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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Гамбург
0:0
Первый тайм: 39'
Эльвeрсберг
0'
36' Желтая карточка
Рейс Людовит

Ход матча

36'
Рейс Людовит
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Эльвeрсберг
1.65
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Все Коэффициенты
19
Рааб
Матео
22
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
5
Хаджикадунич
Деннис
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
10
Ферай
Иммануэль
23
Мефферт
Йонас
14
Рейс
Людовит
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
19
Lukas
Pinckert
3
Ле
Жонкур
Флориан
26
Зикер
Арне
14
Robin
Fellhauer
8
Semih
Sahin
7
Manuel
Feil
17
Ваннер
Пауль
10
Jannik
Rochelt
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
Гамбург
4-3-3
Эльвeрсберг
4-2-3-1

История личных встреч

Гамбург
Эльвeрсберг

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Б2
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 15 0.65
Бенеш Ласло 11 (3) 0.48
Джатта Бейкери 4 0.17
Жан-Люк Домпе 3 0.13
Ферай Иммануэль 3 0.13
Мухайм Миро 3 0.13
Рейс Людовит 2 0.09
Мефферт Йонас 1 0.04
Хайер Моритц 1 0.04
Хаджикадунич Деннис 1 0.04
Рамос Гильерме 1 0.04
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 0 0
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Pascal Schnellbacher 6 0.26
Jannik Rochelt 4 0.17
Ваннер Пауль 4 0.17
Paul Stock 3 0.13
Manuel Feil 3 0.13
Фагир Вахид 3 0.13
Якобсен Торе 3 (2) 0.13
Maurice Neubauer 2 0.09
Боямба Джозеф 2 0.09
Semih Sahin 1 0.04
Сикингер Карло 1 0.04
Якель Фредерик 1 0.04
Вандермерш Юго 1 0.04
Коррейя Марсель 1 0.04
Robin Fellhauer 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаджикадунич Деннис 6 1
Мефферт Йонас 7 0
Рамос Гильерме 5 1
Хайер Моритц 6 0
Джатта Бейкери 6 0
Бенеш Ласло 4 1
Мухайм Миро 4 1
Микельбрансис Вильям 3 0
Жан-Люк Домпе 2 0
Амброзиус Стефан 2 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Ферай Иммануэль 2 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Рейс Людовит 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Tim Walter 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сикингер Карло 8 0
Якобсен Торе 6 0
Вандермерш Юго 4 0
Semih Sahin 4 0
Paul Stock 4 0
Maurice Neubauer 3 0
Manuel Feil 3 0
Jannik Rochelt 3 0
Конрад Кевин 2 0
Robin Fellhauer 2 0
Lukas Pinckert 2 0
Якель Фредерик 0 1
Антонич Нико 1 0
Kevin Koffi 1 0
Фагир Вахид 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Nicolas Kristof 1 0

Результаты матчей

Гамбург
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Эльвeрсберг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

8
10
Гамбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Эльвeрсберг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

18
17
Гамбург
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
Эльвeрсберг
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

12
12

Упущенные победы

26
27

Голы по времени матча

Забито

25
17
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
2
8%
3
18%
1-15
6
24%
4
24%
16-30
6
24%
3
18%
31-45
4
16%
2
12%
46-60
2
8%
3
18%
61-75
5
20%
2
12%
76-90

Пропущено

13
19
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
3
23%
2
11%
1-15
2
15%
4
21%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
3
23%
6
32%
61-75
2
15%
2
11%
76-90

Забито

22
18
6 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 14
2
9%
2
11%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
2
9%
5
28%
31-45
3
14%
8
44%
46-60
6
27%
0
0%
61-75
7
32%
1
6%
76-90

Пропущено

18
17
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
4
22%
4
24%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
5
28%
5
29%
29%
76-90

Забито

47
35
20 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 12
0 Не забивали 3
4
9%
5
14%
1-15
8
17%
6
17%
16-30
8
17%
8
23%
31-45
7
15%
10
29%
46-60
8
17%
3
9%
61-75
12
26%
3
9%
76-90

Пропущено

31
36
15 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 19
7
23%
6
17%
1-15
5
16%
6
17%
16-30
3
10%
6
17%
31-45
5
16%
3
8%
46-60
4
13%
8
22%
61-75
7
23%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ганза - Гамбург 2:2 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4
Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1
Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1

Результаты матчей

Гамбург
Эльвeрсберг

Точный счет

2:0
3 раза 30%
3:4
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
7 раз 58%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
2
6 раз 55%
1
5 раз 45%

Точный счет

2:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:4
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
11 раз 50%
1
6 раз 27%
3
4 раза 18%
5
1 раз 5%
2
9 раз 41%
1
7 раз 32%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
6
5
4
6
2.5
3
8
1
9
3.5
1
10
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
1.5
Больше Меньше
6
5
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
1.5
Больше Меньше
12
10
5
17
2.5
3
19
1
21
3.5
1
21
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 23 13 9 1 43 - 22 48
2.
Хольштайн Киль
 23 13 3 7 44 - 32 42
3.
Гамбург
 0:0 23 11 6 6 45 - 33 39
4.
Падерборн
 23 11 4 8 36 - 38 37
5.
Ганновер 96
 23 10 7 6 43 - 31 37
6.
Фортуна
 2:0 23 10 6 7 48 - 32 36
7.
Гройтер Фюрт
 1:1 23 10 6 7 35 - 29 36
8.
Герта
 23 9 6 8 43 - 37 33
9.
Эльвeрсберг
 0:0 23 9 6 8 35 - 36 33
10.
Карлсруэ
 23 8 8 7 44 - 40 32
11.
Нюрнберг
 1:1 23 8 7 8 32 - 41 31
12.
Магдебург
 23 8 6 9 38 - 33 30
13.
Веен Висбаден
 23 7 6 10 26 - 30 27
14.
Шальке 04
 23 8 2 13 34 - 45 26
15.
Айнтрахт Бр
 23 7 3 13 22 - 35 24
16.
Кайзерслаутерн
 23 6 4 13 35 - 48 22
17.
Ганза
 0:2 23 6 4 13 22 - 38 22
18.
Оснабрюк
 23 2 9 12 20 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
2.
Ганновер 96
 11 7 3 1 26 - 10 24
3.
Гройтер Фюрт
 1:1 12 7 3 2 23 - 11 24
4.
Гамбург
 0:0 11 7 1 3 24 - 14 22
5.
Магдебург
 12 6 3 3 24 - 16 21
6.
Карлсруэ
 12 5 5 2 23 - 18 20
7.
Шальке 04
 11 6 1 4 20 - 15 19
8.
Хольштайн Киль
 12 6 1 5 24 - 22 19
9.
Герта
 11 5 3 3 25 - 13 18
10.
Фортуна
 2:0 12 5 3 4 21 - 18 18
11.
Айнтрахт Бр
 12 5 3 4 15 - 16 18
12.
Эльвeрсберг
 0:0 11 5 2 4 18 - 17 17
13.
Падерборн
 11 5 2 4 18 - 18 17
14.
Веен Висбаден
 11 4 4 3 13 - 13 16
15.
Нюрнберг
 1:1 11 4 4 3 16 - 17 16
16.
Кайзерслаутерн
 12 5 1 6 22 - 24 16
17.
Ганза
 0:2 11 4 2 5 14 - 17 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 11 7 2 2 20 - 10 23
2.
Санкт-Паули
 11 6 4 1 19 - 13 22
3.
Падерборн
 12 6 2 4 18 - 20 20
4.
Фортуна
 2:0 11 5 3 3 27 - 14 18
5.
Гамбург
 0:0 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 0:0 12 4 4 4 17 - 19 16
7.
Герта
 12 4 3 5 18 - 24 15
8.
Нюрнберг
 1:1 12 4 3 5 16 - 24 15
9.
Ганновер 96
 12 3 4 5 17 - 21 13
10.
Карлсруэ
 11 3 3 5 21 - 22 12
11.
Гройтер Фюрт
 1:1 11 3 3 5 12 - 18 12
12.
Веен Висбаден
 12 3 2 7 13 - 17 11
13.
Магдебург
 11 2 3 6 14 - 17 9
14.
Ганза
 0:2 12 2 2 8 8 - 21 8
15.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
16.
Айнтрахт Бр
 11 2 0 9 7 - 19 6
17.
Кайзерслаутерн
 11 1 3 7 13 - 24 6
18.
Оснабрюк
 11 0 4 7 9 - 29 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 15 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Фортуна Цолис Христос 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    Рейс Людовит получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Эльвeрсберг
1.65
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4.47
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5.46
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Гамбург
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