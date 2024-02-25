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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 54190
Гамбург
1:0
Конец матча
Эльвeрсберг
0'
36' Желтая карточка
Рейс Людовит
46' Желтая карточка
Вандермерш Юго
1:0
53' Гол
Кёнигсдёрффер Рансфорд
81' Желтая карточка
Каттербах Ноа
90'+6

Ход матча

36'
Рейс Людовит
 
46'
 
Вандермерш Юго
53'
Кёнигсдёрффер Рансфорд
(Глацель Роберт)
1:0
64'
Сухонен Ансси
Кёнигсдёрффер Рансфорд
 
64'
Пореба Лукаш
Рейс Людовит
 
67'
 
Мартинович Доминик
Manuel Feil
75'
Немет Ондраш
Глацель Роберт
 
80'
 
Боямба Джозеф
Зикер Арне
80'
 
Якобсен Торе
Ваннер Пауль
80'
 
Paul Stock
Semih Sahin
80'
Озтунали Левин
Джатта Бейкери
 
80'
Каттербах Ноа
Мухайм Миро
 
81'
Каттербах Ноа
 
88'
 
Kevin Koffi
Jannik Rochelt

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 472 Количество передач 434
  • 51 Владение мячом, % 49
19
Рааб
Матео
22
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
5
Хаджикадунич
Деннис
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
10
Ферай
Иммануэль
23
Мефферт
Йонас
14
Рейс
Людовит
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
19
Lukas
Pinckert
3
Ле
Жонкур
Флориан
26
Зикер
Арне
14
Robin
Fellhauer
8
Semih
Sahin
7
Manuel
Feil
17
Ваннер
Пауль
10
Jannik
Rochelt
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
Гамбург
4-3-3
Эльвeрсберг
4-2-3-1

История личных встреч

Гамбург
Эльвeрсберг

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Б2
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 15 0.65
Бенеш Ласло 11 (3) 0.48
Джатта Бейкери 4 0.17
Жан-Люк Домпе 3 0.13
Ферай Иммануэль 3 0.13
Мухайм Миро 3 0.13
Рейс Людовит 2 0.09
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0.04
Мефферт Йонас 1 0.04
Хайер Моритц 1 0.04
Хаджикадунич Деннис 1 0.04
Рамос Гильерме 1 0.04
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Pascal Schnellbacher 6 0.26
Jannik Rochelt 4 0.17
Ваннер Пауль 4 0.17
Paul Stock 3 0.13
Manuel Feil 3 0.13
Фагир Вахид 3 0.13
Якобсен Торе 3 (2) 0.13
Maurice Neubauer 2 0.09
Боямба Джозеф 2 0.09
Semih Sahin 1 0.04
Сикингер Карло 1 0.04
Якель Фредерик 1 0.04
Вандермерш Юго 1 0.04
Коррейя Марсель 1 0.04
Robin Fellhauer 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаджикадунич Деннис 6 1
Мефферт Йонас 7 0
Рамос Гильерме 5 1
Хайер Моритц 6 0
Джатта Бейкери 6 0
Бенеш Ласло 4 1
Мухайм Миро 4 1
Микельбрансис Вильям 3 0
Жан-Люк Домпе 2 0
Рейс Людовит 2 0
Амброзиус Стефан 2 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Ферай Иммануэль 2 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Tim Walter 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сикингер Карло 8 0
Якобсен Торе 6 0
Вандермерш Юго 5 0
Semih Sahin 4 0
Paul Stock 4 0
Maurice Neubauer 3 0
Manuel Feil 3 0
Jannik Rochelt 3 0
Конрад Кевин 2 0
Robin Fellhauer 2 0
Lukas Pinckert 2 0
Якель Фредерик 0 1
Антонич Нико 1 0
Kevin Koffi 1 0
Фагир Вахид 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Nicolas Kristof 1 0

Результаты матчей

Гамбург
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Эльвeрсберг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

8
10
Гамбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Эльвeрсберг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

18
17
Гамбург
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
22% (5)
39% (9)
Эльвeрсберг
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
12

Упущенные победы

26
27

Голы по времени матча

Забито

26
17
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
2
8%
3
18%
1-15
6
23%
4
24%
16-30
6
23%
3
18%
31-45
5
19%
2
12%
46-60
2
8%
3
18%
61-75
5
19%
2
12%
76-90

Пропущено

13
20
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
3
23%
2
10%
1-15
2
15%
4
20%
16-30
2
15%
3
15%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
3
23%
6
30%
61-75
2
15%
2
10%
76-90

Забито

22
18
6 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 15
2
9%
2
11%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
2
9%
5
28%
31-45
3
14%
8
44%
46-60
6
27%
0
0%
61-75
7
32%
1
6%
76-90

Пропущено

18
17
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
4
22%
4
24%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
5
28%
5
29%
29%
76-90

Забито

48
35
20 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 12
0 Не забивали 4
4
8%
5
14%
1-15
8
17%
6
17%
16-30
8
17%
8
23%
31-45
8
17%
10
29%
46-60
8
17%
3
9%
61-75
12
25%
3
9%
76-90

Пропущено

31
37
15 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 20
7
23%
6
16%
1-15
5
16%
6
16%
16-30
3
10%
6
16%
31-45
5
16%
4
11%
46-60
4
13%
8
22%
61-75
7
23%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ганза - Гамбург 2:2 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4
Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1
Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1

Результаты матчей

Гамбург
Эльвeрсберг

Точный счет

2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
3:4
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
1 раз 9%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 58%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:4
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 48%
1
7 раз 30%
3
4 раза 17%
5
1 раз 4%
2
9 раз 39%
1
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
6
5
4
7
2.5
3
8
1
10
3.5
1
10
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
1.5
Больше Меньше
6
6
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
1.5
Больше Меньше
12
11
5
18
2.5
3
20
1
22
3.5
1
22
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 23 13 9 1 43 - 22 48
2.
Хольштайн Киль
 23 13 3 7 44 - 32 42
3.
Гамбург
 23 12 5 6 46 - 33 41
4.
Гройтер Фюрт
 23 11 5 7 36 - 29 38
5.
Падерборн
 23 11 4 8 36 - 38 37
6.
Ганновер 96
 23 10 7 6 43 - 31 37
7.
Фортуна
 23 10 6 7 48 - 32 36
8.
Герта
 23 9 6 8 43 - 37 33
9.
Эльвeрсберг
 23 9 5 9 35 - 37 32
10.
Карлсруэ
 23 8 8 7 44 - 40 32
11.
Магдебург
 23 8 6 9 38 - 33 30
12.
Нюрнберг
 23 8 6 9 32 - 42 30
13.
Веен Висбаден
 23 7 6 10 26 - 30 27
14.
Шальке 04
 23 8 2 13 34 - 45 26
15.
Айнтрахт Бр
 23 7 3 13 22 - 35 24
16.
Кайзерслаутерн
 23 6 4 13 35 - 48 22
17.
Ганза
 23 6 4 13 22 - 38 22
18.
Оснабрюк
 23 2 9 12 20 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 12 8 2 2 24 - 11 26
2.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
3.
Гамбург
 11 8 0 3 25 - 14 24
4.
Ганновер 96
 11 7 3 1 26 - 10 24
5.
Магдебург
 12 6 3 3 24 - 16 21
6.
Карлсруэ
 12 5 5 2 23 - 18 20
7.
Шальке 04
 11 6 1 4 20 - 15 19
8.
Хольштайн Киль
 12 6 1 5 24 - 22 19
9.
Герта
 11 5 3 3 25 - 13 18
10.
Фортуна
 12 5 3 4 21 - 18 18
11.
Айнтрахт Бр
 12 5 3 4 15 - 16 18
12.
Эльвeрсберг
 11 5 2 4 18 - 17 17
13.
Падерборн
 11 5 2 4 18 - 18 17
14.
Веен Висбаден
 11 4 4 3 13 - 13 16
15.
Нюрнберг
 11 4 4 3 16 - 17 16
16.
Кайзерслаутерн
 12 5 1 6 22 - 24 16
17.
Ганза
 11 4 2 5 14 - 17 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 11 7 2 2 20 - 10 23
2.
Санкт-Паули
 11 6 4 1 19 - 13 22
3.
Падерборн
 12 6 2 4 18 - 20 20
4.
Фортуна
 11 5 3 3 27 - 14 18
5.
Гамбург
 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 12 4 3 5 17 - 20 15
7.
Герта
 12 4 3 5 18 - 24 15
8.
Нюрнберг
 12 4 2 6 16 - 25 14
9.
Ганновер 96
 12 3 4 5 17 - 21 13
10.
Карлсруэ
 11 3 3 5 21 - 22 12
11.
Гройтер Фюрт
 11 3 3 5 12 - 18 12
12.
Веен Висбаден
 12 3 2 7 13 - 17 11
13.
Магдебург
 11 2 3 6 14 - 17 9
14.
Ганза
 12 2 2 8 8 - 21 8
15.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
16.
Айнтрахт Бр
 11 2 0 9 7 - 19 6
17.
Кайзерслаутерн
 11 1 3 7 13 - 24 6
18.
Оснабрюк
 11 0 4 7 9 - 29 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 15 (4)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Фортуна Цолис Христос 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Гройтер Фюрт Юнг Гидеон 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Рейс Людовит получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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