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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Гиуа Антонио
Фрозиноне
 
Позже
Рома
Прогнозы 40
Фрозиноне 2.5% (1)
X 12.5% (5)
Рома 85% (34)
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Фрозиноне
Рома

История личных встреч

Фрозиноне
Рома

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

СA
2:0
ТМС
1:4
СA
2:3
СA
4:0
СA
3:1
СA
0:2

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 10 (4) 0.42
Маццителли Лука 5 0.21
Арруи Абду 3 (1) 0.13
Жорже Кайо 3 (1) 0.13
Монтеризи Иларио 2 0.08
Брешианини Марко 2 0.08
Рейньер Жезус 1 0.04
Романьоли Симоне 1 0.04
Лирола Поль 1 0.04
Ибрагимович Арийон 1 0.04
Хеддира Валид 1 (1) 0.04
Баэс Хайме 1 0.04
Чуни Марвин 1 0.04
Марчицца Риккардо 0 0
Цортеа Надир 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Барренечеа Энцо 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 9 0.38
Дибала Пауло 8 (5) 0.33
Пеллегрини Лоренцо 5 0.21
Белотти Андреа 4 0.17
Эль-Шаарави Стефан 3 0.13
Манчини Джанлука 3 0.13
Кристанте Бриан 2 0.08
Ауа Уссем 2 0.08
Паредес Леандро 1 (1) 0.04
Спинаццола Леонардо 1 0.04
Кристенсен Расмус 1 0.04
Азмун Сердар 1 0.04
Саншеш Ренату 1 0.04
Хёйсен Дин 1 0.04
Карсдорп Рик 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Льоренте Диего 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Залевски Никола 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барренечеа Энцо 8 0
Околи Меме 6 0
Маццителли Лука 4 1
Романьоли Симоне 5 0
Ойоно Энтони 4 0
Соуле Матиас 3 0
Джелли Франческо 2 0
Арруи Абду 2 0
Жорже Кайо 2 0
Казо Джузеппе 2 0
Рейньер Жезус 2 0
Фраттали Пьерлуиджи 0 1
Бурабия Мехди 1 0
Гарритано Лука 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Брешианини Марко 1 0
Цортеа Надир 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0
Лусуарди Матеус 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 11 0
Жозе Моуринью 3 2
Манчини Джанлука 6 0
Кристанте Бриан 5 0
Лукаку Ромелу 3 1
Льоренте Диего 4 0
Пеллегрини Лоренцо 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Залевски Никола 2 1
Дибала Пауло 3 0
Ауа Уссем 3 0
Азмун Сердар 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Хёйсен Дин 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Белотти Андреа 1 0
Карсдорп Рик 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Рома
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

8
5
Фрозиноне
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
Рома
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

28
5

Упущенные победы

2
26
Фрозиноне
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (15)
17% (4)
21% (5)
Рома
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
8% (2)
42% (10)
50% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
21% (5)
50% (12)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

35
8

Упущенные победы

10
31

Голы по времени матча

Забито

23
13
7 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
3
23%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
4
17%
5
38%
46-60
7
30%
3
23%
61-75
5
22%
2
15%
76-90

Пропущено

18
16
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
11%
3
19%
1-15
6
33%
1
6%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
5
28%
5
31%
76-90

Забито

10
30
4 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 9
16 Не забивали 11
1
10%
4
13%
1-15
1
10%
7
23%
16-30
2
20%
2
7%
31-45
3
30%
4
13%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
13
43%
76-90

Пропущено

30
13
13 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
4
13%
2
15%
1-15
5
17%
1
8%
16-30
4
13%
2
15%
31-45
4
13%
4
31%
46-60
4
13%
2
15%
61-75
9
30%
2
15%
76-90

Забито

33
43
11 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 12
5 Не забивали 3
3
9%
4
9%
1-15
3
9%
10
23%
16-30
5
15%
2
5%
31-45
7
21%
9
21%
46-60
9
27%
3
7%
61-75
6
18%
15
35%
76-90

Пропущено

48
29
24 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 19
6
13%
5
17%
1-15
11
23%
2
7%
16-30
7
15%
5
17%
31-45
5
10%
6
21%
46-60
5
10%
4
14%
61-75
14
29%
29%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1
Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1
Рома
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0

Результаты матчей

Фрозиноне
Рома

Точный счет

2:1
4 раза 33%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
6 раз 25%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
8 раз 33%
2
8 раз 33%
0
4 раза 17%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
1.5
9
4
2
10
2.5
3
10
1
11
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
4
1
11
1.5
3
8
1
11
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
20
4
9
15
1.5
12
12
3
21
2.5
4
20
1
23
3.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 23 19 3 1 55 - 12 60
2.
Ювентус
 Заявка 24 16 5 3 36 - 15 53
3.
Милан
 Заявка 24 16 4 4 47 - 27 52
4.
Аталанта
 Заявка 23 13 3 7 44 - 23 42
5.
Болонья
 Заявка 24 11 9 4 35 - 22 42
6.
Рома
 Заявка 24 11 5 8 42 - 30 38
7.
Лацио
 Заявка 23 11 4 8 28 - 24 37
8.
Фиорентина
 Заявка 24 11 4 9 36 - 28 37
9.
Наполи
 Заявка 23 10 5 8 32 - 27 35
10.
Торино
 Заявка 23 8 9 6 21 - 20 33
11.
Монца
 Заявка 24 7 9 8 21 - 28 30
12.
Дженоа
 Заявка 24 7 8 9 25 - 30 29
13.
Лечче
 Заявка 24 5 9 10 24 - 37 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 24 6 5 13 32 - 49 23
15.
Удинезе
 Заявка 24 3 13 8 24 - 37 22
16.
Эмполи
 Заявка 24 5 6 13 18 - 37 21
17.
Сассуоло
 Заявка 23 5 5 13 29 - 42 20
18.
Верона
 Заявка 24 4 7 13 21 - 32 19
19.
Кальяри
 Заявка 24 4 6 14 22 - 45 18
20.
Салернитана
 Заявка 24 2 7 15 20 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 13 10 2 1 24 - 7 32
2.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 26 - 6 28
3.
Аталанта
 Заявка 12 9 1 2 27 - 8 28
4.
Милан
 Заявка 12 9 1 2 21 - 7 28
5.
Ювентус
 Заявка 12 8 3 1 17 - 6 27
6.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
9.
Торино
 Заявка 11 5 5 1 12 - 6 20
10.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
13.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 12 - 11 17
14.
Дженоа
 Заявка 12 4 5 3 15 - 16 17
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
5.
Лацио
 Заявка 12 5 1 6 16 - 17 16
6.
Аталанта
 Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
7.
Фиорентина
 Заявка 12 4 2 6 14 - 16 14
8.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
9.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
10.
Дженоа
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
11.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
12.
Удинезе
 Заявка 12 2 6 4 9 - 18 12
13.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
14.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
15.
Сассуоло
 Заявка 12 2 2 8 15 - 26 8
16.
Салернитана
 Заявка 11 1 3 7 7 - 20 6
17.
Верона
 Заявка 13 1 3 9 9 - 18 6
18.
Лечче
 Заявка 12 0 5 7 9 - 20 5
19.
Кальяри
 Заявка 12 0 3 9 7 - 24 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фрозиноне - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 февраля 2024, осталось 2 дня 10 часов 15 минут.

    Главный судья: Гиуа Антонио

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 52.5% пользователей.
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    • Прогнозы 40
    Фрозиноне 2.5% (1)
    X 12.5% (5)
    Рома 85% (34)
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    Лучшие коэффициенты
    Фрозиноне
    Ничья
    Рома
    3.90
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    Прогнозы на матч Фрозиноне - Рома

    Исход игры
    Фрозиноне
    2.5% (1)
    Ничья
    12.5% (5)
    Рома
    85% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (23)
    Меньше
    41.03% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    71.79% (28)
    Нет
    28.21% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    52.5% (21)
    0:2 Рома
    15% (6)
    1:1 Ничья
    12.5% (5)
    0:1 Рома
    10% (4)
    1:3 Рома
    5% (2)
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    Фрозиноне
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