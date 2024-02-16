Тур: 25. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Мареска Фабио
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
История личных встреч
Лацио
Болонья
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
30 матчей
50%
30%
20%
15 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
14 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
2
1.13
Среднее время на гол
45
79
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.27
0.8
Среднее время на гол
71
112
Всего голов
49
29
Голов в среднем за матч
1.63
0.97
Тотал матчей
2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
55
93
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|6 (4)
|0.26
|Андерсон Фелипе
|3
|0.13
|Альберто Луис
|3
|0.13
|Весино Матиас
|3
|0.13
|Дзакканьи Маттиа
|3
|0.13
|Кастельянос Валентин
|2
|0.09
|Камада Даити
|1
|0.04
|Исаксен Густав
|1
|0.04
|Педро Родригес
|1
|0.04
|Патрик
|1
|0.04
|Гендузи Маттео
|1
|0.04
|Пеллегрини Лука
|1
|0.04
|Лаццари Мануэль
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орсолини Риккардо
|9 (2)
|0.38
|Зиркзее Джошуа
|8 (1)
|0.33
|Фергюсон Льюис
|5
|0.21
|Фаббьян Джованни
|3
|0.13
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0.08
|Одгор Йенс
|2
|0.08
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.04
|Бёкема Сэм
|1
|0.04
|Салемакерс Алексис
|1
|0.04
|Моро Никола
|1
|0.04
|Пош Штефан
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Эбишер Мишель
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иммобиле Чиро
|6
|0
|Альберто Луис
|6
|0
|Маурицио Сарри
|4
|1
|Катальди Данило
|5
|0
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0
|Ровелла Николо
|5
|0
|Весино Матиас
|4
|0
|Романьоли Алессио
|4
|0
|Пеллегрини Лука
|4
|0
|Лаццари Мануэль
|2
|1
|Педро Родригес
|3
|0
|Патрик
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Андерсон Фелипе
|2
|0
|Марушич Адам
|2
|0
|Хила Марио
|2
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Камада Даити
|1
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
|Казале Николо
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фергюсон Льюис
|6
|0
|Пош Штефан
|6
|0
|Мотта Тьяго
|4
|1
|Салемакерс Алексис
|4
|1
|Фройлер Ремо
|5
|0
|Эбишер Мишель
|5
|0
|Зиркзее Джошуа
|5
|0
|Калафьори Рикардо
|4
|0
|Кристиансен Виктор
|4
|0
|Бёкема Сэм
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Урбаньски Кацпер
|3
|0
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|2
|0
|Фаббьян Джованни
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Болонья
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
10
Лацио
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Болонья
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
11
22
Лацио
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
Болонья
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
29% (7)
63% (15)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
12
32
Голы по времени матча
Забито
11
12
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
3
27%
2
17%
1-15
0
0%
5
42%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
3
27%
1
8%
76-90
Пропущено
8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 9
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
3
38%
3
21%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Забито
15
22
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
2
13%
2
9%
1-15
4
27%
4
18%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
2
13%
4
18%
46-60
3
20%
2
9%
61-75
2
13%
9
41%
76-90
Пропущено
18
9
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
6%
2
22%
1-15
3
17%
4
44%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
5
28%
1
11%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Забито
26
34
11 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 14
6 Не забивали 5
5
19%
4
12%
1-15
4
15%
9
26%
16-30
2
8%
2
6%
31-45
4
15%
5
15%
46-60
6
23%
4
12%
61-75
5
19%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
26
23
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
2
8%
4
17%
1-15
4
15%
6
26%
16-30
5
19%
4
17%
31-45
6
23%
4
17%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
4
15%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0
Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0
Болонья
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Болонья - Фиорентина 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2
Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2
Результаты матчей
Лацио
Болонья
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
0
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
3 раза 13%
2
8 раз 33%
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лацио
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
112
38
85
29
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
83
57
38
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
195
815
1113
320
321
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|55 - 12
|60
|2.
|Заявка
|24
|16
|5
|3
|36 - 15
|53
|3.
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|47 - 27
|52
|4.
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|44 - 23
|42
|5.
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|35 - 22
|42
|6.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|42 - 30
|38
|7.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|28 - 24
|37
|8.
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|36 - 28
|37
|9.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|32 - 27
|35
|10.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|21 - 20
|33
|11.
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|21 - 28
|30
|12.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|25 - 30
|29
|13.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|24 - 37
|24
|14.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|32 - 49
|23
|15.
|Заявка
|24
|3
|13
|8
|24 - 37
|22
|16.
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|18 - 37
|21
|17.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|29 - 42
|20
|18.
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|21 - 32
|19
|19.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|22 - 45
|18
|20.
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|20 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|24 - 7
|32
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|26 - 6
|28
|3.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 8
|28
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|21 - 7
|28
|5.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|17 - 6
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|12 - 6
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 19
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 16
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|18.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|15 - 19
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 6
|32
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 9
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 20
|24
|4.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 12
|18
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 17
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 16
|14
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 17
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|12.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 18
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|14.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 26
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 20
|6
|17.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 18
|6
|18.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|9 - 20
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|7 - 24
|3
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|10 - 30
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
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|Милан
|Жиру Оливье
|11 (8)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|9 (7)
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лацио - Болонья
Исход игры
Лацио
77.3% (34)
Ничья
20.5% (9)
Болонья
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (21)
Меньше
50% (21)
Обе команды забьют
Да
66.67% (28)
Нет
33.33% (14)
Популярный счёт
2:1 Лацио
40.9% (18)
2:0 Лацио
20.5% (9)
1:1 Ничья
15.9% (7)
1:0 Лацио
9.1% (4)
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