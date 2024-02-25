Тур: 23. Стадион: Эсприт-Арена.
Ход матча
16'
1:0
18'
2:0
45'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
11
Клаус
Феликс
26
Бахманн
Яник
18
Переа
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 King Manu
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Бахманн ЯникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
История личных встреч
Фортуна
Ганза
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
70%
30%
7 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
70%
30%
7 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
2.75
2.33
Среднее время на гол
32
38
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
2
1.6
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
45
56
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|11 (3)
|0.48
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|0.39
|Танака Ао
|5
|0.22
|Клаус Феликс
|4
|0.17
|Энгельхардт Янник
|3
|0.13
|Нимиц Йона
|3
|0.13
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0.09
|Де Вейс Йорди
|2
|0.09
|Аппелькамп Синта
|1
|0.04
|Циммерман Маттиас
|1
|0.04
|Ястржембски Деннис
|1
|0.04
|Сиберт Джамиль
|1
|0.04
|Гинчек Даниэль
|1
|0.04
|Хоффманн Андре
|1
|0.04
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.04
|Мустафа Сулиман
|1
|0.04
|Николя Гавори
|0
|0
|Дафернер Кристоф
|0
|0
|Обердорф Тим
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|4
|0.17
|Прёгер Кай
|3 (1)
|0.13
|Брумадо Жуниор
|3 (2)
|0.13
|Dennis Dressel
|2
|0.09
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.09
|Россбах Дамиан
|1
|0.04
|Фролинг Нильс
|1
|0.04
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.04
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0.04
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.04
|Brumado Junior
|1
|0.04
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Хюсинг Оливер
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгельхардт Янник
|8
|0
|Де Вейс Йорди
|5
|0
|Вермейж Винсент
|4
|0
|Цолис Христос
|4
|0
|Клаус Феликс
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Ийоха Эммануэль
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Сиберт Джамиль
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|Учино Такаси
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|2
|0
|Нимиц Йона
|2
|0
|Daniel Thioune
|1
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Танака Ао
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Куарши Джошуа
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингельссон Сванте
|7
|0
|Россбах Дамиан
|6
|0
|Россипаль Александер
|5
|0
|Кольке Маркус
|3
|1
|Прёгер Кай
|4
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|1
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Бахманн Яник
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Dennis Dressel
|2
|0
|Переа Хуан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Стафилидис Костас
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Сингх Сарприт
|1
|0
|Ланг Яннис
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Ганза
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
6
6
Фортуна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Ганза
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
14
Упущенные победы
24
9
Фортуна
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
18% (4)
41% (9)
Ганза
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
18% (4)
59% (13)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
13
17
Упущенные победы
30
15
Голы по времени матча
Забито
19
9
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
2
11%
1
11%
1-15
4
21%
2
22%
16-30
1
5%
3
33%
31-45
7
37%
1
11%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
16%
2
22%
76-90
Пропущено
18
18
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
22%
3
17%
1-15
5
28%
2
11%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
4
22%
3
17%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
1
6%
5
28%
76-90
Забито
27
13
12 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
4
15%
1
8%
1-15
1
4%
2
15%
16-30
7
26%
2
15%
31-45
6
22%
2
15%
46-60
4
15%
2
15%
61-75
5
19%
4
31%
76-90
Пропущено
14
18
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
3
21%
4
22%
16-30
5
36%
5
28%
31-45
3
21%
3
17%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
2
14%
4
22%
76-90
Забито
46
22
19 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 8
6
13%
2
9%
1-15
5
11%
4
18%
16-30
8
17%
5
23%
31-45
13
28%
3
14%
46-60
6
13%
2
9%
61-75
8
17%
6
27%
76-90
Пропущено
32
36
19 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
4
13%
4
11%
1-15
8
25%
6
17%
16-30
7
22%
8
22%
31-45
7
22%
6
17%
46-60
3
9%
3
8%
61-75
3
9%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2
Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1
Ганза
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ганза - Гамбург 2:2 Оснабрюк - Ганза 0:0 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1
Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0
Результаты матчей
Фортуна
Ганза
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
Точный счет
0:5
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:5
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
5
3 раза 14%
2
2 раза 9%
4
2 раза 9%
0
8 раз 36%
2
8 раз 36%
1
6 раз 27%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Ганза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
38
56
38
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
56
83
38
65
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
148
1111
814
913
517
319
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|13
|9
|1
|43 - 22
|48
|2.
|23
|13
|3
|7
|44 - 32
|42
|3.
|1:0
|23
|12
|5
|6
|46 - 33
|41
|4.
|2:1
|23
|11
|5
|7
|36 - 29
|38
|5.
|23
|11
|4
|8
|36 - 38
|37
|6.
|23
|10
|7
|6
|43 - 31
|37
|7.
|2:0
|23
|10
|6
|7
|48 - 32
|36
|8.
|23
|9
|6
|8
|43 - 37
|33
|9.
|0:1
|23
|9
|5
|9
|35 - 37
|32
|10.
|23
|8
|8
|7
|44 - 40
|32
|11.
|23
|8
|6
|9
|38 - 33
|30
|12.
|1:2
|23
|8
|6
|9
|32 - 42
|30
|13.
|23
|7
|6
|10
|26 - 30
|27
|14.
|23
|8
|2
|13
|34 - 45
|26
|15.
|23
|7
|3
|13
|22 - 35
|24
|16.
|23
|6
|4
|13
|35 - 48
|22
|17.
|0:2
|23
|6
|4
|13
|22 - 38
|22
|18.
|23
|2
|9
|12
|20 - 45
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|12
|8
|2
|2
|24 - 11
|26
|2.
|12
|7
|5
|0
|24 - 9
|26
|3.
|1:0
|11
|8
|0
|3
|25 - 14
|24
|4.
|11
|7
|3
|1
|26 - 10
|24
|5.
|12
|6
|3
|3
|24 - 16
|21
|6.
|12
|5
|5
|2
|23 - 18
|20
|7.
|11
|6
|1
|4
|20 - 15
|19
|8.
|12
|6
|1
|5
|24 - 22
|19
|9.
|11
|5
|3
|3
|25 - 13
|18
|10.
|2:0
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|11.
|12
|5
|3
|4
|15 - 16
|18
|12.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|18 - 17
|17
|13.
|11
|5
|2
|4
|18 - 18
|17
|14.
|11
|4
|4
|3
|13 - 13
|16
|15.
|1:2
|11
|4
|4
|3
|16 - 17
|16
|16.
|12
|5
|1
|6
|22 - 24
|16
|17.
|0:2
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|18.
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|20 - 10
|23
|2.
|11
|6
|4
|1
|19 - 13
|22
|3.
|12
|6
|2
|4
|18 - 20
|20
|4.
|2:0
|11
|5
|3
|3
|27 - 14
|18
|5.
|1:0
|12
|4
|5
|3
|21 - 19
|17
|6.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|17 - 20
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|18 - 24
|15
|8.
|1:2
|12
|4
|2
|6
|16 - 25
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|17 - 21
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|21 - 22
|12
|11.
|2:1
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|12.
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|13.
|11
|2
|3
|6
|14 - 17
|9
|14.
|0:2
|12
|2
|2
|8
|8 - 21
|8
|15.
|12
|2
|1
|9
|14 - 30
|7
|16.
|11
|2
|0
|9
|7 - 19
|6
|17.
|11
|1
|3
|7
|13 - 24
|6
|18.
|11
|0
|4
|7
|9 - 29
|4
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|15 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|12 (9)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Фортуна
|Цолис Христос
|11 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Гройтер Фюрт
|Юнг Гидеон
|8