Тур: 23. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер.
2:1
Второй тайм: 65'
0'
0:1
8' ГолАндерссон Себастьян
12' Желтая карточкаКастроп Йенс
1:1
27' ГолЗиб Арминдо
31' Желтая карточкаХорн Яннес
33' Желтая карточкаЮнг Гидеон
34' Вторая желтая карточкаКастроп Йенс
53' Желтая карточкаАста Симон
2:1
57' ГолЗиб Арминдо
Ход матча
8'
12'
27'
1:1
31'
33'
34'
53'
57'
2:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 1
-
10 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
64 Владение мячом, % 36
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
37
Грин
Джулиан
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
44
Ельч
Финн
38
Хорн
Яннес
17
Кастроп
Йенс
42
Can
Uzun
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Петков ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Ельч ФиннЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
-
42 Can UzunПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Маркес ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Julian Kania
-
Главный тренер: Филь Кристиан
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Нюрнберг
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 6 ничьих 5 побед
20 матчей
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.56
1.18
Среднее время на гол
57
76
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
0.91
1
Среднее время на гол
99
90
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.2
1.1
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
75
81
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиб Арминдо
|9
|0.39
|Хргота Бранимир
|8
|0.35
|Грин Джулиан
|4 (2)
|0.17
|Лемперте Тим
|4
|0.17
|Абиама Диксон
|3
|0.13
|Михальски Дамян
|3
|0.13
|Аста Симон
|2
|0.09
|Вагнер Роберт
|1
|0.04
|Юнг Гидеон
|1
|0.04
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Can Uzun
|11 (2)
|0.48
|Окунуки Кандзи
|3
|0.13
|Шлаймер Лукас
|3
|0.13
|Кастроп Йенс
|3
|0.13
|Хандверкер Тим
|2 (1)
|0.09
|Голлер Беньямин
|2
|0.09
|Хаяси Даити
|2
|0.09
|Гиамера Ян
|1
|0.04
|Андерссон Себастьян
|1
|0.04
|Лохкемпер Феликс
|1
|0.04
|Флик Флориан
|1
|0.04
|Маркес Иван
|1
|0.04
|Браун Натаниэль
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Векессер Эрик
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|8
|0
|Грин Джулиан
|4
|1
|Александр Цорнигер
|3
|1
|Дитц Максимилиан
|4
|0
|Аста Симон
|3
|0
|Михальски Дамян
|3
|0
|Вагнер Роберт
|3
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Майерхёфер Марко
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Петков Лукас
|2
|0
|Абиама Диксон
|2
|0
|Урбиг Йонас
|2
|0
|Хаддади Уссама
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Консбрух Джомейн
|1
|0
|Лемперте Тим
|1
|0
|Зиб Арминдо
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|9
|2
|Маркес Иван
|5
|1
|Хорн Яннес
|6
|0
|Матения Кристиан
|3
|1
|Браун Натаниэль
|4
|0
|Гиамера Ян
|4
|0
|Флик Флориан
|4
|0
|Окунуки Кандзи
|3
|0
|Голлер Беньямин
|3
|0
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Хандверкер Тим
|2
|0
|Хаяси Даити
|2
|0
|Хунгбо Джозеф
|2
|0
|Can Uzun
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Валентини Энрико
|1
|0
|Векессер Эрик
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Клаус Карл
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
|Ельч Финн
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Нюрнберг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
6
Гройтер Фюрт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Нюрнберг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
8
14
Гройтер Фюрт
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
50% (11)
9% (2)
Нюрнберг
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
27% (6)
55% (12)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
11
20
Голы по времени матча
Забито
21
15
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
10%
1
7%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
5
24%
6
40%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
5
24%
4
27%
61-75
2
10%
3
20%
76-90
Пропущено
11
23
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
9%
3
13%
1-15
3
27%
4
17%
16-30
3
27%
2
9%
31-45
1
9%
3
13%
46-60
2
18%
3
13%
61-75
1
9%
8
35%
76-90
Забито
12
15
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
3
25%
5
33%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
1
8%
3
20%
76-90
Пропущено
18
18
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
6%
3
17%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
4
22%
6
33%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
5
28%
1
6%
61-75
3
17%
5
28%
76-90
Забито
33
30
15 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
4
12%
2
7%
1-15
3
9%
2
7%
16-30
8
24%
8
27%
31-45
9
27%
5
17%
46-60
6
18%
7
23%
61-75
3
9%
6
20%
76-90
Пропущено
29
41
16 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 18
2
7%
6
15%
1-15
7
24%
5
12%
16-30
7
24%
8
20%
31-45
2
7%
5
12%
46-60
7
24%
4
10%
61-75
4
14%
13
32%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1
Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1
Нюрнберг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0
Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Нюрнберг
Точный счет
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
2:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 50%
2
5 раз 23%
0
3 раза 14%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
1
9 раз 41%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
56
56
38
29
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
38
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
184
814
913
319
418
319
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|13
|9
|1
|43 - 22
|48
|2.
|23
|13
|3
|7
|44 - 32
|42
|3.
|1:0
|23
|12
|5
|6
|46 - 33
|41
|4.
|2:1
|23
|11
|5
|7
|36 - 29
|38
|5.
|23
|11
|4
|8
|36 - 38
|37
|6.
|23
|10
|7
|6
|43 - 31
|37
|7.
|2:0
|23
|10
|6
|7
|48 - 32
|36
|8.
|23
|9
|6
|8
|43 - 37
|33
|9.
|0:1
|23
|9
|5
|9
|35 - 37
|32
|10.
|23
|8
|8
|7
|44 - 40
|32
|11.
|23
|8
|6
|9
|38 - 33
|30
|12.
|1:2
|23
|8
|6
|9
|32 - 42
|30
|13.
|23
|7
|6
|10
|26 - 30
|27
|14.
|23
|8
|2
|13
|34 - 45
|26
|15.
|23
|7
|3
|13
|22 - 35
|24
|16.
|23
|6
|4
|13
|35 - 48
|22
|17.
|0:2
|23
|6
|4
|13
|22 - 38
|22
|18.
|23
|2
|9
|12
|20 - 45
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|12
|8
|2
|2
|24 - 11
|26
|2.
|12
|7
|5
|0
|24 - 9
|26
|3.
|1:0
|11
|8
|0
|3
|25 - 14
|24
|4.
|11
|7
|3
|1
|26 - 10
|24
|5.
|12
|6
|3
|3
|24 - 16
|21
|6.
|12
|5
|5
|2
|23 - 18
|20
|7.
|11
|6
|1
|4
|20 - 15
|19
|8.
|12
|6
|1
|5
|24 - 22
|19
|9.
|11
|5
|3
|3
|25 - 13
|18
|10.
|2:0
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|11.
|12
|5
|3
|4
|15 - 16
|18
|12.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|18 - 17
|17
|13.
|11
|5
|2
|4
|18 - 18
|17
|14.
|11
|4
|4
|3
|13 - 13
|16
|15.
|1:2
|11
|4
|4
|3
|16 - 17
|16
|16.
|12
|5
|1
|6
|22 - 24
|16
|17.
|0:2
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|18.
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|20 - 10
|23
|2.
|11
|6
|4
|1
|19 - 13
|22
|3.
|12
|6
|2
|4
|18 - 20
|20
|4.
|2:0
|11
|5
|3
|3
|27 - 14
|18
|5.
|1:0
|12
|4
|5
|3
|21 - 19
|17
|6.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|17 - 20
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|18 - 24
|15
|8.
|1:2
|12
|4
|2
|6
|16 - 25
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|17 - 21
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|21 - 22
|12
|11.
|2:1
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|12.
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|13.
|11
|2
|3
|6
|14 - 17
|9
|14.
|0:2
|12
|2
|2
|8
|8 - 21
|8
|15.
|12
|2
|1
|9
|14 - 30
|7
|16.
|11
|2
|0
|9
|7 - 19
|6
|17.
|11
|1
|3
|7
|13 - 24
|6
|18.
|11
|0
|4
|7
|9 - 29
|4
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|15 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|12 (9)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Фортуна
|Цолис Христос
|11 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Гройтер Фюрт
|Юнг Гидеон
|8