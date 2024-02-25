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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 18000
Гройтер Фюрт
2:1
Конец матча
Нюрнберг
0'
0:1
8' Гол
Андерссон Себастьян
12' Желтая карточка
Кастроп Йенс
1:1
27' Гол
Зиб Арминдо
31' Желтая карточка
Хорн Яннес
33' Желтая карточка
Юнг Гидеон
34' Вторая желтая карточка
Кастроп Йенс
53' Желтая карточка
Аста Симон
2:1
56' Гол
Зиб Арминдо
76' Желтая карточка
Векессер Эрик
90' Желтая карточка
Михальски Дамян
90'+6

Ход матча

8'
0:1
Андерссон Себастьян
12'
 
Кастроп Йенс
27'
Зиб Арминдо
1:1
31'
 
Хорн Яннес
33'
Юнг Гидеон
 
34'
 
Кастроп Йенс
46'
 
Гайс Йоханнес
Can Uzun
53'
Аста Симон
 
56'
Зиб Арминдо
(Хргота Бранимир)
2:1
66'
 
Окунуки Кандзи
Голлер Беньямин
71'
Хаддади Уссама
Иттер Джанлука
 
72'
 
Шлаймер Лукас
Андерссон Себастьян
76'
 
Векессер Эрик
79'
Майерхёфер Марко
Аста Симон
 
79'
Србени Деннис
Зиб Арминдо
 
87'
 
Маркес Иван
Хорн Яннес
88'
 
Хунгбо Джозеф
Векессер Эрик
90'
Михальски Дамян
 
90'
Киомурцоглу Орестис
Лемперте Тим
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 1
  • 13 Угловые 0
  • 1 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 545 Количество передач 240
  • 65 Владение мячом, % 35
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
4
Михальски
Дамян
33
Дитц
Максимилиан
2
Аста
Симон
27
Иттер
Джанлука
22
Вагнер
Роберт
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
1
Клаус
Карл
22
Валентини
Энрико
44
Ельч
Финн
38
Хорн
Яннес
27
Браун
Натаниэль
6
Флик
Флориан
13
Векессер
Эрик
17
Кастроп
Йенс
42
Can
Uzun
14
Голлер
Беньямин
20
Андерссон
Себастьян
Гройтер Фюрт
3-4-1-2
Нюрнберг
4-1-4-1

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Нюрнберг

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 5 побед

20 матчей

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
2:2
Б2
2:3
Б2
0:1
Б2
0:0
Б2
0:2
Б2
1:3
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
3:2
Б2
0:0
Б2
5:1
Б
0:1
Б
0:0
К
0:1
Б2
1:1
Б2
2:1

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.56
1.18

Среднее время на гол

57
76

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.91
1

Среднее время на гол

99
90

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.2
1.1

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

75
81

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиб Арминдо 9 0.39
Хргота Бранимир 8 0.35
Грин Джулиан 4 (2) 0.17
Лемперте Тим 4 0.17
Абиама Диксон 3 0.13
Михальски Дамян 3 0.13
Аста Симон 2 0.09
Вагнер Роберт 1 0.04
Юнг Гидеон 1 0.04
Чалханоглу Керим 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 11 (2) 0.48
Окунуки Кандзи 3 0.13
Шлаймер Лукас 3 0.13
Кастроп Йенс 3 0.13
Хандверкер Тим 2 (1) 0.09
Голлер Беньямин 2 0.09
Хаяси Даити 2 0.09
Гиамера Ян 1 0.04
Андерссон Себастьян 1 0.04
Лохкемпер Феликс 1 0.04
Флик Флориан 1 0.04
Маркес Иван 1 0.04
Браун Натаниэль 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Векессер Эрик 0 0
Хорн Яннес 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 8 0
Грин Джулиан 4 1
Александр Цорнигер 3 1
Михальски Дамян 4 0
Дитц Максимилиан 4 0
Аста Симон 3 0
Вагнер Роберт 3 0
Хргота Бранимир 2 0
Србени Деннис 2 0
Майерхёфер Марко 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Петков Лукас 2 0
Абиама Диксон 2 0
Урбиг Йонас 2 0
Хаддади Уссама 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Консбрух Джомейн 1 0
Лемперте Тим 1 0
Зиб Арминдо 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 9 2
Маркес Иван 5 1
Хорн Яннес 6 0
Матения Кристиан 3 1
Браун Натаниэль 4 0
Гиамера Ян 4 0
Флик Флориан 4 0
Окунуки Кандзи 3 0
Голлер Беньямин 3 0
Гюрлеен Ахмет 1 1
Дели Матс Мёллер 2 0
Векессер Эрик 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Хаяси Даити 2 0
Хунгбо Джозеф 2 0
Can Uzun 2 0
Филь Кристиан 1 0
Гайс Йоханнес 1 0
Валентини Энрико 1 0
Думан Тайлан 1 0
Клаус Карл 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Лоун Али 1 0
Ельч Финн 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Нюрнберг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

3
7
Гройтер Фюрт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Нюрнберг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

8
14
Гройтер Фюрт
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
48% (11)
9% (2)
Нюрнберг
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
26% (6)
57% (13)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

11
21

Голы по времени матча

Забито

23
16
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
9%
2
13%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
5
22%
6
38%
31-45
7
30%
0
0%
46-60
5
22%
4
25%
61-75
2
9%
3
19%
76-90

Пропущено

12
25
8 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
17%
3
12%
1-15
3
25%
5
20%
16-30
3
25%
2
8%
31-45
1
8%
4
16%
46-60
2
17%
3
12%
61-75
1
8%
8
32%
76-90

Забито

12
15
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
3
25%
5
33%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
1
8%
3
20%
76-90

Пропущено

18
18
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
6%
3
17%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
4
22%
6
33%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
5
28%
1
6%
61-75
3
17%
5
28%
76-90

Забито

35
31
16 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
4
11%
3
10%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
8
23%
8
26%
31-45
10
29%
5
16%
46-60
6
17%
7
23%
61-75
3
9%
6
19%
76-90

Пропущено

30
43
17 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 19
3
10%
6
14%
1-15
7
23%
6
14%
16-30
7
23%
8
19%
31-45
2
7%
6
14%
46-60
7
23%
4
9%
61-75
4
13%
13
30%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1
Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1
Нюрнберг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0
Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Нюрнберг

Точный счет

2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 48%
2
6 раз 26%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
1
10 раз 43%
2
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
2
6
6
1.5
5
6
3
9
2.5
2
9
3
9
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
2
3
8
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
19
4
9
14
1.5
9
14
3
20
2.5
4
19
3
20
3.5
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 23 13 9 1 43 - 22 48
2.
Хольштайн Киль
 23 13 3 7 44 - 32 42
3.
Гамбург
 23 12 5 6 46 - 33 41
4.
Гройтер Фюрт
 23 11 5 7 36 - 29 38
5.
Падерборн
 23 11 4 8 36 - 38 37
6.
Ганновер 96
 23 10 7 6 43 - 31 37
7.
Фортуна
 23 10 6 7 48 - 32 36
8.
Герта
 23 9 6 8 43 - 37 33
9.
Эльвeрсберг
 23 9 5 9 35 - 37 32
10.
Карлсруэ
 23 8 8 7 44 - 40 32
11.
Магдебург
 23 8 6 9 38 - 33 30
12.
Нюрнберг
 23 8 6 9 32 - 42 30
13.
Веен Висбаден
 23 7 6 10 26 - 30 27
14.
Шальке 04
 23 8 2 13 34 - 45 26
15.
Айнтрахт Бр
 23 7 3 13 22 - 35 24
16.
Кайзерслаутерн
 23 6 4 13 35 - 48 22
17.
Ганза
 23 6 4 13 22 - 38 22
18.
Оснабрюк
 23 2 9 12 20 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 12 8 2 2 24 - 11 26
2.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
3.
Гамбург
 11 8 0 3 25 - 14 24
4.
Ганновер 96
 11 7 3 1 26 - 10 24
5.
Магдебург
 12 6 3 3 24 - 16 21
6.
Карлсруэ
 12 5 5 2 23 - 18 20
7.
Шальке 04
 11 6 1 4 20 - 15 19
8.
Хольштайн Киль
 12 6 1 5 24 - 22 19
9.
Герта
 11 5 3 3 25 - 13 18
10.
Фортуна
 12 5 3 4 21 - 18 18
11.
Айнтрахт Бр
 12 5 3 4 15 - 16 18
12.
Эльвeрсберг
 11 5 2 4 18 - 17 17
13.
Падерборн
 11 5 2 4 18 - 18 17
14.
Веен Висбаден
 11 4 4 3 13 - 13 16
15.
Нюрнберг
 11 4 4 3 16 - 17 16
16.
Кайзерслаутерн
 12 5 1 6 22 - 24 16
17.
Ганза
 11 4 2 5 14 - 17 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 11 7 2 2 20 - 10 23
2.
Санкт-Паули
 11 6 4 1 19 - 13 22
3.
Падерборн
 12 6 2 4 18 - 20 20
4.
Фортуна
 11 5 3 3 27 - 14 18
5.
Гамбург
 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 12 4 3 5 17 - 20 15
7.
Герта
 12 4 3 5 18 - 24 15
8.
Нюрнберг
 12 4 2 6 16 - 25 14
9.
Ганновер 96
 12 3 4 5 17 - 21 13
10.
Карлсруэ
 11 3 3 5 21 - 22 12
11.
Гройтер Фюрт
 11 3 3 5 12 - 18 12
12.
Веен Висбаден
 12 3 2 7 13 - 17 11
13.
Магдебург
 11 2 3 6 14 - 17 9
14.
Ганза
 12 2 2 8 8 - 21 8
15.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
16.
Айнтрахт Бр
 11 2 0 9 7 - 19 6
17.
Кайзерслаутерн
 11 1 3 7 13 - 24 6
18.
Оснабрюк
 11 0 4 7 9 - 29 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 15 (4)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Фортуна Цолис Христос 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Гройтер Фюрт Юнг Гидеон 8
Весь список
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      Кан Узун уходит с поля. Гайс Йоханнес выходит вместо него
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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