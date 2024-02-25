Тур: 23. Стадион: Фолькспаркштадион.
0:0
Первый тайм: 39'
Ход матча
36'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
19
Рааб
Матео
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
26
Зикер
Арне
17
Ваннер
Пауль
- Основной состав
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Немет ОндрашНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Зикер АрнеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Босс ТимВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Нападающий
-
30 Kevin KoffiНападающий
-
-
21 Paul Stock
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гамбург
Эльвeрсберг
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|15
|0.65
|Бенеш Ласло
|11 (3)
|0.48
|Джатта Бейкери
|4
|0.17
|Жан-Люк Домпе
|3
|0.13
|Ферай Иммануэль
|3
|0.13
|Мухайм Миро
|3
|0.13
|Рейс Людовит
|2
|0.09
|Мефферт Йонас
|1
|0.04
|Хайер Моритц
|1
|0.04
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.04
|Рамос Гильерме
|1
|0.04
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|0
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Pascal Schnellbacher
|6
|0.26
|Jannik Rochelt
|4
|0.17
|Ваннер Пауль
|4
|0.17
|Paul Stock
|3
|0.13
|Manuel Feil
|3
|0.13
|Фагир Вахид
|3
|0.13
|Якобсен Торе
|3 (2)
|0.13
|Maurice Neubauer
|2
|0.09
|Боямба Джозеф
|2
|0.09
|Semih Sahin
|1
|0.04
|Сикингер Карло
|1
|0.04
|Якель Фредерик
|1
|0.04
|Вандермерш Юго
|1
|0.04
|Коррейя Марсель
|1
|0.04
|Robin Fellhauer
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаджикадунич Деннис
|6
|1
|Мефферт Йонас
|7
|0
|Рамос Гильерме
|5
|1
|Хайер Моритц
|6
|0
|Джатта Бейкери
|6
|0
|Бенеш Ласло
|4
|1
|Мухайм Миро
|4
|1
|Микельбрансис Вильям
|3
|0
|Жан-Люк Домпе
|2
|0
|Амброзиус Стефан
|2
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|2
|0
|Ферай Иммануэль
|2
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Рейс Людовит
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сикингер Карло
|8
|0
|Якобсен Торе
|6
|0
|Вандермерш Юго
|4
|0
|Semih Sahin
|4
|0
|Paul Stock
|4
|0
|Maurice Neubauer
|3
|0
|Manuel Feil
|3
|0
|Jannik Rochelt
|3
|0
|Конрад Кевин
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Lukas Pinckert
|2
|0
|Якель Фредерик
|0
|1
|Антонич Нико
|1
|0
|Kevin Koffi
|1
|0
|Фагир Вахид
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
|Nicolas Kristof
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Эльвeрсберг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
8
10
Гамбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Эльвeрсберг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
18
17
Гамбург
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
Эльвeрсберг
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
26
27
Голы по времени матча
Забито
25
17
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
2
8%
3
18%
1-15
6
24%
4
24%
16-30
6
24%
3
18%
31-45
4
16%
2
12%
46-60
2
8%
3
18%
61-75
5
20%
2
12%
76-90
Пропущено
13
19
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
3
23%
2
11%
1-15
2
15%
4
21%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
3
23%
6
32%
61-75
2
15%
2
11%
76-90
Забито
22
18
6 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 14
2
9%
2
11%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
2
9%
5
28%
31-45
3
14%
8
44%
46-60
6
27%
0
0%
61-75
7
32%
1
6%
76-90
Пропущено
18
17
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
4
22%
4
24%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
5
28%
5
29%
29%
76-90
Забито
47
35
20 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 12
0 Не забивали 3
4
9%
5
14%
1-15
8
17%
6
17%
16-30
8
17%
8
23%
31-45
7
15%
10
29%
46-60
8
17%
3
9%
61-75
12
26%
3
9%
76-90
Пропущено
31
36
15 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 19
7
23%
6
17%
1-15
5
16%
6
17%
16-30
3
10%
6
17%
31-45
5
16%
3
8%
46-60
4
13%
8
22%
61-75
7
23%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ганза - Гамбург 2:2 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4
Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1
Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1
Результаты матчей
Гамбург
Эльвeрсберг
Точный счет
2:0
3 раза 30%
3:4
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
7 раз 58%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
2
6 раз 55%
1
5 раз 45%
Точный счет
2:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:4
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
11 раз 50%
1
6 раз 27%
3
4 раза 18%
5
1 раз 5%
2
9 раз 41%
1
7 раз 32%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
65
46
38
19
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
65
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
1210
517
319
121
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|13
|9
|1
|43 - 22
|48
|2.
|23
|13
|3
|7
|44 - 32
|42
|3.
|0:0
|23
|11
|6
|6
|45 - 33
|39
|4.
|23
|11
|4
|8
|36 - 38
|37
|5.
|23
|10
|7
|6
|43 - 31
|37
|6.
|2:0
|23
|10
|6
|7
|48 - 32
|36
|7.
|1:1
|23
|10
|6
|7
|35 - 29
|36
|8.
|23
|9
|6
|8
|43 - 37
|33
|9.
|0:0
|23
|9
|6
|8
|35 - 36
|33
|10.
|23
|8
|8
|7
|44 - 40
|32
|11.
|1:1
|23
|8
|7
|8
|32 - 41
|31
|12.
|23
|8
|6
|9
|38 - 33
|30
|13.
|23
|7
|6
|10
|26 - 30
|27
|14.
|23
|8
|2
|13
|34 - 45
|26
|15.
|23
|7
|3
|13
|22 - 35
|24
|16.
|23
|6
|4
|13
|35 - 48
|22
|17.
|0:2
|23
|6
|4
|13
|22 - 38
|22
|18.
|23
|2
|9
|12
|20 - 45
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|5
|0
|24 - 9
|26
|2.
|11
|7
|3
|1
|26 - 10
|24
|3.
|1:1
|12
|7
|3
|2
|23 - 11
|24
|4.
|0:0
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|24 - 16
|21
|6.
|12
|5
|5
|2
|23 - 18
|20
|7.
|11
|6
|1
|4
|20 - 15
|19
|8.
|12
|6
|1
|5
|24 - 22
|19
|9.
|11
|5
|3
|3
|25 - 13
|18
|10.
|2:0
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|11.
|12
|5
|3
|4
|15 - 16
|18
|12.
|0:0
|11
|5
|2
|4
|18 - 17
|17
|13.
|11
|5
|2
|4
|18 - 18
|17
|14.
|11
|4
|4
|3
|13 - 13
|16
|15.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|16 - 17
|16
|16.
|12
|5
|1
|6
|22 - 24
|16
|17.
|0:2
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|18.
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|20 - 10
|23
|2.
|11
|6
|4
|1
|19 - 13
|22
|3.
|12
|6
|2
|4
|18 - 20
|20
|4.
|2:0
|11
|5
|3
|3
|27 - 14
|18
|5.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|21 - 19
|17
|6.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|7.
|12
|4
|3
|5
|18 - 24
|15
|8.
|1:1
|12
|4
|3
|5
|16 - 24
|15
|9.
|12
|3
|4
|5
|17 - 21
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|21 - 22
|12
|11.
|1:1
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|12.
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|13.
|11
|2
|3
|6
|14 - 17
|9
|14.
|0:2
|12
|2
|2
|8
|8 - 21
|8
|15.
|12
|2
|1
|9
|14 - 30
|7
|16.
|11
|2
|0
|9
|7 - 19
|6
|17.
|11
|1
|3
|7
|13 - 24
|6
|18.
|11
|0
|4
|7
|9 - 29
|4
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|15 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|12 (9)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Фортуна
|Цолис Христос
|11 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8