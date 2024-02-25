Тур: 23. Стадион: Фолькспаркштадион. Зрители: 54190
1:0
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаРейс Людовит
46' Желтая карточкаВандермерш Юго
1:0
53' ГолКёнигсдёрффер Рансфорд
81' Желтая карточкаКаттербах Ноа
90'+6
Ход матча
36'
46'
53'
81'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
472 Количество передач 434
-
51 Владение мячом, % 49
19
Рааб
Матео
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
26
Зикер
Арне
17
Ваннер
Пауль
- Основной состав
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Немет ОндрашНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Зикер АрнеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Босс ТимВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Нападающий
-
30 Kevin KoffiНападающий
-
-
21 Paul Stock
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гамбург
Эльвeрсберг
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|15
|0.65
|Бенеш Ласло
|11 (3)
|0.48
|Джатта Бейкери
|4
|0.17
|Жан-Люк Домпе
|3
|0.13
|Ферай Иммануэль
|3
|0.13
|Мухайм Миро
|3
|0.13
|Рейс Людовит
|2
|0.09
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0.04
|Мефферт Йонас
|1
|0.04
|Хайер Моритц
|1
|0.04
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.04
|Рамос Гильерме
|1
|0.04
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Pascal Schnellbacher
|6
|0.26
|Jannik Rochelt
|4
|0.17
|Ваннер Пауль
|4
|0.17
|Paul Stock
|3
|0.13
|Manuel Feil
|3
|0.13
|Фагир Вахид
|3
|0.13
|Якобсен Торе
|3 (2)
|0.13
|Maurice Neubauer
|2
|0.09
|Боямба Джозеф
|2
|0.09
|Semih Sahin
|1
|0.04
|Сикингер Карло
|1
|0.04
|Якель Фредерик
|1
|0.04
|Вандермерш Юго
|1
|0.04
|Коррейя Марсель
|1
|0.04
|Robin Fellhauer
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаджикадунич Деннис
|6
|1
|Мефферт Йонас
|7
|0
|Рамос Гильерме
|5
|1
|Хайер Моритц
|6
|0
|Джатта Бейкери
|6
|0
|Бенеш Ласло
|4
|1
|Мухайм Миро
|4
|1
|Микельбрансис Вильям
|3
|0
|Жан-Люк Домпе
|2
|0
|Рейс Людовит
|2
|0
|Амброзиус Стефан
|2
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|2
|0
|Ферай Иммануэль
|2
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сикингер Карло
|8
|0
|Якобсен Торе
|6
|0
|Вандермерш Юго
|5
|0
|Semih Sahin
|4
|0
|Paul Stock
|4
|0
|Maurice Neubauer
|3
|0
|Manuel Feil
|3
|0
|Jannik Rochelt
|3
|0
|Конрад Кевин
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Lukas Pinckert
|2
|0
|Якель Фредерик
|0
|1
|Антонич Нико
|1
|0
|Kevin Koffi
|1
|0
|Фагир Вахид
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
|Nicolas Kristof
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Эльвeрсберг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
8
10
Гамбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Эльвeрсберг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
18
17
Гамбург
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
22% (5)
39% (9)
Эльвeрсберг
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
26
27
Голы по времени матча
Забито
26
17
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
2
8%
3
18%
1-15
6
23%
4
24%
16-30
6
23%
3
18%
31-45
5
19%
2
12%
46-60
2
8%
3
18%
61-75
5
19%
2
12%
76-90
Пропущено
13
20
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
3
23%
2
10%
1-15
2
15%
4
20%
16-30
2
15%
3
15%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
3
23%
6
30%
61-75
2
15%
2
10%
76-90
Забито
22
18
6 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 15
2
9%
2
11%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
2
9%
5
28%
31-45
3
14%
8
44%
46-60
6
27%
0
0%
61-75
7
32%
1
6%
76-90
Пропущено
18
17
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
4
22%
4
24%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
5
28%
5
29%
29%
76-90
Забито
48
35
20 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 12
0 Не забивали 4
4
8%
5
14%
1-15
8
17%
6
17%
16-30
8
17%
8
23%
31-45
8
17%
10
29%
46-60
8
17%
3
9%
61-75
12
25%
3
9%
76-90
Пропущено
31
37
15 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 20
7
23%
6
16%
1-15
5
16%
6
16%
16-30
3
10%
6
16%
31-45
5
16%
4
11%
46-60
4
13%
8
22%
61-75
7
23%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ганза - Гамбург 2:2 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4
Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1
Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1
Результаты матчей
Гамбург
Эльвeрсберг
Точный счет
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
3:4
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
1 раз 9%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 58%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:4
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 48%
1
7 раз 30%
3
4 раза 17%
5
1 раз 4%
2
9 раз 39%
1
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
47
38
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
66
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
1211
518
320
122
122
122
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|15 (4)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|12 (9)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Фортуна
|Цолис Христос
|11 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Гройтер Фюрт
|Юнг Гидеон
|8