближний угол ворот в обвод стенки, но мяч в створ не пошёл.

8' Паредес на правой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Брешианини. "Фрозиноне" заработал довольно опасный стандарт.

7' "Фрозиноне" достаточно активно начинает матч, пока что "Рома" по большей части вынуждена играть от обороны.

6' Джелли на этот раз разыграл корнер с партнёром по команде, далее последовал прострел в центр штрафной площади с левого фланга от лицевой линии поля, Кайо под давлением Хёйсена пробил по воротам и попал в Монтеризи, который не успел убежать из вратарской.

5' Угловой у ворот "Фрозиноне". Джелли выполнил подачу на ближний угол вратарской, Кристенсен под давлением соперника выбил мяч на повторный корнер.

4' Брешианини досталось в борьбе за мяч, неудачно Марко наткнулся на соперника, но после паузы полузащитник "Фрозиноне" показал, что он готов играть дальше.