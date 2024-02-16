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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Лацио
 
Позже
Болонья
Прогнозы 43
Лацио 76.7% (33)
X 20.9% (9)
Болонья 2.3% (1)
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История личных встреч

Лацио
Болонья

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

30 матчей

50%
30%
20%
15 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
14 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:0
СA
0:0
К
1:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
3:3
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
6:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
0:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
2:3
СA
0:0
СA
2:0
СA
3:1

Голы

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

2
1.13

Среднее время на гол

45
79

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.27
0.8

Среднее время на гол

71
112

Всего голов

49
29

Голов в среднем за матч

1.63
0.97

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

55
93

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 6 (4) 0.26
Андерсон Фелипе 3 0.13
Альберто Луис 3 0.13
Весино Матиас 3 0.13
Дзакканьи Маттиа 3 0.13
Кастельянос Валентин 2 0.09
Камада Даити 1 0.04
Исаксен Густав 1 0.04
Педро Родригес 1 0.04
Патрик 1 0.04
Гендузи Маттео 1 0.04
Пеллегрини Лука 1 0.04
Лаццари Мануэль 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсолини Риккардо 9 (2) 0.38
Зиркзее Джошуа 8 (1) 0.33
Фергюсон Льюис 5 0.21
Фаббьян Джованни 3 0.13
Де Сильвестри Лоренцо 2 0.08
Одгор Йенс 2 0.08
Ликояннис Хараламбос 1 0.04
Бёкема Сэм 1 0.04
Салемакерс Алексис 1 0.04
Моро Никола 1 0.04
Пош Штефан 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Эбишер Мишель 0 0
Ндой Дан 0 0
Эль-Аззузи Уссама 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иммобиле Чиро 6 0
Альберто Луис 6 0
Маурицио Сарри 4 1
Катальди Данило 5 0
Дзакканьи Маттиа 5 0
Ровелла Николо 5 0
Весино Матиас 4 0
Романьоли Алессио 4 0
Пеллегрини Лука 4 0
Лаццари Мануэль 2 1
Педро Родригес 3 0
Патрик 3 0
Исаксен Густав 3 0
Андерсон Фелипе 2 0
Марушич Адам 2 0
Хила Марио 2 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Камада Даити 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Казале Николо 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фергюсон Льюис 6 0
Пош Штефан 6 0
Мотта Тьяго 4 1
Салемакерс Алексис 4 1
Фройлер Ремо 5 0
Эбишер Мишель 5 0
Зиркзее Джошуа 5 0
Калафьори Рикардо 4 0
Кристиансен Виктор 4 0
Бёкема Сэм 3 0
Ндой Дан 3 0
Урбаньски Кацпер 3 0
Скорупски Лукаш 2 0
Эль-Аззузи Уссама 2 0
Фаббьян Джованни 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Корацца Томмазо 1 0

Результаты матчей

Лацио
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Болонья
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
10
Лацио
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Болонья
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

11
22
Лацио
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
Болонья
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
29% (7)
63% (15)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

12
32

Голы по времени матча

Забито

11
12
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
3
27%
2
17%
1-15
0
0%
5
42%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Пропущено

8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 9
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
3
38%
3
21%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

15
22
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
2
13%
2
9%
1-15
4
27%
4
18%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
2
13%
4
18%
46-60
3
20%
2
9%
61-75
2
13%
9
41%
76-90

Пропущено

18
9
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
6%
2
22%
1-15
3
17%
4
44%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
5
28%
1
11%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Забито

26
34
11 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 14
6 Не забивали 5
5
19%
4
12%
1-15
4
15%
9
26%
16-30
2
8%
2
6%
31-45
4
15%
5
15%
46-60
6
23%
4
12%
61-75
5
19%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

26
23
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
2
8%
4
17%
1-15
4
15%
6
26%
16-30
5
19%
4
17%
31-45
6
23%
4
17%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
4
15%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0
Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0
Болонья
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Болонья - Фиорентина 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2
Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2

Результаты матчей

Лацио
Болонья

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
0
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
3 раза 13%
2
8 раз 33%
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лацио
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
11
2
3
8
1.5
8
5
2
9
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
3
5
7
1.5
3
8
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
19
5
8
15
1.5
11
13
3
20
2.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 23 19 3 1 55 - 12 60
2.
Ювентус
 Заявка 24 16 5 3 36 - 15 53
3.
Милан
 Заявка 24 16 4 4 47 - 27 52
4.
Аталанта
 Заявка 23 13 3 7 44 - 23 42
5.
Болонья
 Заявка 24 11 9 4 35 - 22 42
6.
Рома
 Заявка 24 11 5 8 42 - 30 38
7.
Лацио
 Заявка 23 11 4 8 28 - 24 37
8.
Фиорентина
 Заявка 24 11 4 9 36 - 28 37
9.
Наполи
 Заявка 23 10 5 8 32 - 27 35
10.
Торино
 Заявка 23 8 9 6 21 - 20 33
11.
Монца
 Заявка 24 7 9 8 21 - 28 30
12.
Дженоа
 Заявка 24 7 8 9 25 - 30 29
13.
Лечче
 Заявка 24 5 9 10 24 - 37 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 24 6 5 13 32 - 49 23
15.
Удинезе
 Заявка 24 3 13 8 24 - 37 22
16.
Эмполи
 Заявка 24 5 6 13 18 - 37 21
17.
Сассуоло
 Заявка 23 5 5 13 29 - 42 20
18.
Верона
 Заявка 24 4 7 13 21 - 32 19
19.
Кальяри
 Заявка 24 4 6 14 22 - 45 18
20.
Салернитана
 Заявка 24 2 7 15 20 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 13 10 2 1 24 - 7 32
2.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 26 - 6 28
3.
Аталанта
 Заявка 12 9 1 2 27 - 8 28
4.
Милан
 Заявка 12 9 1 2 21 - 7 28
5.
Ювентус
 Заявка 12 8 3 1 17 - 6 27
6.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
9.
Торино
 Заявка 11 5 5 1 12 - 6 20
10.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
13.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 12 - 11 17
14.
Дженоа
 Заявка 12 4 5 3 15 - 16 17
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
5.
Лацио
 Заявка 12 5 1 6 16 - 17 16
6.
Аталанта
 Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
7.
Фиорентина
 Заявка 12 4 2 6 14 - 16 14
8.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
9.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
10.
Дженоа
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
11.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
12.
Удинезе
 Заявка 12 2 6 4 9 - 18 12
13.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
14.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
15.
Сассуоло
 Заявка 12 2 2 8 15 - 26 8
16.
Салернитана
 Заявка 11 1 3 7 7 - 20 6
17.
Верона
 Заявка 13 1 3 9 9 - 18 6
18.
Лечче
 Заявка 12 0 5 7 9 - 20 5
19.
Кальяри
 Заявка 12 0 3 9 7 - 24 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Болонья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 февраля 2024, осталось 2 дня 4 часа 44 минуты.

    Главный судья: Мареска Фабио

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    • Прогнозы 43
    Лацио 76.7% (33)
    X 20.9% (9)
    Болонья 2.3% (1)
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    Прогнозы на матч Лацио - Болонья

    Исход игры
    Лацио
    77.3% (34)
    Ничья
    20.5% (9)
    Болонья
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (21)
    Меньше
    50% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (28)
    Нет
    33.33% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    40.9% (18)
    2:0 Лацио
    20.5% (9)
    1:1 Ничья
    15.9% (7)
    1:0 Лацио
    9.1% (4)
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