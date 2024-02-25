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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Фортуна
2:0
Второй тайм: 65'
Ганза
0'
1:0
16' Гол
Клаус Феликс
2:0
18' Гол
Танака Ао
45' Желтая карточка
Куарши Джошуа

Ход матча

16'
Клаус Феликс
(Дафернер Кристоф)
1:0
18'
Танака Ао
(Энгельхардт Янник)
2:0
45'
Куарши Джошуа
 
59'
Обердорф Тим
Де Вейс Йорди
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Ганза
1.42
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4.80
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7.40
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Все Коэффициенты
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
30
Де
Вейс
Йорди
5
Куарши
Джошуа
34
Николя
Гавори
11
Клаус
Феликс
6
Энгельхардт
Янник
4
Танака
Ао
7
Цолис
Христос
22
Дафернер
Кристоф
9
Вермейж
Винсент
1
Кольке
Маркус
26
Бахманн
Яник
5
Хюсинг
Оливер
4
Россбах
Дамиан
10
Фролинг
Нильс
13
Шумахер
Кевин
8
Рейн
Симон
6
Dennis
Dressel
14
Ингельссон
Сванте
18
Переа
Хуан
49
Брумадо
Жуниор
Фортуна
4-4-2
Ганза
3-4-1-2

История личных встреч

Фортуна
Ганза

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

70%
30%
7 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

70%
30%
7 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

История матчей

Б2
1:3
Б2
2:5
Б2
3:1
Б2
3:0
Б2
2:1
К
0:3
Б2
2:1
Б2
2:0
Б2
3:1
Б2
2:1

Голы

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

2.75
2.33

Среднее время на гол

32
38

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

2
1.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

45
56

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 11 (3) 0.48
Вермейж Винсент 9 (1) 0.39
Танака Ао 5 0.22
Клаус Феликс 4 0.17
Энгельхардт Янник 3 0.13
Нимиц Йона 3 0.13
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.09
Де Вейс Йорди 2 0.09
Аппелькамп Синта 1 0.04
Циммерман Маттиас 1 0.04
Ястржембски Деннис 1 0.04
Сиберт Джамиль 1 0.04
Гинчек Даниэль 1 0.04
Хоффманн Андре 1 0.04
Ийоха Эммануэль 1 0.04
Мустафа Сулиман 1 0.04
Николя Гавори 0 0
Дафернер Кристоф 0 0
Обердорф Тим 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 4 0.17
Прёгер Кай 3 (1) 0.13
Брумадо Жуниор 3 (2) 0.13
Dennis Dressel 2 0.09
Ван дер Верфф Яспер 2 0.09
Россбах Дамиан 1 0.04
Фролинг Нильс 1 0.04
Штраус Джон-Патрик 1 0.04
Гудьонсен Свейнн 1 0.04
Кинсомби Кристиан 1 0.04
Brumado Junior 1 0.04
Ингельссон Сванте 0 0
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Хюсинг Оливер 0 0
Шумахер Кевин 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энгельхардт Янник 8 0
Де Вейс Йорди 5 0
Вермейж Винсент 4 0
Цолис Христос 4 0
Клаус Феликс 3 0
Николя Гавори 3 0
Ийоха Эммануэль 3 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Сиберт Джамиль 3 0
Циммерман Маттиас 1 1
Учино Такаси 2 0
Зоботка Марсель 2 0
Ястржембски Деннис 2 0
Кастенмайер Флориан 2 0
Нимиц Йона 2 0
Daniel Thioune 1 0
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Танака Ао 1 0
Обердорф Тим 1 0
Куарши Джошуа 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингельссон Сванте 7 0
Россбах Дамиан 6 0
Россипаль Александер 5 0
Кольке Маркус 3 1
Прёгер Кай 4 0
Найдхарт Нико 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Шумахер Кевин 3 0
Брумадо Жуниор 1 1
Хюсинг Оливер 2 0
Бахманн Яник 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Давид Йонас 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Dennis Dressel 2 0
Переа Хуан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Стафилидис Костас 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Сингх Сарприт 1 0
Ланг Яннис 1 0

Результаты матчей

Фортуна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Ганза
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

6
6
Фортуна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Ганза
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
14

Упущенные победы

24
9
Фортуна
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
18% (4)
41% (9)
Ганза
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
18% (4)
59% (13)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

13
17

Упущенные победы

30
15

Голы по времени матча

Забито

19
9
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
2
11%
1
11%
1-15
4
21%
2
22%
16-30
1
5%
3
33%
31-45
7
37%
1
11%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
16%
2
22%
76-90

Пропущено

18
18
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
22%
3
17%
1-15
5
28%
2
11%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
4
22%
3
17%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
1
6%
5
28%
76-90

Забито

27
13
12 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
4
15%
1
8%
1-15
1
4%
2
15%
16-30
7
26%
2
15%
31-45
6
22%
2
15%
46-60
4
15%
2
15%
61-75
5
19%
4
31%
76-90

Пропущено

14
18
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
3
21%
4
22%
16-30
5
36%
5
28%
31-45
3
21%
3
17%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
2
14%
4
22%
76-90

Забито

46
22
19 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 8
6
13%
2
9%
1-15
5
11%
4
18%
16-30
8
17%
5
23%
31-45
13
28%
3
14%
46-60
6
13%
2
9%
61-75
8
17%
6
27%
76-90

Пропущено

32
36
19 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
4
13%
4
11%
1-15
8
25%
6
17%
16-30
7
22%
8
22%
31-45
7
22%
6
17%
46-60
3
9%
3
8%
61-75
3
9%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2
Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1
Ганза
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ганза - Гамбург 2:2 Оснабрюк - Ганза 0:0 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1
Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0

Результаты матчей

Фортуна
Ганза

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%

Точный счет

0:5
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:5
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
5
3 раза 14%
2
2 раза 9%
4
2 раза 9%
0
8 раз 36%
2
8 раз 36%
1
6 раз 27%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Ганза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
5
6
3
8
2.5
2
9
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
6
8
3
1.5
3
8
6
5
2.5
3
8
3.5
2
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
14
8
11
11
1.5
8
14
9
13
2.5
5
17
3.5
3
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 23 13 9 1 43 - 22 48
2.
Хольштайн Киль
 23 13 3 7 44 - 32 42
3.
Гамбург
 1:0 23 12 5 6 46 - 33 41
4.
Гройтер Фюрт
 2:1 23 11 5 7 36 - 29 38
5.
Падерборн
 23 11 4 8 36 - 38 37
6.
Ганновер 96
 23 10 7 6 43 - 31 37
7.
Фортуна
 2:0 23 10 6 7 48 - 32 36
8.
Герта
 23 9 6 8 43 - 37 33
9.
Эльвeрсберг
 0:1 23 9 5 9 35 - 37 32
10.
Карлсруэ
 23 8 8 7 44 - 40 32
11.
Магдебург
 23 8 6 9 38 - 33 30
12.
Нюрнберг
 1:2 23 8 6 9 32 - 42 30
13.
Веен Висбаден
 23 7 6 10 26 - 30 27
14.
Шальке 04
 23 8 2 13 34 - 45 26
15.
Айнтрахт Бр
 23 7 3 13 22 - 35 24
16.
Кайзерслаутерн
 23 6 4 13 35 - 48 22
17.
Ганза
 0:2 23 6 4 13 22 - 38 22
18.
Оснабрюк
 23 2 9 12 20 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 2:1 12 8 2 2 24 - 11 26
2.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
3.
Гамбург
 1:0 11 8 0 3 25 - 14 24
4.
Ганновер 96
 11 7 3 1 26 - 10 24
5.
Магдебург
 12 6 3 3 24 - 16 21
6.
Карлсруэ
 12 5 5 2 23 - 18 20
7.
Шальке 04
 11 6 1 4 20 - 15 19
8.
Хольштайн Киль
 12 6 1 5 24 - 22 19
9.
Герта
 11 5 3 3 25 - 13 18
10.
Фортуна
 2:0 12 5 3 4 21 - 18 18
11.
Айнтрахт Бр
 12 5 3 4 15 - 16 18
12.
Эльвeрсберг
 0:1 11 5 2 4 18 - 17 17
13.
Падерборн
 11 5 2 4 18 - 18 17
14.
Веен Висбаден
 11 4 4 3 13 - 13 16
15.
Нюрнберг
 1:2 11 4 4 3 16 - 17 16
16.
Кайзерслаутерн
 12 5 1 6 22 - 24 16
17.
Ганза
 0:2 11 4 2 5 14 - 17 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 11 7 2 2 20 - 10 23
2.
Санкт-Паули
 11 6 4 1 19 - 13 22
3.
Падерборн
 12 6 2 4 18 - 20 20
4.
Фортуна
 2:0 11 5 3 3 27 - 14 18
5.
Гамбург
 1:0 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 0:1 12 4 3 5 17 - 20 15
7.
Герта
 12 4 3 5 18 - 24 15
8.
Нюрнберг
 1:2 12 4 2 6 16 - 25 14
9.
Ганновер 96
 12 3 4 5 17 - 21 13
10.
Карлсруэ
 11 3 3 5 21 - 22 12
11.
Гройтер Фюрт
 2:1 11 3 3 5 12 - 18 12
12.
Веен Висбаден
 12 3 2 7 13 - 17 11
13.
Магдебург
 11 2 3 6 14 - 17 9
14.
Ганза
 0:2 12 2 2 8 8 - 21 8
15.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
16.
Айнтрахт Бр
 11 2 0 9 7 - 19 6
17.
Кайзерслаутерн
 11 1 3 7 13 - 24 6
18.
Оснабрюк
 11 0 4 7 9 - 29 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 15 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Фортуна Цолис Христос 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Гройтер Фюрт Юнг Гидеон 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    Де Вейс Йорди уходит с поля. Обердорф Тим выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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Фортуна
Ничья
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