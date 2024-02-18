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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Лацио
0:0
Первый тайм: 1'
Болонья
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 131
Лацио 67.2% (88)
X 26% (34)
Болонья 6.9% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Болонья
3.35
3.10
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3.35
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
34
Хила
Марио
4
Патрик
77
Марушич
Адам
8
Гендузи
Маттео
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
18
Исаксен
Густав
17
Иммобиле
Чиро
7
Андерсон
Фелипе
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
15
Кристиансен
Виктор
17
Эль-Аззузи
Уссама
7
Орсолини
Риккардо
19
Фергюсон
Льюис
80
Фаббьян
Джованни
56
Салемакерс
Алексис
9
Зиркзее
Джошуа
Лацио
4-3-3
Болонья
4-1-4-1

История личных встреч

Лацио
Болонья

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

30 матчей

50%
30%
20%
15 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
14 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:0
СA
0:0
К
1:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
3:3
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
6:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
0:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
2:3
СA
0:0
СA
2:0
СA
3:1

Голы

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

2
1.13

Среднее время на гол

45
79

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.27
0.8

Среднее время на гол

71
112

Всего голов

49
29

Голов в среднем за матч

1.63
0.97

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

55
93

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 6 (4) 0.26
Андерсон Фелипе 3 0.13
Альберто Луис 3 0.13
Весино Матиас 3 0.13
Дзакканьи Маттиа 3 0.13
Кастельянос Валентин 2 0.09
Камада Даити 1 0.04
Исаксен Густав 1 0.04
Педро Родригес 1 0.04
Патрик 1 0.04
Гендузи Маттео 1 0.04
Пеллегрини Лука 1 0.04
Лаццари Мануэль 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсолини Риккардо 9 (2) 0.38
Зиркзее Джошуа 8 (1) 0.33
Фергюсон Льюис 5 0.21
Фаббьян Джованни 3 0.13
Де Сильвестри Лоренцо 2 0.08
Одгор Йенс 2 0.08
Ликояннис Хараламбос 1 0.04
Бёкема Сэм 1 0.04
Салемакерс Алексис 1 0.04
Моро Никола 1 0.04
Пош Штефан 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Эбишер Мишель 0 0
Ндой Дан 0 0
Эль-Аззузи Уссама 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иммобиле Чиро 6 0
Альберто Луис 6 0
Маурицио Сарри 4 1
Катальди Данило 5 0
Дзакканьи Маттиа 5 0
Ровелла Николо 5 0
Весино Матиас 4 0
Романьоли Алессио 4 0
Пеллегрини Лука 4 0
Лаццари Мануэль 2 1
Педро Родригес 3 0
Патрик 3 0
Исаксен Густав 3 0
Андерсон Фелипе 2 0
Марушич Адам 2 0
Хила Марио 2 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Камада Даити 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Казале Николо 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фергюсон Льюис 6 0
Пош Штефан 6 0
Мотта Тьяго 4 1
Салемакерс Алексис 4 1
Фройлер Ремо 5 0
Эбишер Мишель 5 0
Зиркзее Джошуа 5 0
Калафьори Рикардо 4 0
Кристиансен Виктор 4 0
Бёкема Сэм 3 0
Ндой Дан 3 0
Урбаньски Кацпер 3 0
Скорупски Лукаш 2 0
Эль-Аззузи Уссама 2 0
Фаббьян Джованни 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Корацца Томмазо 1 0

Результаты матчей

Лацио
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Болонья
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
10
Лацио
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Болонья
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

11
22
Лацио
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
Болонья
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
29% (7)
63% (15)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

12
32

Голы по времени матча

Забито

11
12
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
3
27%
2
17%
1-15
0
0%
5
42%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Пропущено

8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 9
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
3
38%
3
21%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

15
22
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
2
13%
2
9%
1-15
4
27%
4
18%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
2
13%
4
18%
46-60
3
20%
2
9%
61-75
2
13%
9
41%
76-90

Пропущено

18
9
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
6%
2
22%
1-15
3
17%
4
44%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
5
28%
1
11%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Забито

26
34
11 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 14
6 Не забивали 5
5
19%
4
12%
1-15
4
15%
9
26%
16-30
2
8%
2
6%
31-45
4
15%
5
15%
46-60
6
23%
4
12%
61-75
5
19%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

26
23
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
2
8%
4
17%
1-15
4
15%
6
26%
16-30
5
19%
4
17%
31-45
6
23%
4
17%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
4
15%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0
Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0
Болонья
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Болонья - Фиорентина 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2
Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2

Результаты матчей

Лацио
Болонья

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
0
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
3 раза 13%
2
8 раз 33%
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лацио
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
11
2
3
8
1.5
8
5
2
9
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
3
5
7
1.5
3
8
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
19
5
8
15
1.5
11
13
3
20
2.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 24 20 3 1 59 - 12 63
2.
Ювентус
 Заявка 25 16 6 3 38 - 17 54
3.
Милан
 Заявка 24 16 4 4 47 - 27 52
4.
Аталанта
 Заявка 24 14 3 7 47 - 23 45
5.
Болонья
 Заявка 24 11 9 4 35 - 22 42
6.
Рома
 Заявка 24 11 5 8 42 - 30 38
7.
Лацио
 Заявка 23 11 4 8 28 - 24 37
8.
Фиорентина
 Заявка 24 11 4 9 36 - 28 37
9.
Наполи
 Заявка 24 10 6 8 33 - 28 36
10.
Торино
 Заявка 24 9 9 6 23 - 20 36
11.
Монца
 Заявка 24 7 9 8 21 - 28 30
12.
Дженоа
 Заявка 25 7 9 9 26 - 31 30
13.
Лечче
 Заявка 25 5 9 11 24 - 39 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 24 6 5 13 32 - 49 23
15.
Удинезе
 Заявка 24 3 13 8 24 - 37 22
16.
Эмполи
 Заявка 24 5 6 13 18 - 37 21
17.
Сассуоло
 Заявка 24 5 5 14 29 - 45 20
18.
Верона
 Заявка 25 4 8 13 23 - 34 20
19.
Кальяри
 Заявка 24 4 6 14 22 - 45 18
20.
Салернитана
 Заявка 25 2 7 16 20 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 13 10 2 1 24 - 7 32
2.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 30 - 6 31
3.
Аталанта
 Заявка 13 10 1 2 30 - 8 31
4.
Милан
 Заявка 12 9 1 2 21 - 7 28
5.
Ювентус
 Заявка 12 8 3 1 17 - 6 27
6.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Торино
 Заявка 12 6 5 1 14 - 6 23
9.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
13.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 12 - 11 17
14.
Дженоа
 Заявка 12 4 5 3 15 - 16 17
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
17.
Сассуоло
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
5.
Лацио
 Заявка 12 5 1 6 16 - 17 16
6.
Аталанта
 Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
7.
Фиорентина
 Заявка 12 4 2 6 14 - 16 14
8.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
9.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
10.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
11.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
12.
Удинезе
 Заявка 12 2 6 4 9 - 18 12
13.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
14.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
15.
Сассуоло
 Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
16.
Салернитана
 Заявка 12 1 3 8 7 - 24 6
17.
Верона
 Заявка 13 1 3 9 9 - 18 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Кальяри
 Заявка 12 0 3 9 7 - 24 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (2)
Ювентус Влахович Душан 13 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (7)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • Первый тайм
  • 1'
    Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Болонья начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 1'
    Минута молчания состоится перед началом матча.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится ничьей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лацио 0:0 Болонья

Исход игры
Лацио
65.7% (88)
Ничья
26.1% (35)
Болонья
8.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (60)
Меньше
47.83% (55)
Обе команды забьют
Да
74.78% (86)
Нет
25.22% (29)
Популярный счёт
2:1 Лацио
37.3% (50)
1:1 Ничья
19.4% (26)
1:0 Лацио
11.2% (15)
2:0 Лацио
8.2% (11)
1:2 Болонья
3% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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